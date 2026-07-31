WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (Live)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 500 Washington
Washington, USA · 31 Luglio 2026
|⛅
|
25°C
Prevalentemente nuvoloso, poi soleggiato · Picco 31°C
|
|CIELO
|Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
05:00
☀
22°
|
06:00
☀
20°
|
07:00
⛅
22°
|
08:00
⛅
23°
|
09:00
⛅
25°
|
10:00
⛅
26°
|
11:00
⛅
28°
|
12:00
⛅
29°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
31°
✅ Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
|
QF
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Stadium – ore 17:00
(1) Jessica Pegula vs (5) Anna Kalinskaya Inizio 18:00
WTA Washington Dc
Jessica Pegula [1]
6
7
Anna Kalinskaya [5]
3
5
Vincitore: J. Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pegula
0-15
0-30
df
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Anna Kalinskaya
0-15
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
15-15
15-30
df
15-0
40-30
5-3 → 6-3
Anna Kalinskaya
30-0
40-30
40-40
40-30
df
5-2 → 5-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-30
A-40
ace
4-2 → 5-2
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-30
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
Alexandra Eala vs (2) Elina Svitolina Non prima 00:30
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 18:00
Qianhui Tang / Yifan Xu vs (2) Erin Routliffe / (2) Aldila Sutjiadi
WTA Washington Dc
Qianhui Tang / Yifan Xu
1
1
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi [2]
6
6
Vincitori: E. Routliffe / A. Sutjiadi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qianhui Tang / Yifan Xu
15-0
15-15
df
30-30
40-40
1-5 → 1-6
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi
1-4 → 1-5
Qianhui Tang / Yifan Xu
1-3 → 1-4
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
40-15
df
40-30
1-2 → 1-3
Qianhui Tang / Yifan Xu
1-1 → 1-2
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
df
0-1 → 1-1
Qianhui Tang / Yifan Xu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
0-15
30-30
40-30
40-40
df
1-5 → 1-6
Qianhui Tang / Yifan Xu
0-5 → 1-5
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi
0-4 → 0-5
Qianhui Tang / Yifan Xu
0-3 → 0-4
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi
0-2 → 0-3
Qianhui Tang / Yifan Xu
0-1 → 0-2
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-30
df
40-30
df
0-0 → 0-1
Elisabetta Cocciaretto vs (3) Naomi Osaka Non prima 20:00
WTA Washington Dc
Elisabetta Cocciaretto
6
4
3
Naomi Osaka [3]
4
6
6
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elisabetta Cocciaretto
2-5 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
2-3 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto
1-2 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
15-30
df
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
4-5 → 4-6
Naomi Osaka
0-15
15-30
40-30
A-40
40-30
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Elisabetta Cocciaretto
3-4 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
1-4 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
0-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Naomi Osaka
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
Elisabetta Cocciaretto
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
5-4 → 6-4
Elisabetta Cocciaretto
4-3 → 5-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
df
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
2-1 → 2-2
Naomi Osaka
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 2-0
(4) Diana Shnaider vs Liudmila Samsonova Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 21:00
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya vs (3) Janice Tjen / (3) Shuai Zhang
WTA Washington Dc
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya•
0
6
5
Janice Tjen / Shuai Zhang [3]
30
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
Janice Tjen / Shuai Zhang
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
4-5 → 5-5
Janice Tjen / Shuai Zhang
3-5 → 4-5
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
2-5 → 3-5
Janice Tjen / Shuai Zhang
2-4 → 2-5
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
2-3 → 2-4
Janice Tjen / Shuai Zhang
2-2 → 2-3
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
2-1 → 2-2
Janice Tjen / Shuai Zhang
2-0 → 2-1
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
1-0 → 2-0
Janice Tjen / Shuai Zhang
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
5-4 → 6-4
Janice Tjen / Shuai Zhang
4-4 → 5-4
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
df
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Janice Tjen / Shuai Zhang
3-3 → 3-4
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
3-2 → 3-3
Janice Tjen / Shuai Zhang
