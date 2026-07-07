Torna il grande tennis targato Eurosporting Cordenons: Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup 2026 Internazionali del Friuli Venezia Giulia, con tanti giovani talenti e alcune conferme

Il conto alla rovescia è oramai terminato, anche quest’anno l’Eurosporting Cordenons sarà teatro di un doppio appuntamento internazionale di tennis. Nel solco di una tradizione oramai collaudata e consolidata nel tempo si vivranno due intense settimane dal 12 al 25 luglio sui campi in terra battuta, che promettono di catalizzare l’interesse degli appassionati di tennis e non soltanto in Friuli-Venezia Giulia. Un’imperdibile manifestazione organizzata da Eurosporting Cordenons e Euro&Sport Asd a RL e dal suo staff sempre in prima linea quando si parla di tennis ed eventi d’élite a livello non solo del Bel Paese, entrato a far parte a pieno titolo nel gotha dell’estate sportiva italiana.

Anche per quest’anno sono stati riconfermati gli sponsor “storici” della manifestazione con i main title sponsor Serena Wines 1881 e Acqua Maniva per entrambi gli appuntamenti Atp Challenger 75 e Itf femminile W75. Da sottolineare il fondamentale supporto fornito dalla regione FVG, dal Comune di Cordenons e dai numerosi sponsor locali e non, che per l’ennesima volta hanno voluto veicolare il proprio messaggio attraverso il tennis internazionale disputato sui campi dell’Eurosporting Cordenons.

Due settimane evento che arrivano sull’onda lunga dei grandi successi a tinte tricolori ottenuti nei primi sette mesi del 2026.

Un albo d’oro che recita in 22 edizioni nomi di spicco tra i quali gli azzurri Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il serbo Filip Krajinovic, il giapponese Taro Daniel e l’argentino Francisco Cerundolo. Tutti giocatori che hanno trionfato sul centrale dell’Eurosporting intitolato al compianto Edi Aldo Raffin e hanno in breve tempo spiccato il volo nelle posizioni che contano della classifica mondiale Atp. C’è anche chi non ha vinto il challenger di Cordenons, ma nel giro di 6 anni dalla sua partecipazione è diventato l’uomo da battere tra i cosiddetti Next Gen e in senso assoluto. Stiamo parlando dello spagnolo Carlos Alcaraz attuale numero 2 della classifica mondiale, che a 23 anni può già vantare in bacheca sette titoli dello Slam, sconfitto in finale nell’edizione 2020 dal connazionale Bernabè Zapata Miralles. Una cartina al tornasole posizionata sul tennista di Murcia, che dimostra la qualità assoluta dei protagonisti che hanno calcato la terra rossa dell’Eurosporting Cordenons, a partire dalla prima edizione del 2004 fino ai giorni nostri.

Dando un’occhiata anche all’albo d’oro dell’Itf femminile emergono nomi come Arantxa Rus, Qinwen Zheng e Panna Udvardy che hanno vinto il torneo friulano e in seguito sono state protagoniste assolute nel circuito WTA.

Si preannuncia un giusto mix di giovani talenti e veterani, sia in campo maschile che femminile, pronto a darsi battaglia colpo su colpo per conquistare i rispettivi titoli messi in palio nelle due settimane di grande tennis internazionale sui campi in terra battuta dell’Eurosporting Cordenons. Il campo di partecipazione per entrambi gli appuntamenti è destinato ad arricchirsi con le wild card che saranno concesse dall’organizzazione e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel a ridosso dell’inizio dei rispettivi tornei.

Il torneo è stato presentato martedì 7 luglio alla presenza di varie autorità politico-sportive del territorio, da Serena Raffin direttore responsabile organizzativo dell’evento a Claudio Bortoletto presidente di Eurosporting Cordenons SSD A RL, in rappresentanza di Eurosporting Experience.

