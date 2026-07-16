Il Country Time Club riaccende i riflettori sul grande tennis: al via sabato la 37ª edizione dei Palermo Ladies Open. Presentato il torneo WTA 125, wild card per il tabellone principale alla palermitana Anastasia Abbagnato. Il 25 luglio il circolo ospiterà il meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125

Palermo è pronta a tornare protagonista del grande tennis femminile internazionale. Dal 18 al 26 la terra rossa del Country Time Club ospiterà la 37ª edizione dei Palermo Ladies Open, torneo WTA 125, tra gli appuntamenti più prestigiosi e longevi del tennis femminile internazionale organizzati in Italia. La manifestazione è stata presentata questa mattina all’ultimo piano della Rinascente di Palermo. Hanno preso parte alla conferenza l’assessore comunale allo sport, Alessandro Anello, il presidente della FITP Sicilia, Giorgio Giordano, il vicedirettore nazionale TGR Rai, Roberto Gueli e il capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, Gabriele Crociata. Organizzato grazie alla disponibilità e al supporto della Federazione Italiana Tennis e Padel, il torneo ha un montepremi di 115 mila dollari.

“Ogni edizione dei Palermo Ladies Open rappresenta un motivo di orgoglio per il Country Time Club e per l’intera città – ha sottolineato il presidente del circolo, Giorgio Cammarata – da trentasette anni questo torneo porta Palermo al centro del tennis internazionale, contribuendo a promuovere l’immagine della Sicilia attraverso lo sport. Quest’anno lo facciamo in un momento particolarmente significativo per il nostro circolo, dopo l’avvio dei lavori della nuova area sportiva, un investimento interamente finanziato con risorse private che conferma la volontà di continuare a crescere e di guardare al futuro con ambizione”.

LE PROTAGONISTE

Tra le giocatrici più attese della 37ª edizione c’è l’azzurra Tyra Caterina Grant, attuale numero 141 della classifica mondiale WTA, reduce dall’exploit di Wimbledon dove, partita dalle qualificazioni, ha raggiunto il secondo turno del tabellone principale. Per la diciottenne italiana il ritorno a Palermo avrà un significato particolare. Proprio lo scorso anno, in occasione dei Palermo Ladies Open, raccontò il forte legame con la Sicilia attraverso i nonni materni originari di Bisacquino. Riflettori puntati anche su Lucia Bronzetti (n. 139 WTA), ex numero 46 del mondo e già finalista al Country nel 2022, quando si arrese soltanto alla romena Irina-Camelia Begu. La romagnola è impegnata nel percorso di risalita verso le prime cento posizioni della classifica mondiale. A completare la pattuglia italiana ammessa direttamente al tabellone principale ci sarà la ventiduenne marchigiana Jennifer Ruggeri (n. 213 WTA).

A guidare il seeding sarà la britannica Francesca Jones (n. 123 WTA), campionessa in carica, seguita dalla belga Jeline Vandromme (n. 129), diciottenne vincitrice dello US Open junior 2025 e considerata uno dei talenti emergenti più interessanti del circuito. Tra le teste di serie, anche la spagnola Marina Bassols Ribera (n. 144), la slovena Tamara Zidansek (n. 148), ex numero 22 del mondo e semifinalista al Roland Garros 2021, la serba Lola Radivojevic (n. 156) e la georgiana Ekaterina Gorgodze (n. 176).

Tra le tenniste che si candidano a recitare un ruolo da protagonista, anche la francese Fiona Ferro (n. 189), vincitrice dell’edizione 2020 dei Palermo Ladies Open e la russa Erika Andreeva, 22 anni, ex numero 65 del mondo e sorella maggiore di Mirra Andreeva, vincitrice quest’anno del Roland Garros.

LE WILD CARD

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha assegnato le quattro wild card per il tabellone principale ad Anastasia Abbagnato, Alessandra Mazzola, Ilary Pistola e Deborah Chiesa. Riflettori puntati sulla palermitana Anastasia Abbagnato, 22 anni, numero 498 della classifica WTA, che si allena proprio sui campi del Country Time Club. “Sono felice di giocare per la prima volta il tabellone principale dei Palermo Ladies Open – ha detto Abbagnato in conferenza stampa – Era uno dei miei obiettivi poter giocare nel torneo di casa. Mi sto preparando per fare strada davanti al pubblico di casa”. Nel 2025, partita dalle qualificazioni al WTA 125 di Rende, raggiunse i quarti di finale, fermata soltanto dalla slovena Tamara Zidansek. Vanta un best ranking di numero 400 in singolare e di numero 188 in doppio.

La ventiseienne Alessandra Mazzola (n. 387 WTA) arriva a Palermo dopo avere conquistato, lo scorso giugno, la finale del torneo ITF W75 di Caserta, dove si è arresa soltanto a Federica Urgesi. Grande attenzione anche per Ilary Pistola, 17 anni, di Montemarciano, tra le giovani più interessanti del tennis italiano. Attuale numero 44 del ranking mondiale junior, ha recentemente superato le qualificazioni del torneo junior di Wimbledon, eliminando al primo turno del tabellone principale la spagnola Paola Piñera Celorio, undicesima testa di serie, prima di cedere alla cinese Yushan Shao.

Completa il gruppo delle wild card Deborah Chiesa, 30 anni, ex numero 143 del mondo e oggi numero 354 della classifica WTA. La tennista trentina, dopo la vittoria nel torneo ITF W35 di Tarvisio, sarà impegnata domani nei quarti di finale del WTA 125 dell’Antico Tiro al Volo in corso di svolgimento a Roma. Saranno, quindi, 7 le italiane nel tabellone principale: le 4 WC oltre a Bronzetti, Grant e Ruggeri.

