Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul, Newport e Contrexeville: I risultati completi delle Qualificazioni e delle Finali (LIVE)

12/07/2026 09:08 Nessun commento
Noemi Basiletti nella foto
Noemi Basiletti nella foto

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  12 Luglio 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato o parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
27°
10:00
29°
11:00
32°
12:00
33°
13:00
35°
14:00
36°
15:00
35°
17:00
34°
20:00
30°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla per caldo: turno unico di qualificazione sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
Q
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 16:00
(3) Alessandra Mazzola ITA vs Francesca Gandolfi ITA

Il match deve ancora iniziare

(2) Noemi Basiletti ITA vs Anastasia Abbagnato ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 16:00
(4) Amandine Hesse FRA vs Yelyzaveta Kotliar UKR
Il match deve ancora iniziare

(1) Elena Malygina EST vs Viola Turini ITA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  12 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Soleggiato per gran parte della giornata, prevalentemente sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
21°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
26°
18:00
24°
21:00
21°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q-R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 09:00
(1) Leyre Romero Gormaz ESP vs Cristiana Todoni ROU

WTA Iasi
Leyre Romero Gormaz [1]
0
6
6
0
Cristiana Todoni
0
0
3
0
Vincitore: Romero Gormaz
Mostra dettagli

(6) Caroline Werner GER vs Ilinca Amariei ROU

WTA Iasi
Caroline Werner [6]
6
4
2
Ilinca Amariei
0
6
6
Vincitore: Amariei
Mostra dettagli



Court 5 – ore 09:00
Georgina Garcia Perez ESP vs (12) Andreea Prisacariu ROU

WTA Iasi
Georgina Garcia Perez
0
6
6
0
Andreea Prisacariu [12]
0
1
4
0
Vincitore: Garcia Perez
Mostra dettagli

Carmen Andreea Herea ROU vs (10) Ekaterina Kazionova RUS

WTA Iasi
Carmen Andreea Herea
0
6
7
0
Ekaterina Kazionova [10]
0
3
5
0
Vincitore: Herea
Mostra dettagli

Irina Fetecau ROU vs (11) Tatiana Pieri ITA

WTA Iasi
Irina Fetecau
0
6
0
Tatiana Pieri [11]
0
4
1
Mostra dettagli

(2) Claire Liu USA vs Maria Sara Popa ROU

Il match deve ancora iniziare

(3) Varvara Lepchenko USA vs Maia Ilinca Burcescu ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 09:00
Zhibek Kulambayeva KAZ vs (8) Lisa Zaar SWE
WTA Iasi
Zhibek Kulambayeva
0
7
6
0
Lisa Zaar [8]
0
6
3
0
Vincitore: Kulambayeva
Mostra dettagli

(4) Elena Pridankina RUS vs Eva Maria Ionescu ROU

WTA Iasi
Elena Pridankina [4]
0
6
6
0
Eva Maria Ionescu
0
1
2
0
Vincitore: Pridankina
Mostra dettagli

(5) Elina Avanesyan ARM vs Emily Seibold GER

WTA Iasi
Elina Avanesyan [5]
0
6
6
0
Emily Seibold
0
2
0
0
Vincitore: Avanesyan
Mostra dettagli

Martina Okalova SVK vs (9) Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare

Mariia Kozyreva RUS vs (7) Alevtina Ibragimova RUS

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  12 Luglio 2026

30°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
28°
11:00
29°
12:00
31°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
34°
16:00
35°
18:00
34°
21:00
29°
23:00
26°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: turno di qualificazione con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
Q
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:00
(1) Lilli Tagger AUT vs (9) Madison Sieg USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Elena Micic AUS vs (10) Anastasia Kulikova FIN

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 16:00
(2) Aoi Ito JPN vs (8) Yasmine Mansouri FRA
Il match deve ancora iniziare

(4) Viktoria Morvayova SVK vs (11) Elina Nepliy RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 16:00
(3) Nao Hibino JPN vs (7) Miriana Tona ITA
Il match deve ancora iniziare

(6) Mina Hodzic GER vs Ekaterina Yashina RUS

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  12 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
26°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
29°
18:00
28°
21:00
24°
23:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q-R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
(4) Isabella Shinikova BUL vs Doga Turkmen TUR

WTA Istanbul 125 #2
Isabella Shinikova [4]
0
6
6
0
Doga Turkmen
0
0
1
0
Vincitore: Shinikova
Mostra dettagli

Defne Cirpanli TUR vs (6) Yujia Huang CHN

Il match deve ancora iniziare

Duru Soke TUR vs (7) Priska Nugroho INA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
(2) Daria Khomutsianskaya BLR vs Saumya Vig IND

WTA Istanbul 125 #2
Daria Khomutsianskaya [2]
0
6
6
0
Saumya Vig
0
0
0
0
Vincitore: Khomutsianskaya
Mostra dettagli

(3) Varvara Panshina RUS vs Ilay Yoruk TUR

WTA Istanbul 125 #2
Varvara Panshina [3]
30
6
3
Ilay Yoruk
15
1
2
Mostra dettagli

(1) Rina Saigo JPN vs Naoko Eto JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Arina Arifullina RUS vs (8) Ying Zhang CHN

WTA Istanbul 125 #2
Arina Arifullina
0
4
3
0
Ying Zhang [8]
0
6
6
0
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Daria Zelinskaya RUS vs (5) Weronika Falkowska POL

WTA Istanbul 125 #2
Daria Zelinskaya
0
0
Weronika Falkowska [5]
0
3
Mostra dettagli





🇦🇹
WTA 125 Kitzbuhel
Kitzbühel, Austria  ·  12 Luglio 2026

18°C
Parzialmente soleggiato e caldo  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato per gran parte della giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
27°
18:00
26°
21:00
22°
23:00
20°
⚠  Allerta gialla per caldo: turno unico di qualificazione sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
Q
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Grandstand – ore 11:00
(4) Victoria Bosio ARG vs Karina Kovalchuk UKR

WTA Kitzbuhel 125
Victoria Bosio [4]
0
6
6
0
Karina Kovalchuk
0
3
4
0
Vincitore: Bosio
Mostra dettagli

(2) Gina Feistel POL vs Diletta Cherubini ITA

WTA Kitzbuhel 125
Gina Feistel [2]
15
6
3
Diletta Cherubini
30
2
0
Mostra dettagli

(3) Margaux Rouvroy FRA vs Dalila Jakupovic SLO Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



Küchenmeister – ore 12:30
(1) Barbora Palicova CZE vs Martina Colmegna ITA

WTA Kitzbuhel 125
Barbora Palicova [1]
30
3
2
Martina Colmegna
15
6
4
Mostra dettagli





🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  12 Luglio 2026

18°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola intermittente nel primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Luglio
06:00
17°
07:00
19°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
26°
✅  Nessuna pioggia indicata: finali sull’erba in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Erba
F
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🌿  Erba

Center Court – ore 17:00
(3) Katie Volynets USA vs (2) Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovich BLR / Katie Volynets USA vs Savannah Broadus USA / Kylie Collins USA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  12 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e caldo estremo  ·  Picco 35°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
16°
10:00
20°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
34°
16:00
35°
18:00
34°
21:00
30°
23:00
25°
⚠  Allerta arancione per caldo estremo: finali sulla terra con temperature molto elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
(1) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (1) Laura Pigossi BRA vs (2) Estelle Cascino FRA / (2) Nicole Fossa Huergo ARG Inizio 12:00

WTA Contrexeville 125
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi [1]
0
6
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo [2]
1*
6
Mostra dettagli

(5) Mayar Sherif EGY vs Jeline Vandromme BEL Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

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