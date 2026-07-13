Bastad 250 | Clay | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini guadagna due posti. -22 per Elisabetta Cocciaretto. +31 per Tyra Caterina Grant
13/07/2026 11:48 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (13-07-2026)
15
Best: 4
▲
2
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
68
Best: 29
▼
-22
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
977
Punti
23
Tornei
128
Best: 128
▲
5
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
28
Tornei
139
Best: 46
▼
-14
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
551
Punti
32
Tornei
141
Best: 141
▲
31
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
547
Punti
18
Tornei
145
Best: 99
▲
18
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
542
Punti
28
Tornei
209
Best: 150
▼
-39
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
360
Punti
28
Tornei
213
Best: 213
▼
-6
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
352
Punti
24
Tornei
287
Best: 287
▲
6
Federica Urgesi
ITA, 0
241
Punti
25
Tornei
292
Best: 292
▲
72
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
237
Punti
23
Tornei
296
Best: 296
▼
-4
Samira De Stefano
ITA, 0
235
Punti
25
Tornei
313
Best: 313
▲
12
Noemi Basiletti
ITA, 0
214
Punti
26
Tornei
324
Best: 265
▼
-33
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
205
Punti
26
Tornei
332
Best: 205
▼
-48
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
198
Punti
25
Tornei
337
Best: 337
▼
-16
Giorgia Pedone
ITA, 0
192
Punti
25
Tornei
339
Best: 203
▼
-15
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
190
Punti
14
Tornei
354
Best: 143
▲
20
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
183
Punti
20
Tornei
359
Best: 347
▼
-8
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
180
Punti
21
Tornei
374
Best: 201
▼
-5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
376
Best: 376
▲
18
Diletta Cherubini
ITA, 0
165
Punti
26
Tornei
380
Best: 380
▲
6
Francesca Pace
ITA, 0
164
Punti
15
Tornei
384
Best: 310
▼
-5
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
22
Tornei
387
Best: 387
▼
-12
Alessandra Mazzola
ITA, 0
161
Punti
20
Tornei
405
Best: 18
--
0
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
154
Punti
26
Tornei
411
Best: 411
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
152
Punti
20
Tornei
423
Best: 322
▲
3
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
145
Punti
23
Tornei
481
Best: 452
▼
-4
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
119
Punti
20
Tornei
496
Best: 496
▲
10
Camilla Zanolini
ITA, 0
115
Punti
18
Tornei
498
Best: 498
▼
-1
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
113
Punti
16
Tornei
501
Best: 501
▼
-80
Vittoria Paganetti
ITA, 0
113
Punti
20
Tornei
511
Best: 511
▲
3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
516
Best: 380
▲
14
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
106
Punti
18
Tornei
539
Best: 539
▲
3
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
21
Tornei
562
Best: 546
▲
3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
23
Tornei
591
Best: 591
▲
5
Viola Turini
ITA, 0
82
Punti
14
Tornei
596
Best: 515
▲
6
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
18
Tornei
624
Best: 624
▲
4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
655
Best: 655
▲
3
Beatrice Ricci
ITA, 0
64
Punti
14
Tornei
665
Best: 658
--
0
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
64
Punti
17
Tornei
667
Best: 667
▲
23
Camilla Gennaro
ITA, 0
64
Punti
19
Tornei
684
Best: 684
▲
7
Marta Lombardini
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
703
Best: 491
▲
12
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
709
Best: 709
▲
21
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
17
Tornei
735
Best: 735
▲
13
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
764
Best: 764
▲
11
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
905
Best: 905
▲
30
Lavinia Luciano
ITA, 0
30
Punti
15
Tornei
925
Best: 925
▲
124
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
941
Best: 941
▼
-7
Maddalena Giordano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
950
Best: 950
▼
-5
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
955
Best: 955
▼
-3
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
956
Best: 192
▼
-14
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
25
Punti
5
Tornei
969
Best: 939
▼
-28
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
24
Punti
12
Tornei
981
Best: 981
▲
33
Matilde Mariani
ITA, 0
23
Punti
4
Tornei
1034
Best: 1034
▼
-13
Giulia Paterno
ITA, 0
19
Punti
10
Tornei
1041
Best: 1041
▲
182
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
18
Punti
2
Tornei
1043
Best: 1043
▲
1
Sara Milanese
ITA, 0
18
Punti
4
Tornei
1051
Best: 1051
▲
1
Barbara Dessolis
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1079
Best: 1079
▼
-23
Eleonora Alvisi
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1088
Best: 428
▼
-4
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
16
Punti
6
Tornei
1098
Best: 1098
▲
19
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
15
Punti
9
Tornei
1131
Best: 1131
▼
-22
Giuliana Bestetti
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1134
Best: 1134
▲
20
Sofia Avataneo
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1151
Best: 1151
▲
22
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1153
Best: 1153
▼
-4
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1165
Best: 318
--
0
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1214
Best: 1214
▼
-3
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1231
Best: 1231
▲
2
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1244
Best: 1244
--
0
Micol Salvadori
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1257
Best: 1257
--
0
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1268
Best: 1268
▼
-1
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1270
Best: 627
▼
-1
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1293
Best: 1293
▲
38
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
6
Tornei
1310
Best: 1310
▼
-4
Carolina Dibenedetto
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1343
Best: 1343
--
0
Agnese Gentili
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1343
Best: 1343
--
0
Lisa Peer
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1378
Best: 1378
▼
-123
Carlotta Moccia
ITA, 0
7
Punti
6
Tornei
1379
Best: 1379
--
0
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1379
Best: 1379
--
0
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1399
Best: 1399
▲
39
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1419
Best: 1419
▲
4
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1419
Best: 1419
▲
4
Aurora Corvi
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1457
Best: 1457
▲
11
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1510
Best: 1510
▲
11
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1510
Best: 1510
▲
11
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Tyra Caterina Grant
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit