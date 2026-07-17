ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Travaglia e Darderi a Bastad (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
ATP 250 Umago
Umago, Croazia · 17 Luglio 2026
|⛅
|
25°C
Prevalentemente nuvoloso, poi caldo e soleggiato · Picco 34°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nelle ore centrali e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Luglio
|
09:00
⛅
24°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
⛅
33°
|
15:00
⛅
34°
|
17:00
⛅
33°
|
20:00
☀
30°
|
23:00
☀
25°
⚠ Allerta arancione per temperature massime estreme: semifinali sulla terra con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 17 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
⛅ Sole e nuvole
⚠ Allerta arancione
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs David Stevenson / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Daniel Merida (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Damir Dzumhur vs Alex Molcan (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera · 17 Luglio 2026
|🌩
|
14°C
Nuvoloso, temporali a tratti · Picco 26°C
|
|CIELO
|Temporali al mattino, poi schiarite e nuvole intermittenti nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 09:00 e tra 17:00 e 18:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Luglio
|
09:00
🌩
14°
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
⛅
22°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
26°
|
17:00
🌩
24°
|
18:00
🌩
24°
|
22:00
⛅
20°
⚠ Temporali al mattino e nel tardo pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 17 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 10:30
Raphael Collignon vs Valentin Vacherot
Il match deve ancora iniziare
Alexander Bublik vs Quentin Halys (Non prima 12:00)
ATP Gstaad
Alexander Bublik [1]
15
7
4
6
Quentin Halys•
0
6
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Q. Halys
15-0
15-15
df
30-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
A. Bublik
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
Q. Halys
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
1-1 → 2-1
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
2-1*
2-2*
4*-2
5-2*
6-2*
df
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
A. Bublik
0-15
df
15-15
15-30
30-30
5-6 → 6-6
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Juan Manuel Cerundolo vs Casper Ruud
Il match deve ancora iniziare
vs (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Rinderknech vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Aleksandr Shevchenko vs Dominic Stricker
ATP Gstaad
Aleksandr Shevchenko
0
3
Dominic Stricker•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shevchenko
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
D. Stricker
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Stricker
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Stricker
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Jakub Paul / Ryan Seggerman (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Sander Gille / Sem Verbeek vs Dylan Dietrich / Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia · 17 Luglio 2026
|⛅
|
18°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti · Picco 28°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvoloso o prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati intorno alle 10:00 e alle 13:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Luglio
|
09:00
⛅
17°
|
10:00
🌧
20°
|
11:00
☁
23°
|
12:00
☁
26°
|
13:00
🌧
27°
|
14:00
☁
28°
|
15:00
☁
27°
|
17:00
☁
25°
|
20:00
☁
24°
|
23:00
☁
20°
⚠ Rovesci tra mattina e primo pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 17 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
⛅ Nuvole e rovesci
⚠ Rovesci
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Stefano Travaglia
Il match deve ancora iniziare
Nuno Borges vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
Andrey Rublev vs Sebastian Baez (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Theo Arribage
/ Francisco Cabral
vs Vasil Kirkov
/ Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit