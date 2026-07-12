WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul, Newport e Contrexeville: I risultati completi delle Qualificazioni e delle Finali (LIVE)

Noemi Basiletti nella foto
WTA 125 Roma
Roma, Italia · 12 Luglio 2026
|☀
|
25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato o parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
09:00
☀
27°
|
10:00
☀
29°
|
11:00
☀
32°
|
12:00
⛅
33°
|
13:00
⛅
35°
|
14:00
⛅
36°
|
15:00
⛅
35°
|
17:00
⛅
34°
|
20:00
☀
30°
|
23:00
☀
26°
⚠ Allerta gialla per caldo: turno unico di qualificazione sulla terra con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
|
Q
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 16:00
(3) Alessandra Mazzola vs Francesca Gandolfi
Il match deve ancora iniziare
(2) Noemi Basiletti vs Anastasia Abbagnato
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
(4) Amandine Hesse
vs Yelyzaveta Kotliar
Il match deve ancora iniziare
(1) Elena Malygina vs Viola Turini
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania · 12 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Soleggiato per gran parte della giornata, prevalentemente sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
21°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
25°
|
15:00
☀
26°
|
16:00
⛅
26°
|
18:00
⛅
24°
|
21:00
⛅
21°
|
23:00
☀
18°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
Q-R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 09:00
(1) Leyre Romero Gormaz vs Cristiana Todoni
WTA Iasi
Leyre Romero Gormaz [1]
0
6
6
0
Cristiana Todoni•
0
0
3
0
Vincitore: Romero Gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cristiana Todoni
5-3 → 6-3
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Cristiana Todoni
3-3 → 4-3
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Cristiana Todoni
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Cristiana Todoni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Leyre Romero Gormaz
0-1 → 0-2
Cristiana Todoni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Cristiana Todoni
4-0 → 5-0
Leyre Romero Gormaz
3-0 → 4-0
Cristiana Todoni
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Cristiana Todoni
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(6) Caroline Werner vs Ilinca Amariei
WTA Iasi
Caroline Werner [6]
6
4
2
Ilinca Amariei
0
6
6
Vincitore: Amariei
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ilinca Amariei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Caroline Werner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ilinca Amariei
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Caroline Werner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Caroline Werner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ilinca Amariei
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Caroline Werner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Ilinca Amariei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ilinca Amariei
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Caroline Werner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ilinca Amariei
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Caroline Werner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caroline Werner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Ilinca Amariei
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Caroline Werner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 09:00
Georgina Garcia Perez vs (12) Andreea Prisacariu
WTA Iasi
Georgina Garcia Perez
0
6
6
0
Andreea Prisacariu [12]
0
1
4
0
Vincitore: Garcia Perez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andreea Prisacariu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Georgina Garcia Perez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Andreea Prisacariu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Georgina Garcia Perez
3-3 → 4-3
Andreea Prisacariu
2-3 → 3-3
Georgina Garcia Perez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Andreea Prisacariu
1-2 → 1-3
Georgina Garcia Perez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Andreea Prisacariu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Georgina Garcia Perez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andreea Prisacariu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Georgina Garcia Perez
4-1 → 5-1
Andreea Prisacariu
3-1 → 4-1
Georgina Garcia Perez
3-0 → 3-1
Andreea Prisacariu
2-0 → 3-0
Georgina Garcia Perez
1-0 → 2-0
Andreea Prisacariu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Carmen Andreea Herea vs (10) Ekaterina Kazionova
WTA Iasi
Carmen Andreea Herea•
0
6
7
0
Ekaterina Kazionova [10]
0
3
5
0
Vincitore: Herea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carmen Andreea Herea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Ekaterina Kazionova
5-5 → 6-5
Carmen Andreea Herea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Ekaterina Kazionova
4-4 → 4-5
Carmen Andreea Herea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Ekaterina Kazionova
3-3 → 4-3
Carmen Andreea Herea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Ekaterina Kazionova
2-2 → 2-3
Carmen Andreea Herea
2-1 → 2-2
Ekaterina Kazionova
1-1 → 2-1
Carmen Andreea Herea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ekaterina Kazionova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carmen Andreea Herea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Ekaterina Kazionova
4-3 → 5-3
Carmen Andreea Herea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Ekaterina Kazionova
3-2 → 3-3
Carmen Andreea Herea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ekaterina Kazionova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Carmen Andreea Herea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ekaterina Kazionova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Carmen Andreea Herea
0-0 → 0-1
Irina Fetecau vs (11) Tatiana Pieri
WTA Iasi
Irina Fetecau
0
6
0
Tatiana Pieri [11]•
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Fetecau
