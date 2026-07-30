Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

30/07/2026 09:34 1 commento
Cruz Hewitt nella foto - Foto getty images
Cruz Hewitt nella foto - Foto getty images

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  30 Luglio 2026

23°C
Parzialmente nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
05:00
21°
06:00
21°
07:00
21°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP 500 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 17:00 italiane
Brandon Nakashima USA vs (7) Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 19:00
(1) Alex de Minaur AUS vs (Q) Cruz Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 00:30 di venerdì 31 luglio
Ugo Humbert FRA vs (2) Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare



John Harris – a seguire
(1) Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs (LL) Ariel Behar URU / Anirudh Chandrasekar IND

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 22:30
Terence Atmane FRA vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 19:00 italiane
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs (4) Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Il match deve ancora iniziare





🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  30 Luglio 2026

29°C
Prevalentemente nuvoloso, poi più sole  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
03:00
28°
04:00
28°
05:00
28°
06:00
28°
07:00
29°
08:00
30°
09:00
30°
10:00
31°
11:00
31°
12:00
31°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Francisco Cerundolo ARG vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Bernard Tomic AUS (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 04:00
Coleman Wong HKG vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Luis Carlos Alvarez MEX / Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 03:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Rinky Hijikata AUS / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Ray Ho TPE / Benjamin Kittay USA

Il match deve ancora iniziare

Pruchya Isaro THA / Joshua Paris GBR vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

HenriLeconte 30-07-2026 10:08

Per redazione: perché su Washington non mettete un articolo unico con la sequenza dei campi, essendo un combined?
Insomma come fate con i mille e gli slam?
Grazie

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