Per il tabellone delle qualificazioni, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha invece assegnato le wild card a Carla Giambelli e Anastasia Bertacchi. Carla Giambelli, classe 2008, è considerata uno dei talenti più promettenti del tennis femminile italiano. La giovane lombarda, originaria di Concorezzo, vanta nel suo palmarès il titolo di campionessa europea Under 16, conquistato sia in singolare che in doppio. L’altra wild card è andata alla toscana Anastasia Bertacchi, 19 anni e numero 709 della classifica mondiale. Nel 2022 conquistò il titolo italiano Under 16, superando in finale la palermitana Gaia Greco.

“Anche quest’anno siamo riusciti ad allestire un tabellone competitivo e ricco di motivi d’interesse – ha sottolineato il direttore del torneo, Oliviero Palma – accanto a giocatrici già affermate saranno protagoniste alcune delle giovani destinate a scrivere il futuro del tennis mondiale. È da sempre una delle caratteristiche dei Palermo Ladies Open: offrire al pubblico la possibilità di vedere all’opera le campionesse di domani prima della definitiva consacrazione. Per la prima volta, inoltre, Palermo ospiterà il meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125, un riconoscimento che premia il lavoro svolto in questi anni dalla nostra organizzazione”.

IL TORNEO

Il tabellone principale sarà composto da 32 giocatrici, mentre saranno 16 le coppie impegnate nel torneo di doppio. Le qualificazioni si disputeranno sabato 18 e domenica 19 luglio, mentre il tabellone principale prenderà il via lunedì 20 luglio. Gli incontri si giocheranno su tre campi con inizio alle ore 17, mentre la finale del singolare è in programma domenica 26 luglio alle 20.30. Supervisor sarà Damian Steiner, referee Cecilia Alberti e capo degli arbitri Anna Durante.

Per l’ottavo anno consecutivo la Rai seguirà il torneo con la trasmissione quotidiana del match clou. Le telecronache saranno curate da Maurizio Fanelli.

PALERMO CAPITALE DEI WTA 125

Tra gli appuntamenti di maggiore prestigio dell’edizione 2026 spicca il meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125, in programma sabato 25 luglio al Country Time Club. Per un giorno Palermo diventerà il punto di riferimento del circuito internazionale ospitando circa 50 delegati provenienti da tutto il mondo, chiamati a confrontarsi sul futuro dei tornei WTA 125 e sulle strategie di sviluppo del circuito. Un riconoscimento che testimonia la credibilità organizzativa conquistata dal Palermo Ladies Open in quasi quattro decenni di storia.

NON SOLO TENNIS

Anche quest’anno i Palermo Ladies Open saranno molto più di un torneo internazionale. Per nove giorni il Country Time Club diventerà un luogo d’incontro dove sport, cultura, formazione, enogastronomia e intrattenimento accompagneranno il programma agonistico.

Ad aprire la settimana, domani, venerdì 17 luglio, sarà l’Opening Party alla Tonnara Bordonaro. Dal 18 al 25 luglio, all’interno del villaggio del torneo, sarà allestito lo Spazio Aperol x Palco, un’area dedicata alla convivialità realizzata in collaborazione con Palco Unconventional Cocktail Bar, il progetto del Bartender italiano dell’anno 2021 Simone Molè.

Mercoledì 22 luglio il Country ospiterà il corso di formazione per giornalisti “Raccontare il tennis, dal campo alla notizia: tecnica, linguaggio, intelligenza artificiale e comunicazione nello sport più globale del mondo“. Nella stessa giornata sarà presentato il libro di Giorgio Perinetti, Quello che non ho visto arrivare.

Il 22 e 23 luglio spazio anche a WineSicily x Palermo Ladies Open, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze vitivinicole dell’Isola. Giovedì 23 luglio il programma proseguirà con la tavola rotonda promossa dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo insieme all’Associazione Regionale Catarratto Autentico, al Consorzio DOC Monreale e a Le Donne del Vino.

La giornata conclusiva, domenica 26 luglio, sarà arricchita da uno speciale appuntamento nello Spazio Aperol x Palco, riservato agli spettatori della finale, tra musica, intrattenimento e iniziative dedicate al pubblico.

BIGLIETTI

Abbonamenti e tagliandi per le singole giornate sono in vendita sul circuito Vivaticket e alla segreteria del Country Time Club, in viale dell’Olimpo 5 (fino a domani, e poi da sabato allo sportello del civico 3, sempre di via dell’Olimpo).

SPONSOR E PARTNER

Anche quest’anno il Palermo Ladies Open potrà contare sul sostegno di un’importante rete di sponsor e partner.

Main sponsor sono Veneta Cucine, US Polo Assn, BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, Nuova Sport Car – BYD, Unipol, GESAP – Aeroporto Internazionale di Palermo e Rinascente.

Sponsor tecnici sono Dunlop e Mangiatorella.

Media partner della manifestazione Italpress, Gruppo SES (Giornale di Sicilia, TGS, RGS, Gazzetta del Sud e RTP), Publimed, Corriere dello Sport, UP TV, Pucci Scafidi Studios, AG Eventi e Flow Media, che curerà la comunicazione social del torneo.

Partner istituzionali sono la Presidenza della Regione Siciliana, il Ministero del Turismo, il Comune di Palermo, l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, il Punto Impresa Digitale e AMG Energia.