Martedì 7 Luglio 2026 la presentazione ufficiale dei due Tornei con:

Andrea Delle Vedove – Sindaco di Cordenons

Antonio De Benedittis – Presidente Fitp Fvg e Vice Presidente Vicario Coni

Lucia Buna – Consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia

Luca Serena – Serena Wines 1881 – Title Sponsor

Michele Foglio – Acqua Maniva – Title Sponsor

Serena Raffin – Direttrice dei Tornei

ATP CHALLENGER TOUR 75 MONTEPREMI DA 107.000 DOLLARI

TORNEO INTERNAZIONALE MASCHILE DAL 12 ALL’19 LUGLIO 2026

Quest’anno saranno gli uomini ad aprire le due settimane internazionali di tennis con la 23° edizione dell’Atp Challenger 75, dotato di un montepremi di 107mila dollari. Sono 32 i giocatori nel tabellone principale del singolo maschile, 6 di questi arriveranno dalle qualificazioni e tre entreranno con le wild card (una assegnata dal circolo organizzatore e due dalla Federazione Italiana Tennis e Padel). Il torneo di doppio maschile prevede invece un main draw di 16 coppie. La “prima battuta” dell’Atp Challenger Cordenons 2026, sarà nella mattinata di domenica 12 luglio, con le prime partite del tabellone delle qualificazioni. Per tutta la giornata di domenica e nel mattino di lunedì si giocheranno la “Quali”. Da lunedì 13 luglio sera via al tabellone principale.

In attesa di eventuali nuovi arrivi tramite wild card al momento il primo favorito del torneo maschile è lo statunitense di origini dominicane Nicolas Moreno De Alboran, 28 enne attualmente n.185 Atp. Moreno De Alboran nel 2022 raggiunse la semifinale nel torneo friulano quando venne sconfitto dal Davisman azzurro Andrea Vavassori. Dopo aver raggiunto il suo best ranking in carriera alla posizione numero 107 nel gennaio 2025, la sua stagione 2026 è stata caratterizzata principalmente dalla partecipazione alle qualificazioni dei grandi tornei internazionali e del circuito Challenger, dove ha conquistato finora tre successi in carriera.

Il secondo teorico candidato alla vittoria finale risponde al nome di Gianluca Cadenasso, 21enne di Genova, che in questa stagione ha conquistato il suo primo torneo del circuito ATP Challenger Tour ad Asuncion (Paraguay) un risultato che gli ha permesso di raggiungere il proprio best ranking al numero 190 della classifica mondiale. Al Sardegna Open (Challenger 175) ha raggiunto una prestigiosa semifinale dopo aver sconfitto l’olandese Jesper de Jong nei quarti di finale, arrendendosi poi nel derby ligure a Matteo Arnaldi. Non solo ha ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma, dove ha debuttato contro l’argentino Thiago Agustín Tirante, uscendo sconfitto al termine di una sfida molto equilibrata. Sempre in chiave azzurra tornerà alle latitudini friulane Lorenzo Giustino che proprio la scorsa settimana ha recitato un ruolo da protagonista nel Challenger 50 di Troyes (Francia) dove ha raggiunto le semifinali. Il 34enne napoletano che può vantare la posizione numero 127 Atp conquistata nell’agosto del 2019, è ricordato per la sua celebre vittoria nel 2020 con il secondo match più lungo nella storia del Roland Garros, quando sconfisse il beniamino di casa Corentin Moutet dopo 6 ore e 5 minuti di gioco nel tabellone principale.

