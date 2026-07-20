Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +24 per Mayar Sherif
20/07/2026 09:11 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (20-07-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
8550
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8143
Punti
22
Tornei
3
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6301
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
5649
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
5293
Punti
20
Tornei
6
Best: 6
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
5168
Punti
20
Tornei
7
Best: 7
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
5119
Punti
22
Tornei
8
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
4539
Punti
19
Tornei
9
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
4353
Punti
15
Tornei
10
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4351
Punti
16
Tornei
11
Best: 11
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
3926
Punti
17
Tornei
12
Best: 12
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3570
Punti
22
Tornei
13
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
3146
Punti
18
Tornei
14
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2845
Punti
18
Tornei
15
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
16
Best: 16
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2636
Punti
23
Tornei
17
Best: 17
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
2502
Punti
24
Tornei
18
Best: 18
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2458
Punti
24
Tornei
19
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2301
Punti
27
Tornei
20
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
2300
Punti
22
Tornei
21
Best: 21
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
2019
Punti
25
Tornei
22
Best: 21
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
1975
Punti
19
Tornei
23
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1964
Punti
20
Tornei
24
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1948
Punti
22
Tornei
25
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1784
Punti
29
Tornei
26
Best: 2
▲
6
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1679
Punti
19
Tornei
27
Best: 8
▼
-1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1674
Punti
26
Tornei
28
Best: 21
▼
-1
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1667
Punti
21
Tornei
29
Best: 29
▼
-1
Alexandra Eala
PHI, 0
1666
Punti
30
Tornei
30
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1662
Punti
25
Tornei
31
Best: 5
▼
-2
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1592
Punti
21
Tornei
32
Best: 29
▼
-1
Ann Li
USA, 26-06-2000
1565
Punti
28
Tornei
33
Best: 3
▲
4
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1462
Punti
25
Tornei
34
Best: 25
▼
-1
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1372
Punti
22
Tornei
35
Best: 27
▼
-1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1338
Punti
20
Tornei
36
Best: 17
▼
-1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1326
Punti
23
Tornei
37
Best: 37
▲
1
Emma Raducanu
GBR, 13-11-2002
1299
Punti
19
Tornei
38
Best: 38
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
1282
Punti
29
Tornei
39
Best: 30
▲
1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1276
Punti
26
Tornei
40
Best: 40
▲
2
Sara Bejlek
CZE, 0
1269
Punti
25
Tornei
41
Best: 28
▼
-5
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1256
Punti
25
Tornei
42
Best: 30
▼
-1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1244
Punti
24
Tornei
43
Best: 22
▲
1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1208
Punti
23
Tornei
44
Best: 44
▼
-1
Nikola Bartunkova
CZE, 0
1202
Punti
21
Tornei
45
Best: 45
▲
7
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1132
Punti
29
Tornei
46
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1125
Punti
27
Tornei
47
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1088
Punti
25
Tornei
48
Best: 48
--
0
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1074
Punti
26
Tornei
49
Best: 49
▼
-4
Petra Marcinko
CRO, 0
1074
Punti
31
Tornei
50
Best: 50
--
0
Antonia Ruzic
CRO, 0
1062
Punti
27
Tornei
51
Best: 19
--
0
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1051
Punti
22
Tornei
52
Best: 33
▲
1
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
1048
Punti
26
Tornei
53
Best: 50
▲
4
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1036
Punti
26
Tornei
54
Best: 54
▲
2
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
1027
Punti
24
Tornei
55
Best: 22
▼
-1
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1020
Punti
29
Tornei
56
Best: 25
▲
3
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
1019
Punti
18
Tornei
57
Best: 28
▲
3
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1017
Punti
22
Tornei
58
Best: 53
▲
3
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1017
Punti
31
Tornei
59
Best: 59
▲
3
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1014
Punti
28
Tornei
60
Best: 47
▼
-5
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
1011
Punti
25
Tornei
61
Best: 8
▲
2
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1009
Punti
24
Tornei
62
Best: 1
▲
2
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
1006
Punti
12
Tornei
63
Best: 63
▼
-14
Tereza Valentova
CZE, 0
1003
Punti
19
Tornei
64
Best: 60
▲
1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
999
Punti
29
Tornei
65
Best: 29
▲
1
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
997
Punti
24
Tornei
66
Best: 40
▲
4
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
989
Punti
37
Tornei
67
Best: 23
--
0
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
987
Punti
25
Tornei
68
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
977
Punti
23
Tornei
69
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
970
Punti
25
Tornei
70
Best: 70
▼
-12
Talia Gibson
AUS, 0
966
Punti
32
Tornei
71
Best: 59
--
0
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
950
Punti
31
Tornei
72
Best: 51
--
0
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
941
Punti
25
Tornei
73
Best: 31
▲
24
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
935
Punti
29
Tornei
74
Best: 74
▲
10
Lilli Tagger
AUT, 0
922
Punti
22
Tornei
75
Best: 75
▲
15
Alina Korneeva
RUS, 0
917
Punti
27
Tornei
76
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
913
Punti
35
Tornei
77
Best: 77
--
0
Maya Joint
AUS, 0
907
Punti
26
Tornei
78
Best: 60
--
0
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
906
Punti
30
Tornei
79
Best: 20
▲
3
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
904
Punti
26
Tornei
80
Best: 80
▲
14
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
904
Punti
32
Tornei
81
Best: 71
▼
-6
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
899
Punti
33
Tornei
82
Best: 82
▲
9
Lanlana Tararudee
THA, 0
883
Punti
28
Tornei
83
Best: 46
▼
-3
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
881
Punti
13
Tornei
84
Best: 79
▼
-5
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
881
Punti
26
Tornei
85
Best: 51
▼
-2
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
875
Punti
30
Tornei
86
Best: 39
▼
-1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
871
Punti
23
Tornei
87
Best: 56
▼
-1
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
867
Punti
24
Tornei
88
Best: 21
▼
-14
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
867
Punti
25
Tornei
89
Best: 27
▼
-2
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
852
Punti
19
Tornei
90
Best: 49
▼
-1
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
847
Punti
18
Tornei
91
Best: 81
▼
-10
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
846
Punti
31
Tornei
92
Best: 92
▲
6
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
845
Punti
32
Tornei
93
Best: 2
▲
22
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
832
Punti
21
Tornei
94
Best: 32
▼
-2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
815
Punti
26
Tornei
95
Best: 56
▼
-2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
814
Punti
27
Tornei
96
Best: 46
--
0
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
808
Punti
30
Tornei
97
Best: 50
▼
-24
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
803
Punti
27
Tornei
98
Best: 71
▼
-10
Oksana Selekhmeteva
ESP, 13-01-2003
786
Punti
30
Tornei
99
Best: 39
▼
-4
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
778
Punti
17
Tornei
100
Best: 84
▲
5
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
775
Punti
29
Tornei
101
Best: 101
▼
-1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
771
Punti
24
Tornei
102
Best: 65
▼
-1
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
768
Punti
34
Tornei
103
Best: 103
▼
-4
Ella Seidel
GER, 0
767
Punti
28
Tornei
104
Best: 53
▲
3
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
757
Punti
27
Tornei
105
Best: 34
▼
-3
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
749
Punti
31
Tornei
106
Best: 90
▼
-2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
744
Punti
24
Tornei
107
Best: 54
▲
9
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
736
Punti
32
Tornei
108
Best: 4
▼
-2
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
734
Punti
26
Tornei
109
Best: 87
▼
-6
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
714
Punti
30
Tornei
110
Best: 47
▼
-2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
713
Punti
30
Tornei
111
Best: 54
▼
-2
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
708
Punti
27
Tornei
112
Best: 91
▼
-2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
705
Punti
29
Tornei
