Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Hagen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 3 azzurri nel Md e 2 nelle quali

01/08/2026 23:47 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

GER Challenger 100 Hagen – Tabellone Principale – terra
(1) Alex Molcan SVK vs Chun-Hsin Tseng TPE
Qualifier / Special Exempt it vs Tom Gentzsch GER
Federico Agustin Gomez ARG vs Henri Squire GER
(Alt) Alex Barrena ARG vs (7) Timofey Skatov KAZ

(3) Zsombor Piros HUN vs Daniel Rincon ESP
Qualifier / Special Exempt it vs (WC) Diego Dedura GER
Qualifier / Special Exempt it vs Qualifier / Special Exempt it
Guy Den Ouden NED vs (5) Alexandre Muller FRA

(6) Stefano Travaglia ITA vs Qualifier / Special Exempt it
Lorenzo Giustino ITA vs Vitaliy Sachko UKR
(WC) Niels McDonald GER vs Jerome Kym SUI
Max Houkes NED vs (4) Vilius Gaubas LTU

(8) Zdenek Kolar CZE vs Raul Brancaccio ITA
Elmer Moller DEN vs (SE) Jamie Mackenzie GER
Carlos Taberner ESP vs Qualifier / Special Exempt it
(WC) Max Schoenhaus GER vs (2) Jan Choinski GBR




GER Challenger 100 Hagen – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Matej Dodig CRO vs Jannik Opitz GER (ALT)
Oleksii Krutykh UKR vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (7)

(2) Juan Bautista Torres ARG vs Fons Van Sambeek NED (WC)
Nikolai Barsukov GER (WC) vs Mik Petkovic GER (11)

(3) Filippo Romano ITA vs Dominik Recek CZE (ALT)
Oscar Jose Gutierrez ESP vs Marko Topo GER (8)

(4) Thiago Monteiro BRA vs Ivan Gakhov RUS
Aleksandr Braynin UKR vs Tommaso Compagnucci ITA (9)

(5) Maxim Mrva CZE vs Nick Mertgens GER (WC)
Yannik Weissmann GER (WC) vs Nicolas Kicker ARG (10)

(6) Dali Blanch USA vs Rudolf Molleker GER
Tim Handel GER vs Daniel Sinakov CZE (12)

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