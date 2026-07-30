Darderi si ritira dopo appena tre game a Los Cabos: possibile problema al braccio destro
È durata appena tre game l’avventura di Luciano Darderi nell’ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano si è ritirato durante l’incontro degli ottavi di finale contro il ceco Dalibor Svrcina, quando si trovava in svantaggio per 3-0 nel primo set.
Darderi ha improvvisamente deciso di interrompere la partita, dirigendosi verso la rete per stringere la mano all’avversario. Alla base del ritiro ci sarebbe un problema fisico non ancora precisato, anche se l’azzurro è sembrato accusare un fastidio al braccio destro. Le sue condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore.
Un esordio durato pochi minuti
Numero 23 del mondo, Darderi era all’esordio nel torneo messicano dopo aver beneficiato di un bye al primo turno. L’italiano tornava in campo dopo la semifinale raggiunta la settimana precedente all’ATP 250 di Estoril, dove era stato sconfitto dal belga Alexander Blockx.
Svrcina, numero 116 della classifica ATP, ha iniziato l’incontro mantenendo senza particolari difficoltà il proprio turno di servizio. Nel secondo game il ceco ha recuperato da 15-40 e, alla seconda palla break, è riuscito a strappare la battuta a Darderi. Dopo aver consolidato il vantaggio portandosi sul 3-0, è arrivata la decisione dell’azzurro di non proseguire.
Sfuma il possibile ingresso nella Top 20
Il ritiro interrompe la corsa di Darderi sul cemento di Los Cabos e gli impedisce di raccogliere punti importanti nella lotta per entrare nella Top 20 del ranking ATP. L’attenzione si sposta ora sulle sue condizioni fisiche e sugli eventuali tempi di recupero, considerando gli importanti appuntamenti della tournée nordamericana in programma nelle prossime settimane.
Svrcina accede invece ai quarti di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov. Per il ceco si tratta di una preziosa opportunità per proseguire il proprio cammino nel torneo, mentre Darderi dovrà sottoporsi agli accertamenti necessari per comprendere la natura del problema accusato.
Marco Rossi
TAG: ATP 250 Los Cabos, ATP 250 Los Cabos 2026, Luciano Darderi
7 commenti
Io non so se sia il manager che lucra ingaggi, la fame/necessitá di soldi o un modus operandi scelto per allenarsi facendo tornei ma Darderi ha da sempre una programmazione che definire folle è fargli un complimento e che poteva forse avere senso quando c’era da scalare la classifica ma non certo adesso
Il guaio è che di tennisti di buon livello ne abbiamo pochini, di ricambi neanche l’ombra, se si sfasciato loro, rimaniamo senza. Per questo Sinner fa bene a centellinare le sue partecipazioni. enzo
Sperando che il ritiro sia più precauzionale che altro, Darderi continua ad avere una programmazione scellerata. 19 tornei giocati da gennaio in poi, e per il ranking stagionale ne valgono solo 18… Quello di Los Cabos è l’ottavo ATP250 che gioca quest’anno, terzo da Wimbledon
Accipicchia, spero nulla di serio.
Comunque fece bene a ritirarsi: meglio qui che in un torneo importante.
Io invece non mi stupisco, perchè, come anche Musetti ha riconosciuti, giocare troppo danneggia il corpo. Veniva da due tornei su tb dive è arrivato in finale ed in semi finale, giocando match combattuti, poi spostamento di continente….quando scrivo che i nostri hannno bisogno di staff all’altezza mi riferisco anche a questo….
di darderi non ci si meraviglia .. lui si iscrive praticamente a tutti i tornei..
anche se si ha il fisico bestiale, prima o poi la corda a forza di tirare si spezza
Io mi sono meravigliato che fosse andato così presto a giocare su cemento dopo i due tornei sul rosso, senza allenamento specifico e, soprattutto, con pochissimo tempo per superare il jet lag (può darsi che lui non ne sia affetto particolarmente). Se il problema sia davvero il braccio mi dispiace e spero che, per lo meno, sia di scarsa entità, magari solo un affaticamento dopo i due tornei molto duri affrontati.