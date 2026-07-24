Sinner si cancella dal Masters 1000 Montreal (anche Djokovic)

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 canadese, quest’anno in scena a Montreal. L’annuncio arriva direttamente dalla direzione del torneo che insieme al forfait dell’azzurro, n.1 del mondo, conferma anche l’essenza di Novak Djokovic. Dietro a Zverev, che diventa n.1 del seeding, seguirà l’idolo locale Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner and Novak Djokovic have withdrawn from the National Bank Open presented by Rogers. Félix Auger-Aliassime will be the tournament’s No. 2 seed. Updated list of players 👉https://t.co/TqFjQbmqA0 — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026

L’annuncio di Sinner era nell’aria, visto che dopo il successo a Wimbledon aveva affermato la necessità di un periodo di riposo e di concentrare tutti i suoi sforzi sul recupero, in vista di US Open, e che avrebbe pensato al da farsi per i prossimi impegni dopo aver valutato il suo stato generale. Non era una chiusura: era stato possibilista sulla ipotesi di giocare entrambi i 1000 in Nord America, ma la sensazione netta è che l’azzurro avrebbe puntato direttamente al successivo Masters 1000 di Cincinnati – dove lo scorso anno arrivò in finale, praticamente senza giocarla per un malore accusato la notte precedente – come unica tappa prima del quarto e ultimo Slam del 2026, in scena a New York.

Sicuramente il nuovo assetto dei Masters 1000 nell’estate in Nord America, due tornei della durata di 12 giorni uno dietro l’altro e con solo una settimana di stacco da US Open, non giova alla partecipazione degli eventi stessi, soprattutto il primo, quello in Canada, che per il secondo anno consecutivo vede moltissimi assenti tra i big. Anche Carlos Alcaraz infatti ha già annunciato da tempo la propria assenza, così che il torneo, privato di Sinner, Djokovic e lo spagnolo, perde certamente il tris d’assi più “nobile” in questa fase storica. Sinner proprio in Canada aveva vinto il suo primo Masters 1000 in carriera nel 2023. Sfuma quindi il “sogno” di completare una stagione con successi in tutti e 9 i Masters 1000 in calendario, dopo aver vinto i primi 5. Ma questo, per suo stesso dire, era più una ipotesi teorica che un vero obiettivo.

Il campione in carica del torneo è Ben Shelton, che sarà presente e avrà la terza testa di serie dietro a Zverev e Auger-Aliassime. Seguono quindi nell’entry List aggiornata De Minaur, Fritz, Medvedev, Cobolli, Bublik, Ruud e Rublev, con musetti dodicesimo nel seeding. Il torneo scatterà il prossimo 2 agosto.

Marco Mazzoni