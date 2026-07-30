Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 4 (LIVE)

30/07/2026 08:51 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  30 Luglio 2026

25°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Luglio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
29°
15:00
30°
17:00
29°
21:00
26°
23:00
25°
⚠  Caldo da gestire nelle ore centrali: 2° turno sulla terra in condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 16:00
Timofey Skatov KAZ vs Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Juan Pablo Varillas PER (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 De Luigi – ore 16:00
Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Filip Duda CZE / Michael Vrbensky CZE vs Stefan Latinovic SRB / Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare

Piotr Matuszewski POL / Filip Pieczonka POL vs Luke Johnson GBR / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN vs Filippo Romano ITA / Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  30 Luglio 2026

25°C
Sole e nuvole, molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Luglio
09:00
27°
10:00
30°
11:00
32°
12:00
33°
13:00
35°
14:00
36°
15:00
32°
17:00
29°
21:00
25°
23:00
22°
⚠  Allerta caldo e raffiche tra 12:00 e 17:00: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
⛅  Sole e nuvole
⚠  Caldo/vento
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Finn Bass GBR / Jarno Jans NED vs Vincent Dullinger GER / Moritz Kudernatsch GER

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Max Dahlin SWE

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Max Hans Rehberg GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Match Court 2 – ore 11:00
Samuele Pieri ITA vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Bruno Pujol Navarro ESP vs Scott Duncan GBR / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Arjun Kadhe IND / Szymon Kielan POL

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Giorgio Ricca ITA vs Ignacio Carou URU / Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  30 Luglio 2026

23°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 27°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, con nuvole intermittenti durante la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
10:00
24°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
26°
18:00
25°
21:00
23°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 11:00
Denis Yevseyev KAZ vs Vadym Ursu UKR

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare

Max Basing GBR vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Christopher Papa USA / Baoluo Zheng CHN vs Mert Alkaya TUR / Tuncay Duran TUR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR / James Mackinlay GBR vs S Mert Ozdemir TUR / Mert Naci Turker TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Semen Pankin RUS vs Manas Dhamne IND

Il match deve ancora iniziare

Eleftherios Neos CYP / Semen Pankin RUS vs Jeevan Nedunchezhiyan IND / Aoran Wang CHN (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Gabriel Debru FRA vs Sergey Betov BLR / Karan Singh IND

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  30 Luglio 2026

25°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Luglio
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
34°
21:00
27°
23:00
24°
⚠  Allerta gialla per temperature elevate: 2° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Svijany Court – ore 11:00
Franco Roncadelli URU vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare

Maximilian Neuchrist AUT / David Poljak CZE vs Mario Mansilla Diez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

Il match deve ancora iniziare



Pernerka Court – ore 11:00
Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Charles Barry IRL / Anthony Genov BUL

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Dominik Recek CZE / Daniel Siniakov CZE

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  30 Luglio 2026

16°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 20°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato in mattinata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
02:00
16°
03:00
15°
04:00
15°
05:00
14°
06:00
15°
07:00
15°
08:00
16°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

20:30 Milavsky D. USA – Rice K. CAN
22:00 Lajal M. EST – Shick B. USA
23:30 Bonzi B. FRA – Hara Friend J. D. JPN
02:00 Matsuoka H. JPN – Wolf J.J. USA

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