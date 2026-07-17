Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Travaglia e Darderi a Bastad (LIVE)

17/07/2026 08:08 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  17 Luglio 2026

25°C
Prevalentemente nuvoloso, poi caldo e soleggiato  ·  Picco 34°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nelle ore centrali e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Luglio
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
33°
15:00
34°
17:00
33°
20:00
30°
23:00
25°
⚠  Allerta arancione per temperature massime estreme: semifinali sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
⛅  Sole e nuvole
⚠  Allerta arancione
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Daniel Merida ESP (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Alex Molcan SVK (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  17 Luglio 2026

🌩
14°C
Nuvoloso, temporali a tratti  ·  Picco 26°C
CIELO Temporali al mattino, poi schiarite e nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 09:00 e tra 17:00 e 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Luglio
09:00
🌩
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
24°
15:00
26°
17:00
🌩
24°
18:00
🌩
24°
22:00
20°
⚠  Temporali al mattino e nel tardo pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30
Raphael Collignon BEL vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Quentin Halys FRA (Non prima 12:00)

ATP Gstaad
Alexander Bublik [1]
15
7
4
6
Quentin Halys
0
6
6
5
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

it vs it (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Dominic Stricker SUI

ATP Gstaad
Aleksandr Shevchenko
0
3
Dominic Stricker
0
4
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Dylan Dietrich SUI / Dominic Stricker SUI

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  17 Luglio 2026

18°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti  ·  Picco 28°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvoloso o prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 10:00 e alle 13:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Luglio
09:00
17°
10:00
🌧
20°
11:00
23°
12:00
26°
13:00
🌧
27°
14:00
28°
15:00
27°
17:00
25°
20:00
24°
23:00
20°
⚠  Rovesci tra mattina e primo pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
⛅  Nuvole e rovesci
⚠  Rovesci
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Sebastian Baez ARG (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Theo Arribage FRA / Francisco Cabral POR vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
Il match deve ancora iniziare

Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

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