ATP 250 Umago: Il Tabellone Principale. Flavio Cobolli n.1 del seeding. Matteo Arnaldi n.4. Entrambi già al secondo turno
ATP 250 Umago – Tabellone Principale – terra
(1) Flavio Cobolli vs Bye
Qualifier vs Roman Andres Burruchaga
(WC) Matej Dodig vs Pablo Carreno Busta
Qualifier vs (7) Camilo Ugo Carabelli
(3) Tomas Martin Etcheverry vs Bye
(WC) Ziga Sesko vs Daniel Merida
Dusan Lajovic vs Luca Van Assche
Titouan Droguet vs (5) Alexander Blockx
(6) Fabian Marozsan vs Qualifier
Damir Dzumhur vs Henrique Rocha
Qualifier vs (WC) Niels McDonald
Bye vs (4) Matteo Arnaldi
(8) Vit Kopriva vs Dino Prizmic
Alex Molcan vs Valentin Royer
Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
Bye vs (2) Alejandro Davidovich Fokina
TAG: ATP 250 Umago, ATP 250 Umago 2026
6 commenti
Cobolli
Arnaldi
Etcheverry
Davidovich
Carabelli
Lajovic
Marozsan
Kopriva
Incomprensibile l’iscrizione di Cobolli per me, sia per il doppio cambio di superficie che per la necessità di riposare dopo gli ultimi sforzi. Vabbé che sa lui come sta, che ha uno staff che prende le decisioni migliori, ma avrei preferito vederlo tornare sul duro nordamericano
@ JOA20 (#4652355)
Anch’ io credevo lo saltasse questo. Poi peró ho dato un’ occhiata alla pagina del torneo e ho visto quanto lo spingono e ho subito capito che ci sarebbe stato.
Avrà ottenuto un gettoncino di presenza niente male.
Concordo con chi dice che Cobolli poteva saltare , riposarsi . Vero che ha un bye(sarebbero da eliminare ) e giocherà mercoledì o giovedì .
Passi Arnaldi ma Cobolli poteva anche saltare… Vabbè, spero che sia l’ultimo ATP250 che giocherà quest’anno
cobolli
prizmic
blockx
arnaldi
ugo
etcheverry
q
davidovich