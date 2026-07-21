ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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20°C
Parzialmente soleggiato e asciutto · Picco 27°C
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09:00
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22°
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10:00
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23°
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11:00
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24°
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25°
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26°
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26°
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15:00
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27°
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17:00
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26°
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21:00
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22°
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23:00
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20°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Vilius Gaubas vs Pablo Carreno Busta
Nuno Borges vs Orlando Luz
Stan Wawrinka vs Roman Andres Burruchaga
Botic van de Zandschulp vs Jaime Faria
COURT CASCAIS – ore 13:00
Gonzalo Bueno vs Tiago Pereira
Daniel Merida vs Kyrian Jacquet
Santiago Gonzalez / Miguel Reyes-Varela vs Frederico Ferreira Silva / Tiago Pereira
COURT CTE – ore 13:00
Jan Choinski vs Jesper de Jong
Hugo Gaston vs Damir Dzumhur
David Stevenson / Marcus Willis vs Sander Arends / David Pel
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12°C
Soleggiato al mattino, pioggia nel pomeriggio · Picco 21°C
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09:00
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16°
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10:00
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17°
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11:00
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19°
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12:00
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19°
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13:00
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20°
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21°
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15:00
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20°
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16:00
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14°
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⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Jan-Lennard Struff vs Aleksandr Shevchenko
Sebastian Baez vs Miomir Kecmanovic
Alex Molcan vs Sebastian Ofner
Daniel Altmaier vs Raphael Collignon
Grandstand – ore 11:00
Juan Manuel Cerundolo vs Marco Trungelliti
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Lukas Neumayer / Joel Schwaerzler
Adolfo Daniel Vallejo vs Kilian Feldbausch
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
Küchenmeister – ore 11:00
Sander Gille / Sem Verbeek vs Andres Molteni / Patrik Trhac
Laslo Djere vs Quentin Halys
Pierre-Hugues Herbert / Kevin Krawietz vs Jakub Paul / Ryan Seggerman
TAG: Circuito ATP
4 commenti
Speriamo che pellegrino rientri come lucky loser
@ MAURO (#4656995)
Desolante non vederne nemmeno uno nei 3 tabelloni (tra uomini e donne) pricipali in data odierna….
Sveglia piena di neuroni quest’oggi
Nessuna orgia italica quest’ oggi.