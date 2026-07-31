Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (Live)

31/07/2026 10:49 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  31 Luglio 2026

25°C
Prevalentemente nuvoloso, poi soleggiato  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Luglio
05:00
22°
06:00
20°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
WTA 500 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Stadium – ore 17:00
(1) Jessica Pegula USA vs (5) Anna Kalinskaya RUS Inizio 18:00

WTA Washington Dc
Jessica Pegula [1]
6
7
Anna Kalinskaya [5]
3
5
Vincitore: J. Pegula
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Alexandra Eala PHI vs (2) Elina Svitolina UKR Non prima 00:30

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 18:00
Qianhui Tang CHN / Yifan Xu CHN vs (2) Erin Routliffe NZL / (2) Aldila Sutjiadi INA

WTA Washington Dc
Qianhui Tang / Yifan Xu
1
1
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi [2]
6
6
Vincitori: E. Routliffe / A. Sutjiadi
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Elisabetta Cocciaretto ITA vs (3) Naomi Osaka JPN Non prima 20:00

WTA Washington Dc
Elisabetta Cocciaretto
6
4
3
Naomi Osaka [3]
4
6
6
Vincitore: N. Osaka
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(4) Diana Shnaider RUS vs Liudmila Samsonova RUS Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 21:00
Andreja Klepac SLO / Makoto Ninomiya JPN vs (3) Janice Tjen INA / (3) Shuai Zhang CHN

WTA Washington Dc
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
0
6
5
Janice Tjen / Shuai Zhang [3]
30
4
6
Mostra dettagli





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  31 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Luglio
10:00
22°
11:00
25°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
34°
21:00
26°
23:00
22°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: quarti di finale sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 11:00
(1) Kaitlin Quevedo ESP vs (8) Carole Monnet FRA

WTA Targu Mures 125
Kaitlin Quevedo [1]
7
6
Carole Monnet [8]
6
3
Vincitore: K. Quevedo
Mostra dettagli

(3) Francesca Jones GBR vs Alice Rame FRA

WTA Targu Mures 125
Francesca Jones [3]
6
6
Alice Rame
1
2
Vincitore: F. Jones
Mostra dettagli

Sara Sorribes Tormo ESP vs (4) Lucia Bronzetti ITA Non prima 16:00

WTA Targu Mures 125
Sara Sorribes Tormo
3
6
5
Lucia Bronzetti [4]
6
2
7
Vincitore: L. Bronzetti
Mostra dettagli



Court 3 – ore 11:00
(5) Laura Samson CZE vs Mia Ristic SRB

WTA Targu Mures 125
Laura Samson [5]
7
4
6
Mia Ristic
6
6
2
Vincitore: L. Samson
Mostra dettagli

Caijsa Hennemann SWE / Sofya Lansere RUS vs Lucija Ciric Bagaric CRO / Angelica Moratelli ITA Non prima 12:00

WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
5
4
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
7
6
Vincitori: L. Ciric Bagaric / A. Moratelli
Mostra dettagli





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  31 Luglio 2026

24°C
Prevalentemente nuvoloso, poi parzialmente soleggiato  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Luglio
05:00
25°
06:00
24°
07:00
25°
08:00
26°
09:00
28°
10:00
29°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
31°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Court 1 – ore 18:00
Kristina Liutova RUS vs (6) Caty McNally USA

WTA Memphis
Kristina Liutova
6
6
Caty McNally [6]
3
4
Vincitore: K. Liutova
Mostra dettagli

Elvina Kalieva USA vs (7) Peyton Stearns USA

WTA Memphis
Elvina Kalieva
0
6
2
Peyton Stearns [7]
0
1
5
Match sospeso - Pioggia
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova RUS vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

it vs Katie Volynets USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

it / it vs it / it

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  31 Luglio 2026

17°C
Parzialmente nuvoloso, poi soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Luglio
00:00
17°
01:00
16°
02:00
16°
03:00
16°
05:00
14°
07:00
16°
08:00
18°
09:00
19°
10:00
21°
11:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Centre Court – ore 20:00
(8) Maddison Inglis AUS vs Mai Hontama JPN

WTA Vancouver 125
Maddison Inglis [8]
6
6
Mai Hontama
3
4
Vincitore: M. Inglis
Mostra dettagli

(3) Taylah Preston AUS vs (2) Mananchaya Sawangkaew THA

WTA Vancouver 125
Taylah Preston [3]
15
5
Mananchaya Sawangkaew [2]
0
5
Mostra dettagli

Caroline Dolehide USA / Alexandra Vagramov CAN vs (2) Anna Rogers USA / (2) Allura Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare

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