Challenger 50 Plovdiv: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 9 azzurri tra Md e Quali
Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Principale – terra
(1) Pedro Boscardin Dias vs Samuele Pieri
Qualifier vs Qualifier
Gabriele Piraino vs Carlo Alberto Caniato
(WC) Ivan Ivanov vs (7) Ognjen Milic
(4) Daniel Elahi Galan vs Qualifier
Valerio Aboian vs Carlos Sanchez Jover
Eduardo Ribeiro vs Qualifier
(WC) Yanaki Milev vs (8) Oriol Roca Batalla
(5) Murkel Dellien vs Qualifier
(Alt) Emilien Demanet vs (WC) Alexander Vasilev
(Alt) Lorenzo Angelini vs Petr Nesterov
Sebastian Sorger vs (3) Sandro Kopp
(6) Hernan Casanova vs (JR) Yannick Theodor Alexandrescou
Petr Brunclik vs Lorenzo Carboni
Qualifier vs Radu Mihai Papoe
Jack Loge vs (2) Franco Agamenone
Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gerard Campana Lee vs Vladislav Melnic
(WC) Dimitar Kisimov vs (9) Stefan Horia Haita
(2) Franco Ribero vs William Rejchtman Vinciguerra
(WC) Aleksandar Tolev vs (7) Dragos Nicolae Cazacu
(3) Daniele Rapagnetta vs George Lazarov
Dominik Kellovsky vs (8) Joao Victor Couto Loureiro
(4) Luca Castagnola vs (WC) Yoan Naydenov
(WC) Georgi Georgiev vs (11) Nikita Belozertsev
(5) Dinko Dinev vs Valentin Basel
Pietro Marino vs (12) Michael Zhu
(6) Cosme Rolland De Ravel vs (Alt) Adrian Andreev
(Alt) Viktor Markov vs (10) Carles Cordoba
TAG: Circuito Challenger
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