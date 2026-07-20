WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

WTA 125 Palermo
Palermo, Italia · 20 Luglio 2026
|☀
|
32°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 40°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
09:00
☀
32°
|
10:00
☀
34°
|
11:00
☀
35°
|
12:00
☀
38°
|
13:00
☀
40°
|
14:00
☀
39°
|
15:00
☀
38°
|
17:00
☀
36°
|
20:00
☀
33°
|
23:00
☀
31°
⚠ Allerta rossa per temperature massime estreme fino a martedì alle 23:59: 1° turno sulla terra con caldo estremo
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
1T
☀ Soleggiato
⚠ Allerta rossa
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
Yasmine Kabbaj vs Deborah Chiesa
Il match deve ancora iniziare
Federica Urgesi vs (8) Elizara Yaneva Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Alessandra Mazzola vs Dalila Spiteri
Il match deve ancora iniziare
Campo 6 – ore 17:00
Sofya Lansere vs (5) Lola Radivojevic
Il match deve ancora iniziare
(6) Ekaterine Gorgodze vs Ane Mintegi Del Olmo
Il match deve ancora iniziare
(7) Fiona Ferro vs Yufei Ren
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 17:00
Lina Gjorcheska vs Erika Andreeva
Il match deve ancora iniziare
Amarissa Toth vs Jennifer Ruggeri Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca · 20 Luglio 2026
|⛅
|
15°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 22°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
09:00
☀
15°
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
☁
21°
|
15:00
☁
21°
|
17:00
⛅
22°
|
20:00
⛅
19°
|
23:00
⛅
16°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 10:00
Alisa Oktiabreva vs Oceane Dodin Inizio 10:00
WTA Prague
Alisa Oktiabreva
0
3
2
Oceane Dodin•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Alisa Oktiabreva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Oceane Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Oceane Dodin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Alisa Oktiabreva
2-4 → 3-4
Oceane Dodin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Alisa Oktiabreva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alisa Oktiabreva
0-0 → 1-0
(1) Marie Bouzkova vs Jessica Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
Alycia Parks vs Lucie Havlickova
Il match deve ancora iniziare
(6) Antonia Ruzic vs Dominika Salkova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Ella Seidel
vs (8) Daria Snigur Inizio 10:00
WTA Prague
Ella Seidel
0
5
0
Daria Snigur [8]•
30
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Veronika Podrez vs Carol Young Suh Lee
Il match deve ancora iniziare
Ayla Aksu vs Sofia Costoulas
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Weronika Falkowska / Alana Smith vs Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
WTA Prague
Weronika Falkowska / Alana Smith•
15
6
5
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
0
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Weronika Falkowska / Alana Smith
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Weronika Falkowska / Alana Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Weronika Falkowska / Alana Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Weronika Falkowska / Alana Smith
1-0 → 2-0
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Weronika Falkowska / Alana Smith
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-1 → 6-1
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
5-0 → 5-1
Weronika Falkowska / Alana Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-0 → 5-0
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
3-0 → 4-0
Weronika Falkowska / Alana Smith
2-0 → 3-0
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
1-0 → 2-0
Weronika Falkowska / Alana Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Alena Kovackova / Jana Kovackova vs Carmen Corley / Catherine Harrison
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania · 20 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi schiarite e nuvole intermittenti nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 09:00 e di nuovo intorno alle 13:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
09:00
🌧
16°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
🌧
19°
|
14:00
☁
20°
|
15:00
⛅
20°
|
17:00
⛅
21°
|
20:00
⛅
19°
|
23:00
☀
16°
⚠ Rovesci tra mattina e primo pomeriggio: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
Q / 1T
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Q / 1T MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Jule Niemeier vs Elena Malygina
WTA Hamburg
Jule Niemeier•
A
6
3
Elena Malygina
40
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jule Niemeier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
Elena Malygina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Jule Niemeier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Elena Malygina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Jule Niemeier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Elena Malygina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Jule Niemeier
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Malygina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Elena Malygina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Jule Niemeier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Jule Niemeier
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Elena Malygina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jule Niemeier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(5) Elena Pridankina vs Victoria Brand
Il match deve ancora iniziare
Kaitlin Quevedo vs (2) Anhelina Kalinina Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
Nadia Podoroska vs Julia Stusek
Il match deve ancora iniziare
(4) Anna Bondar vs Moyuka Uchijima Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
M1 – ore 10:00
(1) Varvara Lepchenko vs (9) Elina Avanesyan
WTA Hamburg
Varvara Lepchenko [1]•
40
6
6
1
Elina Avanesyan [9]
30
4
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Varvara Lepchenko
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Elina Avanesyan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Varvara Lepchenko
3-4 → 4-4
Elina Avanesyan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Elina Avanesyan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Varvara Lepchenko
2-1 → 3-1
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Varvara Lepchenko
4-3 → 4-4
Varvara Lepchenko
2-3 → 3-3
Elina Avanesyan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Varvara Lepchenko
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Elina Avanesyan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(2) Eva Vedder vs (8) Mona Barthel
Il match deve ancora iniziare
M2 – ore 10:00
Jessica Pieri
vs (7) Maria Lourdes Carle
WTA Hamburg
Jessica Pieri
6
1
1
Maria Lourdes Carle [7]
0
6
6
Vincitore: Carle
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Maria Lourdes Carle
1-2 → 1-3
Jessica Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Maria Lourdes Carle
0-1 → 0-2
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Lourdes Carle
1-5 → 1-6
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Maria Lourdes Carle
4-0 → 5-0
Jessica Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(4) Arantxa Rus vs (12) Chloe Paquet
WTA Hamburg
Arantxa Rus [4]
0
0
Chloe Paquet [12]
0
0
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit