Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

21/07/2026 08:29 1 commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  21 Luglio 2026

32°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 40°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Luglio
09:00
32°
10:00
34°
11:00
37°
12:00
39°
13:00
39°
14:00
40°
15:00
40°
17:00
38°
21:00
34°
23:00
34°
⚠  Allerta rossa per temperature massime estreme: 1° turno sulla terra con caldo estremo
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
⚠  Allerta rossa
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
Noemi Basiletti ITA vs (3) Tyra Caterina Grant ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Ilary Pistola it vs (2) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Abbagnato ITA vs Clara Burel FRA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare




Campo 6 – ore 17:00
(1) Francesca Jones GBR vs Darya Astakhova RUS Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Alice Rame FRA vs Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU vs Caijsa Hennemann SWE

Il match deve ancora iniziare




Campo 2 – ore 17:00
Caroline Werner GER vs Mina Hodzic GER Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Tamara Zidansek SLO vs Alevtina Ibragimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Rasheeda McAdoo USA / Adrienn Nagy HUN vs Yasmine Kabbaj MAR / Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  21 Luglio 2026

16°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 21 Luglio
09:00
16°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
21°
17:00
20°
21:00
18°
23:00
17°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:00
(4) Nikola Bartunkova CZE vs Yue Yuan CHN Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs (5) Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS vs (3) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

Linda Fruhvirtova CZE vs (2) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
(7) Diane Parry FRA vs Mai Hontama JPN Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Laura Samson CZE vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Jana Kovackova CZE vs Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Maria Timofeeva UZB vs Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Xinyu Gao CHN vs Lilli Tagger AUT

Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Samantha Murray Sharan GBR vs Nikola Bartunkova CZE / Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN vs (2) Ena Shibahara JPN / (2) Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  21 Luglio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 23°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Luglio
09:00
14°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
22°
17:00
21°
20:00
18°
23:00
15°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Darja Semenistaja LAT vs (8) Sinja Kraus AUT Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Valentina Steiner GER vs Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare

(5) Tamara Korpatsch GER vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Nastasja Schunk GER Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Tessa Johanna Brockmann GER vs Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare




M1 – ore 10:00
Elena Pridankina RUS vs (3) Panna Udvardy HUN Inizio 10:00
WTA Hamburg
Elena Pridankina
15
3
Panna Udvardy [3]
30
4
Mostra dettagli

Mona Barthel GER vs (7) Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare

Maria Lourdes Carle ARG vs Jule Niemeier GER

Il match deve ancora iniziare

Arantxa Rus NED vs Elina Avanesyan ARM Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Magali Kempen BEL / (1) Alexandra Panova RUS vs Rutuja Bhosale IND / Yu-Yun Li TPE Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 10:00
Irina Bara ROU / Naima Karamoko SUI vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE Inizio 10:00
WTA Hamburg
Irina Bara / Naima Karamoko
30
5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
15
2
Mostra dettagli

Leyre Romero Gormaz ESP vs Veronika Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

Sara Sorribes Tormo ESP vs Alina Charaeva ARM Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Nadia Podoroska ARG / Moyuka Uchijima JPN vs (4) Mariia Kozyreva RUS / (4) Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

lorenzo (Guest) 21-07-2026 08:53

Abbagnato viene data molto sfavorita ma gioca in casa e avrà tanto tifo, ergo può vincere

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