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Tatiana Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Irina Fetecau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Irina Fetecau
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
(2) Claire Liu vs Maria Sara Popa
Il match deve ancora iniziare
(3) Varvara Lepchenko vs Maia Ilinca Burcescu
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 09:00
Zhibek Kulambayeva
vs (8) Lisa Zaar
WTA Iasi
Zhibek Kulambayeva•
0
7
6
0
Lisa Zaar [8]
0
6
3
0
Vincitore: Kulambayeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhibek Kulambayeva
5-3 → 6-3
Zhibek Kulambayeva
4-2 → 4-3
Lisa Zaar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Lisa Zaar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
5-3*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Zhibek Kulambayeva
5-4 → 5-5
Lisa Zaar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lisa Zaar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Lisa Zaar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
(4) Elena Pridankina vs Eva Maria Ionescu
WTA Iasi
Elena Pridankina [4]•
0
6
6
0
Eva Maria Ionescu
0
1
2
0
Vincitore: Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Eva Maria Ionescu
5-1 → 5-2
Elena Pridankina
4-1 → 5-1
Eva Maria Ionescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Elena Pridankina
2-1 → 3-1
Eva Maria Ionescu
1-1 → 2-1
Elena Pridankina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Eva Maria Ionescu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
5-1 → 6-1
Eva Maria Ionescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Eva Maria Ionescu
3-0 → 4-0
Elena Pridankina
2-0 → 3-0
Eva Maria Ionescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-0 → 1-0
(5) Elina Avanesyan vs Emily Seibold
WTA Iasi
Elina Avanesyan [5]•
0
6
6
0
Emily Seibold
0
2
0
0
Vincitore: Avanesyan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elina Avanesyan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Emily Seibold
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Elina Avanesyan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Elina Avanesyan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Emily Seibold
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Avanesyan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Emily Seibold
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Elina Avanesyan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Emily Seibold
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Elina Avanesyan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Emily Seibold
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Martina Okalova vs (9) Ipek Oz
Il match deve ancora iniziare
Mariia Kozyreva vs (7) Alevtina Ibragimova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Athens
Atene, Grecia · 12 Luglio 2026
|☀
|
30°C
Soleggiato e caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
28°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
☀
31°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
34°
|
15:00
☀
34°
|
16:00
☀
35°
|
18:00
☀
34°
|
21:00
☀
29°
|
23:00
☀
26°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: turno di qualificazione con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
|
Q
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:00
(1) Lilli Tagger vs (9) Madison Sieg
Il match deve ancora iniziare
(5) Elena Micic vs (10) Anastasia Kulikova
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
(2) Aoi Ito
vs (8) Yasmine Mansouri
Il match deve ancora iniziare
(4) Viktoria Morvayova vs (11) Elina Nepliy
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
(3) Nao Hibino
vs (7) Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
(6) Mina Hodzic vs Ekaterina Yashina
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia · 12 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Soleggiato e asciutto · Picco 30°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
30°
|
16:00
☀
29°
|
18:00
☀
28°
|
21:00
☀
24°
|
23:00
☀
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q-R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
(4) Isabella Shinikova vs Doga Turkmen
WTA Istanbul 125 #2
Isabella Shinikova [4]•
0
6
6
0
Doga Turkmen
0
0
1
0
Vincitore: Shinikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Isabella Shinikova
5-1 → 6-1
Isabella Shinikova
3-1 → 4-1
Doga Turkmen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Isabella Shinikova
2-0 → 3-0
Doga Turkmen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Isabella Shinikova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Doga Turkmen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Isabella Shinikova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Doga Turkmen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Isabella Shinikova
2-0 → 3-0
Doga Turkmen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Isabella Shinikova
0-0 → 1-0
Defne Cirpanli vs (6) Yujia Huang
Il match deve ancora iniziare
Duru Soke vs (7) Priska Nugroho
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
(2) Daria Khomutsianskaya vs Saumya Vig
WTA Istanbul 125 #2
Daria Khomutsianskaya [2]•
0
6
6
0
Saumya Vig
0
0
0
0
Vincitore: Khomutsianskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Khomutsianskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Saumya Vig
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Daria Khomutsianskaya
3-0 → 4-0
Daria Khomutsianskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Khomutsianskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Saumya Vig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Daria Khomutsianskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Daria Khomutsianskaya
1-0 → 2-0
(3) Varvara Panshina vs Ilay Yoruk
WTA Istanbul 125 #2
Varvara Panshina [3]•
30
6
3
Ilay Yoruk
15
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Panshina
2-1 → 3-1
Varvara Panshina
1-0 → 2-0
Ilay Yoruk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Panshina
5-1 → 6-1
Ilay Yoruk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Varvara Panshina
3-1 → 4-1
Varvara Panshina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Varvara Panshina
0-0 → 0-1
(1) Rina Saigo vs Naoko Eto
