ATP Bastad, impresa di Travaglia: batte Navone e conquista i quarti di finale
Stefano Travaglia continua a sorprendere all’ATP 250 di Bastad. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista italiano ha eliminato Mariano Navone imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 e conquistando così un posto nei quarti di finale del torneo svedese.
Una prestazione di grande qualità da parte dell’azzurro, capace di prendere progressivamente il controllo dell’incontro e di concedere pochissimo a un avversario particolarmente competitivo sulla terra battuta.
Il break decisivo nel settimo gioco
Travaglia ha disputato un eccellente primo set. Dopo una fase iniziale equilibrata, sul 3-3 l’italiano ha conquistato il break che gli ha permesso di portarsi avanti nel punteggio.
Il momento più delicato è arrivato quando ha servito per chiudere la frazione sul 5-4. Navone si è procurato due opportunità consecutive per recuperare il break, ma Travaglia ha annullato entrambe le palle break dal 15-40 poi un’altra, mantenendo la calma e completando il primo parziale sul 6-4.
Travaglia domina il secondo set
L’azzurro ha sfruttato l’entusiasmo per la vittoria del primo set e ha iniziato il secondo nel migliore dei modi, strappando immediatamente il servizio all’argentino.
Travaglia ha poi ottenuto un altro break nel terzo gioco, costruendo rapidamente un vantaggio difficile da recuperare. Navone non è riuscito a reagire e l’italiano ha gestito con sicurezza i propri turni di battuta fino al definitivo 6-2.
Il successo assume un valore ancora maggiore considerando il percorso compiuto da Travaglia, partito dalle qualificazioni e ora tra i migliori otto giocatori del torneo.
Nei quarti la sfida con Daniel Vallejo
Nei quarti di finale Travaglia affronterà il paraguaiano Daniel Vallejo, numero 71 della classifica mondiale. Un’altra sfida impegnativa per l’azzurro, che proverà a prolungare il proprio percorso sulla terra battuta di Bastad.
La vittoria contro Navone conferma l’ottimo momento di Travaglia, capace di esprimere un tennis solido e aggressivo dopo essere passato attraverso le qualificazioni. L’italiano si presenterà al prossimo incontro con fiducia e con la possibilità di conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo.
Marco Rossi
TAG: ATP 250 Bastad, ATP 250 Bastad 2026, Stefano Travaglia
Grande Stefano !!!
Adesso concentrati sul prossimo incontro per cercare di portare a casa un’altra vittoria prestigiosa…
Sono molto contento anche per Gipo Arbino
Una grande sorpresa. Complimenti a Travaglia.
Sono felicissimo per Steto…grande a crederci ancora!!!
colpo gobbo
purtroppo l’articolo sottolinea la superficialita di alcuni che scrivono qua….travaglia non ha superato le Q
Si è rivisto il Travaglia dei giorni migliori, bravissimo!
un 250 sarebbe il coronamento di una carriera portata avanti col cuore e la tenacia! io ci credo!
Bravissimo ora si può anche sognare la semifinale bravo Steto
Grandissima prestazione di Travaglia, successo meritato e premio per una carriera sfortunata che avrebbe meritato miglior sorte.
Grande Stetone
Age is just a number