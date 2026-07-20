Ranking ATP: La situazione di questa settimana. +2 per Andrey Rublev
20/07/2026 09:27 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (20-07-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
8480
Punti
20
Tornei
3
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
8160
Punti
17
Tornei
4
Best: 4
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4740
Punti
23
Tornei
5
Best: 5
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4110
Punti
24
Tornei
6
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3770
Punti
22
Tornei
7
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
3760
Punti
16
Tornei
8
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3670
Punti
24
Tornei
9
Best: 9
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
27
Tornei
10
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3365
Punti
22
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2610
Punti
26
Tornei
12
Best: 12
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2510
Punti
21
Tornei
13
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2435
Punti
22
Tornei
14
Best: 10
▲
2
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2380
Punti
23
Tornei
15
Best: 5
▼
-1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
22
Tornei
16
Best: 15
▼
-1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2270
Punti
22
Tornei
17
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2230
Punti
22
Tornei
18
Best: 12
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2205
Punti
20
Tornei
19
Best: 16
▲
2
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2188
Punti
22
Tornei
20
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2160
Punti
25
Tornei
21
Best: 16
▼
-3
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2125
Punti
30
Tornei
22
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2060
Punti
23
Tornei
23
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1990
Punti
17
Tornei
24
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1975
Punti
22
Tornei
25
Best: 25
--
0
Rafael Jodar
ESP, 0
1927
Punti
23
Tornei
26
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
1780
Punti
23
Tornei
27
Best: 24
▲
1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1723
Punti
27
Tornei
28
Best: 24
▼
-1
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1710
Punti
19
Tornei
29
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1575
Punti
26
Tornei
30
Best: 30
▲
1
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1508
Punti
33
Tornei
31
Best: 25
▼
-1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1460
Punti
28
Tornei
32
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1435
Punti
25
Tornei
33
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1399
Punti
22
Tornei
34
Best: 34
▲
1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1340
Punti
28
Tornei
35
Best: 31
▼
-2
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1312
Punti
25
Tornei
36
Best: 36
--
0
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
1297
Punti
21
Tornei
37
Best: 37
▲
5
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
1234
Punti
25
Tornei
38
Best: 36
▼
-1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1218
Punti
23
Tornei
39
Best: 8
▼
-1
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1205
Punti
25
Tornei
40
Best: 30
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1123
Punti
28
Tornei
41
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
1104
Punti
25
Tornei
42
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
1075
Punti
23
Tornei
43
Best: 33
▲
1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1075
Punti
25
Tornei
44
Best: 30
▲
2
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1050
Punti
25
Tornei
45
Best: 45
▲
2
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
1021
Punti
28
Tornei
46
Best: 40
▲
3
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1005
Punti
30
Tornei
47
Best: 29
▲
1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1005
Punti
29
Tornei
48
Best: 30
▲
4
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
995
Punti
29
Tornei
49
Best: 41
▲
1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
992
Punti
28
Tornei
50
Best: 42
▼
-5
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
989
Punti
28
Tornei
51
Best: 3
▲
34
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
980
Punti
24
Tornei
52
Best: 45
▼
-1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
974
Punti
25
Tornei
53
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
970
Punti
21
Tornei
54
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
970
Punti
25
Tornei
55
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
969
Punti
27
Tornei
56
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
950
Punti
30
Tornei
57
Best: 52
▲
4
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
936
Punti
28
Tornei
58
Best: 42
▲
1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
930
Punti
31
Tornei
59
Best: 59
▲
23
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
925
Punti
28
Tornei
60
Best: 56
▲
7
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
925
Punti
29
Tornei
61
Best: 44
▼
-1
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
924
Punti
33
Tornei
62
Best: 55
--
0
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
920
Punti
28
Tornei
63
Best: 63
▲
8
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
918
Punti
28
Tornei
64
Best: 23
▼
-1
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
900
Punti
24
Tornei
65
Best: 65
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
896
Punti
21
Tornei
66
Best: 21
▼
-9
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
895
Punti
28
Tornei
67
Best: 10
▼
-28
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
890
Punti
22
Tornei
68
Best: 55
▼
-4
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
881
Punti
31
Tornei
69
Best: 43
▼
-11
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
880
Punti
28
Tornei
70
Best: 6
▼
-2
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
865
Punti
23
Tornei
71
Best: 45
▼
-5
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
857
Punti
24
Tornei
72
Best: 56
▼
-3
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
844
Punti
19
Tornei
73
Best: 62
▼
-1
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
822
Punti
17
Tornei
74
Best: 41
▲
2
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
770
Punti
24
Tornei
75
Best: 54
▲
2
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
768
Punti
33
Tornei
76
Best: 49
▲
2
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
765
Punti
20
Tornei
77
Best: 35
▲
6
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
758
Punti
26
Tornei
78
Best: 63
▲
8
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
755
Punti
24
Tornei
79
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
751
Punti
29
Tornei
80
Best: 4
▲
1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
750
Punti
15
Tornei
81
Best: 38
▲
20
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
747
Punti
21
Tornei
82
Best: 74
▼
-8
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
746
Punti
25
Tornei
83
Best: 46
▲
7
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
743
Punti
29
Tornei
84
Best: 45
▲
16
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
736
Punti
26
Tornei
85
Best: 43
▲
2
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
730
Punti
29
Tornei
86
Best: 3
▲
2
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
721
Punti
21
Tornei
87
Best: 23
▲
21
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
719
Punti
33
Tornei
88
Best: 88
▲
4
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
718
Punti
27
Tornei
89
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
710
Punti
29
Tornei
90
Best: 75
▼
-15
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
707
Punti
29
Tornei
91
Best: 70
▼
-7
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
702
Punti
15
Tornei
92
Best: 33
▲
1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
695
Punti
27
Tornei
93
Best: 54
▼
-23
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
685
Punti
31
Tornei
94
Best: 36
▲
2
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
678
Punti
16
Tornei
95
Best: 76
▲
4
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
678
Punti
23
Tornei
96
Best: 62
▲
1
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
677
Punti
29
Tornei
97
Best: 89
▼
-2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
677
Punti
27
Tornei
98
Best: 71
▼
-25
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
668
Punti
23
Tornei
99
Best: 74
▼
-20
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
668
Punti
30
Tornei
100
Best: 74
▼
-9
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
664
Punti
29
Tornei
101
Best: 54
▼
-7
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
650
Punti
26
Tornei
102
Best: 78
▲
11
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
636
Punti
28
Tornei
103
Best: 42
▼
-1
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
633
Punti
21
Tornei
104
Best: 19
▼
-1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
630
Punti
27
Tornei
105
Best: 104
▼
-1
Martin Damm
USA, 30-09-2003
628
Punti
25
Tornei
106
Best: 88
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
619
Punti
20
Tornei
107
Best: 67
▼
-2
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
604
Punti
17
Tornei
108
Best: 108
▲
2
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
604
Punti
28
Tornei
109
Best: 58
▼
-2
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
602
Punti
28
Tornei
110
Best: 64
▼
-1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
601
Punti
21
Tornei
111
Best: 58
▼
-13
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
590
Punti
20
Tornei
112
Best: 108
▼
-1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
588
Punti
25
Tornei
113
Best: 89
▼
-1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
570
Punti
21
Tornei
114
Best: 107
▲
5
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
570
Punti
26
Tornei
115
Best: 86
▼
-1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
554
Punti
23
Tornei
116
Best: 92
▼
-1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
547
Punti
23
Tornei
117
Best: 116
▼
-1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
544
Punti
20
Tornei
118
Best: 3
▼
-1
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
538
Punti
22
Tornei
119
Best: 119
▲
1
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
525
Punti
16
Tornei
120
Best: 120
▲
1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
524
Punti
16
Tornei
121
Best: 49
▲
2
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
520
Punti
27
Tornei
122
Best: 122
--
0
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
518
Punti
29
Tornei
123
Best: 118
▲
1
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
517
Punti
29
Tornei
124
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
515
Punti
25
Tornei
125
Best: 91
▲
1
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
512
Punti
18
Tornei
126
Best: 77
▲
1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
511
Punti
23
Tornei
127
Best: 123
▲
2
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
508
Punti
25
Tornei
128
Best: 101
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
507
Punti
27
Tornei
129
Best: 129
▲
8
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
502
Punti
24
Tornei
130
Best: 16
▲
5
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
499
Punti
23
Tornei
131
Best: 118
▼
-13
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
498
Punti
28
Tornei
132
Best: 17
▼
-1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
496
Punti
19
Tornei
133
Best: 38
▼
-1
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
494
Punti
27
Tornei
134
Best: 102
▼
-4
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
489
Punti
17
Tornei
135
Best: 116
▼
-1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
487
Punti
15
Tornei
136
Best: 133
▼
-3
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
486
Punti
27
Tornei
137
Best: 136
▼
-1
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
474
Punti
23
Tornei
138
Best: 109
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
19
Tornei
139
Best: 107
--
0
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
442
Punti
30
Tornei
140
Best: 37
--
0
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
439
Punti
25
Tornei
141
Best: 17
--
0
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
438
Punti
17
Tornei
142
Best: 19
▲
4
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
432
Punti
21
Tornei
143
Best: 60
▲
7
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
429
Punti
29
Tornei
144
Best: 79
--
0
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
427
Punti
23
Tornei
145
Best: 87
▼
-2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
427
Punti
28
Tornei
146
Best: 99
▼
-4
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
411
Punti
18
Tornei
147
Best: 4
▼
-2
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
410
Punti
17
Tornei
148
Best: 146
▼
-1
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
404
Punti
26
Tornei
149
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
391
Punti
25
Tornei
150
Best: 145
▲
9
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
387
Punti
24
Tornei
151
Best: 134
--
0
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
379
Punti
28
Tornei
152
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
378
Punti
26
Tornei
153
Best: 137
▲
38
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
377
Punti
19
Tornei
154
Best: 153
▼
-1
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
370
Punti
36
Tornei
155
Best: 101
▼
-1
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
365
Punti
26
Tornei
156
Best: 156
▲
17
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
362
Punti
28
Tornei
157
Best: 52
▼
-2
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
360
Punti
12
Tornei
158
Best: 31
▼
-2
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
359
Punti
20
Tornei
159
Best: 47
▼
-2
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
358
Punti
30
Tornei
160
Best: 95
▼
-12
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
352
Punti
28
Tornei
161
Best: 161
▲
17
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
352
Punti
25
Tornei
162
Best: 153
▼
-4
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
351
Punti
28
Tornei
163
Best: 123
--
0
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
349
Punti
31
Tornei
164
Best: 67
▼
-4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
346
Punti
19
Tornei
165
Best: 148
▼
-4
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
344
Punti
25
Tornei
166
Best: 106
▼
-2
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
342
Punti
20
Tornei
167
Best: 125
▼
-1
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
341
Punti
18
Tornei
168
Best: 167
▼
-1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
341
Punti
29
Tornei
169
Best: 72
▼
-1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
340
Punti
13
Tornei
170
Best: 17
▲
36
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
339
Punti
30
Tornei
171
Best: 132
▼
-1
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
334
Punti
17
Tornei
172
Best: 157
▼
-10
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
334
Punti
25
Tornei
173
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
330
Punti
30
Tornei
174
Best: 133
▲
7
Colton Smith
USA, 05-03-2003
329
Punti
22
Tornei
175
Best: 159
▼
-3
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
328
Punti
15
Tornei
176
Best: 142
▼
-2
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
326
Punti
23
Tornei
177
Best: 49
▼
-12
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
323
Punti
25
Tornei
178
Best: 169
▼
-9
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
323
Punti
30
Tornei
179
Best: 24
▼
-2
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
321
Punti
15
Tornei
180
Best: 175
▼
-4
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
321
Punti
32
Tornei
181
Best: 181
▲
48
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
319
Punti
28
Tornei
182
Best: 179
▼
-3
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
319
Punti
33
Tornei
183
Best: 9
▼
-3
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
318
Punti
24
Tornei
184
Best: 174
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
317
Punti
28
Tornei
185
Best: 169
▼
-14
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
315
Punti
27
Tornei
186
Best: 31
▲
1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
309
Punti
17
Tornei
187
Best: 187
▲
1
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
307
Punti
17
Tornei
188
Best: 184
▲
1
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
305
Punti
29
Tornei
189
Best: 189
▲
23
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
303
Punti
32
Tornei
190
Best: 102
--
0
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
302
Punti
20
Tornei
191
Best: 133
▲
18
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
298
Punti
26
Tornei
192
Best: 58
▲
2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
298
Punti
17
Tornei
193
Best: 147
▲
38
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
293
Punti
17
Tornei
194
Best: 194
▲
19
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
293
Punti
29
Tornei
195
Best: 164
--
0
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
291
Punti
21
Tornei
196
Best: 190
▼
-3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
289
Punti
28
Tornei
197
Best: 105
▼
-14
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
288
Punti
24
Tornei
198
Best: 123
▼
-12
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
285
Punti
15
Tornei
199
Best: 131
▲
2
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
284
Punti
27
Tornei
200
Best: 118
▼
-18
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
283
Punti
23
Tornei
201
Best: 127
▼
-5
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
32
Tornei
202
Best: 83
▼
-5
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
282
Punti
11
Tornei
203
Best: 93
▼
-5
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
282
Punti
27
Tornei
204
Best: 202
▼
-2
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
276
Punti
30
Tornei
205
Best: 201
▼