113
Best: 65
▲
10
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
703
Punti
24
Tornei
114
Best: 52
▼
-3
Claire Liu
USA, 25-05-2000
692
Punti
25
Tornei
115
Best: 39
▼
-3
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
689
Punti
24
Tornei
116
Best: 100
▼
-3
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
681
Punti
18
Tornei
117
Best: 117
▲
1
Alina Charaeva
ARM, 27-05-2002
655
Punti
29
Tornei
118
Best: 118
▼
-1
Taylah Preston
AUS, 0
651
Punti
30
Tornei
119
Best: 119
▼
-5
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
645
Punti
29
Tornei
120
Best: 46
▲
19
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
623
Punti
33
Tornei
121
Best: 36
▼
-1
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
621
Punti
27
Tornei
122
Best: 44
--
0
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
618
Punti
14
Tornei
123
Best: 4
▲
12
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
610
Punti
16
Tornei
124
Best: 124
--
0
Mary Stoiana
USA, 0
602
Punti
29
Tornei
125
Best: 9
--
0
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
601
Punti
10
Tornei
126
Best: 84
--
0
Kayla Day
USA, 28-09-1999
591
Punti
27
Tornei
127
Best: 127
--
0
Dominika Salkova
CZE, 0
590
Punti
29
Tornei
128
Best: 128
▲
1
Jeline Vandromme
BEL, 0
589
Punti
25
Tornei
129
Best: 128
▼
-1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
27
Tornei
130
Best: 105
▲
14
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
585
Punti
29
Tornei
131
Best: 112
▲
11
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
576
Punti
28
Tornei
132
Best: 121
▼
-11
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
575
Punti
28
Tornei
133
Best: 29
▲
10
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
574
Punti
26
Tornei
134
Best: 22
▲
14
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
574
Punti
20
Tornei
135
Best: 31
▼
-5
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
566
Punti
22
Tornei
136
Best: 33
▼
-5
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
564
Punti
26
Tornei
137
Best: 6
▼
-5
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
563
Punti
12
Tornei
138
Best: 133
▼
-5
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
560
Punti
31
Tornei
139
Best: 139
▼
-5
Emerson Jones
AUS, 0
557
Punti
20
Tornei
140
Best: 140
▼
-4
Veronika Podrez
UKR, 0
553
Punti
27
Tornei
141
Best: 114
▼
-3
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
552
Punti
13
Tornei
142
Best: 99
▲
3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
542
Punti
28
Tornei
143
Best: 70
▲
9
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
541
Punti
26
Tornei
144
Best: 144
▲
5
Noma Noha Akugue
GER, 0
539
Punti
33
Tornei
145
Best: 57
▲
2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
535
Punti
29
Tornei
146
Best: 146
▲
4
Polina Iatcenko
RUS, 0
517
Punti
24
Tornei
147
Best: 112
▲
4
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
516
Punti
24
Tornei
148
Best: 148
▼
-7
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
515
Punti
18
Tornei
149
Best: 10
▲
4
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
507
Punti
26
Tornei
150
Best: 150
▲
4
Laura Samson
CZE, 0
503
Punti
21
Tornei
151
Best: 140
▲
4
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
503
Punti
24
Tornei
152
Best: 79
▼
-15
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
500
Punti
27
Tornei
153
Best: 153
▼
-7
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
500
Punti
29
Tornei
154
Best: 154
▲
2
Lola Radivojevic
SRB, 0
492
Punti
28
Tornei
155
Best: 155
▲
2
Sofia Costoulas
BEL, 0
489
Punti
29
Tornei
156
Best: 156
▲
7
Tatiana Prozorova
RUS, 0
480
Punti
23
Tornei
157
Best: 152
▲
3
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
479
Punti
25
Tornei
158
Best: 94
▲
3
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
477
Punti
21
Tornei
159
Best: 21
▼
-40
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
466
Punti
11
Tornei
160
Best: 160
▲
4
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
464
Punti
28
Tornei
161
Best: 161
▲
4
Luisina Giovannini
ARG, 0
463
Punti
24
Tornei
162
Best: 62
▲
4
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
460
Punti
23
Tornei
163
Best: 156
▼
-1
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
458
Punti
19
Tornei
164
Best: 58
▼
-24
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
454
Punti
18
Tornei
165
Best: 165
▲
3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
452
Punti
27
Tornei
166
Best: 93
▲
9
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
451
Punti
27
Tornei
167
Best: 157
▲
2
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
451
Punti
25
Tornei
168
Best: 168
▲
32
Kayla Cross
CAN, 0
449
Punti
29
Tornei
169
Best: 97
▲
16
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
448
Punti
29
Tornei
170
Best: 4
▲
3
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
446
Punti
19
Tornei
171
Best: 171
▼
-12
Teodora Kostovic
SRB, 0
435
Punti
30
Tornei
172
Best: 143
▼
-5
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
435
Punti
35
Tornei
173
Best: 173
▲
4
Akasha Urhobo
USA, 0
434
Punti
23
Tornei
174
Best: 114
▲
4
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
433
Punti
18
Tornei
175
Best: 19
▼
-3
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
432
Punti
31
Tornei
176
Best: 59
▲
4
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
430
Punti
22
Tornei
177
Best: 177
▲
4
Julia Avdeeva
RUS, 0
429
Punti
26
Tornei
178
Best: 178
▲
1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
429
Punti
28
Tornei
179
Best: 179
▲
3
Carol Young Suh Lee
USA, 0
428
Punti
28
Tornei
180
Best: 180
▲
4
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
426
Punti
24
Tornei
181
Best: 108
▼
-5
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
424
Punti
34
Tornei
182
Best: 121
▼
-8
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
420
Punti
24
Tornei
183
Best: 183
▲
5
Alexandra Shubladze
RUS, 0
420
Punti
26
Tornei
184
Best: 184
▲
17
Elena Pridankina
RUS, 0
419
Punti
27
Tornei
185
Best: 185
▲
36
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
417
Punti
23
Tornei
186
Best: 186
▲
10
Elizara Yaneva
BUL, 0
413
Punti
21
Tornei
187
Best: 41
▼
-4
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
412
Punti
30
Tornei
188
Best: 172
▼
-1
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
410
Punti
28
Tornei
189
Best: 150
▲
20
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
408
Punti
28
Tornei
190
Best: 168
▼
-4
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
406
Punti
29
Tornei
191
Best: 39
▼
-2
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
404
Punti
16
Tornei
192
Best: 158
▲
13
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
397
Punti
32
Tornei
193
Best: 193
▲
13
Vendula Valdmannova
CZE, 0
397
Punti
25
Tornei
194
Best: 194
▼
-2
Robin Montgomery
USA, 0
394
Punti
9
Tornei
195
Best: 165
--
0
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
389
Punti
26
Tornei
196
Best: 105
▼
-6
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
388
Punti
30
Tornei
197
Best: 104
▼
-4
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
387
Punti
25
Tornei
198
Best: 117
▼
-1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
386
Punti
19
Tornei
199
Best: 90
▼
-5
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
385
Punti
26
Tornei
200
Best: 118
▼
-29
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
385
Punti
22
Tornei
201
Best: 198
▼
-3
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
384
Punti
27
Tornei
202
Best: 165
▼
-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
383
Punti
24
Tornei
203
Best: 105
▼
-1
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
382
Punti
33
Tornei
204
Best: 150
▼
-1
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
378
Punti
25
Tornei
205
Best: 205
▼
-35
Linda Klimovicova
POL, 0
376
Punti
19
Tornei
206
Best: 206
▼
-15
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
371
Punti
28
Tornei
207
Best: 207
▲
63
Julie Struplova
CZE, 0
362
Punti
22
Tornei
208
Best: 36
▲
16
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
360
Punti
19
Tornei
209
Best: 35
▲
1
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
359
Punti
30
Tornei
210
Best: 190
▲
10
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
358
Punti
35
Tornei
211
Best: 211
--
0
Celine Naef
SUI, 0
357
Punti
22
Tornei
212
Best: 32
--
0
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
356
Punti
17
Tornei
213
Best: 213
▲
4
Gabriela Knutson
CZE, 0
356
Punti
32
Tornei
214
Best: 170
▼
-6
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
353
Punti
21
Tornei
215
Best: 215
▲
16
Erika Andreeva
RUS, 0
352
Punti
23
Tornei
216
Best: 210
▼
-2
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
352
Punti
25
Tornei
217
Best: 208
▼
-2
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
352
Punti
27
Tornei
218
Best: 218
▲
12
Aliona Falei
BLR, 0
351
Punti
25
Tornei
219
Best: 35
▲
9
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
348
Punti
22
Tornei
220
Best: 220
▼
-4
Hayu Kinoshita
JPN, 0
347
Punti
26
Tornei
221
Best: 221
▼
-8
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
346
Punti
24
Tornei
222
Best: 176
--
0
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
345
Punti
26
Tornei
223
Best: 23
--
0
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
345
Punti
29
Tornei
224
Best: 224
▲
19
Alicia Dudeney
GBR, 0
342
Punti
30
Tornei
225
Best: 56
▲
10
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
340
Punti
27
Tornei
226
Best: 226
▼
-7
Lucie Havlickova
CZE, 0
338
Punti
24
Tornei
227
Best: 181
▲
6
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
337
Punti
26
Tornei
