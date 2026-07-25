WTA 500 Washington e WTA 125 Vancouver: Il Tabellone di Qualificazione
WTA 500 Washington – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Shuai Zhang vs Gabriela Knutson
Carolyn Ansari vs (5) Rebecca Sramkova
(2) Daria Kasatkina vs Mariam Bolkvadze
Lea Ma vs (8) Katie Swan
(3) Kamilla Rakhimova vs Heather Watson
(WC) Julieta Pareja vs (6) Polina Iatcenko
(4) Polina Kudermetova vs Mei Yamaguchi
(WC) Clervie Ngounoue vs (7) Varvara Lepchenko
WTA 125 Vancouver – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katrina Scott vs Sabastiani Leon
Ellie Schoppe vs (6) Ana Grubor
(2) Miho Kuramochi vs Hiroko Kuwata
Avery Alexander vs (5) Martina Okalova
(3) Sijia Wei vs (WC) Havana Kadi
Dasha Plekhanova vs (8) Hong Yi Cody Wong
(4) Ena Shibahara vs (WC) Emma Si Yu Dong
Mia Kupres vs (7) Valeria Savinykh
TAG: Circuito WTA
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