-2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
273
Punti
30
Tornei
206
Best: 181
▼
-1
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
272
Punti
27
Tornei
207
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
269
Punti
25
Tornei
208
Best: 176
▼
-1
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
269
Punti
30
Tornei
209
Best: 204
▼
-5
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
269
Punti
30
Tornei
210
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
266
Punti
25
Tornei
211
Best: 103
▼
-11
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
265
Punti
17
Tornei
212
Best: 211
▼
-1
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
263
Punti
18
Tornei
213
Best: 213
▲
6
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
261
Punti
27
Tornei
214
Best: 214
▲
3
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
261
Punti
32
Tornei
215
Best: 214
▼
-1
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
260
Punti
27
Tornei
216
Best: 196
▲
6
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
260
Punti
27
Tornei
217
Best: 97
▼
-18
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
260
Punti
28
Tornei
218
Best: 215
▼
-3
Henri Squire
GER, 27-09-2000
259
Punti
29
Tornei
219
Best: 216
▼
-3
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
259
Punti
30
Tornei
220
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
256
Punti
14
Tornei
221
Best: 27
▼
-1
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
255
Punti
22
Tornei
222
Best: 142
▲
5
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
252
Punti
32
Tornei
223
Best: 194
▲
20
Dan Added
FRA, 13-04-1999
251
Punti
30
Tornei
224
Best: 224
▲
2
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
251
Punti
32
Tornei
225
Best: 211
--
0
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
249
Punti
27
Tornei
226
Best: 95
▼
-5
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
249
Punti
24
Tornei
227
Best: 141
▼
-35
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
248
Punti
28
Tornei
228
Best: 225
▲
10
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
246
Punti
28
Tornei
229
Best: 121
▲
11
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
245
Punti
18
Tornei
230
Best: 219
▲
11
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
243
Punti
24
Tornei
231
Best: 230
▼
-1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
243
Punti
30
Tornei
232
Best: 217
▲
4
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
242
Punti
25
Tornei
233
Best: 217
▼
-5
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
241
Punti
27
Tornei
234
Best: 232
▼
-2
Braden Shick
USA, 24-10-2003
240
Punti
26
Tornei
235
Best: 168
▼
-2
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
240
Punti
34
Tornei
236
Best: 83
▼
-2
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
237
Punti
20
Tornei
237
Best: 183
▼
-2
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
237
Punti
26
Tornei
238
Best: 237
▼
-1
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
236
Punti
26
Tornei
239
Best: 174
--
0
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
236
Punti
32
Tornei
240
Best: 164
▲
2
James McCabe
AUS, 05-07-2003
235
Punti
28
Tornei
241
Best: 231
▲
3
Max Houkes
NED, 03-07-2000
234
Punti
27
Tornei
242
Best: 50
▲
4
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
226
Punti
15
Tornei
243
Best: 126
▲
4
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
224
Punti
17
Tornei
244
Best: 113
▼
-21
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
224
Punti
22
Tornei
245
Best: 187
▲
5
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
224
Punti
28
Tornei
246
Best: 246
▲
2
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
223
Punti
26
Tornei
247
Best: 247
▲
5
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
223
Punti
28
Tornei
248
Best: 248
▲
5
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
222
Punti
30
Tornei
249
Best: 247
▲
7
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
222
Punti
30
Tornei
250
Best: 248
▲
13
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
219
Punti
26
Tornei
251
Best: 251
▲
4
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
219
Punti
27
Tornei
252
Best: 252
▲
5
Diego Dedura
GER, 0
219
Punti
29
Tornei
253
Best: 240
▼
-4
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
218
Punti
26
Tornei
254
Best: 254
▲
4
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
218
Punti
31
Tornei
255
Best: 147
▲
4
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
33
Tornei
256
Best: 222
▲
4
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
217
Punti
30
Tornei
257
Best: 257
▲
4
Max Basing
GBR, 02-10-2002
216
Punti
22
Tornei
258
Best: 199
▼
-4
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
214
Punti
26
Tornei
259
Best: 210
▲
7
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
213
Punti
24
Tornei
260
Best: 260
▲
18
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
212
Punti
31
Tornei
261
Best: 181
▲
6
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
211
Punti
23
Tornei
262
Best: 262
▲
6
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
211
Punti
23
Tornei
263
Best: 167
▼
-18
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
211
Punti
29
Tornei
264
Best: 108
▲
6
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
29
Tornei
265
Best: 237
▲
6
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
209
Punti
22
Tornei
266
Best: 266
▲
6
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
209
Punti
24
Tornei
267
Best: 259
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
209
Punti
31
Tornei
268
Best: 193
▲
1
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
208
Punti
30
Tornei
269
Best: 172
▲
18
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
206
Punti
28
Tornei
270
Best: 270
▲
4
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
12
Tornei
271
Best: 261
▲
5
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
204
Punti
18
Tornei
272
Best: 175
▲
5
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
204
Punti
29
Tornei
273
Best: 125
▼
-49
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
203
Punti
23
Tornei
274
Best: 267
▲
1
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
202
Punti
18
Tornei
275
Best: 242
▲
4
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
202
Punti
25
Tornei
276
Best: 118
▲
8
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
200
Punti
19
Tornei
277
Best: 7
▼
-26
David Goffin
BEL, 07-12-1990
198
Punti
17
Tornei
278
Best: 184
▼
-14
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
198
Punti
23
Tornei
279
Best: 210
▲
3
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
197
Punti
33
Tornei
280
Best: 235
▲
3
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
195
Punti
28
Tornei
281
Best: 267
▲
4
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
194
Punti
30
Tornei
282
Best: 282
▲
4
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
193
Punti
24
Tornei
283
Best: 274
▲
5
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
193
Punti
31
Tornei
284
Best: 262
▼
-22
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
191
Punti
18
Tornei
285
Best: 285
▲
7
Florian Broska
GER, 01-01-1998
191
Punti
23
Tornei
286
Best: 257
▲
14
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
188
Punti
34
Tornei
287
Best: 105
▲
17
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
187
Punti
21
Tornei
288
Best: 109
▼
-103
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
187
Punti
9
Tornei
289
Best: 289
▲
2
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
187
Punti
30
Tornei
290
Best: 290
▲
56
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
186
Punti
33
Tornei
291
Best: 214
▼
-2
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
185
Punti
24
Tornei
292
Best: 180
▼
-12
Justin Engel
GER, 01-10-2007
185
Punti
25
Tornei
293
Best: 293
▲
8
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
185
Punti
34
Tornei
294
Best: 250
▼
-13
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
183
Punti
22
Tornei
295
Best: 275
▼
-1
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
183
Punti
24
Tornei
296
Best: 256
--
0
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
182
Punti
20
Tornei
297
Best: 161
▲
10
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
182
Punti
23
Tornei
298
Best: 138
▼
-8
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
181
Punti
20
Tornei
299
Best: 299
▲
42
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
181
Punti
24
Tornei
300
Best: 298
▲
8
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
181
Punti
27
Tornei
301
Best: 301
▲
16
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
180
Punti
26
Tornei
302
Best: 290
▼
-5
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
180
Punti
29
Tornei
303
Best: 271
▲
7
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
179
Punti
27
Tornei
304
Best: 241
▼
-5
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
178
Punti
27
Tornei
305
Best: 284
▼
-3
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
176
Punti
27
Tornei
306
Best: 177
▼
-3
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
176
Punti
29
Tornei
307
Best: 200
▼
-1
