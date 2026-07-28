Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Challenger 125 San Marino
San Marino · 28 Luglio 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
09:00
☀
17°
|
10:00
☀
19°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
☀
26°
|
17:00
☀
25°
|
21:00
☀
23°
|
23:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
1T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Michael Vrbensky vs Nikoloz Basilashvili
ATP San Marino
Michael Vrbensky
0
2
Nikoloz Basilashvili [4]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
N. Basilashvili
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Facundo Diaz Acosta vs Tommaso Compagnucci
Il match deve ancora iniziare
Marco Cecchinato vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Filippo Romano vs Otto Virtanen (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Andrea Pellegrino (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 De Luigi – ore 11:00
Timofey Skatov vs Thomas Faurel
ATP San Marino
Timofey Skatov
A
4
Thomas Faurel•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
T. Faurel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Pedro Martinez vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Carlos Taberner
Il match deve ancora iniziare
Vilius Gaubas vs Luka Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo / Federico Zeballos vs Piotr Matuszewski / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Mili Poljicak vs Enrico Dalla Valle
ATP San Marino
Mili Poljicak•
0
2
Enrico Dalla Valle
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Poljicak
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
Federico Coria vs Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Jacopo Vasami vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs David Jorda Sanchis
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania · 28 Luglio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato e più caldo · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
09:00
☀
16°
|
10:00
☀
19°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
25°
|
13:00
☀
27°
|
14:00
☀
28°
|
15:00
☀
29°
|
18:00
☀
31°
|
21:00
☀
27°
|
23:00
☀
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone, con caldo nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
1T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Elmer Moller vs Marko Topo
ATP Bonn
Elmer Moller [7]
0
6
0
Marko Topo•
30
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Moller
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Moller
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
E. Moller
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 2-1
M. Topo
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Dimitris Sakellaridis vs Niels McDonald
Il match deve ancora iniziare
Max Schoenhaus vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Max Hans Rehberg vs Stefano Travaglia (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Match Court 2 – ore 10:30
Max Houkes vs Roberto Carballes Baena
ATP Bonn
Max Houkes•
0
4
2
Roberto Carballes Baena [5]
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Carballes Baena
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Houkes
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Carballes Baena
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
4-4 → 4-5
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
df
2-4 → 3-4
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Carballes Baena
0-0 → 0-1
Olle Wallin vs Lorenzo Giustino
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Henri Squire
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Joao Lucas Reis Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Max Dahlin vs Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Match Court 3 – ore 10:30
Johan Nikles vs Alex Barrena
ATP Bonn
Johan Nikles
40
6
0
Alex Barrena•
A
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Barrena
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nikles
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Barrena
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Nikles
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
A. Barrena
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Nikles
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
1-1 → 2-1
A. Barrena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Nikles
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Guy Den Ouden vs Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Gilles Arnaud Bailly vs Samuele Pieri
Il match deve ancora iniziare
Pavel Kotov vs Daniel Elahi Galan
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia · 28 Luglio 2026
|☀
|
23°C
Ampiamente soleggiato · Picco 29°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
28°
|
14:00
☀
28°
|
15:00
☀
29°
|
16:00
☀
28°
|
18:00
☀
27°
|
21:00
☀
24°
|
23:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 09:30
Ergi Kirkin vs Paul Inchauspe
ATP Samsun
Ergi Kirkin
4
6
Paul Inchauspe
6
7
Vincitore: Inchauspe
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
P. Inchauspe
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
6-5 → 6-6
P. Inchauspe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
E. Kirkin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
P. Inchauspe
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
3-4 → 4-4
P. Inchauspe
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-1 → 0-2
E. Kirkin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Kirkin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
P. Inchauspe
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
E. Kirkin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-4 → 3-4
P. Inchauspe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
E. Kirkin
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-3 → 2-3
P. Inchauspe
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
1-2 → 1-3
E. Kirkin
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
P. Inchauspe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 0-2
E. Kirkin
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
0-0 → 0-1
Denis Yevseyev vs Tuncay Duran
Il match deve ancora iniziare
Koray Kirci vs Manas Dhamne (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Arda Azkara vs Yanki Erel (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Constantin Bittoun Kouzmine vs Cem Ilkel (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Takuya Kumasaka
vs Florent Bax
ATP Samsun
Takuya Kumasaka•
30
6
2
Florent Bax [2]
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bax
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Kumasaka
0-15
df
15-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Bax
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
df
6-6 → 6-7
F. Bax
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
5-5 → 5-6
F. Bax
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-5 → 4-5
