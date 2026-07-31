Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 5 (LIVE)

Thiago Monteiro nella foto
Challenger 125 San Marino
San Marino · 31 Luglio 2026
|☀
|
25°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, prevalentemente sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
15:00
☀
31°
|
16:00
☀
32°
|
18:00
☀
31°
|
21:00
☀
28°
|
23:00
⛅
26°
⚠ Allerta caldo nell’area: quarti di finale sulla terra in condizioni asciutte ma impegnative
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 16:00
Juan Pablo Varillas vs Timofey Skatov
ATP San Marino
Juan Pablo Varillas
6
6
Timofey Skatov
4
4
Vincitore: Varillas
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
J. Pablo Varillas
4-4 → 5-4
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Pablo Varillas
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
J. Pablo Varillas
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Pablo Varillas
15-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
J. Pablo Varillas
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pablo Varillas
5-3 → 5-4
J. Pablo Varillas
4-2 → 5-2
J. Pablo Varillas
3-1 → 3-2
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Pablo Varillas
1-1 → 2-1
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
15-30
df
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Facundo Diaz Acosta vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 18:30)
ATP San Marino
Facundo Diaz Acosta [1]
6
4
6
Juan Carlos Prado Angelo
2
6
1
Vincitore: Diaz Acosta
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
J. Carlos Prado Angelo
2-1 → 3-1
J. Carlos Prado Angelo
1-0 → 1-1
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Carlos Prado Angelo
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
4-5 → 4-6
F. Diaz Acosta
0-15
df
0-30
0-40
15-40
ace
4-4 → 4-5
J. Carlos Prado Angelo
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Carlos Prado Angelo
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Carlos Prado Angelo
2-1 → 2-2
J. Carlos Prado Angelo
1-0 → 1-1
F. Diaz Acosta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Carlos Prado Angelo
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
J. Carlos Prado Angelo
4-1 → 5-1
J. Carlos Prado Angelo
2-1 → 3-1
J. Carlos Prado Angelo
1-0 → 1-1
Vilius Gaubas vs Thiago Monteiro (Non prima 20:30)
ATP San Marino
Vilius Gaubas [3]
0
7
0
Thiago Monteiro•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
T. Monteiro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-1 → 2-2
V. Gaubas
0-15
15-30
df
30-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 17:00
Alexandre Muller vs Mili Poljicak
ATP San Marino
Alexandre Muller [5]
6
7
5
Mili Poljicak
7
6
7
Vincitore: Poljicak
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Muller
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
M. Poljicak
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6-6 → 7-6
M. Poljicak
15-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Poljicak
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
ace
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
M. Poljicak
15-0
30-0
40-15
40-30
ace
6-5 → 6-6
A. Muller
15-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
ace
A-40
5-5 → 6-5
M. Poljicak
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-5 → 5-5
A. Muller
15-0
30-15
30-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi
ATP San Marino
Arthur Reymond / Luca Sanchez
7
6
Thijmen Loof / Kaito Uesugi
6
4
Vincitore: Reymond / Sanchez
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Reymond / Sanchez
5-4 → 6-4
T. Loof / Uesugi
5-3 → 5-4
A. Reymond / Sanchez
4-3 → 5-3
T. Loof / Uesugi
0-15
30-15
ace
30-30
df
ace
4-2 → 4-3
A. Reymond / Sanchez
3-2 → 4-2
T. Loof / Uesugi
3-1 → 3-2
A. Reymond / Sanchez
2-1 → 3-1
T. Loof / Uesugi
1-1 → 2-1
A. Reymond / Sanchez
0-1 → 1-1
T. Loof / Uesugi
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
3-3*
ace
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
6-6 → 7-6
T. Loof / Uesugi
6-5 → 6-6
A. Reymond / Sanchez
5-5 → 6-5
T. Loof / Uesugi
5-4 → 5-5
A. Reymond / Sanchez
4-4 → 5-4
T. Loof / Uesugi
4-3 → 4-4
A. Reymond / Sanchez
4-2 → 4-3
T. Loof / Uesugi
4-1 → 4-2
A. Reymond / Sanchez
3-1 → 4-1
