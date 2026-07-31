Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 5 (LIVE)

31/07/2026 08:08 Nessun commento
Thiago Monteiro nella foto
Thiago Monteiro nella foto

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  31 Luglio 2026

25°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, prevalentemente sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Luglio
09:00
22°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
21:00
28°
23:00
26°
⚠  Allerta caldo nell’area: quarti di finale sulla terra in condizioni asciutte ma impegnative
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 16:00
Juan Pablo Varillas PER vs Timofey Skatov KAZ

ATP San Marino
Juan Pablo Varillas
6
6
Timofey Skatov
4
4
Vincitore: Varillas
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Facundo Diaz Acosta ARG vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 18:30)

ATP San Marino
Facundo Diaz Acosta [1]
6
4
6
Juan Carlos Prado Angelo
2
6
1
Vincitore: Diaz Acosta
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Vilius Gaubas LTU vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 20:30)

ATP San Marino
Vilius Gaubas [3]
0
7
0
Thiago Monteiro
0
6
0
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Court 3 – ore 17:00
Alexandre Muller FRA vs Mili Poljicak CRO

ATP San Marino
Alexandre Muller [5]
6
7
5
Mili Poljicak
7
6
7
Vincitore: Poljicak
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Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN

ATP San Marino
Arthur Reymond / Luca Sanchez
7
6
Thijmen Loof / Kaito Uesugi
6
4
Vincitore: Reymond / Sanchez
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Stefan Latinovic SRB / Mili Poljicak CRO vs Piotr Matuszewski POL / Filip Pieczonka POL

ATP San Marino
Stefan Latinovic / Mili Poljicak
0
6
0
Piotr Matuszewski / Filip Pieczonka
0
3
0
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🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  31 Luglio 2026

🌩
18°C
Nuvole intermittenti, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, temporali tra primo e metà pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA Temporali indicati alle 14:00 e alle 15:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Luglio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
🌩
29°
15:00
🌩
30°
17:00
29°
21:00
26°
23:00
23°
⚠  Temporali nel pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Jan Choinski GBR vs Olle Wallin SWE

ATP Bonn
Jan Choinski [1]
6
7
Olle Wallin
4
5
Vincitore: Choinski
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Vincent Dullinger GER / Moritz Kudernatsch GER vs Scott Duncan GBR / Adam Heinonen SWE

ATP Bonn
Vincent Dullinger / Moritz Kudernatsch
5
5
Scott Duncan / Adam Heinonen
7
7
Vincitore: Duncan / Heinonen
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Max Dahlin SWE vs Daniel Elahi Galan COL (Non prima 15:00)

ATP Bonn
Max Dahlin
7
3
7
Daniel Elahi Galan
6
6
5
Vincitore: Dahlin
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Jamie Mackenzie GER vs Jurij Rodionov AUT (Non prima 17:00)

ATP Bonn
Jamie Mackenzie
7
6
Jurij Rodionov [3]
6
4
Vincitore: Mackenzie
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Match Court 2 – ore 13:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Federico Agustin Gomez ARG

ATP Bonn
Matheus Pucinelli De Almeida
6
6
5
Federico Agustin Gomez [8]
7
2
7
Vincitore: Gomez
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Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Ignacio Carou URU / Federico Agustin Gomez ARG

ATP Bonn
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
6
6
Ignacio Carou / Federico Agustin Gomez
2
3
Vincitore: Prashanth / Ramanathan
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🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  31 Luglio 2026

22°C
Rovesci al mattino, poi schiarite  ·  Picco 28°C
CIELO Rovesci in avvio di giornata, poi parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Rovesci indicati alle 09:00, poi assenti nelle ore successive
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Luglio
09:00
🌧
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
28°
17:00
26°
21:00
24°
23:00
22°
⚠  Rovesci al mattino: quarti di finale sul cemento da monitorare in avvio
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Center Court – ore 10:30
Kenta Miyoshi JPN vs Vadym Ursu UKR

ATP Samsun
Kenta Miyoshi
6
6
Vadym Ursu [8]
2
4
Vincitore: Miyoshi
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Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Manas Dhamne IND (Non prima 12:30)

ATP Samsun
Constantin Bittoun Kouzmine
6
7
Manas Dhamne [6]
4
5
Vincitore: Bittoun Kouzmine
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Koki Matsuda JPN vs Gabriel Debru FRA

ATP Samsun
Koki Matsuda
6
6
3
Gabriel Debru
4
7
6
Vincitore: Debru
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Paul Inchauspe FRA vs Yanki Erel TUR (Non prima 16:30)

ATP Samsun
Paul Inchauspe
3
6
6
Yanki Erel [4]
6
3
4
Vincitore: Inchauspe
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Arda Azkara TUR / James Mackinlay GBR vs Dan Added FRA / Gabriel Debru FRA

ATP Samsun
Arda Azkara / James Mackinlay [1]
2
1
Dan Added / Gabriel Debru
6
6
Vincitore: Added / Debru
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Court 2 – ore 14:00
Eleftherios Neos CYP / Semen Pankin RUS vs Christopher Papa USA / Baoluo Zheng CHN

ATP Samsun
Eleftherios Neos / Semen Pankin
4
2
Christopher Papa / Baoluo Zheng
6
6
Vincitore: Papa / Zheng
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🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  31 Luglio 2026

22°C
Caldo, rovesci tra tardo pomeriggio e sera  ·  Picco 33°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e instabile in serata
PIOGGIA Rovesci indicati alle 17:00 e 18:00, temporali in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Luglio
09:00
21°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
32°
17:00
🌧
32°
18:00
🌧
31°
22:00
🌩
24°
⚠  Caldo e instabilità dal tardo pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
🌧  Rovesci serali
⚠  Caldo/instabile
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Svijany Court – ore 11:00
Jan Kumstat CZE vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Liberec
Jan Kumstat
6
7
Frederico Ferreira Silva [8]
4
5
Vincitore: Kumstat
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Martin Krumich CZE vs Sumit Nagal IND

ATP Liberec
Martin Krumich
3
2
Sumit Nagal [7]
6
6
Vincitore: Nagal
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Martin Krumich CZE vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Kilian Feldbausch SUI

ATP Liberec
Norbert Gombos
4
6
6
Kilian Feldbausch
6
1
1
Vincitore: Gombos
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Pernerka Court – ore 11:00
Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Dominik Recek CZE / Daniel Siniakov CZE

ATP Liberec
Inigo Cervantes / Denys Molchanov [1]
7
7
Dominik Recek / Daniel Siniakov
5
6
Vincitore: Cervantes / Molchanov
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Maximilian Neuchrist AUT / David Poljak CZE vs Andrew Paulson CZE / Joran Vliegen BEL

ATP Liberec
Maximilian Neuchrist / David Poljak
4
7
10
Andrew Paulson / Joran Vliegen [2]
6
6
8
Vincitore: Neuchrist / Poljak
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Juan Bautista Torres ARG vs Gonzalo Bueno PER

ATP Liberec
Juan Bautista Torres
0
2
Gonzalo Bueno [2]
30
5
Vincitore: Bueno
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🇨🇦
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  31 Luglio 2026

17°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Luglio
00:00
17°
01:00
16°
02:00
16°
03:00
16°
05:00
14°
07:00
16°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

20:00 Inglis M. AUS – Hontama M. JPN

Il match deve ancora iniziare

21:30 Preston T. AUS – Sawangkaew M. THA

Il match deve ancora iniziare

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