F. Bax
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
F. Bax
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Bax
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Togan Tokac vs Semen Pankin (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Mert Alkaya vs Colin Sinclair (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Dan Added vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Max Basing vs Sidharth Rawat
ATP Samsun
Max Basing [3]
6
6
Sidharth Rawat
3
1
Vincitore: Basing
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Rawat
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
S. Rawat
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
M. Basing
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
S. Rawat
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Rawat
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rawat
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Basing
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
S. Rawat
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Basing
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Kenta Miyoshi vs Shunsuke Nakagawa
ATP Samsun
Kenta Miyoshi
A
1
Shunsuke Nakagawa•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Nakagawa
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
Mert Naci Turker vs Vadym Ursu (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Binda / Maxwell Mckennon vs Eleftherios Neos / Semen Pankin
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca · 28 Luglio 2026
|🌧
|
15°C
Rovesci al mattino, poi schiarite · Picco 23°C
|
|CIELO
|Rovesci in mattinata, poi nuvole intermittenti e schiarite nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci tra 09:00 e 11:00, poi assenti nelle ore successive indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
09:00
🌧
15°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
|
17:00
☀
23°
|
21:00
☀
18°
|
23:00
☀
15°
⚠ Rovesci al mattino: 1° turno sulla terra da monitorare nelle prime ore di gioco
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
1T
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Svijany Court – ore 10:00
Martin Krumich vs Philip Henning
ATP Liberec
Martin Krumich
40
2
5
Philip Henning•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Henning
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
M. Krumich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
A-40
4-3 → 5-3
P. Henning
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-2 → 4-3
P. Henning
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Krumich
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Henning
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krumich
0-15
df
0-30
df
15-30
ace
30-30
ace
30-40
2-5 → 2-6
P. Henning
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
2-4 → 2-5
M. Krumich
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Henning
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Krumich
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
William Rejchtman Vinciguerra vs Petr Brunclik
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler vs Maxim Mrva (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Matyas Cerny
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Jakub Nicod
Il match deve ancora iniziare
Lasvit Court – ore 10:00
Maks Kasnikowski
vs Frederico Ferreira Silva
ATP Liberec
Maks Kasnikowski
15
1
4
Frederico Ferreira Silva [8]•
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kasnikowski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Ferreira Silva
3-2 → 3-3
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
F. Ferreira Silva
2-1 → 2-2
F. Ferreira Silva
1-0 → 1-1
M. Kasnikowski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Kasnikowski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
F. Ferreira Silva
0-2 → 0-3
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
Guido Ivan Justo vs Sascha Gueymard Wayenburg
Il match deve ancora iniziare
Pablo Martinez Gomez vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic vs Khumoyun Sultanov
Il match deve ancora iniziare
Pernerka Court – ore 10:00
Michele Ribecai
vs Juan Bautista Torres
ATP Liberec
Michele Ribecai
0
6
2
Juan Bautista Torres•
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Bautista Torres
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-A
A-40
40-A
1-0 → 1-1
J. Bautista Torres
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Bautista Torres
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Bautista Torres
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
J. Bautista Torres
2-1 → 2-2
J. Bautista Torres
1-0 → 1-1
M. Ribecai
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Andrej Martin vs Thiago Seyboth Wild
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch vs Harold Mayot
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Andrej Nedic
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 28 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Nuvoloso, pioggia nelle prime ore · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, prevalentemente nuvoloso nella giornata
|PIOGGIA
|Pioggia indicata tra 05:00 e 07:00, poi nuvoloso nelle ore successive disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Luglio
|
02:00
☁
16°
|
03:00
☁
16°
|
04:00
☁
16°
|
05:00
🌧
16°
|
06:00
🌧
16°
|
07:00
🌧
16°
|
08:00
☁
16°
|
09:00
☁
17°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
17°
⚠ Pioggia nelle prime ore: 1° turno sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾 Programma del giorno — 28 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 19:00
Daniel Milavsky vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Jay Friend vs Connor Church (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Andy Andrade vs Alexei Popyrin (Non prima 02:30)
Il match deve ancora iniziare
Keegan Rice vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
Ariana Arseneault vs Annabelle Xu
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 19:00
Kayla Day vs Mai Hontama
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Blaise Bicknell (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Emerson Jones vs Carol Zhao (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu vs Michael Mmoh (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Evan Zhu
vs Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
Hayato Matsuoka vs James Trotter (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Dane Sweeny vs Duncan Chan (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren vs Hugo Grenier
Il match deve ancora iniziare
Harry Wendelken vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
En-Shuo Liang vs Mananchaya Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 19:00
Tyler Zink vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Jack Pinnington Jones vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
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