228
Best: 228
▼
-3
Kristina Liutova
RUS, 0
336
Punti
10
Tornei
229
Best: 43
▼
-3
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
334
Punti
30
Tornei
230
Best: 136
▼
-1
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
331
Punti
32
Tornei
231
Best: 71
▼
-13
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
319
Punti
28
Tornei
232
Best: 46
▼
-25
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
314
Punti
21
Tornei
233
Best: 233
▲
13
Aoi Ito
JPN, 0
313
Punti
19
Tornei
234
Best: 229
▲
4
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
313
Punti
22
Tornei
235
Best: 235
▲
14
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
312
Punti
27
Tornei
236
Best: 236
▲
39
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
307
Punti
26
Tornei
237
Best: 237
▲
8
Han Shi
CHN, 0
304
Punti
31
Tornei
238
Best: 153
▲
2
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
304
Punti
30
Tornei
239
Best: 196
▲
3
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
302
Punti
33
Tornei
240
Best: 240
▼
-3
Cadence Brace
CAN, 0
302
Punti
21
Tornei
241
Best: 241
▲
40
Sara Saito
JPN, 0
302
Punti
26
Tornei
242
Best: 149
▼
-1
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
300
Punti
22
Tornei
243
Best: 243
▲
1
Mia Pohankova
SVK, 0
299
Punti
13
Tornei
244
Best: 125
▼
-5
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
298
Punti
24
Tornei
245
Best: 83
▲
2
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
297
Punti
12
Tornei
246
Best: 168
▲
2
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
296
Punti
29
Tornei
247
Best: 247
▲
3
Fangran Tian
CHN, 0
294
Punti
28
Tornei
248
Best: 83
▲
3
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
293
Punti
17
Tornei
249
Best: 100
▲
3
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
289
Punti
31
Tornei
250
Best: 45
▼
-23
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
286
Punti
27
Tornei
251
Best: 251
▲
3
Carolyn Ansari
USA, 0
285
Punti
35
Tornei
252
Best: 103
▲
3
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
26
Tornei
253
Best: 178
▲
3
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
283
Punti
27
Tornei
254
Best: 213
▲
4
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
283
Punti
26
Tornei
255
Best: 251
▲
4
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
282
Punti
28
Tornei
256
Best: 256
▲
4
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
280
Punti
24
Tornei
257
Best: 247
▲
6
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
279
Punti
18
Tornei
258
Best: 221
▼
-24
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
278
Punti
30
Tornei
259
Best: 151
▲
5
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
277
Punti
29
Tornei
260
Best: 41
▲
5
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
276
Punti
19
Tornei
261
Best: 261
▲
5
Mia Ristic
SRB, 0
276
Punti
31
Tornei
262
Best: 241
▲
5
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
274
Punti
17
Tornei
263
Best: 32
▲
5
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
273
Punti
12
Tornei
264
Best: 200
▲
12
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
273
Punti
28
Tornei
265
Best: 191
▼
-12
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
271
Punti
29
Tornei
266
Best: 212
▼
-34
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
270
Punti
23
Tornei
267
Best: 267
▲
7
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
270
Punti
30
Tornei
268
Best: 268
▲
1
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
268
Punti
30
Tornei
269
Best: 269
▲
33
Elena Micic
AUS, 0
267
Punti
28
Tornei
270
Best: 212
▼
-8
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
267
Punti
23
Tornei
271
Best: 271
--
0
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
267
Punti
24
Tornei
272
Best: 149
▼
-15
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
267
Punti
17
Tornei
273
Best: 212
▼
-12
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
266
Punti
29
Tornei
274
Best: 274
▲
3
Lea Ma
USA, 01-02-2001
266
Punti
26
Tornei
275
Best: 236
▼
-39
Fiona Crawley
USA, 07-02-2002
265
Punti
16
Tornei
276
Best: 276
▲
6
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
260
Punti
26
Tornei
277
Best: 277
▲
1
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
259
Punti
18
Tornei
278
Best: 221
▲
1
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
258
Punti
21
Tornei
279
Best: 279
▼
-6
Ayana Akli
USA, 0
254
Punti
25
Tornei
280
Best: 280
▲
7
Federica Urgesi
ITA, 0
252
Punti
26
Tornei
281
Best: 281
▲
11
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
251
Punti
23
Tornei
282
Best: 282
▼
-2
Hina Inoue
USA, 0
249
Punti
21
Tornei
283
Best: 207
▼
-11
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
249
Punti
31
Tornei
284
Best: 213
▲
27
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
249
Punti
27
Tornei
285
Best: 2
▲
22
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
247
Punti
11
Tornei
286
Best: 286
▲
4
Xinxin Yao
CHN, 0
246
Punti
30
Tornei
287
Best: 40
▼
-4
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
246
Punti
18
Tornei
288
Best: 249
▼
-3
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
243
Punti
25
Tornei
289
Best: 153
▼
-3
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
241
Punti
32
Tornei
290
Best: 290
▲
10
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
241
Punti
29
Tornei
291
Best: 244
▼
-3
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
241
Punti
23
Tornei
292
Best: 150
▼
-8
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
240
Punti
13
Tornei
293
Best: 289
▼
-4
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
240
Punti
25
Tornei
294
Best: 294
▼
-136
Lois Boisson
FRA, 0
238
Punti
16
Tornei
295
Best: 295
▼
-4
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
238
Punti
26
Tornei
296
Best: 296
▲
25
Gina Feistel
POL, 0
237
Punti
23
Tornei
297
Best: 297
▼
-3
Zongyu Li
CHN, 0
236
Punti
20
Tornei
298
Best: 169
▼
-3
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
236
Punti
23
Tornei
299
Best: 11
▼
-6
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
235
Punti
9
Tornei
300
Best: 300
▼
-4
Samira De Stefano
ITA, 0
235
Punti
24
Tornei
301
Best: 96
▼
-4
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
233
Punti
32
Tornei
302
Best: 302
▲
12
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
232
Punti
21
Tornei
303
Best: 298
▼
-5
Hibah Shaikh
USA, 25-09-2002
232
Punti
25
Tornei
304
Best: 119
▼
-5
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
225
Punti
22
Tornei
305
Best: 204
▲
3
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
225
Punti
21
Tornei
306
Best: 306
▲
14
Eva Bennemann
GER, 0
223
Punti
26
Tornei
307
Best: 307
▲
15
Barbora Palicova
CZE, 0
221
Punti
31
Tornei
308
Best: 303
▼
-5
Alina Granwehr
SUI, 13-07-2003
218
Punti
21
Tornei
309
Best: 309
▲
4
Noemi Basiletti
ITA, 0
217
Punti
27
Tornei
310
Best: 310
▼
-1
Amandine Monnot
FRA, 0
217
Punti
20
Tornei
311
Best: 230
▼
-1
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
215
Punti
32
Tornei
312
Best: 284
▼
-8
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
214
Punti
17
Tornei
313
Best: 3
▲
2
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
213
Punti
14
Tornei
314
Best: 158
▲
2
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
213
Punti
26
Tornei
315
Best: 315
▲
16
Ena Koike
JPN, 0
213
Punti
22
Tornei
316
Best: 316
▲
1
Julieta Pareja
USA, 0
212
Punti
14
Tornei
317
Best: 290
▲
1
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
212
Punti
31
Tornei
318
Best: 176
▲
12
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
210
Punti
28
Tornei
319
Best: 143
▲
35
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
209
Punti
21
Tornei
320
Best: 320
▲
14
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
209
Punti
35
Tornei
321
Best: 294
▼
-9
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
209
Punti
22
Tornei
322
Best: 322
▼
-21
Martha Matoula
GRE, 0
209
Punti
25
Tornei
323
Best: 323
▼
-17
Yufei Ren
CHN, 0
207
Punti
26
Tornei
324
Best: 152
▼
-1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
206
Punti
31
Tornei
325
Best: 240
▲
28
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
205
Punti
26
Tornei
326
Best: 169
▼
-1
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
205
Punti
27
Tornei
327
Best: 327
▼
-1
Mimi Xu
GBR, 0
204
Punti
21
Tornei
328
Best: 327
▼
-1
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
204
Punti
16
Tornei
329
Best: 221
▼
-1
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
202
Punti
23
Tornei
330
Best: 132
▼
-11
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
201
Punti
21
Tornei
331
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
198
Punti
26
Tornei
332
Best: 332
▲
11
Kira Pavlova
RUS, 0
195
Punti
21
Tornei
333
Best: 38
▲
28
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
194
Punti
9
Tornei
334
Best: 334
▲
1
Clervie Ngounoue
USA, 0
193
Punti
16
Tornei
335
Best: 305
▲
17
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
193
Punti
25
Tornei
336
Best: 336
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
192
Punti
24
Tornei
337
Best: 337
▲
1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
192
Punti
23
Tornei
338
Best: 338
▲
92
Radka Zelnickova
SVK, 0
189
Punti
27
Tornei
339
Best: 18
▲
66
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
188
Punti
26
Tornei
340
Best: 340
▲
4
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
188
Punti
25
Tornei
341
Best: 341
▲
4
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
188
Punti
24
Tornei
342
Best: 342
▲
4
Britt Du Pree
NED, 0
188
Punti
21
Tornei
343
Best: 88
▼
-10
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
