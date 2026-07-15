Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER
WEEK 29 – 2026
20-26 LUGLIO 2026 • CINQUE TORNEI IN PROGRAMMA
🇺🇸 ATP CHALLENGER 125 BLOOMFIELD HILLS – 20-26 LUGLIO, CEMENTO
ENTRY LIST
Walton 🇦🇺 (85) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Bu 🇨🇳 (107) •
Wong 🇭🇰 (108) •
Opelka 🇺🇸 (115) •
Llamas Ruiz 🇪🇸 (119) •
Sweeny 🇦🇺 (127) •
Gea 🇫🇷 (136) •
Pinnington Jones 🇬🇧 (138) •
Zheng 🇺🇸 (144) •
McDonald 🇺🇸 (145) •
Sakamoto 🇯🇵 (150) •
Billy Harris 🇬🇧 (155) •
Echargui 🇹🇳 (157) •
Fearnley 🇬🇧 (159) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (160) •
Lajal 🇪🇪 (164) •
Gojo 🇭🇷 (175) •
Galarneau 🇨🇦 (179) •
Blanch 🇺🇸 (224) •
Kennedy 🇺🇸 (414)
ALTERNATES
Smith 🇺🇸 (186) •
Bertola 🇨🇭 (187) •
Boyer 🇺🇸 (191) •
Mmoh 🇺🇸 (192) •
Tomic 🇦🇺 (204) •
Dougaz 🇹🇳 (227) •
Wolf 🇺🇸 (263) •
Shelbayh 🇯🇴 (264) •
Martin 🇺🇸 (306) •
Monday 🇬🇧 (313)
ITALIANI PRESENTI
Nessun giocatore italiano presente nel tabellone principale o tra i primi alternates.
RIEPILOGO
Challenger 125 sul cemento •
Nessun italiano presente
🇨🇭 ATP CHALLENGER 125 ZUG – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Royer 🇫🇷 (75) •
Bonzi 🇫🇷 (93) •
Garin 🇨🇱 (125) •
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Barrios Vera 🇨🇱 (137) •
Kolar 🇨🇿 (154) •
Carballes Baena 🇪🇸 (163) •
Piros 🇭🇺 (169) •
Passaro 🇮🇹 (185) •
Cadenasso 🇮🇹 (190) •
Kym 🇨🇭 (196) •
Mayot 🇫🇷 (199) •
Dodig 🇭🇷 (208) •
Coppejans 🇧🇪 (222) •
Alcala Gurri 🇪🇸 (228) •
Napolitano 🇮🇹 (242) •
Seyboth Wild 🇧🇷 (243) •
Clarke 🇬🇧 (246) •
Brancaccio 🇮🇹 (248) •
Henning 🇿🇦 (254) •
Faurel 🇫🇷 (321)
ALTERNATES
Gadamauri 🇧🇪 (255) •
Rincon 🇪🇸 (261) •
Cretu 🇷🇴 (272) •
Guillen Meza 🇪🇨 (276) •
Jianu 🇷🇴 (278) •
Engel 🇩🇪 (279) •
Damas 🇪🇸 (280) •
Rehberg 🇩🇪 (281) •
Krumich 🇨🇿 (282) •
Bar Biryukov 🏳️ (286)
ITALIANI PRESENTI
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Passaro 🇮🇹 (185) •
Cadenasso 🇮🇹 (190) •
Napolitano 🇮🇹 (242) •
Brancaccio 🇮🇹 (248)
RIEPILOGO ITALIANI
5 italiani nel tabellone principale •
Francesco Maestrelli primo azzurro in lista •
Challenger 125 sulla terra battuta
🇪🇸 ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA – 20-26 LUGLIO, CEMENTO
ENTRY LIST
Rodesch 🇱🇺 (173) •
Ficovich 🇦🇷 (197) •
Pavlovic 🇫🇷 (217) •
Gill 🇬🇧 (220) •
Grenier 🇫🇷 (223) •
Crawford 🇬🇧 (232) •
Moro Cañas 🇪🇸 (233) •
Added 🇫🇷 (237) •
Zhou 🇨🇳 (240) •
Smith 🇺🇸 (247) •
Bax 🇫🇷 (262) •
Gray 🇬🇧 (277) •
La Serna 🇦🇷 (287) •
Ghibaudo 🇫🇷 (298) •
Fomin 🇺🇿 (299) •
Stewart 🇬🇧 (300) •
Santillan 🇯🇵 (310) •
Zhukayev 🇰🇿 (316) •
Bertrand 🇫🇷 (324) •
Inchauspe 🇫🇷 (365) •
Tobon 🇨🇴 (463)
ALTERNATES
Basing 🇬🇧 (329) •
Alkaya 🇹🇷 (332) •
Geerts 🇧🇪 (333) •
Martineau 🇫🇷 (336) •
Erel 🇹🇷 (340) •
Topo 🇩🇪 (350) •
Mena 🇦🇷 (354) •
Villanueva 🇦🇷 (355) •
Gengel 🇨🇿 (370) •
Marrero Curbelo 🇪🇸 (374)
ITALIANI PRESENTI
Nessun giocatore italiano presente nel tabellone principale o tra i primi alternates.