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
1-2 → 2-2
Janice Tjen / Shuai Zhang
1-1 → 1-2
Andreja Klepac / Makoto Ninomiya
0-1 → 1-1
Janice Tjen / Shuai Zhang
0-0 → 0-1
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 31 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
33°
|
17:00
☀
34°
|
21:00
☀
26°
|
23:00
☀
22°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme: quarti di finale sulla terra con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 11:00
(1) Kaitlin Quevedo vs (8) Carole Monnet
WTA Targu Mures 125
Kaitlin Quevedo [1]
7
6
Carole Monnet [8]
6
3
Vincitore: K. Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaitlin Quevedo
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
3-2 → 4-2
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
15-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-1 → 2-2
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
df
40-15
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
df
2-0*
1-0*
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
ace
df
6-5 → 6-6
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
40-15
30-15
df
2-4 → 3-4
Carole Monnet
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
df
40-A
1-4 → 2-4
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
df
40-30
0-1 → 0-2
(3) Francesca Jones vs Alice Rame
WTA Targu Mures 125
Francesca Jones [3]
6
6
Alice Rame
1
2
Vincitore: F. Jones
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alice Rame
0-15
15-30
ace
30-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
4-2 → 5-2
Francesca Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-15
2-1 → 3-1
Alice Rame
15-15
df
15-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Francesca Jones
0-15
15-15
df
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alice Rame
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Alice Rame
15-0
30-15
30-0
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Francesca Jones
15-0
15-15
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Sara Sorribes Tormo vs (4) Lucia Bronzetti Non prima 16:00
WTA Targu Mures 125
Sara Sorribes Tormo
3
6
5
Lucia Bronzetti [4]
6
2
7
Vincitore: L. Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Sorribes Tormo
5-6 → 5-7
Lucia Bronzetti
30-0
30-15
df
30-0
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 5-6
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
0-40
df
15-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Sara Sorribes Tormo
4-3 → 4-4
Lucia Bronzetti
15-0
40-15
40-0
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Sara Sorribes Tormo
3-2 → 4-2
Sara Sorribes Tormo
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-1 → 2-2
Sara Sorribes Tormo
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
df
5-2 → 6-2
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
df
4-1 → 5-1
Sara Sorribes Tormo
0-15
df
15-15
15-30
40-30
3-0 → 4-0
Sara Sorribes Tormo
30-0
30-15
40-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Sorribes Tormo
3-5 → 3-6
Lucia Bronzetti
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-30
df
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Sara Sorribes Tormo
2-2 → 2-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
df
15-40
30-40
40-40
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
df
1-0 → 1-1
Sara Sorribes Tormo
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 11:00
(5) Laura Samson vs Mia Ristic
WTA Targu Mures 125
Laura Samson [5]
7
4
6
Mia Ristic
6
6
2
Vincitore: L. Samson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Samson
15-0
15-15
15-0
40-15
30-15
3-1 → 4-1
Mia Ristic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Samson
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
4-4 → 4-5
Mia Ristic
15-0
15-30
30-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Mia Ristic
15-15
df
30-30
40-40
A-40
df
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mia Ristic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Laura Samson
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
df
4-5 → 5-5
Mia Ristic
15-0
30-15
df
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Laura Samson
0-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
Laura Samson
15-30
15-40
30-40
15-40
df
0-1 → 0-2
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere vs Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli Non prima 12:00
WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
5
4
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
7
6
Vincitori: L. Ciric Bagaric / A. Moratelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
4-5 → 4-6
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
4-4 → 4-5
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
4-3 → 4-4
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
3-3 → 4-3
