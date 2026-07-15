Travaglia ai quarti ATP, Copertina

ATP Bastad, impresa di Travaglia: batte Navone e conquista i quarti di finale

15/07/2026 17:22 11 commenti
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

Stefano Travaglia continua a sorprendere all’ATP 250 di Bastad. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista italiano ha eliminato Mariano Navone imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 e conquistando così un posto nei quarti di finale del torneo svedese.

Una prestazione di grande qualità da parte dell’azzurro, capace di prendere progressivamente il controllo dell’incontro e di concedere pochissimo a un avversario particolarmente competitivo sulla terra battuta.

Il break decisivo nel settimo gioco

Travaglia ha disputato un eccellente primo set. Dopo una fase iniziale equilibrata, sul 3-3 l’italiano ha conquistato il break che gli ha permesso di portarsi avanti nel punteggio.

Il momento più delicato è arrivato quando ha servito per chiudere la frazione sul 5-4. Navone si è procurato due opportunità consecutive per recuperare il break, ma Travaglia ha annullato entrambe le palle break dal 15-40 poi un’altra, mantenendo la calma e completando il primo parziale sul 6-4.

Travaglia domina il secondo set

L’azzurro ha sfruttato l’entusiasmo per la vittoria del primo set e ha iniziato il secondo nel migliore dei modi, strappando immediatamente il servizio all’argentino.

Travaglia ha poi ottenuto un altro break nel terzo gioco, costruendo rapidamente un vantaggio difficile da recuperare. Navone non è riuscito a reagire e l’italiano ha gestito con sicurezza i propri turni di battuta fino al definitivo 6-2.

Il successo assume un valore ancora maggiore considerando il percorso compiuto da Travaglia, partito dalle qualificazioni e ora tra i migliori otto giocatori del torneo.

Nei quarti la sfida con Daniel Vallejo

Nei quarti di finale Travaglia affronterà il paraguaiano Daniel Vallejo, numero 71 della classifica mondiale. Un’altra sfida impegnativa per l’azzurro, che proverà a prolungare il proprio percorso sulla terra battuta di Bastad.

La vittoria contro Navone conferma l’ottimo momento di Travaglia, capace di esprimere un tennis solido e aggressivo dopo essere passato attraverso le qualificazioni. L’italiano si presenterà al prossimo incontro con fiducia e con la possibilità di conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo.

ATP Bastad
Stefano Travaglia
6
6
Mariano Navone [4]
4
2
Vincitore: Travaglia
Mostra dettagli



Marco Rossi

TAG: , ,

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Guillermo Vilas (Guest) 15-07-2026 19:18

Grande Stefano !!!
Adesso concentrati sul prossimo incontro per cercare di portare a casa un’altra vittoria prestigiosa…

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OTTOLO (Guest) 15-07-2026 19:12

Sono molto contento anche per Gipo Arbino

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 15-07-2026 18:53

Una grande sorpresa. Complimenti a Travaglia.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marcauro 15-07-2026 18:42

Sono felicissimo per Steto…grande a crederci ancora!!!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il vero tennis (Guest) 15-07-2026 18:10

colpo gobbo

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 15-07-2026 17:57

purtroppo l’articolo sottolinea la superficialita di alcuni che scrivono qua….travaglia non ha superato le Q

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 15-07-2026 17:57

Si è rivisto il Travaglia dei giorni migliori, bravissimo!

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
livio (Guest) 15-07-2026 17:48

un 250 sarebbe il coronamento di una carriera portata avanti col cuore e la tenacia! io ci credo!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sky (Guest) 15-07-2026 17:34

Bravissimo ora si può anche sognare la semifinale bravo Steto

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Roscoe Tanner (Guest) 15-07-2026 17:28

Grandissima prestazione di Travaglia, successo meritato e premio per una carriera sfortunata che avrebbe meritato miglior sorte.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Harlan (Guest) 15-07-2026 17:27

Grande Stetone
Age is just a number

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!