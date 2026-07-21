Mercoledì scatta la Summer Cup by Dunlop: prima Finlandia-Irlanda, poi la cerimonia inaugurale

In mattinata il duello fra Finlandia e Irlanda, che mette in palio l’ultimo posto disponibile per la fase a gironi, nel pomeriggio la cerimonia inaugurale. È il programma della prima giornata della Summer Cup by Dunlop, che da mercoledì 22 luglio riporta a Brescia alcune delle principali promesse europee della categoria under 12. Per la nona volta, in città si gioca una delle quattro fasi di qualificazione per la Final Eight femminile, che successivamente in Corsica assegnerà il titolo europeo. Al Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini) l’attesa è per il debutto dell’Italia di Sofia Brigatti, Vittoria Maria Casini e Marta Mammoliti, determinate – sotto la guida del capitano Pierpaolo Vidiri – a conquistare la fase finale, ma per vedere in azione le azzurrine bisognerà attendere giovedì. Mercoledì, invece, oltre al duello Finlandia-Irlanda, sarà la volta di tutte le operazioni preliminari, come il sorteggio dei due gironi da quattro squadre ciascuno e il meeting fra i capitani, gli organizzatori e il referee di Tennis Europe. Alle ore 18 è invece prevista la cerimonia di inaugurazione, con la sfilata delle nazionali in gara, la presentazione delle atlete, gli inni e i giuramenti ufficiali, da parte di una giocatrice, di un capitano e del giudice arbitro, in rappresentanza degli ufficiali di gara. A seguire, il players party aperto a tutti i presenti. Da giovedì, invece, la parola passa al campo: prima le tre giornate dedicate ai gironi, quindi (domenica) i due spareggi qualificazione e le finali per il 5° e il 7° posto. Sempre con ingresso gratuito.

LE FORMAZIONI IN GARA

Danimarca: Caroline Crone, Philippa Henningsen, Maya Teilmann. Cap: Mervana Jugic Salkic.

Finlandia: Saimi Juvonen, Edith Napari, Minea Westerlund. Cap: Aleksi Tuukkanen.

Irlanda: Mary-Kate Bandi, Patricia Chen, Polina Dykhanova. Cap: Christine Treston.

Italia: Sofia Brigatti, Vittoria Maria Casini, Marta Mammoliti. Cap: Pierpaolo Vidiri.

Portogallo: Benedita Bordalo Nabuco, Maria Mendeiros Martins, Maria Mouline Pinto. Cap: João Romeira.

Slovenia: Lina Kazic, Tia Kazic, Tesa Savsek. Cap: Denis Bovhan.

Svezia: Esther Chamney, Beatrice Larsson, Josephine Silfverschiold. Cap: Asa Svensson.

Svizzera: Mia Bigler, Frieda Francke, Oona Roth. Cap: Denis Scheers.

Ucraina: Tereza Bilovus, Alona Pager, Yeva Sobolieva. Cap: Olena Bulachek.