Nell’ultimo anno Giustino dopo un periodo complicato ha ritrovato stabilmente la top 250 della classifica mondiale, un risultato a cui ha contribuito anche la nascita della figlia. Purtroppo, sarà invece assente il promettente 18enne Jacopo Vasamì che si è infortunato alla schiena la scorsa settimana durante il primo turno dell’Atp Challenger 75 di Milano. Dalle qualificazioni potrebbero arrivare altri tennisti azzurri che nel recente passato hanno già calcato la terra rossa dell’Eurosporting Cordenons stiamo parlando di Carlo Alberto Caniato, Gabriele Piraino e Enrico Dalla Valle con quest’ultimo che è reduce dai quarti di finale del Challenger 75 di Milano, dove ha sconfitto tra gli altri Francesco Passaro e Stefano Travaglia, prima di arrendersi di misura al brasiliano Gustavo Heide. Da seguire con particolare interesse il 22enne francese Harold Mayot salito alla ribalta internazionale nel 2020 vincendo il titolo di singolare agli Australian Open junior, successo che lo ha proiettato al numero 1 della classifica mondiale juniores ITF. Nel circuito maggiore ATP, Mayot ha raggiunto la sua migliore classifica di singolare nell’ottobre del 2024, toccando la posizione numero 103 del mondo. Altro giocatore decisamente “on fire” è lo spagnolo Max Alcalà Gurri 24enne spagnolo che negli ultimi due mesi ha messo in “cascina” due Challenger 50 a Cervia e Royan (Francia) mostrando progressi di gioco importanti rispetto alle sue precedenti annate sul “mattone tritato”. Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming e ci sarà anche la copertura televisiva di SuperTennis che manderà in onda la differita della finale. L’ingresso agli incontri sui vari campi sarà gratuito fino ai quarti di finale del tabellone di singolare. Da giovedì 16 luglio e fino alla finale del tabellone di singolare in programma domenica 19 luglio, l’ingresso sulle tribune del campo centrale sarà a pagamento con biglietti numerati per fila e posto, acquistabili con prevendita ticket online e/o direttamente sul posto. Un centrale, quello intitolato all’indimenticato Edi Aldo Raffin, che dallo scorso anno si presenta molto rinnovato con un restyling che ha interessato le tribune totalmente ridipinte da cima a fondo e la cosiddetta tribuna vip che presenta una passatoia di accesso alla zona riservata ad autorità e sponsor.

BROCHURE ATP CHALLENGER 75

ITF WORLD TENNIS TOUR W75 MONTEPREMI DA 60.000 EURO

TORNEO INTERNAZIONALE FEMMINILE DAL 19 LUGLIO AL 25 LUGLIO 2026

Non meno interessante l’11° edizione del tabellone femminile al via nella terza settimana di luglio con un torneo World Tennis da 60mila dollari di montepremi che permetterà di poter ammirare sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons alcune delle più interessanti protagoniste del panorama internazionale non solo per quanto riguarda la stagione in corso. La più accreditata ad aggiudicarsi il torneo sembrerebbe la 24enne ceca Dominika Salkova, attualmente occupa la posizione numero 126 del ranking WTA e in questa stagione ha conquistato il titolo nel torneo WTA 125 di Les Sables d’Olonne. A nobilitare ulteriormente il campo di partecipazione la presenza dell’olandese Arantxa Rus 35enne che trionfò sui campi dell’Eurosporting Cordenons nell’edizione 2019, che può vantare un best ranking al numero 58 della classifica Wta. Nell’entry list attuale figura l’azzurra Nuria Brancaccio, la 25enne di Torre del Greco che nel 2025 scrisse il proprio nome sull’albo d’oro, al termine di un’inedita finale disputata sui campi in terra rossa indoor causa maltempo. Tra le italiane da annoverare la probabile presenza di Lisa Pigato. Nello scorso mese di aprile la 23enne bergamasca, attuale n.133 Wta, ha conquistato il suo primo torneo di categoria superiore vincendo il WTA 125 di Madrid. Nel circuito World Tennis (nuova denominazione voluta di recente dai vertici dell’Itf) vanta un totale di 9 titoli in singolare, tra cui spiccano i successi nel W75 di Nonthaburi (Thailandia) e nel W35 di San Gregorio all’inizio del 2026. Da seguire con particolare interesse anche altre due italiane del calibro di Jennifer Ruggeri e Dalila Spiteri: in questo scorcio di 2026 hanno colto diversi successi nel circuito World Tennis, che hanno permesso ad entrambe di centrare il proprio carrier high nella classifica stilata dalla Wta. Riflettori puntati anche sulla belga Jeline Vandromme, una ragazza classe 2007 destinata a far parlare di sé negli anni a venire è considerata dagli addetti ai lavori uno dei talenti emergenti più cristallini del tennis mondiale. Ha raggiunto la ribalta internazionale nella categoria junior conquistando il titolo di singolare femminile agli US Open 2025, un traguardo che le ha permesso di attestarsi al numero 2 della classifica Itf junior nell’ottobre dello scorso anno.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su itftennis.com.

