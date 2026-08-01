Challenger 100 Hagen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 3 azzurri nel Md e 2 nelle quali
Challenger 100 Hagen – Tabellone Principale – terra
(1) Alex Molcan vs Chun-Hsin Tseng
Qualifier / Special Exempt vs Tom Gentzsch
Federico Agustin Gomez vs Henri Squire
(Alt) Alex Barrena vs (7) Timofey Skatov
(3) Zsombor Piros vs Daniel Rincon
Qualifier / Special Exempt vs (WC) Diego Dedura
Qualifier / Special Exempt vs Qualifier / Special Exempt
Guy Den Ouden vs (5) Alexandre Muller
(6) Stefano Travaglia vs Qualifier / Special Exempt
Lorenzo Giustino vs Vitaliy Sachko
(WC) Niels McDonald vs Jerome Kym
Max Houkes vs (4) Vilius Gaubas
(8) Zdenek Kolar vs Raul Brancaccio
Elmer Moller vs (SE) Jamie Mackenzie
Carlos Taberner vs Qualifier / Special Exempt
(WC) Max Schoenhaus vs (2) Jan Choinski
Challenger 100 Hagen – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Matej Dodig vs Jannik Opitz (ALT)
Oleksii Krutykh vs Luciano Emanuel Ambrogi (7)
(2) Juan Bautista Torres vs Fons Van Sambeek (WC)
Nikolai Barsukov (WC) vs Mik Petkovic (11)
(3) Filippo Romano vs Dominik Recek (ALT)
Oscar Jose Gutierrez vs Marko Topo (8)
(4) Thiago Monteiro vs Ivan Gakhov
Aleksandr Braynin vs Tommaso Compagnucci (9)
(5) Maxim Mrva vs Nick Mertgens (WC)
Yannik Weissmann (WC) vs Nicolas Kicker (10)
(6) Dali Blanch vs Rudolf Molleker
Tim Handel vs Daniel Sinakov (12)
TAG: Circuito Challenger
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