T. Loof / Uesugi
2-1 → 3-1
A. Reymond / Sanchez
1-1 → 2-1
T. Loof / Uesugi
1-0 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
0-0 → 1-0
Stefan Latinovic / Mili Poljicak vs Piotr Matuszewski / Filip Pieczonka
ATP San Marino
Stefan Latinovic / Mili Poljicak
0
6
0
Piotr Matuszewski / Filip Pieczonka•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Matuszewski / Pieczonka
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Latinovic / Poljicak
5-3 → 6-3
P. Matuszewski / Pieczonka
5-2 → 5-3
S. Latinovic / Poljicak
4-2 → 5-2
P. Matuszewski / Pieczonka
3-2 → 4-2
S. Latinovic / Poljicak
2-2 → 3-2
P. Matuszewski / Pieczonka
2-1 → 2-2
S. Latinovic / Poljicak
1-1 → 2-1
P. Matuszewski / Pieczonka
1-0 → 1-1
S. Latinovic / Poljicak
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania · 31 Luglio 2026
|🌩
|
18°C
Nuvole intermittenti, temporali nel pomeriggio · Picco 30°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, temporali tra primo e metà pomeriggio, poi schiarite
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 14:00 e alle 15:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
09:00
☁
20°
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
☁
28°
|
14:00
🌩
29°
|
15:00
🌩
30°
|
17:00
⛅
29°
|
21:00
☀
26°
|
23:00
☀
23°
⚠ Temporali nel pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Jan Choinski vs Olle Wallin
ATP Bonn
Jan Choinski [1]
6
7
Olle Wallin
4
5
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
0-15
15-30
40-30
ace
40-40
5-5 → 6-5
J. Choinski
15-15
ace
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
O. Wallin
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Choinski
15-0
30-15
30-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Wallin
0-15
0-40
15-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
0-0 → 1-0
Vincent Dullinger / Moritz Kudernatsch vs Scott Duncan / Adam Heinonen
ATP Bonn
Vincent Dullinger / Moritz Kudernatsch
5
5
Scott Duncan / Adam Heinonen
7
7
Vincitore: Duncan / Heinonen
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Dullinger / Kudernatsch
5-6 → 5-7
S. Duncan / Heinonen
5-5 → 5-6
V. Dullinger / Kudernatsch
4-5 → 5-5
S. Duncan / Heinonen
4-4 → 4-5
V. Dullinger / Kudernatsch
15-0
15-15
30-30
df
40-30
40-40
df
3-4 → 4-4
S. Duncan / Heinonen
3-3 → 3-4
V. Dullinger / Kudernatsch
2-3 → 3-3
S. Duncan / Heinonen
2-2 → 2-3
V. Dullinger / Kudernatsch
1-2 → 2-2
S. Duncan / Heinonen
1-1 → 1-2
V. Dullinger / Kudernatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
S. Duncan / Heinonen
15-0
15-30
30-40
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Dullinger / Kudernatsch
5-6 → 5-7
S. Duncan / Heinonen
5-5 → 5-6
V. Dullinger / Kudernatsch
4-5 → 5-5
S. Duncan / Heinonen
4-4 → 4-5
V. Dullinger / Kudernatsch
3-4 → 4-4
S. Duncan / Heinonen
2-4 → 3-4
V. Dullinger / Kudernatsch
2-3 → 2-4
S. Duncan / Heinonen
2-2 → 2-3
V. Dullinger / Kudernatsch
1-2 → 2-2
S. Duncan / Heinonen
1-1 → 1-2
V. Dullinger / Kudernatsch
0-1 → 1-1
S. Duncan / Heinonen
0-0 → 0-1
Max Dahlin vs Daniel Elahi Galan (Non prima 15:00)
ATP Bonn
Max Dahlin
7
3
7
Daniel Elahi Galan
6
6
5
Vincitore: Dahlin
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Elahi Galan
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
6-5 → 7-5
M. Dahlin
15-0
30-0
30-30
40-40
ace
5-5 → 6-5
D. Elahi Galan
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
5-4 → 5-5
D. Elahi Galan
15-0
30-15
40-15
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Elahi Galan
0-15
15-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
1-0*
4*-0
5-1*
ace
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
D. Elahi Galan
15-0
30-30
40-40
40-A
A-40
2-1 → 2-2
Jamie Mackenzie vs Jurij Rodionov (Non prima 17:00)
ATP Bonn
Jamie Mackenzie
7
6
Jurij Rodionov [3]
6
4
Vincitore: Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mackenzie
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
3-2*
ace
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
J. Mackenzie
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
3-2 → 4-2
J. Mackenzie
15-0
15-30
df
15-40
30-40
3-1 → 3-2
J. Mackenzie
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-40
df
A-40
ace
2-0 → 3-0
J. Mackenzie
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Match Court 2 – ore 13:00
Matheus Pucinelli De Almeida vs Federico Agustin Gomez
ATP Bonn