187
Punti
20
Tornei
344
Best: 344
▲
3
Eryn Cayetano
USA, 0
187
Punti
20
Tornei
345
Best: 165
▲
3
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
186
Punti
24
Tornei
346
Best: 226
▲
3
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
186
Punti
17
Tornei
347
Best: 347
▲
3
Natalija Senic
SRB, 0
186
Punti
23
Tornei
348
Best: 347
▲
11
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
185
Punti
22
Tornei
349
Best: 349
▲
64
Rositsa Dencheva
BUL, 0
184
Punti
18
Tornei
350
Best: 301
▼
-10
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
183
Punti
26
Tornei
351
Best: 69
▲
6
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
183
Punti
31
Tornei
352
Best: 190
▲
3
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
182
Punti
20
Tornei
353
Best: 310
▲
31
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
181
Punti
22
Tornei
354
Best: 47
▲
4
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
355
Best: 265
▼
-31
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
179
Punti
26
Tornei
356
Best: 356
▲
4
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
179
Punti
18
Tornei
357
Best: 203
▼
-18
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
178
Punti
13
Tornei
358
Best: 303
▼
-16
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
178
Punti
26
Tornei
359
Best: 359
▲
6
Varvara Panshina
RUS, 0
178
Punti
21
Tornei
360
Best: 360
▲
12
Miho Kuramochi
JPN, 0
176
Punti
21
Tornei
361
Best: 361
▲
17
Madison Sieg
USA, 0
176
Punti
23
Tornei
362
Best: 46
▲
39
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
175
Punti
20
Tornei
363
Best: 356
▲
3
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
175
Punti
15
Tornei
364
Best: 364
--
0
Amelia Honer
USA, 0
173
Punti
12
Tornei
365
Best: 365
▲
3
Aran Teixido Garcia
ESP, 17-01-2001
173
Punti
21
Tornei
366
Best: 342
▲
3
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
173
Punti
23
Tornei
367
Best: 203
--
0
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
170
Punti
22
Tornei
368
Best: 368
▲
11
Priska Nugroho
INA, 0
169
Punti
20
Tornei
369
Best: 314
▲
23
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
169
Punti
25
Tornei
370
Best: 299
▲
1
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
169
Punti
20
Tornei
371
Best: 371
▲
43
Hannah Klugman
GBR, 0
168
Punti
17
Tornei
372
Best: 211
▼
-21
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
168
Punti
17
Tornei
373
Best: 318
▼
-3
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
168
Punti
28
Tornei
374
Best: 336
▼
-38
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
168
Punti
23
Tornei
375
Best: 375
▼
-46
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
167
Punti
9
Tornei
376
Best: 201
▼
-2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
377
Best: 199
▲
56
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
166
Punti
19
Tornei
378
Best: 378
▼
-37
Angelina Voloshchuk
POR, 0
166
Punti
23
Tornei
379
Best: 379
▲
8
Alessandra Mazzola
ITA, 0
166
Punti
21
Tornei
380
Best: 346
▼
-5
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
166
Punti
20
Tornei
381
Best: 381
▼
-5
Diletta Cherubini
ITA, 0
165
Punti
26
Tornei
382
Best: 382
▼
-5
Vaishnavi Adkar
IND, 0
165
Punti
19
Tornei
383
Best: 383
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
165
Punti
16
Tornei
384
Best: 231
▼
-1
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
162
Punti
23
Tornei
385
Best: 385
--
0
Alena Kovackova
CZE, 0
162
Punti
16
Tornei
386
Best: 386
▼
-23
Amarissa Toth
HUN, 0
161
Punti
21
Tornei
387
Best: 387
▼
-1
Kristiana Sidorova
RUS, 0
161
Punti
22
Tornei
388
Best: 388
--
0
Lia Karatancheva
BUL, 0
160
Punti
30
Tornei
389
Best: 179
▲
27
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
159
Punti
20
Tornei
390
Best: 390
▲
3
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
159
Punti
24
Tornei
391
Best: 391
▲
3
Jiaqi Wang
CHN, 0
159
Punti
30
Tornei
392
Best: 392
▲
3
Weronika Ewald
POL, 0
159
Punti
18
Tornei
393
Best: 365
▲
16
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
158
Punti
24
Tornei
394
Best: 254
▼
-5
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
157
Punti
20
Tornei
395
Best: 395
▲
1
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
157
Punti
21
Tornei
396
Best: 378
▲
1
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
157
Punti
18
Tornei
397
Best: 376
▲
2
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
157
Punti
20
Tornei
398
Best: 11
▲
2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
156
Punti
13
Tornei
399
Best: 163
▲
25
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
156
Punti
23
Tornei
400
Best: 400
▲
2
Malaika Rapolu
USA, 0
156
Punti
24
Tornei
401
Best: 401
▲
16
Nina Vargova
SVK, 0
156
Punti
20
Tornei
402
Best: 114
▲
1
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
155
Punti
16
Tornei
403
Best: 403
▼
-47
Alisa Oktiabreva
CZE, 0
155
Punti
9
Tornei
404
Best: 404
▲
2
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
154
Punti
23
Tornei
405
Best: 162
▼
-14
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
154
Punti
23
Tornei
406
Best: 296
▲
2
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
154
Punti
22
Tornei
407
Best: 407
▼
-9
Laura Hietaranta
FIN, 0
154
Punti
19
Tornei
408
Best: 266
▼
-1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
153
Punti
14
Tornei
409
Best: 133
▼
-28
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
153
Punti
24
Tornei
410
Best: 60
▼
-37
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
153
Punti
22
Tornei
411
Best: 411
▼
-1
Rada Zolotareva
RUS, 0
152
Punti
12
Tornei
412
Best: 412
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
152
Punti
20
Tornei
413
Best: 413
▼
-1
Reina Goto
JPN, 0
152
Punti
18
Tornei
414
Best: 154
▼
-10
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
150
Punti
21
Tornei
415
Best: 151
▼
-25
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
148
Punti
7
Tornei
416
Best: 135
▲
2
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
147
Punti
13
Tornei
417
Best: 173
▼
-112
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
147
Punti
24
Tornei
418
Best: 418
▲
39
Nastasja Schunk
GER, 0
147
Punti
15
Tornei
419
Best: 327
▼
-57
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
146
Punti
24
Tornei
420
Best: 420
▲
14
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
146
Punti
26
Tornei
421
Best: 421
▼
-1
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
146
Punti
18
Tornei
422
Best: 422
--
0
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
146
Punti
19
Tornei
423
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
145
Punti
23
Tornei
424
Best: 216
▲
1
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
144
Punti
18
Tornei
425
Best: 425
▲
1
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
144
Punti
18
Tornei
426
Best: 419
▼
-7
Maria Urrutia
ARG, 09-03-2001
143
Punti
19
Tornei
427
Best: 427
--
0
Maria Sara Popa
ROU, 0
142
Punti
23
Tornei
428
Best: 428
▼
-7
Lidia Encheva
BUL, 0
142
Punti
16
Tornei
429
Best: 429
▼
-1
Jenny Lim
FRA, 0
142
Punti
20
Tornei
430
Best: 339
▲
10
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
140
Punti
24
Tornei
431
Best: 431
▲
29
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
140
Punti
19
Tornei
432
Best: 432
▼
-1
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
140
Punti
18
Tornei
433
Best: 433
▼
-1
Alana Subasic
AUS, 0
139
Punti
23
Tornei
434
Best: 434
▲
1
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
139
Punti
23
Tornei
435
Best: 435
▲
3
Julia Stusek
GER, 0
138
Punti
15
Tornei
436
Best: 436
▲
72
Mariia Golovina
RUS, 0
137
Punti
20
Tornei
437
Best: 437
--
0
Renata Jamrichova
SVK, 0
136
Punti
6
Tornei
438
Best: 97
▲
1
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
135
Punti
14
Tornei
439
Best: 280
▲
15
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
135
Punti
29
Tornei
440
Best: 253
▲
2
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
134
Punti
38
Tornei
441
Best: 58
▼
-59
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
133
Punti
18
Tornei
442
Best: 442
▼
-1
Tara Wuerth
CRO, 0
133
Punti
14
Tornei
443
Best: 226
▼
-28
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
133
Punti
14
Tornei
444
Best: 444
▲
7
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
133
Punti
25
Tornei
445
Best: 445
▲
42
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
133
Punti
15
Tornei
446
Best: 446
▼
-2
Mio Mushika
JPN, 0
133
Punti
19
Tornei
447
Best: 447
▼
-2
Beatrise Zeltina
LAT, 0
133
Punti
20
Tornei
448
Best: 448
▼
-1
Denislava Glushkova
BUL, 0
132
Punti
23
Tornei
449
Best: 449
▼
-1
Yuno Kitahara
JPN, 0
131
Punti
19
Tornei
450
Best: 1
▼
-1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
130
Punti
1
Tornei
451
Best: 200
▲
15
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
130
Punti
25
Tornei
452
Best: 452
▲
17
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
130
Punti
25
Tornei
453
Best: 453
▼
-1
Victoria Milovanova
RUS, 0
129
Punti
16
Tornei
454
Best: 377
▼
-1
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
129
Punti
18
Tornei
455
Best: 455
▼
-12
Yujia Huang
CHN, 0
128
Punti
16
Tornei
456
Best: 186
▼
-1
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
128
Punti
26
Tornei
457
Best: 457
▲
2
Luiza Fullana
BRA, 0
128
Punti
19
Tornei
458
Best: 22
▼
-254
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
127
Punti
5
Tornei
459
Best: 459
▼
-3
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
127
Punti
20
Tornei
460
Best: 458
▼
-2
Hikaru Sato
JPN, 05-04-1999
127
Punti
22
Tornei
461
Best: 42
▲
169
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
126
Punti
8
Tornei
462
Best: 452
