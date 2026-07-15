Laver Cup: Jodar debutterà a Londra il prossimo settembre

C’è un nuovo importante innesto nel team Europe della Laver Cup 2026: Rafael Jodar. Il selezionatore della squadra europea Yannick Noah ha scelto il giovane spagnolo per la prossima edizione della ricca esibizione a squadre, in programma a Londra alla O2 Arena dal 25 al 27 settembre prossimi. È il debutto per il nativo di Madrid all’evento, nato del 2017 a Praga e ormai diventato appuntamento fisso dopo US Open. Jodar sarà in squadra con Zverev, Cobolli, Mensik e Alcaraz, anche se sulla presenza del n.3 del mondo c’è grande incertezza, visto il brutto infortunio al polso sofferto lo scorso aprile e stop che tutt’ora perdura, senza una data del rientro all’attività.

“Rafael ha disputato una stagione eccezionale e si è meritato questa opportunità”, ha dichiarato Noah al sito ufficiale della Laver Cup. “È uno dei giovani talenti più promettenti del nostro sport e ha dimostrato di meritare un posto sui palcoscenici più importanti. Ciò che apprezzo di più è il suo spirito competitivo. Porterà energia, fiducia e una grande determinazione al Team Europa e sono entusiasta di accoglierlo nel gruppo.”

“La Laver Cup è un torneo unico nel suo genere nel tennis e non vedo l’ora di far parte del Team Europa”, ha dichiarato Jodar. “Da ragazzo, guardo giocatori come questi e sogno di poter un giorno condividere la stessa squadra con loro. Avere questa opportunità è incredibilmente speciale. Farò tutto il possibile per dare il mio contributo e aiutare il Team Europa a riportare la Coppa a casa”.

Manca ancora un posto tra i sei componenti del team blu, sarà annunciato nelle prossime settimane. Chissà se si sta cercando di portare Jannik Sinner nell’evento: finora il n.1 del mondo non ha mai preso parte dalla manifestazione, preferendo un importante blocco di allenamenti – e riposo – dopo US Open per preparare al meglio il finale di stagione, in particolare le Finals di Torino, che Sinner ha vinto nelle ultime due edizioni.

Mario Cecchi