Los Angeles 2028, il tennis subito dopo Wimbledon: calendario olimpico già al centro delle polemiche

Mancano ancora due anni ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, ma sono già stati definiti gli elementi principali del torneo di tennis: date, sede e composizione dei tabelloni. Tra i giocatori intenzionati a partecipare figura anche Novak Djokovic, che ha più volte indicato la competizione olimpica come uno dei grandi obiettivi della fase finale della propria carriera.

La pubblicazione del programma ha però suscitato immediatamente alcune critiche. Il torneo si svolgerà infatti dal 19 al 28 luglio 2028, appena tre giorni dopo la prevista conclusione di Wimbledon.

Soltanto tre giorni tra Wimbledon e le Olimpiadi

Normalmente il torneo di tennis viene inserito nella prima settimana dei Giochi, ma nel 2028 questa soluzione avrebbe comportato una sovrapposizione con Wimbledon. Gli organizzatori hanno quindi deciso di collocare la competizione nella seconda settimana olimpica, senza però riuscire a garantire un intervallo significativo tra i due eventi.

La vicinanza delle date potrebbe creare notevoli difficoltà ai giocatori impegnati fino alle fasi conclusive dello Slam londinese. Oltre alla stanchezza accumulata durante le due settimane sull’erba, sarà necessario affrontare il viaggio verso la California e adattarsi rapidamente al cemento e alle condizioni climatiche di Los Angeles.

Il problema riguarderà soprattutto i principali candidati alle medaglie. Chi raggiungerà la finale di Wimbledon dovrà decidere se affrontare entrambi gli appuntamenti al massimo dell’intensità oppure gestire con attenzione le energie e la preparazione, per evitare di presentarsi in condizioni precarie al torneo olimpico.

Il torneo si giocherà al Carson Center Court

La competizione sarà ospitata dal Carson Center Court, una delle sedi legate alla federazione statunitense. L’impianto metterà a disposizione un campo centrale, altri due stadi principali e otto campi esterni.

I tabelloni di singolare maschile e femminile saranno composti da 64 giocatori. Ai tornei di doppio parteciperanno 32 coppie, mentre quello di doppio misto ne comprenderà 16.

Per il misto si starebbe valutando una formula simile a quella introdotta allo US Open, con gli incontri concentrati nei primi due giorni della competizione. L’obiettivo sarebbe rendere il torneo più rapido e favorire la partecipazione delle stelle impegnate anche in singolare.

I limiti previsti per ciascun Paese

Ogni nazione potrà schierare un massimo di quattro giocatori in ciascun tabellone di singolare, due coppie nel doppio maschile e altrettante nel doppio femminile, oltre a una sola formazione nel misto.

Il calendario renderà Los Angeles 2028 una sfida particolarmente impegnativa. Wimbledon e Olimpiadi rappresentano due appuntamenti ai quali difficilmente un grande campione vorrà rinunciare, ma il ridottissimo periodo di recupero rischia di condizionare la preparazione, i risultati e le scelte di programmazione.

Mancano ancora due anni e il quadro potrebbe subire modifiche. La prima certezza, tuttavia, è che la corsa alle medaglie inizierà praticamente subito dopo la conclusione dello Slam londinese, trasformando il mese di luglio 2028 in uno dei periodi più intensi della storia recente del tennis.





Francesco Paolo Villarico