▼
-1
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
126
Punti
24
Tornei
463
Best: 463
▼
-1
Julia Adams
USA, 0
126
Punti
24
Tornei
464
Best: 291
▼
-1
Alana Smith
USA, 09-11-1999
125
Punti
27
Tornei
465
Best: 292
▼
-1
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
125
Punti
19
Tornei
466
Best: 304
▼
-30
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
125
Punti
18
Tornei
467
Best: 467
▼
-21
Nahia Berecoechea
FRA, 0
125
Punti
19
Tornei
468
Best: 468
▲
7
Kristina Kroitor
RUS, 0
125
Punti
17
Tornei
469
Best: 1
▼
-2
Venus Williams
USA, 17-06-1980
124
Punti
11
Tornei
470
Best: 470
▲
29
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
124
Punti
21
Tornei
471
Best: 471
▲
22
Julie Pastikova
CZE, 0
124
Punti
16
Tornei
472
Best: 472
▼
-43
Victoria Hu
USA, 0
123
Punti
21
Tornei
473
Best: 473
▼
-2
Rinko Matsuda
JPN, 0
123
Punti
20
Tornei
474
Best: 474
▲
37
Isabella Maria Serban
ITA, 0
123
Punti
20
Tornei
475
Best: 38
▼
-5
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
122
Punti
12
Tornei
476
Best: 476
▼
-11
Carla Markus
ARG, 0
122
Punti
20
Tornei
477
Best: 298
▼
-9
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
122
Punti
19
Tornei
478
Best: 399
▼
-6
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
122
Punti
19
Tornei
479
Best: 189
▼
-6
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
122
Punti
9
Tornei
480
Best: 480
▼
-4
Lan Mi
CHN, 0
122
Punti
26
Tornei
481
Best: 116
▼
-4
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
121
Punti
16
Tornei
482
Best: 482
▼
-3
Lea Nilsson
SWE, 0
121
Punti
14
Tornei
483
Best: 483
▲
2
Ana Candiotto
BRA, 0
120
Punti
22
Tornei
484
Best: 348
▲
13
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
120
Punti
18
Tornei
485
Best: 480
▼
-5
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
119
Punti
26
Tornei
486
Best: 486
▼
-36
Gina Dittmann
GER, 0
119
Punti
19
Tornei
487
Best: 487
▼
-5
Daria Egorova
RUS, 0
119
Punti
12
Tornei
488
Best: 488
▲
2
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
118
Punti
22
Tornei
489
Best: 411
▼
-6
Reese Brantmeier
USA, 05-10-2004
118
Punti
5
Tornei
490
Best: 490
▲
25
Kayo Nishimura
JPN, 0
118
Punti
21
Tornei
491
Best: 491
▼
-3
Martina Okalova
SVK, 0
117
Punti
18
Tornei
492
Best: 296
▲
74
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
117
Punti
15
Tornei
493
Best: 424
▼
-2
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
117
Punti
18
Tornei
494
Best: 494
▼
-2
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
116
Punti
22
Tornei
495
Best: 495
▼
-1
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
116
Punti
10
Tornei
496
Best: 269
▼
-22
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
116
Punti
15
Tornei
497
Best: 210
▼
-11
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
115
Punti
18
Tornei
498
Best: 498
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
115
Punti
18
Tornei
499
Best: 143
▲
1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
17
Tornei
500
Best: 500
▼
-11
Sara Dols
ESP, 0
114
Punti
17
Tornei
501
Best: 445
▲
27
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
113
Punti
18
Tornei
502
Best: 502
▼
-1
Vittoria Paganetti
ITA, 0
113
Punti
20
Tornei
503
Best: 503
--
0
Sofia Johnson
GBR, 0
112
Punti
15
Tornei
504
Best: 309
--
0
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
112
Punti
23
Tornei
505
Best: 505
▼
-27
Amelia Rajecki
GBR, 0
110
Punti
23
Tornei
506
Best: 237
▼
-22
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
110
Punti
20
Tornei
507
Best: 507
▲
20
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
110
Punti
9
Tornei
508
Best: 347
▲
24
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
110
Punti
25
Tornei
509
Best: 509
▼
-4
Yara Bartashevich
FRA, 0
110
Punti
28
Tornei
510
Best: 510
▼
-12
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
109
Punti
15
Tornei
511
Best: 483
▼
-9
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
109
Punti
17
Tornei
512
Best: 434
▼
-3
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
108
Punti
21
Tornei
513
Best: 513
--
0
Angella Okutoyi
KEN, 0
108
Punti
6
Tornei
514
Best: 514
▼
-4
Luna Vujovic
SRB, 0
108
Punti
10
Tornei
515
Best: 515
▼
-1
Josy Daems
GER, 0
108
Punti
18
Tornei
516
Best: 516
▲
32
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
107
Punti
16
Tornei
517
Best: 114
▲
32
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
107
Punti
18
Tornei
518
Best: 518
▲
40
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
106
Punti
20
Tornei
519
Best: 380
▼
-3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
106
Punti
18
Tornei
520
Best: 520
▼
-25
Anja Stankovic
SRB, 0
106
Punti
16
Tornei
521
Best: 335
▲
29
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
105
Punti
23
Tornei
522
Best: 201
▼
-1
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
105
Punti
16
Tornei
523
Best: 523
▼
-6
Ya Yi Yang
TPE, 0
105
Punti
16
Tornei
524
Best: 175
▼
-5
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
104
Punti
15
Tornei
525
Best: 190
▼
-5
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
104
Punti
13
Tornei
526
Best: 452
▼
-45
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
104
Punti
19
Tornei
527
Best: 463
▼
-5
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
104
Punti
17
Tornei
528
Best: 528
▼
-5
Marie Vogt
GER, 0
104
Punti
18
Tornei
529
Best: 529
▲
11
Ella Mcdonald
GBR, 0
103
Punti
16
Tornei
530
Best: 530
▼
-5
Sarah Van Emst
NED, 0
103
Punti
16
Tornei
531
Best: 531
▼
-13
Jiayi Wang
CHN, 0
103
Punti
22
Tornei
532
Best: 504
▼
-6
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
103
Punti
24
Tornei
533
Best: 533
▼
-4
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
101
Punti
18
Tornei
534
Best: 534
▼
-4
Dana Guzman
PER, 0
101
Punti
8
Tornei
535
Best: 535
▲
83
Carolina Kuhl
GER, 0
101
Punti
12
Tornei
536
Best: 536
▲
17
Ana Grubor
CAN, 0
101
Punti
24
Tornei
537
Best: 36
▼
-4
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
100
Punti
8
Tornei
538
Best: 511
▼
-4
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
99
Punti
19
Tornei
539
Best: 172
▼
-4
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
98
Punti
9
Tornei
540
Best: 410
▼
-4
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
98
Punti
20
Tornei
541
Best: 541
▼
-3
Jana Otzipka
BEL, 0
98
Punti
21
Tornei
542
Best: 542
▼
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
21
Tornei
543
Best: 543
▼
-2
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
97
Punti
18
Tornei
544
Best: 544
▼
-32
Valentina Steiner
GER, 0
97
Punti
18
Tornei
545
Best: 371
▼
-2
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
97
Punti
14
Tornei
546
Best: 546
--
0
Daria Yesypchuk
UKR, 0
97
Punti
23
Tornei
547
Best: 547
▼
-3
Mara Guth
GER, 0
96
Punti
16
Tornei
548
Best: 548
▼
-3
Elena Korokozidi
GRE, 0
96
Punti
17
Tornei
549
Best: 332
▲
6
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
95
Punti
16
Tornei
550
Best: 550
▲
2
Tamila Gadamauri
BEL, 0
93
Punti
18
Tornei
551
Best: 551
▲
12
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
93
Punti
23
Tornei
552
Best: 552
▲
2
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
92
Punti
14
Tornei
553
Best: 553
▲
3
Jana Kovackova
CZE, 0
92
Punti
9
Tornei
554
Best: 380
▲
3
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
92
Punti
18
Tornei
555
Best: 555
▼
-49
Ranah Stoiber
GBR, 0
91
Punti
18
Tornei
556
Best: 556
▲
4
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
90
Punti
16
Tornei
557
Best: 442
▲
4
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
90
Punti
20
Tornei
558
Best: 546
▲
4
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
23
Tornei
559
Best: 559
--
0
Evialina Laskevich
BLR, 0
90
Punti
10
Tornei
560
Best: 356
▲
16
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
89
Punti
17
Tornei
561
Best: 561
▲
3
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
89
Punti
16
Tornei
562
Best: 278
▲
61
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
89
Punti
15
Tornei
563
Best: 563
▼
-12
Luciana Moyano
ARG, 0
89
Punti
17
Tornei
564
Best: 250
▼
-33
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
88
Punti
17
Tornei
565
Best: 565
▼
-23
Saki Imamura
JPN, 0
88
Punti
10
Tornei
566
Best: 61
▲
3
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
87
Punti
21
Tornei
567
Best: 379
▲
3
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
87
Punti
12
Tornei
568
Best: 568
▲
3
Dune Vaissaud
FRA, 0
87
Punti
26
Tornei
569
Best: 569
▲
3
Bella Payne
USA, 0
87
Punti
11
Tornei
570
Best: 131
▼
-23
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
86
Punti
14
Tornei
571
Best: 231
▲
2
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
86
Punti
28
Tornei
572
Best: 405
▲
30
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
86
Punti
19
Tornei
573
Best: 573
▼
-8
Briana Szabo
ROU, 0
86
Punti
25
Tornei
574
Best: 574
▲
45
Irina Balus
SVK, 0
86
Punti
11
Tornei
575
Best: 468
--
0
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
86
Punti
17
Tornei
576
Best: 317
▲
10
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
85
Punti
13
Tornei
577
Best: 577
--
0
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
85
Punti
14
Tornei
578
Best: 284
▲
11
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
85
Punti
19
Tornei
579
Best: 579
▼
-1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
85
Punti
21
Tornei
580
Best: 580
▲
33
Arina Bulatova
RUS, 0
84
Punti
17
Tornei
581
Best: 319
▲
3
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
84
Punti
21
Tornei
582
Best: 139
▼
-2
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
83
Punti
10
Tornei
583
Best: 583
--
0
Tian Jialin
CHN, 0