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
175
Punti
18
Tornei
308
Best: 26
▲
1
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
173
Punti
12
Tornei
309
Best: 309
▲
2
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
173
Punti
28
Tornei
310
Best: 310
▲
3
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
173
Punti
40
Tornei
311
Best: 311
▲
9
Max Schoenhaus
GER, 0
172
Punti
24
Tornei
312
Best: 116
▼
-14
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
172
Punti
25
Tornei
313
Best: 313
▲
2
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
171
Punti
30
Tornei
314
Best: 314
▲
5
Thomas Faurel
FRA, 0
170
Punti
29
Tornei
315
Best: 212
▼
-20
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
170
Punti
17
Tornei
316
Best: 147
▼
-11
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
169
Punti
15
Tornei
317
Best: 182
▼
-1
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
169
Punti
22
Tornei
318
Best: 258
▲
6
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
167
Punti
20
Tornei
319
Best: 263
▲
2
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
166
Punti
27
Tornei
320
Best: 268
▲
32
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
166
Punti
34
Tornei
321
Best: 287
▼
-7
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
164
Punti
28
Tornei
322
Best: 250
▼
-4
Andres Martin
USA, 07-07-2001
163
Punti
27
Tornei
323
Best: 196
--
0
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
163
Punti
27
Tornei
324
Best: 197
▼
-51
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
162
Punti
27
Tornei
325
Best: 315
▲
2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
162
Punti
28
Tornei
326
Best: 326
▲
9
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
161
Punti
31
Tornei
327
Best: 6
▼
-2
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
160
Punti
13
Tornei
328
Best: 278
▼
-2
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
159
Punti
27
Tornei
329
Best: 329
▲
14
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
159
Punti
29
Tornei
330
Best: 158
▼
-1
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
158
Punti
24
Tornei
331
Best: 276
▼
-1
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
157
Punti
18
Tornei
332
Best: 208
▼
-1
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
157
Punti
21
Tornei
333
Best: 300
▼
-1
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
157
Punti
26
Tornei
334
Best: 168
--
0
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
157
Punti
27
Tornei
335
Best: 267
▼
-2
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
157
Punti
28
Tornei
336
Best: 78
--
0
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
156
Punti
20
Tornei
337
Best: 221
--
0
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
156
Punti
20
Tornei
338
Best: 180
--
0
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
156
Punti
21
Tornei
339
Best: 339
▲
10
Ognjen Milic
SRB, 0
156
Punti
22
Tornei
340
Best: 177
--
0
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
156
Punti
23
Tornei
341
Best: 333
▼
-2
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
156
Punti
23
Tornei
342
Best: 212
▼
-14
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
156
Punti
27
Tornei
343
Best: 343
▲
4
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
155
Punti
29
Tornei
344
Best: 316
▼
-2
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
153
Punti
23
Tornei
345
Best: 116
▼
-1
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
152
Punti
22
Tornei
346
Best: 346
▼
-1
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
152
Punti
23
Tornei
347
Best: 306
▲
7
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
150
Punti
23
Tornei
348
Best: 286
▼
-36
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
150
Punti
26
Tornei
349
Best: 159
▲
15
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
148
Punti
22
Tornei
350
Best: 78
▼
-28
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
148
Punti
28
Tornei
351
Best: 235
▲
23
Marko Topo
GER, 13-09-2003
147
Punti
20
Tornei
352
Best: 287
▲
7
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
146
Punti
24
Tornei
353
Best: 339
--
0
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
145
Punti
38
Tornei
354
Best: 254
▲
4
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
142
Punti
17
Tornei
355
Best: 354
▲
1
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
142
Punti
24
Tornei
356
Best: 257
▼
-8
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
141
Punti
20
Tornei
357
Best: 202
▲
3
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
140
Punti
17
Tornei
358
Best: 358
▲
3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
140
Punti
26
Tornei
359
Best: 278
▲
4
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
140
Punti
38
Tornei
360
Best: 305
▼
-5
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
139
Punti
22
Tornei
361
Best: 249
▼
-4
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
139
Punti
31
Tornei
362
Best: 243
▲
3
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
138
Punti
26
Tornei
363
Best: 315
▲
3
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
137
Punti
12
Tornei
364
Best: 335
▲
3
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
15
Tornei
365
Best: 365
▲
4
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
137
Punti
25
Tornei
366
Best: 80
▲
4
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
136
Punti
21
Tornei
367
Best: 367
▲
5
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
136
Punti
26
Tornei
368
Best: 341
▲
7
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
369
Best: 369
▲
7
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
133
Punti
19
Tornei
370
Best: 347
▼
-19
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
133
Punti
31
Tornei
371
Best: 260
▲
8
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
133
Punti
40
Tornei
372
Best: 289
▼
-22
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
132
Punti
15
Tornei
373
Best: 373
▲
4
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
132
Punti
24
Tornei
374
Best: 373
▲
7
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
132
Punti
27
Tornei
375
Best: 279
▲
7
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
132
Punti
30
Tornei
376
Best: 372
▲
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
131
Punti
23
Tornei
377
Best: 229
▼
-4
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
131
Punti
26
Tornei
378
Best: 378
▲
6
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
131
Punti
30
Tornei
379
Best: 260
▼
-17
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
131
Punti
32
Tornei
380
Best: 380
▲
3
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
130
Punti
13
Tornei
381
Best: 176
▲
5
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
130
Punti
22
Tornei
382
Best: 171
▲
5
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
130
Punti
22
Tornei
383
Best: 181
▼
-12
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
130
Punti
23
Tornei
384
Best: 368
▼
-16
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
130
Punti
25
Tornei
385
Best: 385
▲
4
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
129
Punti
18
Tornei
386
Best: 386
▲
27
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
129
Punti
28
Tornei
387
Best: 167
▲
62
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
128
Punti
16
Tornei
388
Best: 358
▲
3
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
128
Punti
22
Tornei
389
Best: 389
▲
9
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
128
Punti
30
Tornei
390
Best: 365
▲
3
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
127
Punti
25
Tornei
391
Best: 351
▼
-13
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
126
Punti
26
Tornei
392
Best: 191
▲
4
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
125
Punti
17
Tornei
393
Best: 363
▲
29
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
125
Punti
24
Tornei
394
Best: 394
▲
64
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
125
Punti
28
Tornei
395
Best: 158
▼
-1
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
125
Punti
32
Tornei
396
Best: 93
▼
-4
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
124
Punti
18
Tornei
397
Best: 382
▲
2
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
124
Punti
27
Tornei
398
Best: 398
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
123
Punti
31
Tornei
399
Best: 185
▲
3
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
123
Punti
33
Tornei
400
Best: 385
▼
-15
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
122
Punti
16
Tornei
401
Best: 393
▲
2
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
122
Punti
18
Tornei
402
Best: 395
▲
2
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
122
Punti
25
Tornei
403
Best: 76
▼
-110
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
121
Punti
13
Tornei
404
Best: 392
▲
1
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
121
Punti
20
Tornei
405
Best: 399
▲
1
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
121
Punti
28
Tornei
406
Best: 406
▲
148
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
120
Punti
12
Tornei
407
Best: 346
▼
-12
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
120
Punti
