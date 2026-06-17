ATP 250 Eastbourne e Mallorca: La situazione aggiornata Md e Quali
🎾 ATP 250
ENTRY LIST 2026
21-27 GIUGNO 2026 • EASTBOURNE – ERBA • MALLORCA – ERBA
🇬🇧 ATP 250 EASTBOURNE – 21-27 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Fritz 🇺🇸 (9) • Vacherot 🇲🇨 (19) • Rinderknech 🇫🇷 (25) • F. Cerundolo 🇦🇷 (26) • Etcheverry 🇦🇷 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Humbert 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (35) • Blockx 🇧🇪 (37) • Bergs 🇧🇪 (40) • Munar 🇪🇸 (41) • Machac 🇨🇿 (43) • Diallo 🇨🇦 (49) • Atmane 🇫🇷 (52) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (56) • Altmaier 🇩🇪 (57) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (59)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Tirante 🇦🇷 (60) • 2. Popyrin 🇦🇺 (61) • 3. Collignon 🇧🇪 (62) • 4. Brooksby 🇺🇸 (63) • 5. Kopriva 🇨🇿 (66) • 6. Kovacevic 🇺🇸 (67) • 7. Burruchaga 🇦🇷 (68) • 8. Sonego 🇮🇹 (70) • 9. Vallejo 🇵🇾 (71) • 10. Prizmic 🇭🇷 (72)
QUALIFICAZIONI
Brooksby 🇺🇸 (63) • Kovacevic 🇺🇸 (67) • Burruchaga 🇦🇷 (68) • Sonego 🇮🇹 (70) • Prizmic 🇭🇷 (72) • Bellucci 🇮🇹 (73) • Opelka 🇺🇸 (76) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Duckworth 🇦🇺 (82) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Halys 🇫🇷 (90) • Spizzirri 🇺🇸 (91) • Y. Wu 🇨🇳 (92)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Nava 🇺🇸 (94) • 2. Bonzi 🇫🇷 (95) • 3. Vukic 🇦🇺 (96) • 4. Choinski 🇬🇧 (101) • 5. Arnaldi 🇮🇹 (104) • 6. Berrettini 🇮🇹 (105) • 7. Fearnley 🇬🇧 (125) • 8. Pinnington Jones 🇬🇧 (132) • 9. Billy Harris 🇬🇧 (150) • 10. Fery 🇬🇧 (154)
🇪🇸 ATP 250 MALLORCA – 21-27 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Bublik 🇰🇿 (10) • Darderi 🇮🇹 (17) • Tiafoe 🇺🇸 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Buse 🇵🇪 (31) • Griekspoor 🇳🇱 (33) • Moutet 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (36) • Navone 🇦🇷 (38) • Michelsen 🇺🇸 (42) • Mannarino 🇫🇷 (45) • Kecmanovic 🇷🇸 (48) • Quinn 🇺🇸 (50) • Borges 🇵🇹 (51) • Hanfmann 🇩🇪 (53) • Marozsan 🇭🇺 (54) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (58)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Tirante 🇦🇷 (60) • 2. Collignon 🇧🇪 (62) • 3. Fucsovics 🇭🇺 (65) • 4. Kopriva 🇨🇿 (66) • 5. Kovacevic 🇺🇸 (67) • 6. Burruchaga 🇦🇷 (68) • 7. Landaluce 🇪🇸 (69) • 8. Sonego 🇮🇹 (70) • 9. Vallejo 🇵🇾 (71) • 10. Royer 🇫🇷 (74)
QUALIFICAZIONI
Kopriva 🇨🇿 (66) • Vallejo 🇵🇾 (71) • Royer 🇫🇷 (74) • Majchrzak 🇵🇱 (78) • Svajda 🇺🇸 (85) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Shevchenko 🇰🇿 (88) • Kypson 🇺🇸 (93) • Walton 🇦🇺 (97) • Hijikata 🇦🇺 (98) • Van Assche 🇫🇷 (100) • Shimabukuro 🇯🇵 (103) • Molcan 🇸🇰 (110) • Ofner 🇦🇹 (112)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Bautista Agut 🇪🇸 (117) • 2. Fery 🇬🇧 (154) • 3. Added 🇫🇷 (230) • 4. Butvilas 🇱🇹 (232) • 5. McCabe 🇦🇺 (234) • 6. Brancaccio 🇮🇹 (239) • 7. Uchida 🇯🇵 (247) • 8. Kotov 🏳️ (255) • 9. Cassone 🇺🇸 (264) • 10. Bar Biryukov 🏳️ (269)
TAG: ATP 250 Eastbourne, ATP 250 Eastbourne 2026, ATP 250 Maiorca, ATP 250 Maiorca 2026
2 commenti
Penso proprio che si cancellerà. Vedo ancora Vacherot a Eastbourne nonostante abbia annunciato il forfait da Wimbledon
Come fa Darderi a giocare Maiorca che è iscritto all’esibizione con Sinner e Cobolli a Londra dal 23 al 27?
immagino si cancelli…