ATP 500 Washington: Il Tabellone Principale. Subito scontro tra Musetti vs Arnaldi
ATP 500 Washington – Tabellone Principale – hard
(1) Alex de Minaur vs (WC) Stefanos Tsitsipas
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Brandon Nakashima vs Tomas Martin Etcheverry
Qualifier / Lucky Loser vs (7) Jakub Mensik
(3) Taylor Fritz vs Zizou Bergs
Kamil Majchrzak vs Tommy Paul
Alex Michelsen vs (WC) Jack Draper
Adrian Mannarino vs (5) Learner Tien
(8) Arthur Fils vs Rafael Jodar
(WC) Kei Nishikori vs (PR) Juncheng Shang
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Matteo Arnaldi vs (4) Lorenzo Musetti
(6) Frances Tiafoe vs Terence Atmane
Alejandro Tabilo vs Tallon Griekspoor
Ugo Humbert vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs (WC) (2) Ben Shelton
TAG: ATP 500 Washington, ATP 500 Washington 2026
4 commenti
Fritz
Shelton
Mensik
Fils
De minaur
Tien
Musetti
Tiafoe
Fritz
Shelton
Mensik
Fils
Tsitsipas
Draper
Musetti
Tiafoe
Due italiani in MD e si scontrano al primo turno… 🙁
Grazie Washington… 😉
SHELTON
MENSIK
TIEN
FILS
TSITSIPAS
FRITZ
ARNALDI
TIAFOE