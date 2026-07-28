Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

28/07/2026 09:47 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  28 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Luglio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
26°
17:00
25°
21:00
23°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Michael Vrbensky CZE vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP San Marino
Michael Vrbensky
0
2
Nikoloz Basilashvili [4]
0
4
Mostra dettagli

Facundo Diaz Acosta ARG vs Tommaso Compagnucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano ITA vs Otto Virtanen FIN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 De Luigi – ore 11:00
Timofey Skatov KAZ vs Thomas Faurel FRA

ATP San Marino
Timofey Skatov
A
4
Thomas Faurel
40
1
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Pedro Martinez ESP vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Carlos Taberner ESP

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL / Federico Zeballos BOL vs Piotr Matuszewski POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Mili Poljicak CRO vs Enrico Dalla Valle ITA

ATP San Marino
Mili Poljicak
0
2
Enrico Dalla Valle
0
3
Mostra dettagli

Federico Coria ARG vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare

Jacopo Vasami ITA vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  28 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e più caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Luglio
09:00
16°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
29°
18:00
31°
21:00
27°
23:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone, con caldo nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Elmer Moller DEN vs Marko Topo GER

ATP Bonn
Elmer Moller [7]
0
6
0
Marko Topo
30
4
1
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Dimitris Sakellaridis GRE vs Niels McDonald GER

Il match deve ancora iniziare

Max Schoenhaus GER vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Stefano Travaglia ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Match Court 2 – ore 10:30
Max Houkes NED vs Roberto Carballes Baena ESP

ATP Bonn
Max Houkes
0
4
2
Roberto Carballes Baena [5]
0
6
1
Mostra dettagli

Olle Wallin SWE vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Max Dahlin SWE vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare



Match Court 3 – ore 10:30
Johan Nikles SUI vs Alex Barrena ARG

ATP Bonn
Johan Nikles
40
6
0
Alex Barrena
A
3
0
Mostra dettagli

Guy Den Ouden NED vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Pavel Kotov RUS vs Daniel Elahi Galan COL

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  28 Luglio 2026

23°C
Ampiamente soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Luglio
10:00
24°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
29°
16:00
28°
18:00
27°
21:00
24°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 09:30
Ergi Kirkin TUR vs Paul Inchauspe FRA

ATP Samsun
Ergi Kirkin
4
6
Paul Inchauspe
6
7
Vincitore: Inchauspe
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Denis Yevseyev KAZ vs Tuncay Duran TUR

Il match deve ancora iniziare

Koray Kirci TUR vs Manas Dhamne IND (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR vs Yanki Erel TUR (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Cem Ilkel TUR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 09:30
Takuya Kumasaka JPN vs Florent Bax FRA
ATP Samsun
Takuya Kumasaka
30
6
2
Florent Bax [2]
0
7
2
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Togan Tokac TUR vs Semen Pankin RUS (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Mert Alkaya TUR vs Colin Sinclair NMI (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Max Basing GBR vs Sidharth Rawat IND

ATP Samsun
Max Basing [3]
6
6
Sidharth Rawat
3
1
Vincitore: Basing
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Kenta Miyoshi JPN vs Shunsuke Nakagawa JPN

ATP Samsun
Kenta Miyoshi
A
1
Shunsuke Nakagawa
40
0
Mostra dettagli

Mert Naci Turker TUR vs Vadym Ursu UKR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Binda ITA / Maxwell Mckennon USA vs Eleftherios Neos CYP / Semen Pankin RUS

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  28 Luglio 2026

🌧
15°C
Rovesci al mattino, poi schiarite  ·  Picco 23°C
CIELO Rovesci in mattinata, poi nuvole intermittenti e schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci tra 09:00 e 11:00, poi assenti nelle ore successive indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Luglio
09:00
🌧
15°
10:00
🌧
16°
11:00
🌧
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
17:00
23°
21:00
18°
23:00
15°
⚠  Rovesci al mattino: 1° turno sulla terra da monitorare nelle prime ore di gioco
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Svijany Court – ore 10:00
Martin Krumich CZE vs Philip Henning RSA

ATP Liberec
Martin Krumich
40
2
5
Philip Henning
40
6
3
Mostra dettagli

William Rejchtman Vinciguerra SWE vs Petr Brunclik CZE

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Maxim Mrva CZE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Matyas Cerny CZE

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Jakub Nicod CZE

Il match deve ancora iniziare




Lasvit Court – ore 10:00
Maks Kasnikowski POL vs Frederico Ferreira Silva POR
ATP Liberec
Maks Kasnikowski
15
1
4
Frederico Ferreira Silva [8]
30
6
3
Mostra dettagli

Guido Ivan Justo ARG vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA

Il match deve ancora iniziare

Pablo Martinez Gomez ESP vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs Khumoyun Sultanov UZB

Il match deve ancora iniziare




Pernerka Court – ore 10:00
Michele Ribecai ITA vs Juan Bautista Torres ARG
ATP Liberec
Michele Ribecai
0
6
2
Juan Bautista Torres
0
3
2
Mostra dettagli

Andrej Martin SVK vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  28 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, pioggia nelle prime ore  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, prevalentemente nuvoloso nella giornata
PIOGGIA Pioggia indicata tra 05:00 e 07:00, poi nuvoloso nelle ore successive disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Luglio
02:00
16°
03:00
16°
04:00
16°
05:00
🌧
16°
06:00
🌧
16°
07:00
🌧
16°
08:00
16°
09:00
17°
10:00
17°
11:00
17°
⚠  Pioggia nelle prime ore: 1° turno sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 19:00
Daniel Milavsky USA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Jay Friend JPN vs Connor Church CAN (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Andy Andrade ECU vs Alexei Popyrin AUS (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare

Keegan Rice CAN vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Ariana Arseneault CAN vs Annabelle Xu CAN

Il match deve ancora iniziare



Artemis Gold – ore 19:00
Kayla Day USA vs Mai Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Blaise Bicknell JAM (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Emerson Jones AUS vs Carol Zhao CAN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE vs Michael Mmoh USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 19:00
Evan Zhu USA vs Christian Langmo USA
Il match deve ancora iniziare

Hayato Matsuoka JPN vs James Trotter JPN (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Dane Sweeny AUS vs Duncan Chan CAN (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Hugo Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare

Harry Wendelken GBR vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
En-Shuo Liang TPE vs Mananchaya Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 19:00
Tyler Zink USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones GBR vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

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