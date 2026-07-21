WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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32°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 40°C
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09:00
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39°
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39°
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40°
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38°
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21:00
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34°
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23:00
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34°
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⚠ Allerta rossa
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
Noemi Basiletti vs (3) Tyra Caterina Grant Inizio 17:00
Ilary Pistola vs (2) Lucia Bronzetti
Anastasia Abbagnato vs Clara Burel Non prima 20:00
Campo 6 – ore 17:00
(1) Francesca Jones vs Darya Astakhova Inizio 17:00
Alice Rame vs Anastasia Tikhonova
Miriam Bulgaru vs Caijsa Hennemann
Campo 2 – ore 17:00
Caroline Werner vs Mina Hodzic Inizio 17:00
(4) Tamara Zidansek vs Alevtina Ibragimova
Rasheeda McAdoo / Adrienn Nagy vs Yasmine Kabbaj / Dalila Spiteri
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16°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 22°C
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17°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:00
(4) Nikola Bartunkova vs Yue Yuan Inizio 11:00
Priscilla Hon vs (5) Tereza Valentova
Anna Blinkova vs (3) Sara Bejlek
Linda Fruhvirtova vs (2) Barbora Krejcikova
Court 1 – ore 11:00
(7) Diane Parry vs Mai Hontama Inizio 11:00
Laura Samson vs Maya Joint
Jana Kovackova vs Lanlana Tararudee
Court 2 – ore 11:00
Maria Timofeeva vs Aliaksandra Sasnovich Inizio 11:00
Xinyu Gao vs Lilli Tagger
Alicia Barnett / Samantha Murray Sharan vs Nikola Bartunkova / Dominika Salkova
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye vs (2) Ena Shibahara / (2) Vera Zvonareva
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14°C
Soleggiato e asciutto · Picco 23°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Darja Semenistaja vs (8) Sinja Kraus Inizio 11:00
Valentina Steiner vs Noma Noha Akugue
(5) Tamara Korpatsch vs Victoria Jimenez Kasintseva
(1) Oleksandra Oliynykova vs Nastasja Schunk Non prima 16:00
Tessa Johanna Brockmann vs Elsa Jacquemot
M1 – ore 10:00
Elena Pridankina vs (3) Panna Udvardy Inizio 10:00
Mona Barthel vs (7) Yulia Putintseva
Maria Lourdes Carle vs Jule Niemeier
Arantxa Rus vs Elina Avanesyan Non prima 15:00
(1) Magali Kempen / (1) Alexandra Panova vs Rutuja Bhosale / Yu-Yun Li Non prima 17:00
M2 – ore 10:00
Irina Bara / Naima Karamoko vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch Inizio 10:00
Leyre Romero Gormaz vs Veronika Erjavec
Sara Sorribes Tormo vs Alina Charaeva Non prima 14:00
Nadia Podoroska / Moyuka Uchijima vs (4) Mariia Kozyreva / (4) Elena Pridankina
TAG: Circuito WTA, WTA 125
1 commento
Abbagnato viene data molto sfavorita ma gioca in casa e avrà tanto tifo, ergo può vincere