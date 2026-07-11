Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
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22°C
Temporali e nuvole · Picco 29°C
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08:00
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22°
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09:00
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22°
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10:00
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23°
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11:00
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25°
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12:00
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26°
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13:00
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28°
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29°
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16:00
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29°
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19:00
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27°
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22:00
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24°
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⚠ Allerta arancione
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Jarno Jans / Mark Whitehouse vs Admir Kalender / Nino Serdarusic
Matej Dodig vs Henri Squire (Non prima 14:00)
Henry Bernet vs Hugo Dellien (Non prima 16:30)
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17°C
Variabile, rovesci nel primo pomeriggio · Picco 26°C
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10:00
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18°
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20°
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16°
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⚠ Rovesci
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 15:00
Zsombor Piros vs Jerome Kym
Valentin Royer vs Titouan Droguet (Non prima 17:00)
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20°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
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09:00
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20°
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10:00
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23°
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25°
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28°
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14:00
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29°
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30°
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31°
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20:00
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29°
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23:00
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24°
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⚠ Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Emilien Demanet / Niels Ratiu vs Sergey Betov / Jeffrey Chuan En Hsu
Lorenzo Giustino vs Miguel Damas
Florian Broska vs Kimmer Coppejans
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15°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
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09:00
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19°
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21°
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16:00
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23:00
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19°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 12:00
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Marcelo Demoliner / Matej Vocel
Daniel Rincon vs Jan Choinski (Non prima 13:30)
Facundo Diaz Acosta vs Hugo Gaston
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17°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
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08:00
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20°
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22°
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18°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Tom Hands / Matthew Summers vs Arda Azkara / S Mert Ozdemir
Clement Chidekh vs Alastair Gray
Henry Searle vs Max Basing
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21°C
Parzialmente soleggiato · Picco 27°C
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05:00
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20°
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06:00
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20°
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07:00
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27°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
20:00 Adam Walton vs Alex Michelsen
21:30 Alexis Galarneau vs Jacob Fearnley
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12°C
Nuvoloso, pioggia a mezzogiorno · Picco 19°C
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06:00
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🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court KIA – ore 17:00
Matias Soto vs Lorenzo Claverie
Nicolas Mejia vs Juan Pablo Varillas (Non prima 19:00)
Gonzalo Escobar / Facundo Mena vs Matias Soto / Federico Zeballos
TAG: Circuito Challenger
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