Matheus Pucinelli De Almeida
6
6
5
Federico Agustin Gomez [8]
7
2
7
Vincitore: Gomez
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Pucinelli De Almeida
5-6 → 5-7
F. Agustin Gomez
5-5 → 5-6
M. Pucinelli De Almeida
4-5 → 5-5
F. Agustin Gomez
0-15
15-30
30-30
30-40
df
A-40
ace
4-4 → 4-5
M. Pucinelli De Almeida
3-4 → 4-4
F. Agustin Gomez
3-3 → 3-4
M. Pucinelli De Almeida
2-3 → 3-3
F. Agustin Gomez
2-2 → 2-3
M. Pucinelli De Almeida
2-1 → 2-2
F. Agustin Gomez
2-0 → 2-1
M. Pucinelli De Almeida
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
F. Agustin Gomez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Pucinelli De Almeida
5-2 → 6-2
F. Agustin Gomez
5-1 → 5-2
M. Pucinelli De Almeida
5-0 → 5-1
F. Agustin Gomez
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
M. Pucinelli De Almeida
3-0 → 4-0
F. Agustin Gomez
2-0 → 3-0
M. Pucinelli De Almeida
1-0 → 2-0
F. Agustin Gomez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
1-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
F. Agustin Gomez
6-5 → 6-6
M. Pucinelli De Almeida
5-5 → 6-5
F. Agustin Gomez
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
M. Pucinelli De Almeida
0-15
15-15
15-40
30-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Agustin Gomez
4-3 → 4-4
M. Pucinelli De Almeida
3-3 → 4-3
F. Agustin Gomez
3-2 → 3-3
M. Pucinelli De Almeida
3-1 → 3-2
F. Agustin Gomez
3-0 → 3-1
M. Pucinelli De Almeida
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-0 → 3-0
F. Agustin Gomez
15-0
30-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Pucinelli De Almeida
0-0 → 1-0
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan vs Ignacio Carou / Federico Agustin Gomez
ATP Bonn
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
6
6
Ignacio Carou / Federico Agustin Gomez
2
3
Vincitore: Prashanth / Ramanathan
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
5-3 → 6-3
I. Carou / Agustin Gomez
5-2 → 5-3
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
4-2 → 5-2
I. Carou / Agustin Gomez
3-2 → 4-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
15-15
df
15-30
30-30
40-40
2-2 → 3-2
I. Carou / Agustin Gomez
2-1 → 2-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
1-1 → 2-1
I. Carou / Agustin Gomez
1-0 → 1-1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Carou / Agustin Gomez
30-0
ace
40-15
40-30
40-40
df
5-2 → 6-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
I. Carou / Agustin Gomez
3-2 → 4-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
2-2 → 3-2
I. Carou / Agustin Gomez
2-1 → 2-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
I. Carou / Agustin Gomez
1-0 → 1-1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-0 → 1-0
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia · 31 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Rovesci al mattino, poi schiarite · Picco 28°C
|
|CIELO
|Rovesci in avvio di giornata, poi parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 09:00, poi assenti nelle ore successive
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
09:00
🌧
24°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
☀
26°
|
13:00
☀
27°
|
14:00
⛅
27°
|
15:00
⛅
28°
|
17:00
☀
26°
|
21:00
☁
24°
|
23:00
☁
22°
⚠ Rovesci al mattino: quarti di finale sul cemento da monitorare in avvio
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
|
QF
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Center Court – ore 10:30
Kenta Miyoshi vs Vadym Ursu
ATP Samsun
Kenta Miyoshi
6
6
Vadym Ursu [8]
2
4
Vincitore: Miyoshi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Miyoshi
0-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
3-1 → 3-2
Constantin Bittoun Kouzmine vs Manas Dhamne (Non prima 12:30)
ATP Samsun
Constantin Bittoun Kouzmine
6
7
Manas Dhamne [6]
4
5
Vincitore: Bittoun Kouzmine
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bittoun Kouzmine
5-5 → 6-5
C. Bittoun Kouzmine
4-4 → 5-4
M. Dhamne
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Bittoun Kouzmine
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
40-40
3-3 → 4-3
M. Dhamne
0-15
df
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Bittoun Kouzmine
3-1 → 3-2
C. Bittoun Kouzmine
2-0 → 3-0
C. Bittoun Kouzmine
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Bittoun Kouzmine
4-4 → 5-4
C. Bittoun Kouzmine
