ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
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23°C
Parzialmente nuvoloso, poi schiarite · Picco 30°C
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12:00
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30°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 17:00 italiane
Brandon Nakashima vs (7) Jakub Mensik
Non prima delle ore 19:00
(1) Alex de Minaur vs (Q) Cruz Hewitt
Non prima delle ore 00:30 di venerdì 31 luglio
Ugo Humbert vs (2) Ben Shelton
John Harris – a seguire
(1) Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs (LL) Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar
Non prima delle ore 22:30
Terence Atmane vs Alejandro Tabilo
Grandstand – ore 19:00 italiane
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs (4) Guido Andreozzi / Manuel Guinard
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29°C
Prevalentemente nuvoloso, poi più sole · Picco 31°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Francisco Cerundolo vs Arthur Gea
Denis Shapovalov vs Dalibor Svrcina
Cameron Norrie vs Bernard Tomic (Non prima 06:00)
Grandstand – ore 04:00
Coleman Wong vs Jenson Brooksby
Gonzalo Escobar / Niki Kaliyanda Poonacha vs Luis Carlos Alvarez / Alan Magadan
Cancha 1 – ore 03:00
Finn Reynolds / James Watt vs Rinky Hijikata / Reese Stalder
Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Ray Ho / Benjamin Kittay
Pruchya Isaro / Joshua Paris vs Orlando Luz / Rafael Matos
TAG: Circuito ATP
1 commento
Per redazione: perché su Washington non mettete un articolo unico con la sequenza dei campi, essendo un combined?
Insomma come fate con i mille e gli slam?
Grazie