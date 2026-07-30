Alcaraz prepara il ritorno e sorprende con un nuovo look: treccine in vista di Cincinnati

Carlos Alcaraz torna a far parlare di sé dopo alcuni giorni di relativa tranquillità. Nelle ultime ore lo spagnolo ha attirato l’attenzione prima con un video molto incoraggiante pubblicato sui social e poi con una nuova acconciatura che ha sorpreso gli appassionati.

L’aspetto più importante riguarda naturalmente le sue condizioni fisiche. Nel filmato condiviso dal murciano lo si vede allenarsi con una buona intensità e colpire il diritto con ritmo e velocità. Segnali positivi che rendono sempre più probabile la sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati, anche se il giocatore e il suo staff continuano a procedere con la massima cautela.

Segnali incoraggianti durante l’allenamento

Alcaraz non disputa un incontro ufficiale da metà aprile a causa dell’infortunio al polso destro. Il lungo percorso di recupero è stato gestito senza forzare i tempi, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di ricadute e arrivare nelle migliori condizioni possibili alla parte decisiva della stagione.

Il recente allenamento rappresenta quindi un passo importante. La possibilità di colpire il diritto ad alta intensità lascia pensare che il polso stia rispondendo bene all’aumento dei carichi di lavoro. La presenza a Cincinnati appare sempre più probabile, ma una decisione definitiva verrà presa soltanto dopo aver valutato le sensazioni delle prossime sessioni.

Il torneo dell’Ohio avrebbe un ruolo fondamentale nella preparazione dello spagnolo, permettendogli di ritrovare il ritmo partita prima dello US Open e di verificare la tenuta dell’articolazione in un contesto competitivo.

Le treccine che hanno sorpreso i tifosi

Oltre ai progressi mostrati in campo, Alcaraz ha fatto discutere anche per il nuovo look. Dopo aver lasciato crescere i capelli durante i mesi trascorsi lontano dal circuito, il vincitore di sette titoli del Grande Slam ha deciso di presentarsi con una serie di treccine aderenti alla testa, conosciute anche come cornrows.

Non è la prima volta che il murciano sorprende con una trasformazione estetica. Nei primi anni della carriera ha alternato capelli corti, sfumature e frange, fino alla scelta più radicale compiuta alla vigilia dello US Open 2025, quando si presentò a Flushing Meadows con i capelli rasati molto corti.

Quel taglio, nato da un errore commesso dal fratello Álvaro durante la sistemazione dell’acconciatura, sembrò portargli fortuna: due settimane più tardi Alcaraz sollevò il trofeo a New York. Dopo quel successo decise di cambiare nuovamente look, tingendosi i capelli di biondo platino.

Il nuovo look accompagnerà il ritorno?

Resta da capire se le treccine accompagneranno realmente Alcaraz nel suo possibile rientro a Cincinnati e successivamente allo US Open oppure se lo spagnolo deciderà di presentarsi con un’altra acconciatura.

Al di là del curioso dettaglio estetico, la notizia più importante arriva comunque dal campo. Alcaraz ha ripreso ad allenarsi con maggiore intensità e il suo ritorno alle competizioni sembra sempre più vicino. Se il polso continuerà a reagire positivamente, Cincinnati potrebbe finalmente restituire al circuito una delle sue stelle più attese.





Marco Rossi