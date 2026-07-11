ATP 250 Umago ATP, Copertina

ATP 250 Umago: Il Tabellone Principale. Flavio Cobolli n.1 del seeding. Matteo Arnaldi n.4. Entrambi già al secondo turno

11/07/2026 20:07 6 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

HRV ATP 250 Umago – Tabellone Principale – terra
(1) Flavio Cobolli ITA vs Bye
Qualifier vs Roman Andres Burruchaga ARG
(WC) Matej Dodig CRO vs Pablo Carreno Busta ESP
Qualifier vs (7) Camilo Ugo Carabelli ARG

(3) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Bye
(WC) Ziga Sesko SLO vs Daniel Merida ESP
Dusan Lajovic SRB vs Luca Van Assche FRA
Titouan Droguet FRA vs (5) Alexander Blockx BEL

(6) Fabian Marozsan HUN vs Qualifier
Damir Dzumhur BIH vs Henrique Rocha POR
Qualifier vs (WC) Niels McDonald GER
Bye vs (4) Matteo Arnaldi ITA

(8) Vit Kopriva CZE vs Dino Prizmic CRO
Alex Molcan SVK vs Valentin Royer FRA
Kyrian Jacquet FRA vs Marco Trungelliti ARG
Bye vs (2) Alejandro Davidovich Fokina ESP

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6 commenti

Lilly 11-07-2026 21:06

Cobolli

Arnaldi

Etcheverry
Davidovich

Carabelli
Lajovic
Marozsan
Kopriva

 6
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Bagel 11-07-2026 21:00

Incomprensibile l’iscrizione di Cobolli per me, sia per il doppio cambio di superficie che per la necessità di riposare dopo gli ultimi sforzi. Vabbé che sa lui come sta, che ha uno staff che prende le decisioni migliori, ma avrei preferito vederlo tornare sul duro nordamericano

 5
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OspiteSgradito (Guest) 11-07-2026 20:45

@ JOA20 (#4652355)

Scritto da JOA20
Passi Arnaldi ma Cobolli poteva anche saltare… Vabbè, spero che sia l’ultimo ATP250 che giocherà quest’anno

Anch’ io credevo lo saltasse questo. Poi peró ho dato un’ occhiata alla pagina del torneo e ho visto quanto lo spingono e ho subito capito che ci sarebbe stato.
Avrà ottenuto un gettoncino di presenza niente male.

 4
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ospite1 (Guest) 11-07-2026 20:41

Concordo con chi dice che Cobolli poteva saltare , riposarsi . Vero che ha un bye(sarebbero da eliminare ) e giocherà mercoledì o giovedì .

 3
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JOA20 (Guest) 11-07-2026 20:35

Passi Arnaldi ma Cobolli poteva anche saltare… Vabbè, spero che sia l’ultimo ATP250 che giocherà quest’anno

 2
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akgul num.1 11-07-2026 20:26

cobolli

prizmic

blockx
arnaldi

ugo
etcheverry
q
davidovich

 1
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