83
Punti
16
Tornei
584
Best: 584
▲
4
Dunja Maric
SRB, 0
83
Punti
16
Tornei
585
Best: 585
▲
29
Mathilde Lollia
FRA, 0
83
Punti
19
Tornei
586
Best: 586
▲
4
Thea Frodin
USA, 0
82
Punti
10
Tornei
587
Best: 587
▲
4
Viola Turini
ITA, 0
82
Punti
14
Tornei
588
Best: 383
▼
-21
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
82
Punti
12
Tornei
589
Best: 589
▲
3
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
18
Tornei
590
Best: 590
▼
-22
Marie Weckerle
LUX, 0
82
Punti
16
Tornei
591
Best: 591
▲
4
Ksenia Efremova
FRA, 0
81
Punti
9
Tornei
592
Best: 592
▲
23
Maria Kalyakina
RUS, 0
81
Punti
23
Tornei
593
Best: 593
▲
5
Maria Garcia Cid
ESP, 0
80
Punti
14
Tornei
594
Best: 515
▲
2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
80
Punti
17
Tornei
595
Best: 212
▲
4
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
596
Best: 296
▼
-59
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
80
Punti
12
Tornei
597
Best: 31
▼
-12
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
79
Punti
8
Tornei
598
Best: 598
▲
2
Anca Todoni
ROU, 0
79
Punti
5
Tornei
599
Best: 433
▼
-12
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
79
Punti
15
Tornei
600
Best: 82
▼
-21
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
78
Punti
7
Tornei
601
Best: 212
▼
-20
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
78
Punti
15
Tornei
602
Best: 110
▼
-20
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
78
Punti
9
Tornei
603
Best: 424
--
0
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
78
Punti
15
Tornei
604
Best: 604
--
0
Alexis Blokhina
USA, 0
78
Punti
7
Tornei
605
Best: 605
▲
2
Kristina Dmitruk
BLR, 0
77
Punti
6
Tornei
606
Best: 606
▼
-5
Indianna Spink
GBR, 0
77
Punti
15
Tornei
607
Best: 607
▼
-13
Daria Zelinskaya
RUS, 0
77
Punti
19
Tornei
608
Best: 608
--
0
Xinran Sun
CHN, 0
76
Punti
6
Tornei
609
Best: 609
--
0
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
610
Best: 351
--
0
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
76
Punti
11
Tornei
611
Best: 611
--
0
Neus Torner Sensano
ESP, 0
76
Punti
14
Tornei
612
Best: 612
--
0
Iva Ivanova
BUL, 0
76
Punti
14
Tornei
613
Best: 574
▼
-39
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
76
Punti
15
Tornei
614
Best: 73
▲
2
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
75
Punti
12
Tornei
615
Best: 184
▲
138
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
75
Punti
10
Tornei
616
Best: 616
▲
37
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
75
Punti
15
Tornei
617
Best: 450
▼
-11
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
75
Punti
16
Tornei
618
Best: 560
▼
-1
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
75
Punti
23
Tornei
619
Best: 342
▲
8
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
74
Punti
13
Tornei
620
Best: 620
▼
-27
Berta Bonardi
ARG, 0
74
Punti
15
Tornei
621
Best: 621
▼
-1
Loes Ebeling Koning
NED, 0
74
Punti
11
Tornei
622
Best: 622
--
0
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
74
Punti
13
Tornei
623
Best: 623
▲
1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
624
Best: 624
▲
39
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
74
Punti
16
Tornei
625
Best: 97
▼
-101
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
73
Punti
5
Tornei
626
Best: 13
▼
-1
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
627
Best: 45
▼
-1
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
73
Punti
19
Tornei
628
Best: 628
▼
-7
Amarni Banks
GBR, 0
73
Punti
10
Tornei
629
Best: 629
--
0
Margaux Maquet
BEL, 0
73
Punti
14
Tornei
630
Best: 630
▲
19
Anastasiia Firman
UKR, 0
73
Punti
19
Tornei
631
Best: 631
▲
4
Junhan Zhang
CHN, 0
72
Punti
18
Tornei
632
Best: 632
▲
6
Irem Kurt
TUR, 0
71
Punti
17
Tornei
633
Best: 633
--
0
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
71
Punti
10
Tornei
634
Best: 634
▲
8
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
71
Punti
15
Tornei
635
Best: 300
▲
2
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
70
Punti
7
Tornei
636
Best: 466
▼
-31
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
70
Punti
13
Tornei
637
Best: 637
▲
17
Chelsea Fontenel
SUI, 0
70
Punti
20
Tornei
638
Best: 638
▲
2
Chenting Zhu
CHN, 0
69
Punti
21
Tornei
639
Best: 135
▲
2
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
640
Best: 640
▲
25
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
69
Punti
18
Tornei
641
Best: 641
▲
14
Beatrice Ricci
ITA, 0
68
Punti
14
Tornei
642
Best: 642
▲
62
Oceane Babel
FRA, 0
68
Punti
19
Tornei
643
Best: 643
▼
-9
Ava Markham
USA, 0
68
Punti
11
Tornei
644
Best: 522
▼
-5
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
68
Punti
11
Tornei
645
Best: 645
▼
-2
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
68
Punti
15
Tornei
646
Best: 646
▼
-2
Sae Noguchi
JPN, 0
67
Punti
13
Tornei
647
Best: 647
▲
138
Melisa Ercan
AUS, 0
67
Punti
11
Tornei
648
Best: 579
▼
-3
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
67
Punti
16
Tornei
649
Best: 649
▲
17
Nada Fouad
EGY, 0
67
Punti
18
Tornei
650
Best: 650
▼
-4
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
66
Punti
18
Tornei
651
Best: 651
▼
-1
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
66
Punti
18
Tornei
652
Best: 652
▲
63
Ruien Zhang
CHN, 0
65
Punti
11
Tornei
653
Best: 653
▼
-2
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
654
Best: 352
▼
-2
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
65
Punti
8
Tornei
655
Best: 29
▲
15
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
64
Punti
17
Tornei
656
Best: 114
▲
1
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
657
Best: 619
▼
-10
Demi Tran
NED, 26-11-2000
64
Punti
19
Tornei
658
Best: 658
--
0
Linea Bajraliu
SWE, 0
64
Punti
10
Tornei
659
Best: 368
▲
15
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
64
Punti
15
Tornei
660
Best: 660
▼
-32
Merna Refaat
EGY, 0
64
Punti
5
Tornei
661
Best: 661
▼
-2
Luca Udvardy
HUN, 0
64
Punti
6
Tornei
662
Best: 661
▼
-1
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
64
Punti
9
Tornei
663
Best: 663
▼
-1
Kailey Evans
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
664
Best: 664
--
0
Amelie Van Impe
BEL, 0
64
Punti
16
Tornei
665
Best: 147
▲
3
Destanee Aiava
NZL, 10-05-2000
63
Punti
10
Tornei
666
Best: 666
▲
3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
667
Best: 667
▼
-36
Wakana Sonobe
JPN, 0
63
Punti
4
Tornei
668
Best: 668
▲
41
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
63
Punti
18
Tornei
669
Best: 669
▲
2
Shannon Lam
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
670
Best: 99
▲
204
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
62
Punti
12
Tornei
671
Best: 671
▲
93
Francesca Gandolfi
ITA, 0
62
Punti
17
Tornei
672
Best: 672
▲
52
Denisa Zoldakova
CZE, 0
62
Punti
7
Tornei
673
Best: 527
▲
2
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
62
Punti
9
Tornei
674
Best: 497
▲
2
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
62
Punti
11
Tornei
675
Best: 675
▲
2
Maria Lazarenko
UKR, 0
62
Punti
13
Tornei
676
Best: 676
▼
-9
Camilla Gennaro
ITA, 0
62
Punti
18
Tornei
677
Best: 677
▲
1
Mary Lewis
USA, 0
61
Punti
16
Tornei
678
Best: 492
▲
1
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
61
Punti
15
Tornei
679
Best: 398
▲
28
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
61
Punti
15
Tornei
680
Best: 494
▼
-44
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
61
Punti
17
Tornei
681
Best: 681
▼
-9
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
61
Punti
17
Tornei
682
Best: 136
▼
-175
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
60
Punti
13
Tornei
683
Best: 440
▼
-3
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
60
Punti
15
Tornei
684
Best: 160
▼
-3
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
60
Punti
14
Tornei
685
Best: 685
▼
-2
Shiyu Ye
CHN, 0
60
Punti
11
Tornei
686
Best: 686
▲
9
Gaeul Jang
KOR, 0
60
Punti
12
Tornei
687
Best: 687
▲
54
Alina Shcherbinina
RUS, 24-08-2003
60
Punti
5
Tornei
688
Best: 688
▲
9
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
60
Punti
10
Tornei
689
Best: 668
▲
67
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
60
Punti
18
Tornei
690
Best: 690
▼
-6
Marta Lombardini
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
691
Best: 691
▼
-6
Yuhan Wang
CHN, 0
59
Punti
21
Tornei
692
Best: 682
▼
-10
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
59
Punti
17
Tornei
693
Best: 652
▼
-6
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
59
Punti
12
Tornei
694
Best: 679
▼
-6
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
59
Punti
14
Tornei
695
Best: 695
▲
53
Astrid Cirotte
FRA, 0
59
Punti
15
Tornei
696
Best: 696
▼
-64
Anna Petkovic
GER, 0
59
Punti
17
Tornei
697
Best: 689
▼
-8
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
58
Punti
19
Tornei
698
Best: 698
▼
-8
Mariella Thamm
GER, 0
58
Punti
9
Tornei
699
Best: 230
▼
-7
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
58
Punti
7
Tornei
700
Best: 466
▼
-7
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
58
Punti
9
Tornei
701
Best: 701
▼
-1
Anna Snigireva
RUS, 0
58
Punti
16
Tornei
702
Best: 702
▲
82
Petra Sedlackova
CZE, 0
57
Punti
9
Tornei
703
Best: 7
▼
-2
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
56
Punti
6
Tornei
704
Best: 704
▼
-2
Yiming Dang
CHN, 0
56
Punti
12
Tornei
705
Best: 653
▼
-32
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
56
Punti
14
Tornei
706
Best: 491
▼
-3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
707
Best: 707
▼
-1
Polina Kuharenko
BLR, 0
56
Punti
12
Tornei
708
Best: 708
▲
5
Sabine Rutlauka
LAT, 0
56
Punti
16
Tornei
709
Best: 709
▲
11
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
