ATP Bastad, impresa di Travaglia: batte Navone e conquista i quarti di finale

Stefano Travaglia continua a sorprendere all’ATP 250 di Bastad. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista italiano ha eliminato Mariano Navone imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 e conquistando così un posto nei quarti di finale del torneo svedese.

Una prestazione di grande qualità da parte dell’azzurro, capace di prendere progressivamente il controllo dell’incontro e di concedere pochissimo a un avversario particolarmente competitivo sulla terra battuta.

Il break decisivo nel settimo gioco

Travaglia ha disputato un eccellente primo set. Dopo una fase iniziale equilibrata, sul 3-3 l’italiano ha conquistato il break che gli ha permesso di portarsi avanti nel punteggio.

Il momento più delicato è arrivato quando ha servito per chiudere la frazione sul 5-4. Navone si è procurato due opportunità consecutive per recuperare il break, ma Travaglia ha annullato entrambe le palle break dal 15-40 poi un’altra, mantenendo la calma e completando il primo parziale sul 6-4.

Travaglia domina il secondo set

L’azzurro ha sfruttato l’entusiasmo per la vittoria del primo set e ha iniziato il secondo nel migliore dei modi, strappando immediatamente il servizio all’argentino.

Travaglia ha poi ottenuto un altro break nel terzo gioco, costruendo rapidamente un vantaggio difficile da recuperare. Navone non è riuscito a reagire e l’italiano ha gestito con sicurezza i propri turni di battuta fino al definitivo 6-2.

Il successo assume un valore ancora maggiore considerando il percorso compiuto da Travaglia, partito dalle qualificazioni e ora tra i migliori otto giocatori del torneo.

Nei quarti la sfida con Daniel Vallejo

Nei quarti di finale Travaglia affronterà il paraguaiano Daniel Vallejo, numero 71 della classifica mondiale. Un’altra sfida impegnativa per l’azzurro, che proverà a prolungare il proprio percorso sulla terra battuta di Bastad.

La vittoria contro Navone conferma l’ottimo momento di Travaglia, capace di esprimere un tennis solido e aggressivo dopo essere passato attraverso le qualificazioni. L’italiano si presenterà al prossimo incontro con fiducia e con la possibilità di conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo.

ATP Bastad Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Mariano Navone [4] Mariano Navone [4] 4 2 Vincitore: Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 S. Travaglia 15-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 4-0 → 4-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 2-0 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Navone 0-15 0-30 15-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi