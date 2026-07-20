Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Praga, Amburgo e WTA 125 Palermo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

20/07/2026 09:01 Nessun commento
Deborah Chiesa
Deborah Chiesa

🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  20 Luglio 2026

32°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 40°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Luglio
09:00
32°
10:00
34°
11:00
35°
12:00
38°
13:00
40°
14:00
39°
15:00
38°
17:00
36°
20:00
33°
23:00
31°
⚠  Allerta rossa per temperature massime estreme fino a martedì alle 23:59: 1° turno sulla terra con caldo estremo
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
☀  Soleggiato
⚠  Allerta rossa
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
Yasmine Kabbaj MAR vs Deborah Chiesa ITA

Il match deve ancora iniziare

Federica Urgesi ITA vs (8) Elizara Yaneva BUL Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Alessandra Mazzola ITA vs Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 6 – ore 17:00
Sofya Lansere RUS vs (5) Lola Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

(6) Ekaterine Gorgodze GEO vs Ane Mintegi Del Olmo ESP

Il match deve ancora iniziare

(7) Fiona Ferro FRA vs Yufei Ren CHN

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 17:00
Lina Gjorcheska MKD vs Erika Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Amarissa Toth HUN vs Jennifer Ruggeri ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  20 Luglio 2026

15°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 20 Luglio
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
21°
17:00
22°
20:00
19°
23:00
16°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 10:00
Alisa Oktiabreva CZE vs Oceane Dodin FRA Inizio 10:00

WTA Prague
Alisa Oktiabreva
0
3
2
Oceane Dodin
0
6
3
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(1) Marie Bouzkova CZE vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Lucie Havlickova CZE

Il match deve ancora iniziare

(6) Antonia Ruzic CRO vs Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Ella Seidel GER vs (8) Daria Snigur UKR Inizio 10:00
WTA Prague
Ella Seidel
0
5
0
Daria Snigur [8]
30
7
0
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Veronika Podrez UKR vs Carol Young Suh Lee USA

Il match deve ancora iniziare

Ayla Aksu TUR vs Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Weronika Falkowska POL / Alana Smith USA vs Peangtarn Plipuech THA / Prarthana Thombare IND

WTA Prague
Weronika Falkowska / Alana Smith
15
6
5
Peangtarn Plipuech / Prarthana Thombare
0
1
2
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Alena Kovackova CZE / Jana Kovackova CZE vs Carmen Corley USA / Catherine Harrison USA

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  20 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi schiarite e nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati alle 09:00 e di nuovo intorno alle 13:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
🌧
19°
14:00
20°
15:00
20°
17:00
21°
20:00
19°
23:00
16°
⚠  Rovesci tra mattina e primo pomeriggio: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
Q / 1T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Q / 1T MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Jule Niemeier GER vs Elena Malygina EST

WTA Hamburg
Jule Niemeier
A
6
3
Elena Malygina
40
4
5
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(5) Elena Pridankina RUS vs Victoria Brand GER

Il match deve ancora iniziare

Kaitlin Quevedo ESP vs (2) Anhelina Kalinina UKR Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Nadia Podoroska ARG vs Julia Stusek GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Anna Bondar HUN vs Moyuka Uchijima JPN Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



M1 – ore 10:00
(1) Varvara Lepchenko USA vs (9) Elina Avanesyan ARM

WTA Hamburg
Varvara Lepchenko [1]
40
6
6
1
Elina Avanesyan [9]
30
4
7
1
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(2) Eva Vedder NED vs (8) Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 10:00
Jessica Pieri ITA vs (7) Maria Lourdes Carle ARG
WTA Hamburg
Jessica Pieri
6
1
1
Maria Lourdes Carle [7]
0
6
6
Vincitore: Carle
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(4) Arantxa Rus NED vs (12) Chloe Paquet FRA

WTA Hamburg
Arantxa Rus [4]
0
0
Chloe Paquet [12]
0
0
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