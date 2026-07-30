Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Luglio 2026

30/07/2026 08:15 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

SMR CH 125 San Marino – terra
R16 Maestrelli ITA – Varillas PER Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Monteiro BRA – Pellegrino ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

QF Loof NED/Uesugi JPN – Romano ITA/Vasami ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 75 Bonn – terra
R16 Pieri ITA – Gomez ARG Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Merino PER/Ricca ITA – Carou URU/Gomez ARG 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 500 Washington Dc – hard
QF Errani ITA/Melichar-Martinez USA – Klepac SLO/Ninomiya JPN ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA 125 Targu Mures – terra
2T Ibragimova RUS – Bronzetti ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Tennislover (Guest) 30-07-2026 08:59

Maestrelli ha oggettivamente il compito più difficile, il peruviano ha vinto un 250 ed è in crescita. Bronzetti spero ritorni presto, mi manca molto vederla fuori dai main draw. Pellegrini dovrebbe spuntarla. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare Errani. A mio avviso il suo sodalizio con Paolini è concluso, Jasmine ormai ha trent’anni e si deve concentrare sul singolo . Forse Pieri potrebbe farcela. Insomma, mi aspetto un giorno di soddisfazioni.

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