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-15
0-15
30-15
30-30
df
40-40
3-1 → 3-2
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15-0
df
30-15
15-15
30-30
40-40
2-1 → 3-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
1-1 → 2-1
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
1-0 → 1-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-15
0-30
0-40
df
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
5-5 → 5-6
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
4-5 → 5-5
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-15
15-15
40-15
40-40
df
4-4 → 4-5
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
4-3 → 4-4
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
4-2 → 4-3
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
4-1 → 4-2
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
3-1 → 4-1
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
1-1 → 2-1
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-30
df
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-0 → 1-0
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 31 Luglio 2026
|⛅
|
24°C
Prevalentemente nuvoloso, poi parzialmente soleggiato · Picco 31°C
|
|CIELO
|Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
05:00
☀
25°
|
06:00
☀
24°
|
07:00
⛅
25°
|
08:00
⛅
26°
|
09:00
⛅
28°
|
10:00
⛅
29°
|
11:00
⛅
30°
|
12:00
⛅
31°
|
13:00
⛅
31°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni regolari
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
|
QF
⛅ Parzialmente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Court 1 – ore 18:00
Kristina Liutova vs (6) Caty McNally
WTA Memphis
Kristina Liutova
6
6
Caty McNally [6]
3
4
Vincitore: K. Liutova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kristina Liutova
5-4 → 6-4
Kristina Liutova
3-4 → 4-4
Kristina Liutova
1-4 → 2-4
Kristina Liutova
15-0
15-30
15-40
df
30-40
0-3 → 0-4
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Kristina Liutova
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
df
40-40
A-40
40-A
0-1 → 0-2
Caty McNally
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kristina Liutova
5-3 → 6-3
Caty McNally
0-15
15-15
df
15-30
15-40
4-3 → 5-3
Kristina Liutova
3-3 → 4-3
Caty McNally
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-3 → 3-3
Kristina Liutova
1-3 → 2-3
Kristina Liutova
0-2 → 1-2
Kristina Liutova
0-0 → 0-1
Elvina Kalieva vs (7) Peyton Stearns
WTA Memphis
Elvina Kalieva
0
6
2
Peyton Stearns [7]•
0
1
5
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peyton Stearns
15-15
15-30
30-40
df
40-40
2-3 → 2-4
Elvina Kalieva
15-0
30-15
30-30
40-30
df
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
df
40-40
40-A
40-40
1-1 → 1-2
Peyton Stearns
15-0
40-0
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Elvina Kalieva
15-0
30-15
40-15
40-40
40-30
40-A
40-40
1-0 → 2-0
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Anastasia Zakharova vs Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
vs Katie Volynets Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 31 Luglio 2026
|⛅
|
17°C
Parzialmente nuvoloso, poi soleggiato · Picco 22°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 31 Luglio
|
00:00
☁
17°
|
01:00
☁
16°
|
02:00
☁
16°
|
03:00
☁
16°
|
05:00
☁
14°
|
07:00
☁
16°
|
08:00
⛅
18°
|
09:00
⛅
19°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
⛅
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 31 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Cemento
|
SF
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Centre Court – ore 20:00
(8) Maddison Inglis vs Mai Hontama
WTA Vancouver 125
Maddison Inglis [8]
6
6
Mai Hontama
3
4
Vincitore: M. Inglis
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maddison Inglis
0-15
15-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Maddison Inglis
0-15
0-30
15-30
ace
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Mai Hontama
15-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Mai Hontama
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
df
2-0 → 2-1
Maddison Inglis
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
df
30-30
df
4-1 → 4-2
Maddison Inglis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Maddison Inglis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(3) Taylah Preston vs (2) Mananchaya Sawangkaew
WTA Vancouver 125
Taylah Preston [3]
15
5
Mananchaya Sawangkaew [2]•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mananchaya Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Mananchaya Sawangkaew
3-3 → 3-4
Mananchaya Sawangkaew
2-2 → 2-3
Mananchaya Sawangkaew
1-1 → 2-1
Mananchaya Sawangkaew
0-0 → 0-1
Caroline Dolehide / Alexandra Vagramov vs (2) Anna Rogers / (2) Allura Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
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