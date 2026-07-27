Rusedski avverte Alcaraz: «Senza Cincinnati, difficile vederlo agli US Open»

Carlos Alcaraz è entrato nella fase conclusiva del recupero dall’infortunio al polso destro che lo tiene lontano dalle competizioni dal torneo ATP 500 di Barcellona. Il rientro dello spagnolo è atteso al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento che, secondo Greg Rusedski, sarà decisivo anche per valutarne la partecipazione agli US Open 2026.

Alcaraz e il suo staff hanno affrontato la riabilitazione con estrema prudenza, aumentando gradualmente i carichi di lavoro per evitare ricadute. Salvo imprevisti, il murciano dovrebbe tornare in campo in Ohio, dove potrà verificare la risposta del polso e ritrovare progressivamente il ritmo partita.

«Deve giocare a Cincinnati per avere una possibilità a New York»

Secondo Rusedski, rientrare direttamente in un torneo dello Slam comporterebbe rischi troppo elevati dopo un’assenza così lunga. L’ex numero 4 del mondo ha espresso con chiarezza il proprio pensiero nel podcast Off Court.

«Per avere qualche possibilità di disputare gli US Open, deve giocare a Cincinnati. Se scenderà in campo e il polso reggerà, sarà una notizia fantastica per il nostro sport, perché abbiamo assolutamente bisogno del suo ritorno. Se invece non giocherà a Cincinnati, sapremo che non prenderà parte neppure agli US Open. A quel punto sarebbe rimasto lontano dal tennis per troppo tempo», ha spiegato il britannico.

Il Masters 1000 statunitense rappresenterebbe dunque un test indispensabile. Alcaraz potrebbe valutare la tenuta dell’articolazione in condizioni agonistiche, recuperare fiducia nei propri colpi e comprendere quanto lavoro sia ancora necessario prima di affrontare incontri al meglio dei cinque set.

Una gestione delicata dopo mesi di assenza

L’infortunio ha costretto il sette volte campione Slam a rinunciare a una parte molto importante della stagione. Dopo aver saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma, Alcaraz non ha potuto partecipare neppure al Roland Garros e a Wimbledon, scivolando al terzo posto del ranking ATP alle spalle di Jannik Sinner e Alexander Zverev.

A Cincinnati e agli US Open, inoltre, lo spagnolo dovrà difendere i titoli conquistati nella passata stagione. La quantità di punti in palio rende il ritorno particolarmente importante, ma Rusedski ritiene che la classifica non debba condizionare le decisioni mediche.

«Deve essere intelligente. Ha bisogno di aumentare il carico fino a un determinato livello, senza accelerare eccessivamente. Cincinnati potrebbe aiutarlo perché avrà qualche giorno di riposo tra una partita e l’altra, ma restano comunque molte incognite», ha sottolineato.

Il pericolo di rientrare direttamente in uno Slam

L’aspetto più delicato riguarda la differenza tra un Masters 1000 e uno Slam. Nel circuito maschile, passare improvvisamente dagli allenamenti agli incontri al meglio dei cinque set può sottoporre il fisico a uno stress difficilmente prevedibile.

«Per le donne è leggermente più semplice, perché anche nei tornei più importanti si gioca al meglio dei tre set e con una giornata di riposo garantita tra un incontro e l’altro. Per gli uomini, invece, compiere il salto verso le partite al meglio dei cinque set è molto difficile», ha osservato Rusedski.

Il britannico ha ammesso che le prime immagini dell’infortunio lo avevano reso pessimista sulla presenza del murciano a New York. Le ultime notizie sulla riabilitazione, però, alimentano una maggiore fiducia.

«Incrociamo le dita affinché possa tornare a Cincinnati e farlo in buone condizioni. Carlos ci è mancato e il nostro sport ha bisogno di lui», ha concluso Rusedski.

Il torneo dell’Ohio sarà quindi molto più di una semplice tappa di preparazione: potrebbe rappresentare il vero esame per stabilire se Alcaraz sarà pronto ad affrontare gli US Open e a tornare protagonista nella parte finale della stagione.





Marco Rossi