RIEPILOGO
Challenger 75 sul cemento •
Nessun italiano presente
🇫🇮 ATP CHALLENGER 75 TAMPERE – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) •
Virtanen 🇫🇮 (140) •
Onclin 🇧🇪 (178) •
Mikrut 🇭🇷 (180) •
Bailly 🇧🇪 (210) •
Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (214) •
Gentzsch 🇩🇪 (216) •
Martin Tiffon 🇪🇸 (218) •
Nagal 🇮🇳 (219) •
Guerrieri 🇮🇹 (227) •
Squire 🇩🇪 (235) •
Reis Da Silva 🇧🇷 (236) •
Justo 🇦🇷 (238) •
Roncadelli 🇺🇾 (245) •
Nedic 🇧🇦 (250) •
Barrena 🇦🇷 (253) •
Barton 🇨🇿 (256) •
Boscardin Dias 🇧🇷 (260) •
Montes-De La Torre 🇪🇸 (269) •
Dedura 🇩🇪 (271) •
Milic 🇷🇸 (357) NG
ALTERNATES
Damas 🇪🇸 (280) •
Ajdukovic 🇭🇷 (281) •
Rehberg 🇩🇪 (281) PR •
Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (283) •
Kasnikowski 🇵🇱 (284) •
Torres 🇦🇷 (290) •
Hemery 🇫🇷 (291) •
Mrva 🇨🇿 (295) •
Galan 🇨🇴 (297) •
Michalski 🇵🇱 (302)
ITALIANI PRESENTI
Guerrieri 🇮🇹 (227)
RIEPILOGO ITALIANI
1 italiano nel tabellone principale •
Andrea Guerrieri unico azzurro presente •
Challenger 75 sulla terra battuta
🇨🇦 ATP CHALLENGER 75 WINNIPEG – 20-26 LUGLIO, CEMENTO
ENTRY LIST
Samuel 🇬🇧 (123) •
Holmgren 🇩🇰 (143) •
Schoolkate 🇦🇺 (149) •
Mochizuki 🇯🇵 (151) •
Draxl 🇨🇦 (158) •
Zhang 🇨🇳 (161) •
Chidekh 🇫🇷 (205) •
Hsu 🇹🇼 (206) •
McCabe 🇦🇺 (207) •
Broady 🇬🇧 (209) •
Noguchi 🇯🇵 (213) •
Uchida 🇯🇵 (257) •
Hussey 🇬🇧 (258) •
Ilagan 🇺🇸 (263) •
Sun 🇨🇳 (270) •
Broom 🇬🇧 (285) •
Cassone 🇺🇸 (289) •
Watanuki 🇯🇵 (294) •
Monday 🇬🇧 (313) •
Friend 🇯🇵 •
Rottgering 🇳🇱
ALTERNATES
Bicknell 🇯🇲 (318) •
Sekulic 🇦🇺 (322) •
Shick 🇺🇸 (325) •
Zink 🇺🇸 (330) •
Matsuoka 🇯🇵 (346) •
Krueger 🇺🇸 (349) •
Shimizu 🇯🇵 (356) •
Milavsky 🇺🇸 (367) •
Johns 🇺🇸 (382) •
Tokuda 🇯🇵 (392)
ITALIANI PRESENTI
Nessun giocatore italiano presente nel tabellone principale o tra i primi alternates.
RIEPILOGO
Challenger 75 sul cemento •
Nessun italiano presente
TAG: Circuito Challenger
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