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Arina Arifullina vs (8) Ying Zhang
WTA Istanbul 125 #2
Arina Arifullina
0
4
3
0
Ying Zhang [8]•
0
6
6
0
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ying Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Arina Arifullina
2-5 → 3-5
Arina Arifullina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Arina Arifullina
1-2 → 1-3
Ying Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Arina Arifullina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arina Arifullina
4-5 → 4-6
Arina Arifullina
2-5 → 3-5
Ying Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Arina Arifullina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Arina Arifullina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Arina Arifullina
0-1 → 0-2
Daria Zelinskaya vs (5) Weronika Falkowska
WTA Istanbul 125 #2
Daria Zelinskaya•
0
0
Weronika Falkowska [5]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Zelinskaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Weronika Falkowska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Daria Zelinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Kitzbuhel
Kitzbühel, Austria · 12 Luglio 2026
|⛅
|
18°C
Parzialmente soleggiato e caldo · Picco 27°C
|
|CIELO
|Soleggiato per gran parte della giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
09:00
☀
20°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
26°
|
16:00
☀
27°
|
18:00
☀
26°
|
21:00
☀
22°
|
23:00
☀
20°
⚠ Allerta gialla per caldo: turno unico di qualificazione sulla terra con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
|
Q
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Grandstand – ore 11:00
(4) Victoria Bosio vs Karina Kovalchuk
WTA Kitzbuhel 125
Victoria Bosio [4]•
0
6
6
0
Karina Kovalchuk
0
3
4
0
Vincitore: Bosio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Bosio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Karina Kovalchuk
5-3 → 5-4
Karina Kovalchuk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Karina Kovalchuk
3-1 → 3-2
Victoria Bosio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Karina Kovalchuk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Karina Kovalchuk
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Bosio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Karina Kovalchuk
5-2 → 5-3
Victoria Bosio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Karina Kovalchuk
3-2 → 4-2
Karina Kovalchuk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Karina Kovalchuk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Victoria Bosio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(2) Gina Feistel vs Diletta Cherubini
WTA Kitzbuhel 125
Gina Feistel [2]
15
6
3
Diletta Cherubini•
30
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diletta Cherubini
1-0 → 2-0
Gina Feistel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Gina Feistel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Diletta Cherubini
3-2 → 4-2
Gina Feistel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Gina Feistel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(3) Margaux Rouvroy vs Dalila Jakupovic Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Küchenmeister – ore 12:30
(1) Barbora Palicova vs Martina Colmegna
WTA Kitzbuhel 125
Barbora Palicova [1]
30
3
2
Martina Colmegna•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Palicova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Martina Colmegna
1-3 → 1-4
Barbora Palicova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Martina Colmegna
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Barbora Palicova
0-1 → 0-2
Martina Colmegna
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Barbora Palicova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Martina Colmegna
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Barbora Palicova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Martina Colmegna
3-2 → 3-3
Barbora Palicova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Martina Colmegna
2-1 → 3-1
Barbora Palicova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Martina Colmegna
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Barbora Palicova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Newport
Newport, USA · 12 Luglio 2026
|⛅
|
18°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 27°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola intermittente nel primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
06:00
⛅
17°
|
07:00
⛅
19°
|
08:00
☀
20°
|
09:00
☀
22°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
26°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: finali sull’erba in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Finali · Erba
|
F
⛅ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🌿 Erba
Center Court – ore 17:00
(3) Katie Volynets vs (2) Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
Iryna Shymanovich / Katie Volynets vs Savannah Broadus / Kylie Collins
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia · 12 Luglio 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e caldo estremo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
34°
|
16:00
⛅
35°
|
18:00
⛅
34°
|
21:00
☀
30°
|
23:00
☀
25°
⚠ Allerta arancione per caldo estremo: finali sulla terra con temperature molto elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
F
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
(1) Yvonne Cavalle-Reimers / (1) Laura Pigossi vs (2) Estelle Cascino / (2) Nicole Fossa Huergo Inizio 12:00
WTA Contrexeville 125
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi [1]
0
6
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo [2]
1*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi
5-6 → 6-6
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-5 → 3-5
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
2-2 → 2-3
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
1-1 → 1-2
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-0 → 1-0
(5) Mayar Sherif vs Jeline Vandromme Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
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