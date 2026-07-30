Darderi si ritira dopo appena tre game a Los Cabos: possibile problema al braccio destro

È durata appena tre game l’avventura di Luciano Darderi nell’ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano si è ritirato durante l’incontro degli ottavi di finale contro il ceco Dalibor Svrcina, quando si trovava in svantaggio per 3-0 nel primo set.

Darderi ha improvvisamente deciso di interrompere la partita, dirigendosi verso la rete per stringere la mano all’avversario. Alla base del ritiro ci sarebbe un problema fisico non ancora precisato, anche se l’azzurro è sembrato accusare un fastidio al braccio destro. Le sue condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore.

Un esordio durato pochi minuti

Numero 23 del mondo, Darderi era all’esordio nel torneo messicano dopo aver beneficiato di un bye al primo turno. L’italiano tornava in campo dopo la semifinale raggiunta la settimana precedente all’ATP 250 di Estoril, dove era stato sconfitto dal belga Alexander Blockx.

Svrcina, numero 116 della classifica ATP, ha iniziato l’incontro mantenendo senza particolari difficoltà il proprio turno di servizio. Nel secondo game il ceco ha recuperato da 15-40 e, alla seconda palla break, è riuscito a strappare la battuta a Darderi. Dopo aver consolidato il vantaggio portandosi sul 3-0, è arrivata la decisione dell’azzurro di non proseguire.

Sfuma il possibile ingresso nella Top 20

Il ritiro interrompe la corsa di Darderi sul cemento di Los Cabos e gli impedisce di raccogliere punti importanti nella lotta per entrare nella Top 20 del ranking ATP. L’attenzione si sposta ora sulle sue condizioni fisiche e sugli eventuali tempi di recupero, considerando gli importanti appuntamenti della tournée nordamericana in programma nelle prossime settimane.

Svrcina accede invece ai quarti di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov. Per il ceco si tratta di una preziosa opportunità per proseguire il proprio cammino nel torneo, mentre Darderi dovrà sottoporsi agli accertamenti necessari per comprendere la natura del problema accusato.

ATP Los Cabos Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina A 3 Luciano Darderi [2] • Luciano Darderi [2] 40 0 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-0 D. Svrcina 0-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Darderi 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Svrcina 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0





Marco Rossi