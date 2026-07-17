37° Palermo Ladies Open: domani scattano le qualificazioni. Sei le azzurre in tabellone, Federica Urgesi testa di serie n. 1

Si alza il sipario sulla 37ª edizione dei Palermo Ladies Open. Domani (sabato 18 luglio), con inizio alle ore 17, sui campi del Country Time Club prenderà il via il tabellone di qualificazione del torneo internazionale WTA 125, che assegnerà gli ultimi quattro posti disponibili per il main draw.

In apertura sul campo 6, alle ore 17, sarà subito derby siciliano tra la taorminese Miriana Tona (n. 384 del ranking) e Dalila Spiteri, quinta testa di serie del tabellone di qualificazione (n 324). Per la tennista licatese sarà l’ottava partecipazione consecutiva al torneo del Country. Tona, 31 anni, arriva, invece, a Palermo sulle ali dell’entusiasmo per avere conquistato al WTA 250 di Atene la prima vittoria nel circuito maggiore: entrata come lucky loser, ha superato la greca Sapfo Sakellaridi, prima di arrendersi al secondo turno alla testa di serie n. 1, l’americana Clara Tauson, n. 30 al mondo.

Sempre alle 17 (sul Centrale), la testa di serie n. 1 delle qualificazioni, la 21enne azzurra Federica Urgesi (287 del ranking) affronterà la 19enne ucraina Yelyzaveta Kotliar (451), mentre la numero due del seeding, la cinese Yufei Ren (306), affronterà la giovane Carla Giambelli, una delle due wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La 18enne lombarda è considerata uno dei talenti più interessanti del tennis italiano dopo i successi conquistati a livello europeo Under 16. Esordio anche per l’altra wild card, la toscana Anastasia Bertacchi, 19 anni, n. 709 del ranking, che sfiderà sul centrale la cipriota Raluca Serban (323), quarta testa di serie delle qualificazioni. Completa il programma delle italiane, Noemi Basiletti (313), opposta alla tedesca Laura Bohner.

Il biglietto d’ingresso per assistere alle qualificazioni costerà 5 euro, sia nella giornata di sabato sia in quella di domenica. E’ possibile acquistare il tagliando online sul circuito Vivaticket oppure allo sportello dedicato del Country Time Club di viale dell’Olimpo 3.

IL PROGRAMMA

CENTRALE starts at 05:00 PM

[1] F. Urgesi (ITA) vs Y. Kotliar (UKR)

NB 6:00 PM [4] R. Serban (CYP) vs [WC] A. Bertacchi (ITA)

[3] N. Basiletti (ITA) vs L. Bohner (GER)

CAMPO 6 starts at 05:00 PM

M. Tona (ITA) vs [5] D. Spiteri (ITA)

NB 6:00 PM R. McAdoo (USA) vs [8] I. Shinikova (BUL)

L. Ciric Bagaric (CRO) vs [7] A. Toth (HUN)

CAMPO 2 starts at 05:00 PM

[2] Y. Ren (CHN) vs [WC] C. Giambelli (ITA)

NB 6:00 PM E. Webley-Smith (GBR) vs [6] M. Hodzic (GER)

WTA 125 Palermo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Federica Urgesi vs Yelyzaveta Kotliar

Emily Webley-Smith vs (6) Mina Hodzic

(2) Yufei Ren vs (WC) Carla Giambelli

Miriana Tona vs (5) Dalila Spiteri

(3) Noemi Basiletti vs Laura Bohner

Rasheeda McAdoo vs (8) Isabella Shinikova

(4) Raluka Serban vs (WC) Anastasia Bertacchi

Lucija Ciric Bagaric vs (7) Amarissa Toth