Washington punta sui giovani: wild card per le “quali” a Jordan Lee e Cruz Hewitt, i finalisti di Wimbledon junior

“Il futuro è qua”. Con questo azzeccato slogan il torneo ATP 500 di Washington comunica una novità intrigante: i due finalisti di Wimbledon 2026 junior, Jordan Lee (vincitore) e Cruz Hewitt hanno ricevuto una wild card per il tabellone di qualificazione del torneo statunitense. È una mossa a sorpresa ma interessante, visto che il giovane statunitense ha sorpreso e convinto con il suo tennis consistente sui prati londinesi, arrivando alla vittoria finale partendo dalle retrovie, mentre Cruz, figlio dell’ex n.1 Lleyton, è un giovane di interessante potenziale di cui si parla da tempo. I due ragazzi debutteranno sabato, a caccia di un posto nel main draw del primo evento estivo sul cemento in Nord America.

The future is here 🔥 2026 Wimbledon boys’ singles champion Jordan Lee and finalist Cruz Hewitt have received qualifying wild cards and will both play their first match on Saturday!#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/7uMWSk7iJq — Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 22, 2026

Saranno certamente sotto gli occhi del pubblico i due talenti, e per loro una grande opportunità per misurarsi ad un livello assai alto, basti pensare che nel tabellone di qualificazione troveranno – a meno di altri ritiri dell’ultimo minuto – giocatori intorno alla sessantesima posizione del ranking ATP. Hewitt, classe 2008, viene da una serie di tornei ITF e dalle qualificazioni al Challenger di Dublino su erba, fino all’avventura a Wimbledon conclusa in finale con la sconfitta sofferta da Lee. Lo statunitense invece è classe 2010 e il suo successo a Wimbledon è stata una grande sorpresa visto che figurava tutt’altro che tra i papabili alla vittoria all’avvio del torneo junior. Sarà curioso vederli all’opera contro avversari assai più esperti e agguerriti.

Mario Cecchi