3-3 → 4-3
M. Dhamne
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Bittoun Kouzmine
2-2 → 3-2
C. Bittoun Kouzmine
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
C. Bittoun Kouzmine
0-0 → 1-0
Koki Matsuda vs Gabriel Debru
ATP Samsun
Koki Matsuda
6
6
3
Gabriel Debru
4
7
6
Vincitore: Debru
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Debru
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
K. Matsuda
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5*-6
6-6 → 6-7
K. Matsuda
15-15
30-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Debru
15-0
15-15
30-30
40-40
df
5-4 → 6-4
K. Matsuda
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Debru
15-15
40-15
40-30
40-40
ace
3-0 → 3-1
G. Debru
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
1-0 → 2-0
Paul Inchauspe vs Yanki Erel (Non prima 16:30)
ATP Samsun
Paul Inchauspe
3
6
6
Yanki Erel [4]
6
3
4
Vincitore: Inchauspe
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Erel
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
4-4 → 5-4
P. Inchauspe
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
3-4 → 4-4
Y. Erel
0-15
30-15
40-15
40-40
df
A-40
3-3 → 3-4
P. Inchauspe
15-0
30-0
40-0
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Inchauspe
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-4 → 2-4
P. Inchauspe
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Arda Azkara / James Mackinlay vs Dan Added / Gabriel Debru
ATP Samsun
Arda Azkara / James Mackinlay [1]
2
1
Dan Added / Gabriel Debru
6
6
Vincitore: Added / Debru
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Azkara / Mackinlay
1-5 → 1-6
D. Added / Debru
1-4 → 1-5
A. Azkara / Mackinlay
1-3 → 1-4
D. Added / Debru
0-3 → 1-3
A. Azkara / Mackinlay
0-2 → 0-3
D. Added / Debru
0-1 → 0-2
A. Azkara / Mackinlay
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Added / Debru
2-5 → 2-6
A. Azkara / Mackinlay
15-0
15-30
df
15-40
40-40
1-5 → 2-5
D. Added / Debru
1-4 → 1-5
A. Azkara / Mackinlay
1-3 → 1-4
D. Added / Debru
1-2 → 1-3
A. Azkara / Mackinlay
1-1 → 1-2
D. Added / Debru
1-0 → 1-1
A. Azkara / Mackinlay
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 14:00
Eleftherios Neos / Semen Pankin vs Christopher Papa / Baoluo Zheng
ATP Samsun
Eleftherios Neos / Semen Pankin
4
2
Christopher Papa / Baoluo Zheng
6
6
Vincitore: Papa / Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Neos / Pankin
1-3 → 1-4
E. Neos / Pankin
1-1 → 1-2
E. Neos / Pankin
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Neos / Pankin
3-5 → 4-5
E. Neos / Pankin
3-3 → 3-4
E. Neos / Pankin
2-2 → 3-2
E. Neos / Pankin
1-1 → 2-1
E. Neos / Pankin
0-0 → 1-0
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca · 31 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Caldo, rovesci tra tardo pomeriggio e sera · Picco 33°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e instabile in serata
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 17:00 e 18:00, temporali in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
09:00
☀
21°
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
⛅
32°
|
17:00
🌧
32°
|
18:00
🌧
31°
|
22:00
🌩
24°
⚠ Caldo e instabilità dal tardo pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
🌧 Rovesci serali
⚠ Caldo/instabile
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Svijany Court – ore 11:00
Jan Kumstat vs Frederico Ferreira Silva
ATP Liberec
Jan Kumstat
6
7
Frederico Ferreira Silva [8]
4
5
Vincitore: Kumstat
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
F. Ferreira Silva
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Ferreira Silva
3-3 → 3-4
J. Kumstat
15-15
15-30
df
30-40
40-40
ace
2-3 → 3-3
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
4-4 → 5-4
F. Ferreira Silva
3-3 → 3-4
F. Ferreira Silva
2-2 → 2-3
J. Kumstat
0-15
df
15-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
F. Ferreira Silva
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
Martin Krumich vs Sumit Nagal
ATP Liberec
Martin Krumich
3
2
Sumit Nagal [7]
6
6
Vincitore: Nagal
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Nagal
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
2-3 → 2-4
M. Krumich
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Krumich
0-15
0-30
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
1-1 → 1-2
S. Nagal
30-0
