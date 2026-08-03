Washington incorona Fritz ed Eala: Jódar si arrende in finale, la filippina fa la storia

Il lungo fine settimana dell’ATP e WTA 500 di Washington si è concluso con i trionfi di Taylor Fritz e Alexandra Eala. Lo statunitense ha fermato in finale la straordinaria corsa di Rafael Jódar, mentre la filippina ha completato una settimana eccezionale battendo Jessica Pegula in rimonta e conquistando il primo titolo WTA della carriera.

Due finali inizialmente condizionate dalla pioggia e terminate con storie profondamente differenti: da una parte la conferma di Fritz, arrivato all’undicesimo trofeo nel circuito maggiore; dall’altra la consacrazione di Eala, diventata la prima giocatrice delle Filippine a conquistare un titolo WTA in singolare.

Fritz ferma Jódar e conquista l’undicesimo titolo ATP

Taylor Fritz ha superato Rafael Jódar con il punteggio di 7-6(2) 6-4, conquistando il primo titolo della stagione e l’undicesimo della carriera.

La sconfitta non ridimensiona minimamente la settimana del diciannovenne madrileno. Jódar, protagonista di una crescita vertiginosa nei primi mesi da professionista, ha dimostrato di poter competere alla pari anche con un avversario esperto e stabilmente presente nelle posizioni più alte del ranking.

Soltanto pochi mesi fa sarebbe stato difficile immaginare lo spagnolo in una finale ATP 500 contro un giocatore come Fritz. Le prestazioni offerte durante il torneo hanno invece reso credibile perfino la possibilità di conquistare il titolo.

Un primo set deciso da pochi dettagli

Jódar ha affrontato la finale con un piano tattico molto chiaro: giocare in maniera aggressiva da fondo campo, togliere tempo a Fritz e cercare il vincente ogni volta che si presentava un’occasione favorevole.

Lo statunitense ha però risposto con grande solidità, servendo con efficacia e mostrando una notevole precisione negli attacchi con il diritto. Nessuno dei due è riuscito a strappare il servizio all’avversario e il primo parziale si è deciso al tie-break.

Sul punteggio di 1-1 è arrivato uno dei momenti determinanti della partita. Dopo un lungo scambio da fondo, Jódar ha cercato un difficile rovescio incrociato, terminato fuori di pochissimo. Fritz ha approfittato dell’errore e, forte della propria esperienza, ha conquistato sei dei successivi sette punti, chiudendo il tie-break per 7-2.

La fretta tradisce Jódar nel secondo set

La perdita del primo parziale ha lasciato inevitabilmente qualche conseguenza sul giovane spagnolo. Jódar ha cominciato il secondo set con un’eccessiva sensazione di urgenza, accelerando troppo presto e aumentando il numero degli errori.

Fritz ha approfittato del passaggio a vuoto e si è portato rapidamente sul 3-0 grazie a due break. Quando la partita sembrava ormai indirizzata, Jódar è riuscito però a ritrovare ordine e lucidità, recuperando uno dei due servizi ceduti e riaprendo il confronto.

La sua reazione ha confermato ancora una volta le qualità mentali mostrate durante tutta la settimana. Fritz ha dovuto mantenere alta l’attenzione fino all’ultimo punto e ha chiuso l’incontro soltanto al quinto match point.

Lo statunitense ha costruito il successo soprattutto attraverso il rendimento con la prima di servizio, con la quale ha conquistato l’88% dei punti. Jódar ha invece faticato maggiormente in risposta, vincendo soltanto cinque punti sulla prima dell’avversario.

Jódar entra nella Top 15 mondiale

Il bilancio di Washington rimane comunque eccezionale. A soli 19 anni, il madrileno ha raggiunto la prima finale della carriera in un ATP 500 dopo aver eliminato Arthur Fils, Kei Nishikori, Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo.

Grazie ai risultati ottenuti nella capitale statunitense, Jódar salirà al numero 15 del ranking mondiale, migliorando ulteriormente una classifica che lo vedeva ancora fuori dai primi cento all’inizio della stagione.

La finale di Washington rappresenta il secondo grande risultato del suo primo anno completo tra i professionisti, dopo il titolo ATP 250 conquistato a Marrakech.