31
Tornei
408
Best: 397
▼
-11
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
118
Punti
21
Tornei
409
Best: 230
--
0
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
117
Punti
16
Tornei
410
Best: 248
▼
-20
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
117
Punti
28
Tornei
411
Best: 403
▼
-4
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
117
Punti
31
Tornei
412
Best: 256
▼
-1
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
116
Punti
22
Tornei
413
Best: 412
▼
-1
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
116
Punti
25
Tornei
414
Best: 410
▼
-4
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
116
Punti
25
Tornei
415
Best: 289
▼
-1
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
115
Punti
17
Tornei
416
Best: 307
▼
-16
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
114
Punti
23
Tornei
417
Best: 299
▼
-2
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
114
Punti
28
Tornei
418
Best: 340
▲
2
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
113
Punti
27
Tornei
419
Best: 301
--
0
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
113
Punti
28
Tornei
420
Best: 404
▲
1
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
421
Best: 244
▲
2
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
112
Punti
29
Tornei
422
Best: 414
▲
2
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
111
Punti
24
Tornei
423
Best: 319
▲
3
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
111
Punti
32
Tornei
424
Best: 424
▲
3
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
110
Punti
24
Tornei
425
Best: 425
▲
4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
110
Punti
28
Tornei
426
Best: 426
▲
17
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
109
Punti
25
Tornei
427
Best: 427
▲
3
Tiago Torres
POR, 0
109
Punti
29
Tornei
428
Best: 284
▲
6
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
108
Punti
21
Tornei
429
Best: 342
▲
6
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
108
Punti
25
Tornei
430
Best: 324
▲
7
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
107
Punti
12
Tornei
431
Best: 211
▲
2
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
107
Punti
17
Tornei
432
Best: 295
▲
7
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
107
Punti
23
Tornei
433
Best: 433
▲
8
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
107
Punti
26
Tornei
434
Best: 434
▲
14
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
107
Punti
28
Tornei
435
Best: 358
▲
79
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
106
Punti
12
Tornei
436
Best: 436
▲
10
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
106
Punti
14
Tornei
437
Best: 437
▲
20
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
106
Punti
26
Tornei
438
Best: 142
▼
-50
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
105
Punti
23
Tornei
439
Best: 439
▲
14
Niels Visker
NED, 05-10-2001
105
Punti
27
Tornei
440
Best: 321
▲
4
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
105
Punti
28
Tornei
441
Best: 153
▲
4
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
105
Punti
29
Tornei
442
Best: 347
▼
-6
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
104
Punti
26
Tornei
443
Best: 240
▼
-18
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
104
Punti
30
Tornei
444
Best: 123
▼
-27
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
103
Punti
14
Tornei
445
Best: 252
▲
5
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
103
Punti
16
Tornei
446
Best: 357
▲
5
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
103
Punti
25
Tornei
447
Best: 447
▲
5
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
103
Punti
29
Tornei
448
Best: 448
▼
-10
Daniel Siniakov
CZE, 0
102
Punti
17
Tornei
449
Best: 316
▲
6
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
102
Punti
20
Tornei
450
Best: 450
▲
42
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
102
Punti
20
Tornei
451
Best: 281
▲
19
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
102
Punti
26
Tornei
452
Best: 55
▼
-21
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
101
Punti
6
Tornei
453
Best: 395
▲
1
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
101
Punti
17
Tornei
454
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
101
Punti
20
Tornei
455
Best: 314
▲
4
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
101
Punti
32
Tornei
456
Best: 139
▲
4
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
100
Punti
7
Tornei
457
Best: 170
▼
-25
James Trotter
JPN, 01-01-1900
100
Punti
18
Tornei
458
Best: 449
▲
3
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
100
Punti
24
Tornei
459
Best: 459
▲
34
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
100
Punti
25
Tornei
460
Best: 318
▲
7
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
100
Punti
34
Tornei
461
Best: 356
▼
-14
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
99
Punti
17
Tornei
462
Best: 462
--
0
Karim Bennani
MAR, 0
99
Punti
19
Tornei
463
Best: 463
▲
21
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
99
Punti
27
Tornei
464
Best: 160
--
0
Li Tu
AUS, 27-05-1996
98
Punti
14
Tornei
465
Best: 280
▲
33
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
98
Punti
25
Tornei
466
Best: 302
▼
-48
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
98
Punti
25
Tornei
467
Best: 63
▲
1
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
97
Punti
10
Tornei
468
Best: 373
▼
-3
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
96
Punti
19
Tornei
469
Best: 356
--
0
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
96
Punti
23
Tornei
470
Best: 470
▲
9
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
95
Punti
16
Tornei
471
Best: 416
▲
2
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
95
Punti
17
Tornei
472
Best: 415
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
26
Tornei
473
Best: 449
▼
-7
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
95
Punti
29
Tornei
474
Best: 270
▼
-2
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
94
Punti
16
Tornei
475
Best: 222
▼
-1
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
94
Punti
24
Tornei
476
Best: 368
▼
-1
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
477
Best: 476
▼
-1
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
94
Punti
30
Tornei
478
Best: 347
▼
-70
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
93
Punti
11
Tornei
479
Best: 361
▲
1
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
93
Punti
19
Tornei
480
Best: 261
▼
-52
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
93
Punti
22
Tornei
481
Best: 432
▼
-41
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
93
Punti
23
Tornei
482
Best: 482
▲
47
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
92
Punti
13
Tornei
483
Best: 219
▼
-2
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
92
Punti
15
Tornei
484
Best: 347
▼
-2
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
92
Punti
21
Tornei
485
Best: 485
▲
1
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
91
Punti
21
Tornei
486
Best: 424
▼
-44
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
91
Punti
23
Tornei
487
Best: 487
▲
21
Karl Poling
USA, 04-08-1999
91
Punti
28
Tornei
488
Best: 421
▼
-1
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
91
Punti
28
Tornei
489
Best: 424
▼
-1
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
91
Punti
29
Tornei
490
Best: 490
▲
35
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
91
Punti
40
Tornei
491
Best: 357
▼
-14
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
90
Punti
7
Tornei
492
Best: 39
▼
-2
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
90
Punti
17
Tornei
493
Best: 493
▼
-2
Enzo Aguiard
AUS, 0
90
Punti
19
Tornei
494
Best: 494
▲
22
Anton Shepp
NZL, 0
90
Punti
21
Tornei
495
Best: 448
▼
-12
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
90
Punti
24
Tornei
496
Best: 177
▲
32
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
90
Punti
28
Tornei
497
Best: 320
▼
-3
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
90
Punti
30
Tornei
498
Best: 485
▼
-1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
89
Punti
25
Tornei
499
Best: 409
▼
-83
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
89
Punti
25
Tornei
500
Best: 378
--
0
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
88
Punti
24
Tornei
501
Best: 21
--
0
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
88
Punti
7
Tornei
502
Best: 424
▼
-3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
88
Punti
28
Tornei
503
Best: 383
▼
-14
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
87
Punti
13
Tornei
504
Best: 288
▼
-19
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
87
Punti
19
Tornei
505
Best: 427
▼
-2
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
87
Punti
20
Tornei
506
Best: 187
▼
-43
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
87
Punti
23
Tornei
507
Best: 507
▲
4
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
87
Punti
25
Tornei
508
Best: 462
▼
-4
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
87
Punti
34
Tornei
509
Best: 509
▲
103
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
86
Punti
19
Tornei
510
Best: 510
▼
-5
Niels McDonald
GER, 0
86
Punti
19
Tornei
511
Best: 506
▼
-5
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
86
Punti
19
Tornei
512
Best: 364
▼
-5
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
86
Punti
24
Tornei
513
Best: 507
▼
-3
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
86
Punti
28
Tornei
514
Best: 449
▼
-2
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
86
Punti
28
Tornei
515
Best: 390
▼
-20
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
85
Punti
14
Tornei
516
Best: 477
▲
17
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
85
Punti
19
Tornei
517
Best: 318
▼
-2
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
84
Punti
19
Tornei
518
Best: 340
▼
-5
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
84
Punti
26
Tornei
519
Best: 517
▼
-2
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
84
Punti
30
Tornei
520
Best: 227
▼
-24
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
83
Punti
18
Tornei
521
Best: 467
▼
-3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
83
Punti
20
Tornei
522
Best: 263
▼
-3
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
83
Punti
22
Tornei
523
Best: 449
▼
-3
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
83
Punti
22
Tornei
524
Best: 524
▲
158
Spencer Johnson
USA, 0
82
Punti
10
Tornei
525
Best: 449
▼
-3
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
82
Punti
17
Tornei
526
Best: 183
▲
1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
22
Tornei
527
Best: 508
▲
8
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
81
Punti
23
Tornei
528
Best: 127
▼
-4
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
81
Punti
27
Tornei
529
Best: 520
▲
1
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
80
Punti
24
Tornei
530
Best: 530
▲
55
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
80
Punti
25
Tornei
531
Best: 436
▲
1
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
80
Punti
33
Tornei
532
Best: 463
▲
7
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
79
Punti
12
Tornei
533
Best: 334
▲
1
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
79
Punti
22
Tornei
534
Best: 534
▲
2
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
79
Punti
23
Tornei
535
Best: 527
▲
5
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
78
Punti
23
Tornei
536
Best: 507
▼
-5
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
78
Punti
25
Tornei
537
Best: 161
▼
-28
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
78
Punti
26
Tornei
538
Best: 538
▲
7
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
78
Punti
27
Tornei
539
Best: 539
▲
184
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
78
Punti
28
Tornei
540
Best: 540
▲
11
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
77
Punti
17
Tornei
541
Best: 541
--
0
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
77
Punti
24
Tornei
542
Best: 542
--
0
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
76
Punti
29
Tornei
543
Best: 288
--
0
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
75
Punti
8
Tornei
544
Best: 485
▼
-21
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
75
Punti
18
Tornei
545
Best: 544
▼
-1
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
75
Punti
23
Tornei
546
Best: 546
▲
12
Peter Makk
HUN, 0
75
Punti
24
Tornei
547
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
74
Punti
17
Tornei
548
Best: 229
--
0
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
74
Punti
25
Tornei
549
Best: 527
▲
1
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
73
Punti
13
Tornei
550
Best: 550
▲
154
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
73
Punti
17
Tornei
551
Best: 439
▲
8
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
73
Punti
26
Tornei
552
Best: 388
▼
-50
Karan Singh
IND, 30-06-2003
73
Punti
26
Tornei
553
Best: 418
▲
8
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
73
Punti
26
Tornei
554
Best: 554
▲
14
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
73
Punti
27
Tornei
555
Best: 458
▼
-2
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
73
Punti
28
Tornei
556
Best: 556
▲
62
Dylan Dietrich
SUI, 22-09-2004
72
Punti
7
Tornei
557
Best: 557
▲
25
Timo Legout
FRA, 13-03-2002
72
Punti
8
Tornei
558
Best: 455
▼
-3
James Story
GBR, 05-03-2001
72
Punti
14
Tornei
559
Best: 383
▼
-3
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
72
Punti
16
Tornei
560
Best: 486
▼
-3
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
72
Punti
16
Tornei
561
Best: 485
▼
-12
Digvijay Pratap Singh
IND, 02-06-2000
72
Punti
27
Tornei
562
Best: 562
▼
-25
Toufik Sahtali
ALG, 0
72
Punti
32
Tornei
563
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
564
Best: 564
▲
26
Gavin Young
USA, 0
71
Punti
17
Tornei
565
Best: 565
▲
19
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
71
Punti
24
Tornei
566
Best: 532
▼
-28
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
71
Punti
26
Tornei
567
Best: 477
--
0
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
71
Punti
32
Tornei
568
Best: 208
▲
76
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
70
Punti
12
Tornei
569
Best: 469
▼
-4
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
70
Punti
14
Tornei
570
Best: 515
▼
-10
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
70
Punti
24
Tornei
571
Best: 424
▼
-9
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
70
Punti
28
Tornei
572
Best: 546
▲
24
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
69
Punti
12
Tornei
573
Best: 569
▼
-3
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
69
Punti
17
Tornei
574
Best: 358
▼
-3
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
69
Punti
21
Tornei
575
Best: 575
▲
18
Lorenzo Angelini
ITA, 0
69
Punti
26
Tornei
576
Best: 538
▼
-12
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
68
Punti
10
Tornei
577
Best: 289
▼
-99
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
68
Punti
14
Tornei
578
Best: 572
▼
-6
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
68
Punti
15
Tornei
579
Best: 361
▼
-6
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
68
Punti
18
Tornei
580
Best: 580
▼
-33
Alec Deckers
NED, 0
68
Punti
23
Tornei
581
Best: 433
▼
-15
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
68
Punti
23
Tornei
582
Best: 498
▼
-61
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
68
Punti
26
Tornei
583
Best: 99
▼
-8
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
584
Best: 491
▼
-7
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
67
Punti
23
Tornei
585
Best: 431
▲
47
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
67
Punti
31
Tornei
586
Best: 578
▼
-8
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
66
Punti
12
Tornei
587
Best: 285
▲
33
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
66
Punti
14
Tornei
588
Best: 519
▼
-9
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
66
Punti
20
Tornei
589
Best: 447
▼
-9
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
66
Punti
24
Tornei
590
Best: 590
▲
72
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
66
Punti
25
Tornei
591
Best: 570
▼
-10
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
66
Punti
26
Tornei
592
Best: 574
▼
-18
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
66
Punti
30
Tornei
593
Best: 470
▲
28
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
66
Punti
30
Tornei
594
Best: 191
▼
-11
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
595
Best: 479
▼
-43
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
65
Punti
21
Tornei
596
Best: 479
▼
-4
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
65
Punti
22
Tornei
597
Best: 586
▼
-11
Karol Filar
POL, 31-08-1998
65
Punti
25
Tornei
598
Best: 525
▼
-10
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
65
Punti
27
Tornei
599
Best: 517
▼
-12
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
65
Punti
28
Tornei
600
Best: 600
▼
-11
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
64
Punti
9
Tornei
601
Best: 150
▼
-10
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
64
Punti
16
Tornei
602
Best: 438
▼
-26
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
64
Punti
20
Tornei
603
Best: 410
▼
-8
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
64
Punti
32
Tornei
604
Best: 535
▲
213
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
63
Punti
11
Tornei
605
Best: 474
▼
-1
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
63
Punti
19
Tornei
606
Best: 597
▼
-9
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
63
Punti
20
Tornei
607
Best: 590
▼
-9
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
63
Punti
23
Tornei
608
Best: 573
▼
-8
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
63
Punti
27
Tornei
609
Best: 561
▼
-2
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
63
Punti
32
Tornei
610
Best: 484
▼
-11
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
62
Punti
22
Tornei
611
Best: 563
▼
-10
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
5
Tornei
612
Best: 74
▼
-10
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
61
Punti
13
Tornei
613
Best: 316
▼
-8
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
61
Punti
21
Tornei
614
Best: 530
▲
2
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
61
Punti
25
Tornei
615
Best: 606
▼
-9
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
61
Punti
25
Tornei
616
Best: 524
▲
6
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
61
Punti
30
Tornei
617
Best: 586
▼
-9
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
61
Punti
32
Tornei
618
Best: 432
▲
27
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
60
Punti
14
Tornei
619
Best: 433
▼
-16
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
60
Punti
14
Tornei
620
Best: 613
▼
-7
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
60
Punti
21
Tornei
621
Best: 614
▼
-7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
60
Punti
22
Tornei
622
Best: 615
▼
-7
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
60
Punti
23
Tornei
623
Best: 237
▼
-6
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
60
Punti
27
Tornei
624
Best: 430
▼
-5
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
59
Punti
12
Tornei
625
Best: 416
▼
-1
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
58
Punti
10
Tornei
626
Best: 448
--
0
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
58
Punti
14
Tornei
627
Best: 595
▲
1
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
58
Punti
19
Tornei
628
Best: 170
▲
1
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
58
Punti
20
Tornei
629
Best: 594
▲
31
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
58
Punti
25
Tornei
630
Best: 563
▲
69
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
58
Punti
27
Tornei
631
Best: 476
▲
2
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
58
Punti
31
Tornei
632
Best: 520
▲
2
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
57
Punti
10
Tornei
633
Best: 136
▼
-23
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
57
Punti
10
Tornei
634
Best: 285
▲
40
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
57
Punti
11
Tornei
635
Best: 635
--
0
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
57
Punti
12
Tornei
636
Best: 455
▼
-11
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
57
Punti
12
Tornei
637
Best: 296
▼
-7
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
57
Punti
20
Tornei
638
Best: 443
--
0
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
27
Tornei
639
Best: 540
▼
-45
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
57
Punti
30
Tornei
640
Best: 552
▼
-13
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
56
Punti
13
Tornei
641
Best: 384
▼
-2
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
56
Punti
14
Tornei
642
Best: 603
▼
-1
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
22
Tornei
643
Best: 643
▼
-1
Bruno Fernandez
BRA, 0
56
Punti
26
Tornei
644
Best: 623
▼
-21
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
56
Punti
31
Tornei
645
Best: 643
▼
-2
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
56
Punti
47
Tornei
646
Best: 645
▲
55
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
55
Punti
14
Tornei
647
Best: 647
▲
108
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
55
Punti
19
Tornei
648
Best: 648
▲
4
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
55
Punti
20
Tornei
649
Best: 649
▲
47
Pieter De Lange
NED, 0
55
Punti
21
Tornei
650
Best: 569
▼
-81
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
55
Punti
25
Tornei
651
Best: 502
▲
34
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
55
Punti
26
Tornei
652
Best: 403
▲
36
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
54
Punti
7
Tornei
653
Best: 481
▼
-4
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
54
Punti
8
Tornei
654
Best: 536
▲
11
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
54
Punti
11
Tornei
655
Best: 517
▼
-9
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
54
Punti
13
Tornei
656
Best: 162
▼
-6
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
54
Punti
13
Tornei
657
Best: 613
▼
-17
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
54
Punti
17
Tornei
658
Best: 477
▼
-7
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
54
Punti
19
Tornei
659
Best: 653
▼
-6
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
54
Punti
21
Tornei
660
Best: 660
▼
-29
Maximo Zeitune
ARG, 0
54
Punti
22
Tornei
661
Best: 634
▼
-7
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
54
Punti
22
Tornei
662
Best: 638
▼
-14
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
54
Punti
23
Tornei
663
Best: 654
▼
-8
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
54
Punti
25
Tornei
664
Best: 99
▼
-7
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
53
Punti
11
Tornei
665
Best: 665
▼
-1
Duncan Chan
CAN, 0
53
Punti
8
Tornei
666
Best: 315
▼
-30
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
53
Punti
11
Tornei
667
Best: 625
▼
-9
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
15
Tornei
668
Best: 668
▼
-9
Ryan Colby
USA, 0
53
Punti
16
Tornei
669
Best: 513
▲
1
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
53
Punti
23
Tornei
670
Best: 651
▼
-9
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
53
Punti
24
Tornei
671
Best: 671
▼
-8
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
52
Punti
5
Tornei
672
Best: 448
▼
-6
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
52
Punti
14
Tornei
673
Best: 614
▼
-6
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
52
Punti
18
Tornei
674
Best: 624
▼
-6
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
52
Punti
20
Tornei
675
Best: 450
▼
-3
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
52
Punti
36
Tornei
676
Best: 616
▼
-29
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
51
Punti
15
Tornei
677
Best: 279
▲
54
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
51
Punti
16
Tornei
678
Best: 588
▼
-9
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
51
Punti
19
Tornei
679
Best: 238
▼
-8
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
51
Punti
23
Tornei
680
Best: 675
▼
-5
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
51
Punti
24
Tornei
681
Best: 677
▼
-4
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
51
Punti
33
Tornei
682
Best: 465
▼
-3
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
50
Punti
18
Tornei
683
Best: 599
▲
56
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
50
Punti
23
Tornei
684
Best: 552
▼
-4
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
50
Punti
23
Tornei
685
Best: 207
▼
-2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
49
Punti
12
Tornei
686
Best: 463
▲
44
Sander Jong
NED, 18-05-2000
49
Punti
18
Tornei
687
Best: 687
▼
-3
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
49
Punti
18
Tornei
688
Best: 439
▲
17
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
49
Punti
19
Tornei
689
Best: 483
▲
18
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
49
Punti
21
Tornei
690
Best: 625
▼
-14
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
49
Punti
27
Tornei
691
Best: 691
▼
-5
Timofei Derepasko
RUS, 0
49
Punti
27
Tornei
692
Best: 692
▲
33
Hoyoung Roh
KOR, 0
48
Punti
11
Tornei
693
Best: 689
▼
-4
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
48
Punti
13
Tornei
694
Best: 526
▼
-4
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
48
Punti
16
Tornei
695
Best: 586
▼
-4
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
48
Punti
16
Tornei
696
Best: 653
▼
-18
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
48
Punti
16
Tornei
697
Best: 697
▼
-4
Dong Ju Kim
KOR, 0
48
Punti
18
Tornei
698
Best: 546
▼
-4
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
48
Punti
18
Tornei
699
Best: 620
▼
-4
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
48
Punti
20
Tornei
700
Best: 696
▲
6
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
48
Punti
21
Tornei
701
Best: 701
▼
-3
Marc Majdandzic
GER, 0
48
Punti
23
Tornei
702
Best: 687
▼
-15
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
48
Punti
28
Tornei
703
Best: 700
--
0
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
47
Punti
15
Tornei
704
Best: 527
▼
-2
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
47
Punti
16
Tornei
705
Best: 549
▼
-8
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
47
Punti
23
Tornei
706
Best: 704
▲
2
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
47
Punti
28
Tornei
707
Best: 125
▼
-181
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
46
Punti
5
Tornei
708
Best: 708
▲
129
Khololwam Montsi
RSA, 20-11-2002
46
Punti
7
Tornei
709
Best: 145
▲
2
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
46
Punti
9
Tornei
710
Best: 710
▲
28
Pavel Lagutin
RUS, 0
46
Punti
18
Tornei
711
Best: 711
▲
2
Kasra Rahmani
IRI, 0
46
Punti
18
Tornei
712
Best: 652
▲
2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
46
Punti
23
Tornei
713
Best: 713
▲
38
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
46
Punti
23
Tornei
714
Best: 542
▼
-33
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
46
Punti
24
Tornei
715
Best: 700
▼
-15
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
46
Punti
24
Tornei
716
Best: 716
--
0
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
46
Punti
26
Tornei
717
Best: 707
▼
-8
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
46
Punti
28
Tornei
718
Best: 491
▲
62