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Krumich
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Martin Krumich vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Kilian Feldbausch
ATP Liberec
Norbert Gombos
4
6
6
Kilian Feldbausch
6
1
1
Vincitore: Gombos
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Gombos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Gombos
15-0
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Feldbausch
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
N. Gombos
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Feldbausch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
2-3 → 2-4
N. Gombos
15-0
30-15
40-15
40-30
A-40
0-0 → 1-0
Pernerka Court – ore 11:00
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Dominik Recek / Daniel Siniakov
ATP Liberec
Inigo Cervantes / Denys Molchanov [1]
7
7
Dominik Recek / Daniel Siniakov
5
6
Vincitore: Cervantes / Molchanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
1-0*
2-0*
df
2*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6-3*
df
6-6 → 7-6
D. Recek / Siniakov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
I. Cervantes / Molchanov
5-5 → 6-5
D. Recek / Siniakov
5-4 → 5-5
I. Cervantes / Molchanov
4-4 → 5-4
D. Recek / Siniakov
4-3 → 4-4
I. Cervantes / Molchanov
3-3 → 4-3
D. Recek / Siniakov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
I. Cervantes / Molchanov
2-2 → 3-2
D. Recek / Siniakov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
2-1 → 2-2
I. Cervantes / Molchanov
15-15
15-40
df
30-40
40-40
1-1 → 2-1
D. Recek / Siniakov
0-1 → 1-1
I. Cervantes / Molchanov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Recek / Siniakov
6-5 → 7-5
I. Cervantes / Molchanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
5-5 → 6-5
D. Recek / Siniakov
5-4 → 5-5
I. Cervantes / Molchanov
4-4 → 5-4
D. Recek / Siniakov
4-3 → 4-4
I. Cervantes / Molchanov
3-3 → 4-3
D. Recek / Siniakov
3-2 → 3-3
I. Cervantes / Molchanov
2-2 → 3-2
D. Recek / Siniakov
2-1 → 2-2
I. Cervantes / Molchanov
1-1 → 2-1
D. Recek / Siniakov
1-0 → 1-1
I. Cervantes / Molchanov
0-0 → 1-0
Maximilian Neuchrist / David Poljak vs Andrew Paulson / Joran Vliegen
ATP Liberec
Maximilian Neuchrist / David Poljak
4
7
10
Andrew Paulson / Joran Vliegen [2]
6
6
8
Vincitore: Neuchrist / Poljak
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Neuchrist / Poljak
0-1
2-1
2-2
4-2
5-2
ace
6-2
7-3
7-5
7-6
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
2-0*
2*-1
3-2*
3-3*
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
A. Paulson / Vliegen
6-5 → 6-6
M. Neuchrist / Poljak
5-5 → 6-5
A. Paulson / Vliegen
0-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
M. Neuchrist / Poljak
4-4 → 5-4
A. Paulson / Vliegen
4-3 → 4-4
M. Neuchrist / Poljak
3-3 → 4-3
A. Paulson / Vliegen
0-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
M. Neuchrist / Poljak
2-2 → 3-2
A. Paulson / Vliegen
2-1 → 2-2
M. Neuchrist / Poljak
1-1 → 2-1
A. Paulson / Vliegen
1-0 → 1-1
M. Neuchrist / Poljak
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Paulson / Vliegen
4-5 → 4-6
M. Neuchrist / Poljak
3-5 → 4-5
A. Paulson / Vliegen
3-4 → 3-5
M. Neuchrist / Poljak
2-4 → 3-4
A. Paulson / Vliegen
2-3 → 2-4
M. Neuchrist / Poljak
1-3 → 2-3
A. Paulson / Vliegen
1-2 → 1-3
M. Neuchrist / Poljak
0-2 → 1-2
A. Paulson / Vliegen
0-1 → 0-2
M. Neuchrist / Poljak
0-0 → 0-1
Juan Bautista Torres vs Gonzalo Bueno
ATP Liberec
Juan Bautista Torres•
0
2
Gonzalo Bueno [2]
30
5
Vincitore: Bueno
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bautista Torres
1-4 → 2-4
G. Bueno
0-15
0-30
15-40
30-40
A-40
40-40
0-4 → 1-4
J. Bautista Torres
0-3 → 0-4
J. Bautista Torres
0-1 → 0-2
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 31 Luglio 2026
|⛅
|
17°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite · Picco 21°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
00:00
☁
17°
|
01:00
☁
16°
|
02:00
☁
16°
|
03:00
☁
16°
|
05:00
☁
14°
|
07:00
☁
16°
|
08:00
☀
18°
|
09:00
☀
19°
|
10:00
☀
21°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Cemento
|
SF
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
20:00 Inglis M. – Hontama M.
Il match deve ancora iniziare
21:30 Preston T. – Sawangkaew M.
Il match deve ancora iniziare
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