ATP 250 Gstaad: Il Tabellone Principale. Un giovane avversario per Lorenzo Sonego
ATP 250 Gstaad – Tabellone Principale – terra
(1) Alexander Bublik vs Bye
Qualifier vs Quentin Halys
Alexandre Muller vs Aleksandr Shevchenko
(WC) Dominic Stricker vs (8) Jaume Munar
(4) Arthur Rinderknech vs Bye
Qualifier vs Jurij Rodionov
(WC) Jerome Kym vs Qualifier
Stefanos Tsitsipas vs (5) Ignacio Buse
(7) Raphael Collignon vs Qualifier
Lorenzo Sonego vs (NG) Joel Schwaerzler
Pedro Martinez vs Yannick Hanfmann
Bye vs (3) Valentin Vacherot
(6) Juan Manuel Cerundolo vs Zdenek Kolar
(WC) Kilian Feldbausch vs Miomir Kecmanovic
Jaime Faria vs Stan Wawrinka
Bye vs (2) Casper Ruud
TAG: ATP 250 Gstaad, ATP 250 Gstaad 2026, Lorenzo Sonego
5 commenti
Ruud
Munar
Tsitsipas
Vacherot
Bublik
Rinderknech
Sonego
Kecmamovic
Svizzera 2 è dentro per merito di classifica?
Mi pare strano ma non è evidenziato come invitato.
Comunque, ci faccio caso solo ora: incredibile che la Svizzera abbia ben tre tornei e l’Italia solo uno, anche se molto più importante.
Ahahah 😉
Next Gen… 🙂
(NG) sta per?
Non giudicabile?
“Gioiellino” austriaco che (era) molto quotato.
Forza SonnyGo ! 😉