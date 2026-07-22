Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera · 22 Luglio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 27°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
09:00
☀
16°
|
10:00
☀
19°
|
11:00
☀
21°
|
12:00
☀
23°
|
13:00
☀
24°
|
14:00
☀
25°
|
15:00
⛅
26°
|
17:00
☁
26°
|
21:00
⛅
22°
|
23:00
☀
19°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 125 2T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Redcomet Arena – ore 11:30
Alvaro Guillen Meza vs Anton Matusevich
ATP Zug
Alvaro Guillen Meza•
0
5
0
Anton Matusevich
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guillen Meza
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Matusevich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Guillen Meza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
A. Matusevich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Guillen Meza
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Matusevich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Guillen Meza
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. Matusevich
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Zsombor Piros vs Max Hans Rehberg
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Thiago Seyboth Wild (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Jerome Kym vs Philip Henning (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Jego court 1 – ore 11:30
Joshua Paris / Filip Pieczonka vs Max Alcala Gurri / Raul Brancaccio
ATP Zug
Joshua Paris / Filip Pieczonka [1]
15
6
2
Max Alcala Gurri / Raul Brancaccio•
0
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alcala Gurri / Brancaccio
J. Paris / Pieczonka
2-3 → 2-4
M. Alcala Gurri / Brancaccio
2-2 → 2-3
J. Paris / Pieczonka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
M. Alcala Gurri / Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Paris / Pieczonka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
M. Alcala Gurri / Brancaccio
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paris / Pieczonka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
M. Alcala Gurri / Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
J. Paris / Pieczonka
3-4 → 4-4
M. Alcala Gurri / Brancaccio
3-3 → 3-4
J. Paris / Pieczonka
3-2 → 3-3
M. Alcala Gurri / Brancaccio
3-1 → 3-2
J. Paris / Pieczonka
3-0 → 3-1
M. Alcala Gurri / Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-0 → 3-0
J. Paris / Pieczonka
1-0 → 2-0
M. Alcala Gurri / Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Mika Brunold / Patrick Schoen vs Siddhant Banthia / Alexander Donski
Il match deve ancora iniziare
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan vs Dylan Dietrich / Marc-Andrea Huesler
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Giorgio Ricca vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia · 22 Luglio 2026
|☁
|
15°C
Nuvoloso e fresco · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per quasi tutta la giornata, con nuvole intermittenti in tarda serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
10:00
☁
12°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
18°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
18°
|
16:00
☁
17°
|
18:00
☁
16°
|
21:00
☁
15°
|
23:00
⛅
14°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni discrete, con clima fresco
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 2T
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Gauthier Onclin vs Niels Visker
ATP Tampere
Gauthier Onclin [3]
4
6
6
Niels Visker
4*
2
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
N. Visker
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-4 → 4-5
G. Onclin
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
N. Visker
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
G. Onclin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Visker
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Visker
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
G. Onclin
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
G. Onclin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
N. Visker
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Andrej Nedic vs Tom Gentzsch
Il match deve ancora iniziare
Eero Vasa vs Maks Kasnikowski (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Patrik Niklas-Salminen / Michael Vrbensky vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Jannik Opitz / Louis Wessels vs Christopher Papa / Baoluo Zheng
ATP Tampere
Jannik Opitz / Louis Wessels
0
7
6
Christopher Papa / Baoluo Zheng•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Opitz / Wessels
5-5 → 6-5
J. Opitz / Wessels
3-5 → 4-5
C. Papa / Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
J. Opitz / Wessels
15-0
15-15
df
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
J. Opitz / Wessels
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
J. Opitz / Wessels
0-2 → 1-2
C. Papa / Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
J. Opitz / Wessels
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
df
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
J. Opitz / Wessels
5-6 → 6-6
J. Opitz / Wessels
4-5 → 5-5
J. Opitz / Wessels
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
4-3 → 4-4
J. Opitz / Wessels
3-2 → 4-2
J. Opitz / Wessels
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
C. Papa / Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
J. Opitz / Wessels
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
C. Papa / Zheng
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Hynek Barton vs Gilles Arnaud Bailly
Il match deve ancora iniziare
Atharva Sharma / Jason Taylor vs Oskari Paldanius / Alan Wazny (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 11:00
Charles Barry / Anthony Genov vs Szymon Kielan / Maximilian Neuchrist
ATP Tampere
Charles Barry / Anthony Genov
4
4
Szymon Kielan / Maximilian Neuchrist
6
6
Vincitore: Kielan / Neuchrist
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kielan / Neuchrist
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
4-5 → 4-6
C. Barry / Genov
3-5 → 4-5
S. Kielan / Neuchrist
3-4 → 3-5
C. Barry / Genov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
S. Kielan / Neuchrist
2-3 → 2-4
C. Barry / Genov
2-2 → 2-3
S. Kielan / Neuchrist
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
C. Barry / Genov
1-1 → 2-1
S. Kielan / Neuchrist
1-0 → 1-1
