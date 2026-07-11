Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

11/07/2026 08:22 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  11 Luglio 2026

🌩
22°C
Temporali e nuvole  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, con temporali al mattino
PIOGGIA Temporali indicati tra mattina e tarda mattinata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
08:00
🌩
22°
09:00
22°
10:00
🌩
23°
11:00
🌩
25°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
29°
16:00
29°
19:00
27°
22:00
24°
⚠  Allerta arancione per temporali: semifinali sulla terra fortemente da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
CH 75 SF
🌩  Temporali
⚠  Allerta arancione
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Jarno Jans NED / Mark Whitehouse GBR vs Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Henri Squire GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Henry Bernet SUI vs Hugo Dellien BOL (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  11 Luglio 2026

17°C
Variabile, rovesci nel primo pomeriggio  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole e schiarite
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 14:00 e alle 15:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
10:00
18°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
🌧
25°
15:00
🌧
25°
16:00
24°
17:00
24°
20:00
20°
23:00
16°
⚠  Possibili rovesci nel primo pomeriggio: semifinali da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
CH 100 SF
⛅  Variabile
⚠  Rovesci
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 15:00
Zsombor Piros HUN vs Jerome Kym SUI

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Titouan Droguet FRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  11 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
09:00
20°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
17:00
31°
20:00
29°
23:00
24°
⚠  Allerta gialla per temperature elevate: semifinali sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
CH 50 SF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Emilien Demanet BEL / Niels Ratiu BEL vs Sergey Betov BLR / Jeffrey Chuan En Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare

Florian Broska GER vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  11 Luglio 2026

15°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
09:00
19°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
28°
20:00
25°
23:00
19°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
CH 125 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 12:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Marcelo Demoliner BRA / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Jan Choinski GBR (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  11 Luglio 2026

17°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato per gran parte della giornata, nubi sparse in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Luglio
08:00
20°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
27°
15:00
28°
17:00
26°
20:00
22°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sull’erba
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Semifinali · Erba
CH 50 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Tom Hands GBR / Matthew Summers GBR vs Arda Azkara TUR / S Mert Ozdemir TUR

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Alastair Gray GBR

Il match deve ancora iniziare

Henry Searle GBR vs Max Basing GBR

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  11 Luglio 2026

21°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Parzialmente soleggiato per tutta la mattinata e il primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Luglio
05:00
20°
06:00
20°
07:00
21°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sull’erba
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Erba
CH 125 SF
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

20:00 Adam Walton AUS vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

21:30 Alexis Galarneau CAN vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare






🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  11 Luglio 2026

🌧
12°C
Nuvoloso, pioggia a mezzogiorno  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Pioggia indicata intorno alle 12:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
06:00
10°
07:00
11°
08:00
13°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
🌧
19°
13:00
19°
⚠  Pioggia indicata a mezzogiorno: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
CH 75 SF
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court KIA – ore 17:00
Matias Soto CHI vs Lorenzo Claverie ITA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Juan Pablo Varillas PER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Facundo Mena ARG vs Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

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