In Canada Jannik ha vinto il suo primo Masters 1000 nel 2023 ATP, Copertina

Sinner si cancella dal Masters 1000 Montreal (anche Djokovic)

24/07/2026 21:09 10 commenti
Jannik Sinner a Wimbledon
Jannik Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 canadese, quest’anno in scena a Montreal. L’annuncio arriva direttamente dalla direzione del torneo che insieme al forfait dell’azzurro, n.1 del mondo, conferma anche l’essenza di Novak Djokovic. Dietro a Zverev, che diventa n.1 del seeding, seguirà l’idolo locale Felix Auger-Aliassime.

 

L’annuncio di Sinner era nell’aria, visto che dopo il successo a Wimbledon aveva affermato la necessità di un periodo di riposo e di concentrare tutti i suoi sforzi sul recupero, in vista di US Open, e che avrebbe pensato al da farsi per i prossimi impegni dopo aver valutato il suo stato generale. Non era una chiusura: era stato possibilista sulla ipotesi di giocare entrambi i 1000 in Nord America, ma la sensazione netta è che l’azzurro avrebbe puntato direttamente al successivo Masters 1000 di Cincinnati – dove lo scorso anno arrivò in finale, praticamente senza giocarla per un malore accusato la notte precedente – come unica tappa prima del quarto e ultimo Slam del 2026, in scena a New York.

Sicuramente il nuovo assetto dei Masters 1000 nell’estate in Nord America, due tornei della durata di 12 giorni uno dietro l’altro e con solo una settimana di stacco da US Open, non giova alla partecipazione degli eventi stessi, soprattutto il primo, quello in Canada, che per il secondo anno consecutivo vede moltissimi assenti tra i big. Anche Carlos Alcaraz infatti ha già annunciato da tempo la propria assenza, così che il torneo, privato di Sinner, Djokovic e lo spagnolo, perde certamente il tris d’assi più “nobile” in questa fase storica. Sinner proprio in Canada aveva vinto il suo primo Masters 1000 in carriera nel 2023. Sfuma quindi il “sogno” di completare una stagione con successi in tutti e 9 i Masters 1000 in calendario, dopo aver vinto i primi 5. Ma questo, per suo stesso dire, era più una ipotesi teorica che un vero obiettivo.

Il campione in carica del torneo è Ben Shelton, che sarà presente e avrà la terza testa di serie dietro a Zverev e Auger-Aliassime. Seguono quindi nell’entry List aggiornata De Minaur, Fritz, Medvedev, Cobolli, Bublik, Ruud e Rublev, con musetti dodicesimo nel seeding. Il torneo scatterà il prossimo 2 agosto.

Marco Mazzoni

 

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Luca luca (Guest) 24-07-2026 21:29

Ha preferito una settimana con Laia al 1000 canadese.

 10
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Onurb (Guest) 24-07-2026 21:26

Sapranno loro cosa fare….a me sembrava piu logico fare il contrario, cioè giocare Montreal e saltare l inferno caldo e umido di cincinnati, visto anche quello che gli è successo l anno scorso….avrebbe avuto anche piu tempo x riposarsi e prepararsi x lo slam us open…

 9
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MAURO (Guest) 24-07-2026 21:25

Scelta che non condivido.
Aveva l’ occasione concreta, anche grazie all’ assenza di CARLONE, di fare 9 su 9 nei 1000, cosa che lo avrebbe portato nella leggenda, invece rinuncia.
Mah

 8
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JOA20 (Guest) 24-07-2026 21:23

Pazienza, speravo fosse la volta buona per sbloccarsi in Québec. Ci si rivede in Ohio

 7
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Una (Guest) 24-07-2026 21:23

Come regalare il #1 di fine anno a Zverev, punto primo. Chissà se la bionda balcanica ne vale la pena.

 6
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MarcoP 24-07-2026 21:23

Ottima scelta

 5
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Queever (Guest) 24-07-2026 21:23

Leggere attentamente le teste di serie di questo master 1000 e poi dare torto a Safin , Seppi e altri che sottolineano che il livello attuale del tennis si è abbassato. Di parecchio.

 4
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Xec (Guest) 24-07-2026 21:21

A questo punto mi pare ovvio che i tre mesi di vacanza l’anno scorso gli fecero più bene che male.
Qui non difendeva nulla ed era un buon posto con poca concorrenza dove guadagnare punti per tamponare quelli in uscita, soprattutto visto che le condizioni a Cincinnati saranno simili a quelle dello scorso anno e rischiano quindi di compromettere nuovamente il percorso.
A questo punto per chiudere da #1 servono tre mesi di perfezione + un calo di Zverev + Alcaraz che non rientra in piena forma. Non lo so, la vedo difficile. Secondo me ha sbagliato ma le conosce lui le priorità. Se preferisce la villa in Sardegna e la crociera a Genova… dopotutto Vagnozzi lo ha detto che l’interesse per il tennis inizia a scemare e quello per un altro tipo di attività fisica da fare in due a crescere

 3
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Ale77 (Guest) 24-07-2026 21:20

Prevedibile e auspicabile

 2
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+1: MarcoP, Inox
Lola (Guest) 24-07-2026 21:15

Questa volta ha fatto un errore, almeno se vuole difendere il numero 1. Adesso se non difende Cincinnati e gli US Open e Zverev fa bella figura in tutti e tre il #1 di fine anno prende il volo

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