Eala rimonta Pegula e conquista il primo titolo WTA

Nel torneo femminile, Alexandra Eala ha completato la settimana più importante della propria carriera superando in rimonta la prima testa di serie Jessica Pegula con il punteggio di 4-6 6-4 6-0.

La finale era stata sospesa domenica dalla pioggia con la statunitense avanti per 6-4 e la filippina in vantaggio per 2-1 nel secondo set. Alla ripresa Pegula è riuscita a portarsi sul 4-3, ma da quel momento l’incontro ha cambiato completamente direzione.

Eala ha conquistato gli ultimi nove game consecutivi, completando la rimonta nel secondo parziale e dominando il set decisivo, nel quale ha concesso alla statunitense appena otto punti.

Per la ventunenne si tratta del primo titolo WTA. Eala diventa così la prima giocatrice delle Filippine a conquistare un trofeo in singolare nel circuito maggiore.

Un cammino straordinario contro cinque grandi avversarie

Eala non ha beneficiato di un tabellone favorevole. Per sollevare il trofeo ha dovuto superare una serie impressionante di avversarie: la campionessa olimpica in carica Qinwen Zheng, la detentrice del titolo Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka e infine Pegula.

Nel corso della settimana, la filippina ha quindi sconfitto tre teste di serie, una campionessa olimpica e una quattro volte vincitrice di tornei del Grande Slam.

Le statistiche confermano la portata della sua crescita. Eala ha ottenuto sette vittorie contro avversarie della Top 10 nel corso della stagione, eguagliando Elena Rybakina ed Elina Svitolina, e ha vinto gli ultimi cinque incontri disputati contro giocatrici appartenenti a quella fascia della classifica.

Il successo le permetterà inoltre di salire fino al numero 20 del ranking WTA, nuovo best ranking.

Un successo storico per le Filippine

Il titolo di Washington possiede anche un enorme valore simbolico. Le Filippine, Paese con oltre 110 milioni di abitanti ma senza una grande tradizione nel tennis di vertice, hanno finalmente una giocatrice capace di conquistare un titolo nel circuito maggiore.

Eala è già diventata un fenomeno sportivo e mediatico. In ogni torneo viene accompagnata da numerosi sostenitori filippini, residenti nelle città ospitanti oppure disposti a viaggiare per seguirla.

Questa attenzione ha inevitabilmente aumentato la pressione intorno alla giovane giocatrice, che a Washington ha però dimostrato di saper trasformare le aspettative in energia positiva.

«Sento davvero tantissimo affetto. In particolare voglio ringraziare la comunità filippina qui a Washington e in ogni parte del mondo», ha dichiarato durante la premiazione.

«Per me sarebbe stata comunque una vittoria»

Prima della finale, Eala ha ricevuto numerosi messaggi dalla famiglia, dagli amici e dalle persone che la accompagnano nel suo percorso. Quelle parole le hanno permesso di affrontare l’occasione con maggiore serenità, senza lasciarsi schiacciare dall’importanza del momento.

«Sapevo che, qualunque cosa fosse accaduta dopo questa partita, sarebbe stata comunque una vittoria per me», ha raccontato la filippina dopo il successo.

Washington non rappresentava la sua prima finale nel circuito maggiore. Eala aveva già raggiunto l’ultimo atto del torneo di Eastbourne nel 2025, quando aveva mancato quattro match point prima di arrendersi a Maya Joint al tie-break del terzo set.

Nella capitale statunitense è riuscita invece a completare l’opera, reagendo allo svantaggio e dominando la parte conclusiva della finale contro la numero tre del mondo.

Dalla Rafa Nadal Academy alla consacrazione

La crescita di Eala è legata da molti anni alla Rafa Nadal Academy, struttura nella quale ha sviluppato gran parte del proprio tennis e costruito un ambiente di lavoro stabile e professionale.

Il titolo di Washington rappresenta il risultato più importante di questo percorso, ma anche il possibile punto di partenza per obiettivi ancora più ambiziosi. La ventunenne conserva margini di miglioramento e possiede già il carisma necessario per diventare una delle figure più riconoscibili del circuito.

Washington ha così premiato la solidità di Fritz e l’esplosione di Eala, senza cancellare la splendida settimana di Jódar. Lo statunitense ritrova il successo, la filippina apre una pagina storica per il proprio Paese e il giovane spagnolo lascia la capitale con una sconfitta destinata a diventare una preziosa tappa del suo percorso di crescita.





Marco Rossi