L’ingresso agli incontri sui vari campi sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.

BROCHURE ITF W75 FEMMINILE

EVENTI COLLATERALI

Durante l’Atp Challenger sarà istituito il premio Fair Play che sarà assegnato al giocatore che si contraddistinguerà per la sua etica sportiva nel corso del torneo. Verrà allestito uno spazio educativo con pannelli informativi incentrati sulle regole del Fair Play e sul percorso formativo dell’atleta, dal settore giovanile al professionismo. Per la promozione del territorio, in collaborazione con PromoTurismo, Consorzio Turistico Pordenone e Pordenone With Love verranno proposti pacchetti turistici mirati alla visita del Friuli. Verrà anche organizzata una serata conviviale a bordo piscina dedicata alla degustazione di prodotti enogastronomici locali, aperta a ospiti e giocatori in collaborazione con Pordenone With Love – TEF – Territorio Economia Futuro SCRL

Nella seconda settimana dedicata al torneo World Tennis Femminile ci sarà invece l’iniziativa socioculturale “Tennis a Colori”, un concorso a disegni rivolto a tutti i partecipanti dei punti verdi del comune di Cordenons. I primi dieci classificati si aggiudicheranno un invito per assistere alla finale ed il primo classificato, riceverà la pallina gigante autografata direttamente dalla vincitrice. Anche in questa circostanza verrà organizzata una serata conviviale a bordo piscina dedicata alla degustazione di prodotti enogastronomici locali, aperta a ospiti e giocatori collaborazione con Pordenone With Love – TEF – Territorio Economia Futuro SCRL.

MAIN TITLE SPONSORS

SERENA WINES 1881

“Come azienda abbiamo sempre creduto nello sport e continuiamo ad investire per enfatizzarne il ruolo all’interno della società. – come spiega Luca Serena, AD e quinta generazione oggi alla guida dell’azienda nonché tennista per passione e per professione per un periodo della sua vita riteniamo infatti che lo sport sia uno strumento fondamentale di crescita, aggregazione e diffusione di valori positivi in quanto sinonimo di passione, impegno, determinazione e rispetto: principi che appartengono profondamente anche alla nostra cultura aziendale. Se da un lato sosteniamo da anni associazioni, eventi e squadre sportive locali contribuendo in primo luogo a rafforzare quel legame autentico con la comunità e il territorio che da sempre fa parte della nostra identità, dall’altro essere presenti ancora una volta a Cordenons – come nelle altre manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale che ci vedono protagonisti come sponsor – ci permette di portare gli stessi principi e lo stesso entusiasmo che guidano Serena Wines 1881 ogni giorno su un palcoscenico ancora più ampio”.

ACQUA MANIVA

“Uno sport come il tennis di lunga durata, di grande intensità fisica e con le elevate temperature estive, richiede un’idratazione continua per gli atleti impegnati sul campo – dice Michele Foglio amministratore delegato di MANIVA SPA. La nostra è un’acqua oligominerale che contiene sali minerali in una quantità che rappresenta il giusto equilibrio per i tennisti e gli sportivi in generale che devono continuare a reidratarsi. Acqua Maniva ha un pH pari 8 che aiuta, secondo molti studi a livello internazionale, a smaltire più facilmente l’acido lattico e i radicali liberi prodotti dal nostro organismo durante lo sforzo fisico prolungato. Siamo felici di essere title sponsor insieme a Serena Wines 1881: aziende storiche e sostenibili che rappresentano l’eccellenza del beverage italiano, gestite da famiglie italiane. Un aspetto non banale in un epoca – conclude Michele Foglio – in cui si diffondono fondi di investimento e multinazionali che fanno perdere inevitabilmente la propria identità territoriale”.