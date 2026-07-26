ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Washington: Il Tabellone Principale. Subito scontro tra Musetti vs Arnaldi

26/07/2026 00:36 4 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

USA ATP 500 Washington – Tabellone Principale – hard
(1) Alex de Minaur AUS vs (WC) Stefanos Tsitsipas GRE
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Brandon Nakashima USA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Qualifier / Lucky Loser vs (7) Jakub Mensik CZE

(3) Taylor Fritz USA vs Zizou Bergs BEL
Kamil Majchrzak POL vs Tommy Paul USA
Alex Michelsen USA vs (WC) Jack Draper GBR
Adrian Mannarino FRA vs (5) Learner Tien USA

(8) Arthur Fils FRA vs Rafael Jodar ESP
(WC) Kei Nishikori JPN vs (PR) Juncheng Shang CHN
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Matteo Arnaldi ITA vs (4) Lorenzo Musetti ITA

(6) Frances Tiafoe USA vs Terence Atmane FRA
Alejandro Tabilo CHI vs Tallon Griekspoor NED
Ugo Humbert FRA vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs (WC) (2) Ben Shelton USA

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4 commenti

Luod 26-07-2026 01:22

Fritz

Shelton

Mensik
Fils

De minaur
Tien
Musetti
Tiafoe

 4
Replica | Quota | 0
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Lollo99 26-07-2026 00:38

Fritz

Shelton

Mensik
Fils

Tsitsipas
Draper
Musetti
Tiafoe

 3
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pablito 26-07-2026 00:30

Due italiani in MD e si scontrano al primo turno… 🙁

Grazie Washington… 😉

 2
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kaishaku 26-07-2026 00:22

SHELTON

MENSIK

TIEN
FILS

TSITSIPAS
FRITZ
ARNALDI
TIAFOE

 1
Replica | Quota | 0
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