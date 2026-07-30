Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Luglio 2026
CH 125 San Marino – terra
R16 Maestrelli – Varillas Non prima 18:30
R16 Monteiro – Pellegrino Non prima 20:30
QF Loof /Uesugi – Romano /Vasami Inizio 16:00
CH 75 Bonn – terra
R16 Pieri – Gomez Inizio 11:00
QF Merino /Ricca – Carou /Gomez 4° inc. ore 11:00
WTA 500 Washington Dc – hard
QF Errani /Melichar-Martinez – Klepac /Ninomiya ore 17:00
WTA 125 Targu Mures – terra
2T Ibragimova – Bronzetti ore 16:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Maestrelli ha oggettivamente il compito più difficile, il peruviano ha vinto un 250 ed è in crescita. Bronzetti spero ritorni presto, mi manca molto vederla fuori dai main draw. Pellegrini dovrebbe spuntarla. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare Errani. A mio avviso il suo sodalizio con Paolini è concluso, Jasmine ormai ha trent’anni e si deve concentrare sul singolo . Forse Pieri potrebbe farcela. Insomma, mi aspetto un giorno di soddisfazioni.