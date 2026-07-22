Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

22/07/2026 08:51 Nessun commento
Zsombor Piros nella foto
Zsombor Piros nella foto

🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera  ·  22 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Luglio
09:00
16°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
26°
17:00
26°
21:00
22°
23:00
19°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 125 2T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 11:30
Alvaro Guillen Meza ECU vs Anton Matusevich GBR

ATP Zug
Alvaro Guillen Meza
0
5
0
Anton Matusevich
0
7
0
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Zsombor Piros HUN vs Max Hans Rehberg GER

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Thiago Seyboth Wild BRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Philip Henning RSA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Jego court 1 – ore 11:30
Joshua Paris GBR / Filip Pieczonka POL vs Max Alcala Gurri ESP / Raul Brancaccio ITA

ATP Zug
Joshua Paris / Filip Pieczonka [1]
15
6
2
Max Alcala Gurri / Raul Brancaccio
0
4
4
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Mika Brunold SUI / Patrick Schoen SUI vs Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL

Il match deve ancora iniziare

Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Dylan Dietrich SUI / Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Giorgio Ricca ITA vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN

Il match deve ancora iniziare





🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia  ·  22 Luglio 2026

15°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso per quasi tutta la giornata, con nuvole intermittenti in tarda serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Luglio
10:00
12°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
17°
18:00
16°
21:00
15°
23:00
14°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni discrete, con clima fresco
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 2T
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Gauthier Onclin BEL vs Niels Visker NED

ATP Tampere
Gauthier Onclin [3]
4
6
6
Niels Visker
4*
2
6
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Andrej Nedic BIH vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare

Eero Vasa FIN vs Maks Kasnikowski POL (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Patrik Niklas-Salminen FIN / Michael Vrbensky CZE vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Jannik Opitz GER / Louis Wessels GER vs Christopher Papa USA / Baoluo Zheng CHN

ATP Tampere
Jannik Opitz / Louis Wessels
0
7
6
Christopher Papa / Baoluo Zheng
0
6
5
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Hynek Barton CZE vs Gilles Arnaud Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare

Atharva Sharma IND / Jason Taylor AUS vs Oskari Paldanius FIN / Alan Wazny POL (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 11:00
Charles Barry IRL / Anthony Genov BUL vs Szymon Kielan POL / Maximilian Neuchrist AUT

ATP Tampere
Charles Barry / Anthony Genov
4
4
Szymon Kielan / Maximilian Neuchrist
6
6
Vincitore: Kielan / Neuchrist
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Mats Hermans NED / Igor Marcondes BRA vs Ignacio Carou URU / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare






🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna  ·  22 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 22 Luglio
09:00
22°
10:00
26°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
36°
17:00
38°
21:00
32°
23:00
27°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 13:00 alle 21:00: 2° turno sul cemento con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
CH 75 2T
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 10:00
Yi Zhou CHN vs Luka Pavlovic FRA

ATP Segovia
Yi Zhou [6]
4
6
Luka Pavlovic
6
7
Vincitore: Pavlovic
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Akira Santillan JPN vs Mert Alkaya TUR

ATP Segovia
Akira Santillan
30
2
0
Mert Alkaya
30
6
1
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Bernardo Munk Mesa ESP / Michael Wright IRL vs Alberto Barroso Campos ESP / Ignasi Forcano Aparicio ESP

Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan JPN (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Florent Bax FRA vs Paul Inchauspe FRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Keegan Smith USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 11:00
Boris Arias BOL / Federico Zeballos BOL vs Arda Azkara TUR / Yanki Erel TUR

ATP Segovia
Boris Arias / Federico Zeballos [1]
0
6
6
0
Arda Azkara / Yanki Erel
1
4
7
0
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Sergey Fomin UZB / Ivan Marrero Curbelo ESP vs Samuel Heredia COL / Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Adil Kalyanpur IND / Jeevan Nedunchezhiyan IND

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Aziz Ouakaa TUN vs Takuya Kumasaka JPN / Koki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Natan Rodrigues BRA vs John Echeverria ESP / Massimo Giunta ITA

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA  ·  22 Luglio 2026

15°C
Parzialmente soleggiato e asciutto  ·  Picco 23°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 22 Luglio
07:00
13°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Cemento
CH 125 2T
⛅  Parz. soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento




🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada  ·  22 Luglio 2026

15°C
Sereno, poi parzialmente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 22 Luglio
06:00
15°
07:00
16°
08:00
17°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
CH 75 2T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento
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