C. Barry / Genov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kielan / Neuchrist
4-5 → 4-6
C. Barry / Genov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
S. Kielan / Neuchrist
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
C. Barry / Genov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
S. Kielan / Neuchrist
3-2 → 3-3
C. Barry / Genov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Kielan / Neuchrist
2-1 → 2-2
C. Barry / Genov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
S. Kielan / Neuchrist
1-0 → 1-1
C. Barry / Genov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Mats Hermans / Igor Marcondes vs Ignacio Carou / Arklon Huertas Del Pino Cordova (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna · 22 Luglio 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 38°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
30°
|
12:00
☀
32°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
☀
36°
|
17:00
☀
38°
|
21:00
☀
32°
|
23:00
☀
27°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 13:00 alle 21:00: 2° turno sul cemento con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
CH 75 2T
☀ Soleggiato
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Pista Pedro Muñoz – ore 10:00
Yi Zhou vs Luka Pavlovic
ATP Segovia
Yi Zhou [6]
4
6
Luka Pavlovic
6
7
Vincitore: Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-3
ace
2-4*
ace
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
ace
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
L. Pavlovic
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
6-5 → 6-6
L. Pavlovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
3-2 → 3-3
L. Pavlovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pavlovic
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Y. Zhou
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
3-3 → 3-4
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-2 → 3-2
L. Pavlovic
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Pavlovic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Akira Santillan vs Mert Alkaya
ATP Segovia
Akira Santillan
30
2
0
Mert Alkaya•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alkaya
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Alkaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 2-6
A. Santillan
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Santillan
15-0
ace
30-15
df
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Bernardo Munk Mesa / Michael Wright vs Alberto Barroso Campos / Ignasi Forcano Aparicio
Il match deve ancora iniziare
Alejo Sanchez Quilez / Benjamin Winter Lopez vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Florent Bax vs Paul Inchauspe (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Mario Gonzalez Fernandez vs Keegan Smith (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 11:00
Boris Arias / Federico Zeballos vs Arda Azkara / Yanki Erel
ATP Segovia
Boris Arias / Federico Zeballos [1]
0
6
6
0
Arda Azkara / Yanki Erel•
1
4
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
B. Arias / Zeballos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-6 → 6-6
A. Azkara / Erel
15-0
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
5-5 → 5-6
B. Arias / Zeballos
4-5 → 5-5
A. Azkara / Erel
4-4 → 4-5
B. Arias / Zeballos
3-4 → 4-4
A. Azkara / Erel
3-3 → 3-4
B. Arias / Zeballos
2-3 → 3-3
A. Azkara / Erel
2-2 → 2-3
B. Arias / Zeballos
1-2 → 2-2
A. Azkara / Erel
1-1 → 1-2
B. Arias / Zeballos
0-1 → 1-1
A. Azkara / Erel
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Arias / Zeballos
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 6-4
A. Azkara / Erel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
B. Arias / Zeballos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
A. Azkara / Erel
4-2 → 4-3
B. Arias / Zeballos
3-2 → 4-2
A. Azkara / Erel
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
B. Arias / Zeballos
1-2 → 2-2
A. Azkara / Erel
1-1 → 1-2
B. Arias / Zeballos
0-1 → 1-1
A. Azkara / Erel
0-0 → 0-1
Sergey Fomin / Ivan Marrero Curbelo vs Samuel Heredia / Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Adil Kalyanpur / Jeevan Nedunchezhiyan
Il match deve ancora iniziare
Constantin Bittoun Kouzmine / Aziz Ouakaa vs Takuya Kumasaka / Koki Matsuda
Il match deve ancora iniziare
Luis Britto / Natan Rodrigues vs John Echeverria / Massimo Giunta
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA · 22 Luglio 2026
|⛅
|
15°C
Parzialmente soleggiato e asciutto · Picco 23°C
|
|CIELO
|Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 22 Luglio
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07:00
⛅
13°
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08:00
⛅
14°
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09:00
⛅
16°
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10:00
⛅
18°
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11:00
⛅
19°
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12:00
⛅
20°
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13:00
⛅
22°
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14:00
⛅
23°
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—
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—
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—
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—
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Cemento
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CH 125 2T
⛅ Parz. soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada · 22 Luglio 2026
|⛅
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15°C
Sereno, poi parzialmente soleggiato · Picco 25°C
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|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 22 Luglio
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06:00
☀
15°
|
07:00
☀
16°
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08:00
⛅
17°
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09:00
⛅
19°
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10:00
⛅
20°
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11:00
⛅
22°
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12:00
⛅
24°
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13:00
⛅
25°
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✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
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CH 75 2T
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
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