56
Punti
18
Tornei
710
Best: 710
▲
16
Eleejah Inisan
FRA, 0
55
Punti
12
Tornei
711
Best: 317
▼
-3
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
55
Punti
10
Tornei
712
Best: 712
▼
-52
Maria Sholokhova
RUS, 0
55
Punti
6
Tornei
713
Best: 180
▼
-3
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
55
Punti
8
Tornei
714
Best: 646
▼
-16
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
55
Punti
10
Tornei
715
Best: 715
▼
-16
Jenna Defalco
USA, 0
55
Punti
14
Tornei
716
Best: 716
▲
18
Yasmin Ezzat
EGY, 0
55
Punti
16
Tornei
717
Best: 717
▼
-3
Belle Thompson
AUS, 0
55
Punti
17
Tornei
718
Best: 718
▲
17
Noemi Maines
ITA, 0
55
Punti
19
Tornei
719
Best: 719
▲
17
Alexis Nguyen
USA, 0
54
Punti
10
Tornei
720
Best: 266
▲
1
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
54
Punti
7
Tornei
721
Best: 721
▼
-25
Olivia Lincer
USA, 0
54
Punti
12
Tornei
722
Best: 722
▲
3
Marianna Argyrokastriti
GRE, 0
54
Punti
14
Tornei
723
Best: 717
▼
-6
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
54
Punti
9
Tornei
724
Best: 566
▼
-6
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
54
Punti
10
Tornei
725
Best: 725
▼
-6
Marine Szostak
FRA, 0
54
Punti
12
Tornei
726
Best: 711
▼
-15
Milana Zhabrailova
RUS, 10-02-2003
54
Punti
13
Tornei
727
Best: 504
▲
27
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
54
Punti
15
Tornei
728
Best: 127
▼
-5
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
53
Punti
5
Tornei
729
Best: 320
▼
-43
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
53
Punti
9
Tornei
730
Best: 500
▲
1
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
53
Punti
11
Tornei
731
Best: 731
▲
61
Elza Tomase
LAT, 0
53
Punti
11
Tornei
732
Best: 732
▲
1
Karla Popovic
CRO, 0
53
Punti
14
Tornei
733
Best: 733
▲
5
Valeriia Artemeva
RUS, 0
53
Punti
16
Tornei
734
Best: 734
▼
-7
Maya Iyengar
USA, 0
52
Punti
14
Tornei
735
Best: 735
▼
-7
Tatum Evans
USA, 0
52
Punti
5
Tornei
736
Best: 736
▼
-7
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
52
Punti
7
Tornei
737
Best: 737
▼
-7
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
52
Punti
9
Tornei
738
Best: 738
▲
5
Yingqun Sun
CHN, 0
52
Punti
12
Tornei
739
Best: 739
▼
-7
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
52
Punti
13
Tornei
740
Best: 468
▼
-28
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
52
Punti
14
Tornei
741
Best: 741
▼
-93
Alyssa Reguer
FRA, 0
52
Punti
17
Tornei
742
Best: 695
▼
-5
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
51
Punti
20
Tornei
743
Best: 743
▲
87
Ksenia Smirnova
RUS, 0
51
Punti
7
Tornei
744
Best: 84
▼
-147
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
50
Punti
10
Tornei
745
Best: 745
▲
5
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 17-01-2002
50
Punti
13
Tornei
746
Best: 525
▼
-52
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
50
Punti
9
Tornei
747
Best: 130
▼
-8
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
49
Punti
8
Tornei
748
Best: 319
▼
-4
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
49
Punti
12
Tornei
749
Best: 749
▼
-3
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
49
Punti
5
Tornei
750
Best: 750
▲
2
Shruti Ahlawat
IND, 0
49
Punti
7
Tornei
751
Best: 751
▼
-4
Ha Eum Lee
KOR, 0
49
Punti
8
Tornei
752
Best: 175
▼
-3
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
48
Punti
14
Tornei
753
Best: 753
▼
-2
Monique Barry
NZL, 0
48
Punti
16
Tornei
754
Best: 754
▼
-49
Anamaria Oana
ROU, 0
48
Punti
9
Tornei
755
Best: 755
--
0
Sarah Iliev
FRA, 0
48
Punti
13
Tornei
756
Best: 756
▲
1
Stefani Webb
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
757
Best: 337
▲
1
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
8
Tornei
758
Best: 367
▼
-67
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
47
Punti
10
Tornei
759
Best: 422
--
0
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
47
Punti
11
Tornei
760
Best: 760
--
0
Kanon Sawashiro
JPN, 0
47
Punti
13
Tornei
761
Best: 761
▼
-19
Mayu Crossley
JPN, 0
47
Punti
5
Tornei
762
Best: 762
▲
123
Alina Trynkina
RUS, 0
47
Punti
5
Tornei
763
Best: 374
▼
-2
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
47
Punti
7
Tornei
764
Best: 764
▼
-2
Vlada Mincheva
RUS, 0
47
Punti
11
Tornei
765
Best: 765
▲
92
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
47
Punti
11
Tornei
766
Best: 766
▲
8
Dasha Plekhanova
CAN, 0
46
Punti
10
Tornei
767
Best: 767
▲
126
Kristina Penickova
USA, 0
46
Punti
7
Tornei
768
Best: 768
▼
-2
Mia Horvit
USA, 0
46
Punti
13
Tornei
769
Best: 769
▲
10
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
46
Punti
14
Tornei
770
Best: 770
▼
-114
Giulia Safina Popa
ROU, 0
46
Punti
7
Tornei
771
Best: 607
▼
-8
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
46
Punti
11
Tornei
772
Best: 430
▼
-5
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
46
Punti
11
Tornei
773
Best: 773
▼
-5
Xi Luo
CHN, 0
46
Punti
11
Tornei
774
Best: 774
▼
-4
Ella Haavisto
FIN, 0
46
Punti
13
Tornei
775
Best: 4
▼
-3
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
45
Punti
3
Tornei
776
Best: 27
▼
-3
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
45
Punti
5
Tornei
777
Best: 777
▼
-2
Adelina Lacinova
LAT, 0
45
Punti
8
Tornei
778
Best: 778
▼
-2
Meng-Yi Chen
CHN, 0
45
Punti
11
Tornei
779
Best: 779
▼
-2
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
45
Punti
10
Tornei
780
Best: 780
▼
-2
Coco Bosman
NED, 0
45
Punti
12
Tornei
781
Best: 356
▼
-12
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
45
Punti
13
Tornei
782
Best: 782
▲
25
Olga Danilova
CYP, 0
45
Punti
13
Tornei
783
Best: 783
▼
-12
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
45
Punti
17
Tornei
784
Best: 784
▼
-3
Yushan Shao
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
785
Best: 785
▼
-2
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
44
Punti
17
Tornei
786
Best: 786
--
0
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
44
Punti
11
Tornei
787
Best: 787
--
0
Shiho Tsujioka
JPN, 0
44
Punti
13
Tornei
788
Best: 338
--
0
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
43
Punti
5
Tornei
789
Best: 328
▼
-7
Lian Tran
NED, 19-07-2002
43
Punti
12
Tornei
790
Best: 124
▲
107
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
43
Punti
13
Tornei
791
Best: 791
▲
6
Deniz Dilek
TUR, 0
43
Punti
6
Tornei
792
Best: 792
▼
-3
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
43
Punti
10
Tornei
793
Best: 793
▲
5
Ida Wobker
GER, 0
43
Punti
8
Tornei
794
Best: 794
▼
-1
Laima Vladson
UZB, 0
43
Punti
17
Tornei
795
Best: 320
▲
10
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
42
Punti
12
Tornei
796
Best: 796
▲
10
Duru Soke
TUR, 0
42
Punti
5
Tornei
797
Best: 797
▲
11
Arina Arifullina
RUS, 0
42
Punti
14
Tornei
798
Best: 798
▼
-3
Alja Senica
SLO, 0
42
Punti
15
Tornei
799
Best: 799
▼
-3
Johanne Svendsen
DEN, 0
42
Punti
5
Tornei
800
Best: 800
▼
-1
Antonia Stoyanov
NED, 0
42
Punti
8
Tornei
801
Best: 801
▼
-1
Ava Hrastar
USA, 0
42
Punti
9
Tornei
802
Best: 348
▼
-1
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
803
Best: 803
▼
-1
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
42
Punti
12
Tornei
804
Best: 803
▼
-1
Maria Oliver Sanchez
ESP, 14-05-2000
42
Punti
13
Tornei
805
Best: 805
▲
32
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
42
Punti
13
Tornei
806
Best: 806
▲
17
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
42
Punti
13
Tornei
807
Best: 807
▼
-3
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
42
Punti
14
Tornei
808
Best: 808
▼
-86
Ellie Schoppe
USA, 0
41
Punti
11
Tornei
809
Best: 451
▼
-44
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
41
Punti
17
Tornei
810
Best: 810
▼
-1
Madelief Hageman
NED, 0
41
Punti
22
Tornei
811
Best: 811
▲
53
Brooke Black
GBR, 0
40
Punti
7
Tornei
812
Best: 812
▼
-22
Tiana Tian Deng
SWE, 0
40
Punti
11
Tornei
813
Best: 813
▼
-73
Berta Passola
ESP, 0
40
Punti
3
Tornei
814
Best: 785
▲
8
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
40
Punti
10
Tornei
815
Best: 815
▲
25
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
40
Punti
17
Tornei
816
Best: 816
▲
1
Ru Xi Wu
CHN, 0
39
Punti
2
Tornei
817
Best: 817
▲
114
Liv Boulard
FRA, 0
39
Punti
13
Tornei
818
Best: 818
▲
1
Aishi Das
NZL, 0
39
Punti
13
Tornei
819
Best: 470
▲
1
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
39
Punti
3
Tornei
820
Best: 371
▲
11
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
39
Punti
7
Tornei
821
Best: 821
--
0
Amy Stevens
AUS, 0
39
Punti
8
Tornei
822
Best: 822
▲
7
Edda Mamedova
RUS, 0
38
Punti
6
Tornei
823
Best: 823
▲
53
Jo-Yee Chan
USA, 0
38
Punti
7
Tornei
824
Best: 186
▲
1
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
38
Punti
9
Tornei
825
Best: 825
▲
1
Sara Mikaca
BIH, 0
38
Punti
12
Tornei
826
Best: 826
▲
1
Onyu Choi
KOR, 0
38
Punti
12
Tornei
827
Best: 531
▼
-3
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
38
Punti
13
Tornei
828
Best: 828
▲
63
Meritxell Teixido Garcia
ESP, 0
38
Punti
13
Tornei
829
Best: 196
▼
-15
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
38
Punti
14
Tornei
830
Best: 830
▼
-15
Anita Sahdiieva
UKR, 0
38
Punti
14
Tornei
831
Best: 708
▼
-15
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
38
Punti
15
Tornei
832
Best: 601
▼
-4
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
38
Punti
15
Tornei
833
Best: 150
▼
-15
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
37
Punti
13
Tornei
834
Best: 317
▲
29
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
37
Punti
14
Tornei
835
Best: 463
▲
11
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
37
Punti
13
Tornei
836
Best: 331
▼
-91
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
37
