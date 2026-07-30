Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 4 (LIVE)
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25°C
Soleggiato e asciutto · Picco 30°C
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09:00
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23°
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10:00
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25°
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11:00
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26°
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12:00
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28°
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13:00
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29°
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14:00
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29°
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15:00
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30°
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17:00
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29°
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21:00
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26°
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23:00
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25°
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⚠ Caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 16:00
Timofey Skatov vs Otto Virtanen
Francesco Maestrelli vs Juan Pablo Varillas (Non prima 18:30)
Thiago Monteiro vs Andrea Pellegrino (Non prima 20:30)
Court 2 De Luigi – ore 16:00
Petr Nouza / Neil Oberleitner vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Filip Duda / Michael Vrbensky vs Stefan Latinovic / Mili Poljicak
Piotr Matuszewski / Filip Pieczonka vs Luke Johnson / Bart Stevens
Court 3 – ore 16:00
Thijmen Loof / Kaito Uesugi vs Filippo Romano / Jacopo Vasami
Vilius Gaubas vs Genaro Alberto Olivieri
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25°C
Sole e nuvole, molto caldo · Picco 36°C
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09:00
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27°
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10:00
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30°
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11:00
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32°
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12:00
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33°
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13:00
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35°
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14:00
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36°
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15:00
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32°
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17:00
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29°
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21:00
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25°
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23:00
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22°
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⚠ Caldo/vento
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Finn Bass / Jarno Jans vs Vincent Dullinger / Moritz Kudernatsch
Henri Squire vs Matheus Pucinelli De Almeida
Tom Gentzsch vs Max Dahlin
Daniel Elahi Galan vs Max Hans Rehberg (Non prima 17:00)
Match Court 2 – ore 11:00
Samuele Pieri vs Federico Agustin Gomez
Juan Jose Bianchi / Bruno Pujol Navarro vs Scott Duncan / Adam Heinonen
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan vs Arjun Kadhe / Szymon Kielan
Alexander Merino / Giorgio Ricca vs Ignacio Carou / Federico Agustin Gomez
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23°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 27°C
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10:00
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24°
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11:00
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24°
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12:00
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25°
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13:00
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26°
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14:00
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26°
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15:00
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27°
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16:00
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26°
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18:00
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25°
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21:00
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23°
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23:00
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22°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 11:00
Denis Yevseyev vs Vadym Ursu
Dan Added vs Kenta Miyoshi
Max Basing vs Constantin Bittoun Kouzmine (Non prima 15:00)
Christopher Papa / Baoluo Zheng vs Mert Alkaya / Tuncay Duran (Non prima 17:00)
Arda Azkara / James Mackinlay vs S Mert Ozdemir / Mert Naci Turker
Court 2 – ore 11:00
Semen Pankin vs Manas Dhamne
Eleftherios Neos / Semen Pankin vs Jeevan Nedunchezhiyan / Aoran Wang (Non prima 15:00)
Dan Added / Gabriel Debru vs Sergey Betov / Karan Singh
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25°C
Soleggiato e caldo · Picco 34°C
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09:00
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22°
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10:00
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24°
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11:00
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25°
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12:00
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27°
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13:00
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30°
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14:00
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32°
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15:00
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33°
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17:00
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34°
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21:00
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27°
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23:00
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24°
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⚠ Caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Svijany Court – ore 11:00
Franco Roncadelli vs Norbert Gombos
Hynek Barton vs Gonzalo Bueno
Duje Ajdukovic vs Kilian Feldbausch
Maximilian Neuchrist / David Poljak vs Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez
Pernerka Court – ore 11:00
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Charles Barry / Anthony Genov
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Dominik Recek / Daniel Siniakov
Guido Ivan Justo vs Juan Bautista Torres
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16°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite · Picco 20°C
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02:00
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16°
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03:00
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15°
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04:00
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15°
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05:00
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14°
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06:00
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15°
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07:00
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15°
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08:00
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16°
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09:00
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18°
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10:00
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19°
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11:00
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20°
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
20:30 Milavsky D. – Rice K.
22:00 Lajal M. – Shick B.
23:30 Bonzi B. – Hara Friend J. D.
02:00 Matsuoka H. – Wolf J.J.
TAG: Circuito Challenger
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