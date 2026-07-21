Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

21/07/2026 07:56 4 commenti
Stan Wawrinka nella foto - Foto Getty Images
Stan Wawrinka nella foto - Foto Getty Images

🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  21 Luglio 2026

20°C
Parzialmente soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Luglio
09:00
22°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
27°
17:00
26°
21:00
22°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Vilius Gaubas LTU vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Orlando Luz BRA

Il match deve ancora iniziare

Stan Wawrinka SUI vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare



COURT CASCAIS – ore 13:00
Gonzalo Bueno PER vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / Miguel Reyes-Varela MEX vs Frederico Ferreira Silva POR / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare



COURT CTE – ore 13:00
Jan Choinski GBR vs Jesper de Jong NED

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR vs Sander Arends NED / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  21 Luglio 2026

12°C
Soleggiato al mattino, pioggia nel pomeriggio  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvoloso con pioggia nel pomeriggio e rovesci in serata
PIOGGIA Pioggia indicata alle 15:00 e alle 16:00, rovesci alle 20:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Luglio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
🌧
20°
16:00
🌧
19°
20:00
🌧
16°
23:00
14°
⚠  Pioggia nel pomeriggio e rovesci in serata: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 21 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Jan-Lennard Struff GER vs Aleksandr Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 11:00
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Lukas Neumayer AUT / Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare




Küchenmeister – ore 11:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Andres Molteni ARG / Patrik Trhac USA
Il match deve ancora iniziare

Laslo Djere SRB vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Kevin Krawietz GER vs Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

Sky (Guest) 21-07-2026 09:16

Speriamo che pellegrino rientri come lucky loser

 4
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Giampino58 (Guest) 21-07-2026 09:11

@ MAURO (#4656995)

Desolante non vederne nemmeno uno nei 3 tabelloni (tra uomini e donne) pricipali in data odierna….

 3
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Pheanes (Guest) 21-07-2026 08:49

Scritto da MAURO
Nessuna orgia italica quest’ oggi.

Sveglia piena di neuroni quest’oggi

 2
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MAURO (Guest) 21-07-2026 08:05

Nessuna orgia italica quest’ oggi.

 1
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