Punti
5
Tornei
837
Best: 837
▲
31
Mia Slama
USA, 0
37
Punti
6
Tornei
838
Best: 111
▼
-5
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
37
Punti
8
Tornei
839
Best: 839
▼
-5
Capucine Jauffret
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
840
Best: 840
▼
-5
Yuhan Liu
CHN, 0
37
Punti
10
Tornei
841
Best: 841
▲
8
Salma Drugdova
SVK, 0
37
Punti
11
Tornei
842
Best: 842
▼
-6
Amelia Paszun
POL, 0
37
Punti
12
Tornei
843
Best: 330
▼
-5
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
37
Punti
12
Tornei
844
Best: 781
▼
-5
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
37
Punti
13
Tornei
845
Best: 10
▼
-4
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
36
Punti
9
Tornei
846
Best: 213
▼
-4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
36
Punti
5
Tornei
847
Best: 190
▼
-3
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
36
Punti
9
Tornei
848
Best: 848
▼
-3
Eszter Meri
SVK, 0
36
Punti
7
Tornei
849
Best: 555
▼
-38
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
36
Punti
12
Tornei
850
Best: 850
▼
-3
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
851
Best: 851
▼
-135
Ariana Geerlings
ESP, 0
36
Punti
2
Tornei
852
Best: 852
▼
-4
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
853
Best: 853
▲
25
Sara Victoria Balan
ROU, 0
36
Punti
10
Tornei
854
Best: 690
▼
-4
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
36
Punti
12
Tornei
855
Best: 5
▼
-4
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
35
Punti
1
Tornei
856
Best: 856
▲
4
Sayaka Ishii
JPN, 0
35
Punti
13
Tornei
857
Best: 330
▼
-14
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
35
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
▼
-4
Lisa Claeys
BEL, 0
35
Punti
8
Tornei
859
Best: 318
▼
-4
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
35
Punti
8
Tornei
860
Best: 860
▲
99
Marjorie Souza
BRA, 0
35
Punti
9
Tornei
861
Best: 861
▲
16
Zuzanna Bednarz
POL, 0
35
Punti
10
Tornei
862
Best: 862
▼
-6
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
863
Best: 674
▼
-5
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
35
Punti
13
Tornei
864
Best: 864
▼
-3
Anna Frey
USA, 0
34
Punti
3
Tornei
865
Best: 865
▲
362
Jana Hossam Salah
EGY, 0
34
Punti
4
Tornei
866
Best: 866
▲
1
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
867
Best: 867
▲
4
Amelie Justine Hejtmanek
CZE, 0
34
Punti
14
Tornei
868
Best: 546
▼
-9
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
34
Punti
15
Tornei
869
Best: 584
▼
-7
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
33
Punti
14
Tornei
870
Best: 870
▲
18
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
871
Best: 871
▼
-2
Emily Sartz-Lunde
NOR, 0
33
Punti
5
Tornei
872
Best: 872
▲
3
Chukwumelije Clarke
USA, 0
33
Punti
6
Tornei
873
Best: 873
▼
-3
Petra Konjikusic
SRB, 0
33
Punti
9
Tornei
874
Best: 874
▲
5
Carolin Raschdorf
GER, 0
33
Punti
13
Tornei
875
Best: 875
▲
17
Paula Cembranos
SUI, 0
33
Punti
16
Tornei
876
Best: 85
▲
44
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
32
Punti
8
Tornei
877
Best: 877
▲
17
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
32
Punti
12
Tornei
878
Best: 802
▲
18
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
32
Punti
13
Tornei
879
Best: 879
▲
4
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
880
Best: 880
▲
4
Victoria Pohle
GER, 0
32
Punti
16
Tornei
881
Best: 881
▲
5
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
882
Best: 882
▲
5
Nina Radovanovic
FRA, 0
32
Punti
6
Tornei
883
Best: 883
▲
6
Emma Kamper
DEN, 0
32
Punti
7
Tornei
884
Best: 884
▲
6
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
885
Best: 885
▼
-72
Klara Veldman
NED, 0
32
Punti
11
Tornei
886
Best: 685
▼
-106
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
32
Punti
13
Tornei
887
Best: 144
▼
-6
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
31
Punti
6
Tornei
888
Best: 411
▼
-6
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
31
Punti
4
Tornei
889
Best: 889
▼
-16
Victoria Osuigwe
USA, 0
31
Punti
7
Tornei
890
Best: 890
▼
-24
Midori Castillo Meza
MEX, 0
31
Punti
12
Tornei
891
Best: 891
▲
58
Chloe Noel
FRA, 0
31
Punti
6
Tornei
892
Best: 892
▼
-101
Amy Sucha
CZE, 0
31
Punti
8
Tornei
893
Best: 893
▲
6
Yujin Kim
KOR, 0
31
Punti
9
Tornei
894
Best: 894
▲
58
Alesia Breaz
ROU, 0
31
Punti
12
Tornei
895
Best: 895
▲
5
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
31
Punti
12
Tornei
896
Best: 46
▲
200
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
30
Punti
6
Tornei
897
Best: 897
▼
-25
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
30
Punti
16
Tornei
898
Best: 317
▼
-3
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
30
Punti
15
Tornei
899
Best: 899
▲
3
Arina Varaksina
RUS, 0
30
Punti
10
Tornei
900
Best: 900
▲
3
Jaedan Brown
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
901
Best: 359
▲
3
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
30
Punti
11
Tornei
902
Best: 902
▼
-22
Alyssa Ahn
USA, 0
29
Punti
5
Tornei
903
Best: 903
▲
3
Monika Ekstrand
USA, 0
29
Punti
8
Tornei
904
Best: 904
▼
-52
Christasha Mcneil
USA, 0
29
Punti
7
Tornei
905
Best: 905
▲
3
Elizabeth Coleman
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
906
Best: 906
▲
3
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
907
Best: 137
▼
-6
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
29
Punti
3
Tornei
908
Best: 908
▲
2
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
909
Best: 909
▲
2
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
910
Best: 910
▲
2
Aspen Schuman
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
911
Best: 911
▲
2
Annika Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
912
Best: 912
▲
71
Misa Malkin
USA, 0
29
Punti
7
Tornei
913
Best: 913
▲
1
Ruby Cooling
GBR, 0
29
Punti
8
Tornei
914
Best: 914
▲
2
Mandegar Farzami
IRN, 0
29
Punti
9
Tornei
915
Best: 915
▲
4
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
29
Punti
14
Tornei
916
Best: 916
▲
25
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
917
Best: 699
▼
-10
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
28
Punti
13
Tornei
918
Best: 918
▲
4
Akanksha Nitture
IND, 08-03-2003
28
Punti
12
Tornei
919
Best: 429
▲
106
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
28
Punti
3
Tornei
920
Best: 920
▲
3
Emma Jackson
USA, 0
28
Punti
6
Tornei
921
Best: 921
▲
3
Tina Manescu
GER, 0
28
Punti
8
Tornei
922
Best: 922
▲
3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
923
Best: 728
▲
3
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
28
Punti
8
Tornei
924
Best: 924
▲
84
Kali Supova
SVK, 0
28
Punti
8
Tornei
925
Best: 925
▲
2
Ava Rodriguez
USA, 0
28
Punti
9
Tornei
926
Best: 926
▲
2
Stefania Bojica
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
927
Best: 927
▲
2
Eva Marie Desvignes
FRA, 0
28
Punti
11
Tornei
928
Best: 928
▲
2
Nanari Katsumi
JPN, 0
28
Punti
11
Tornei
929
Best: 20
▲
3
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
27
Punti
9
Tornei
930
Best: 930
▲
3
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
931
Best: 931
▲
3
Kallista Liu
HKG, 0
27
Punti
11
Tornei
932
Best: 932
▲
3
Selina Dal
GER, 0
27
Punti
3
Tornei
933
Best: 933
▲
3
Ashleigh Simes
AUS, 05-02-2003
27
Punti
4
Tornei
934
Best: 934
▼
-13
Lavinia Tanasie
ROU, 0
27
Punti
5
Tornei
935
Best: 935
▲
2
Rachel Gailis
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
936
Best: 936
▲
35
Aya El Sayed
EGY, 31-05-2001
27
Punti
8
Tornei
937
Best: 714
▲
1
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
27
Punti
8
Tornei
938
Best: 938
▲
1
Chia Yi Tsao
TPE, 0
27
Punti
9
Tornei
939
Best: 939
▲
73
Kamonwan Yodpetch
THA, 0
27
Punti
10
Tornei
940
Best: 940
▲
34
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
941
Best: 941
▼
-1
Asylzhan Arystanbekova
KAZ, 0
27
Punti
12
Tornei
942
Best: 942
▲
2
Lya Isabel Fernandez Olivares
MEX, 0
26
Punti
7
Tornei
943
Best: 943
▲
2
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
26
Punti
8
Tornei
944
Best: 944
▲
18
Cristiana Todoni
ROU, 0
26
Punti
10
Tornei
945
Best: 945
▲
2
Didi Bredberg Canizares
ESP, 0
26
Punti
5
Tornei
946
Best: 946
▲
12
Teah Chavez
CAN, 0
26
Punti
6
Tornei
947
Best: 947
▲
1
Kaitlyn Carnicella
USA, 0
26
Punti
7
Tornei
948
Best: 948
▼
-50
Kate Mansfield
USA, 0
26
Punti
7
Tornei
949
Best: 949
▼
-34
Karla Bartel
GER, 0
26
Punti
9
Tornei
950
Best: 950
▲
1
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
951
Best: 951
▼
-33
Lilian Poling
USA, 0
26
Punti
12
Tornei
952
Best: 847
▲
27
Sevil Yuldasheva
UZB, 09-01-2002
26
Punti
13
Tornei
953
Best: 953
▼
-48
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
14
Tornei
954
Best: 658
▼
-1
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
26
Punti
15
Tornei
955
Best: 814
▼
-12
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
25
Punti
11
Tornei
956
Best: 317
▼
-91
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
25
Punti
7
Tornei
957
Best: 946
▼
-11
Diae El Jardi
MAR, 13-10-2000
25
Punti
11
Tornei
958
Best: 958
▲
48
Marilouise Van Zyl
RSA, 0
25
Punti
3
Tornei
959
Best: 192
▼
-3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
25
Punti
5
Tornei
960
Best: 960
▲
35
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
25
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
--
0
Louna Zoppas
FRA, 0
25
Punti
8
Tornei
962
Best: 962
▲
11
Anna Sedysheva
RUS, 0
25
Punti
9
Tornei
963
Best: 963
--
0
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
25
Punti
12
Tornei
964
Best: 589
▲
1
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
7
Tornei
965
Best: 278
▲
1
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
24
Punti
7
Tornei
966
Best: 966
▲
2
Monika Stankiewicz