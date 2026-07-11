Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Gstaad: Il Tabellone Principale. Un giovane avversario per Lorenzo Sonego

11/07/2026 14:21 5 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

SUI ATP 250 Gstaad – Tabellone Principale – terra
(1) Alexander Bublik KAZ vs Bye
Qualifier vs Quentin Halys FRA
Alexandre Muller FRA vs Aleksandr Shevchenko KAZ
(WC) Dominic Stricker SUI vs (8) Jaume Munar ESP

(4) Arthur Rinderknech FRA vs Bye
Qualifier vs Jurij Rodionov AUT
(WC) Jerome Kym SUI vs Qualifier
Stefanos Tsitsipas GRE vs (5) Ignacio Buse PER

(7) Raphael Collignon BEL vs Qualifier
Lorenzo Sonego ITA vs (NG) Joel Schwaerzler AUT
Pedro Martinez ESP vs Yannick Hanfmann GER
Bye vs (3) Valentin Vacherot MON

(6) Juan Manuel Cerundolo ARG vs Zdenek Kolar CZE
(WC) Kilian Feldbausch SUI vs Miomir Kecmanovic SRB
Jaime Faria POR vs Stan Wawrinka SUI
Bye vs (2) Casper Ruud NOR

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5 commenti

miky85 11-07-2026 15:01

Ruud

Munar

Tsitsipas
Vacherot

Bublik
Rinderknech
Sonego
Kecmamovic

 5
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tinapica 11-07-2026 14:41

Svizzera 2 è dentro per merito di classifica?
Mi pare strano ma non è evidenziato come invitato.
Comunque, ci faccio caso solo ora: incredibile che la Svizzera abbia ben tre tornei e l’Italia solo uno, anche se molto più importante.

 4
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pablito 11-07-2026 14:40

Scritto da tinapica
(NG) sta per?
Non giudicabile?

Ahahah 😉

Next Gen… 🙂

 3
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+1: tinapica
tinapica 11-07-2026 14:37

(NG) sta per?
Non giudicabile?

 2
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pablito 11-07-2026 14:33

“Gioiellino” austriaco che (era) molto quotato.

Forza SonnyGo ! 😉

 1
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