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WTA 500 Washington e WTA 125 Vancouver: Il Tabellone di Qualificazione

25/07/2026 07:50 Nessun commento
Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images
Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 500 Washington – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Shuai Zhang CHN vs Gabriela Knutson CZE
Carolyn Ansari USA vs (5) Rebecca Sramkova SVK

(2) Daria Kasatkina AUS vs Mariam Bolkvadze GEO
Lea Ma USA vs (8) Katie Swan GBR

(3) Kamilla Rakhimova UZB vs Heather Watson GBR
(WC) Julieta Pareja USA vs (6) Polina Iatcenko RUS

(4) Polina Kudermetova UZB vs Mei Yamaguchi JPN
(WC) Clervie Ngounoue USA vs (7) Varvara Lepchenko USA




CAN WTA 125 Vancouver – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katrina Scott USA vs Sabastiani Leon MEX
Ellie Schoppe USA vs (6) Ana Grubor CAN

(2) Miho Kuramochi JPN vs Hiroko Kuwata JPN
Avery Alexander CAN vs (5) Martina Okalova SVK

(3) Sijia Wei CHN vs (WC) Havana Kadi CAN
Dasha Plekhanova CAN vs (8) Hong Yi Cody Wong HKG

(4) Ena Shibahara JPN vs (WC) Emma Si Yu Dong CAN
Mia Kupres CAN vs (7) Valeria Savinykh RUS

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