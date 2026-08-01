Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Plovdiv: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 9 azzurri tra Md e Quali

01/08/2026 23:54 Nessun commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

BUL Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Principale – terra
(1) Pedro Boscardin Dias BRA vs Samuele Pieri ITA
Qualifier vs Qualifier
Gabriele Piraino ITA vs Carlo Alberto Caniato ITA
(WC) Ivan Ivanov BUL vs (7) Ognjen Milic SRB

(4) Daniel Elahi Galan COL vs Qualifier
Valerio Aboian ARG vs Carlos Sanchez Jover ESP
Eduardo Ribeiro BRA vs Qualifier
(WC) Yanaki Milev BUL vs (8) Oriol Roca Batalla ESP

(5) Murkel Dellien BOL vs Qualifier
(Alt) Emilien Demanet BEL vs (WC) Alexander Vasilev BUL
(Alt) Lorenzo Angelini ITA vs Petr Nesterov BUL
Sebastian Sorger AUT vs (3) Sandro Kopp AUT

(6) Hernan Casanova ARG vs (JR) Yannick Theodor Alexandrescou FRA
Petr Brunclik CZE vs Lorenzo Carboni ITA
Qualifier vs Radu Mihai Papoe ROU
Jack Loge BEL vs (2) Franco Agamenone ITA




BUL Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gerard Campana Lee KOR vs Vladislav Melnic ROU
(WC) Dimitar Kisimov BUL vs (9) Stefan Horia Haita ROU

(2) Franco Ribero ARG vs William Rejchtman Vinciguerra SWE
(WC) Aleksandar Tolev BUL vs (7) Dragos Nicolae Cazacu ROU

(3) Daniele Rapagnetta ITA vs George Lazarov BUL
Dominik Kellovsky CZE vs (8) Joao Victor Couto Loureiro BRA

(4) Luca Castagnola ITA vs (WC) Yoan Naydenov BUL
(WC) Georgi Georgiev BUL vs (11) Nikita Belozertsev UZB

(5) Dinko Dinev BUL vs Valentin Basel ARG
Pietro Marino ITA vs (12) Michael Zhu USA

(6) Cosme Rolland De Ravel FRA vs (Alt) Adrian Andreev BUL
(Alt) Viktor Markov BUL vs (10) Carles Cordoba ESP

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