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
45
Punti
11
Tornei
719
Best: 4
▼
-2
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
45
Punti
9
Tornei
720
Best: 617
▼
-1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
12
Tornei
721
Best: 721
▲
73
Anton Arzhankin
RUS, 0
45
Punti
17
Tornei
722
Best: 705
▼
-2
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
20
Tornei
723
Best: 576
▼
-2
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
45
Punti
23
Tornei
724
Best: 656
▼
-2
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
45
Punti
24
Tornei
725
Best: 724
▼
-1
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
45
Punti
27
Tornei
726
Best: 595
▲
1
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
44
Punti
14
Tornei
727
Best: 604
▼
-1
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
14
Tornei
728
Best: 728
▲
1
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
44
Punti
15
Tornei
729
Best: 385
▼
-118
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
44
Punti
17
Tornei
730
Best: 696
▲
2
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
44
Punti
18
Tornei
731
Best: 726
▲
2
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
44
Punti
19
Tornei
732
Best: 620
▲
2
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
44
Punti
20
Tornei
733
Best: 733
▲
2
Nikolai Barsukov
GER, 0
44
Punti
27
Tornei
734
Best: 456
▼
-22
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
43
Punti
13
Tornei
735
Best: 735
▲
2
Pierluigi Basile
ITA, 0
43
Punti
15
Tornei
736
Best: 387
▼
-44
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
43
Punti
15
Tornei
737
Best: 327
▲
39
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
43
Punti
15
Tornei
738
Best: 508
▲
3
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
22
Tornei
739
Best: 437
▲
4
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
43
Punti
27
Tornei
740
Best: 740
▼
-4
Noa Vukadin
CRO, 0
42
Punti
5
Tornei
741
Best: 741
▲
198
Matthew Forbes
USA, 0
42
Punti
8
Tornei
742
Best: 277
▲
2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
42
Punti
10
Tornei
743
Best: 743
▲
2
Herman Hoeyeraal
NOR, 0
42
Punti
16
Tornei
744
Best: 744
▲
2
Nikita Belozertsev
UZB, 0
42
Punti
16
Tornei
745
Best: 745
▲
3
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
42
Punti
19
Tornei
746
Best: 544
▲
31
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
42
Punti
19
Tornei
747
Best: 724
▼
-7
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
42
Punti
20
Tornei
748
Best: 618
▼
-111
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
42
Punti
20
Tornei
749
Best: 668
▲
21
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
42
Punti
21
Tornei
750
Best: 587
▼
-1
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
42
Punti
22
Tornei
751
Best: 716
▼
-1
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
42
Punti
22
Tornei
752
Best: 688
▼
-37
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
24
Tornei
753
Best: 753
▼
-11
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
26
Tornei
754
Best: 710
▼
-44
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
41
Punti
3
Tornei
755
Best: 206
▼
-2
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
41
Punti
6
Tornei
756
Best: 673
▼
-38
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
41
Punti
8
Tornei
757
Best: 747
▼
-10
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
41
Punti
16
Tornei
758
Best: 509
▼
-2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
41
Punti
19
Tornei
759
Best: 627
▼
-2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
21
Tornei
760
Best: 759
▼
-1
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
41
Punti
21
Tornei
761
Best: 756
▼
-1
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
41
Punti
23
Tornei
762
Best: 733
▲
9
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
763
Best: 760
▼
-1
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
41
Punti
27
Tornei
764
Best: 741
▼
-1
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
29
Tornei
765
Best: 96
▼
-1
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
40
Punti
10
Tornei
766
Best: 622
▼
-1
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
40
Punti
6
Tornei
767
Best: 744
--
0
Daniel Jade
FRA, 16-03-2009
40
Punti
12
Tornei
768
Best: 768
▲
4
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
40
Punti
27
Tornei
769
Best: 636
▲
4
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
40
Punti
28
Tornei
770
Best: 770
▲
55
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
39
Punti
7
Tornei
771
Best: 459
▼
-3
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
39
Punti
12
Tornei
772
Best: 470
▲
3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
39
Punti
13
Tornei
773
Best: 447
▼
-19
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
39
Punti
14
Tornei
774
Best: 468
▼
-5
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
39
Punti
20
Tornei
775
Best: 451
▲
3
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
39
Punti
21
Tornei
776
Best: 496
▼
-18
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
39
Punti
21
Tornei
777
Best: 689
▲
26
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
39
Punti
23
Tornei
778
Best: 362
▲
1
Tim Handel
GER, 18-10-1996
39
Punti
24
Tornei
779
Best: 694
▼
-18
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
39
Punti
24
Tornei
780
Best: 780
▲
18
Daniel Salazar
COL, 0
39
Punti
26
Tornei
781
Best: 161
▲
1
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
7
Tornei
782
Best: 381
▼
-16
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
38
Punti
7
Tornei
783
Best: 143
--
0
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
38
Punti
8
Tornei
784
Best: 299
▼
-56
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
38
Punti
14
Tornei
785
Best: 760
▼
-1
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
14
Tornei
786
Best: 786
--
0
Sora Fukuda
JPN, 0
38
Punti
19
Tornei
787
Best: 284
--
0
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
8
Tornei
788
Best: 29
--
0
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
37
Punti
7
Tornei
789
Best: 789
--
0
Michael Antonius
USA, 0
37
Punti
9
Tornei
790
Best: 479
▲
165
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
37
Punti
10
Tornei
791
Best: 429
--
0
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
37
Punti
12
Tornei
792
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
37
Punti
14
Tornei
793
Best: 553
--
0
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
37
Punti
14
Tornei
794
Best: 794
▲
72
Noah Zamora
USA, 0
37
Punti
15
Tornei
795
Best: 782
--
0
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
37
Punti
18
Tornei
796
Best: 781
--
0
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
37
Punti
21
Tornei
797
Best: 724
--
0
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
37
Punti
23
Tornei
798
Best: 653
▲
1
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
37
Punti
29
Tornei
799
Best: 606
▲
1
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
36
Punti
8
Tornei
800
Best: 522
▲
10
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
36
Punti
12
Tornei
801
Best: 722
▲
1
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
36
Punti
21
Tornei
802
Best: 802
▲
4
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
36
Punti
25
Tornei
803
Best: 803
▲
1
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
36
Punti
25
Tornei
804
Best: 804
▲
1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
36
Punti
27
Tornei
805
Best: 351
▲
2
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
36
Punti
27
Tornei
806
Best: 562
▼
-32
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
35
Punti
6
Tornei
807
Best: 807
▲
1
Andrew Johnson
USA, 0
35
Punti
8
Tornei
808
Best: 808
▼
-135
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
8
Tornei
809
Best: 533
▼
-200
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
35
Punti
8
Tornei
810
Best: 810
▲
41
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
35
Punti
10
Tornei
811
Best: 541
--
0
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
35
Punti
12
Tornei
812
Best: 792
--
0
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
813
Best: 813
--
0
Grigory Shebekin
RUS, 0
35
Punti
14
Tornei
814
Best: 578
▼
-29
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
35
Punti
15
Tornei
815
Best: 815
▲
15
Keshav Chopra
USA, 24-10-2001
35
Punti
19
Tornei
816
Best: 815
▼
-1
Dimitris Azoidis
GRE, 09-10-2000
35
Punti
24
Tornei
817
Best: 745
▲
17
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
35
Punti
26
Tornei
818
Best: 771
▲
32
Cosme Rolland De Ravel
FRA, 01-01-1900
34
Punti
5
Tornei
819
Best: 805
▼
-3
Nicolas Oliveira
BRA, 14-04-2006
34
Punti
5
Tornei
820
Best: 680
▲
57
Abel Forger
NED, 25-07-2005
34
Punti
15
Tornei
821
Best: 385
▼
-2
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
34
Punti
17
Tornei
822
Best: 395
▼
-2
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
34
Punti
20
Tornei
823
Best: 704
▼
-2
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
34
Punti
21
Tornei
824
Best: 712
▼
-2
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
34
Punti
21
Tornei
825
Best: 825
▼
-2
Andrea De Marchi
ITA, 0
34
Punti
23
Tornei
826
Best: 716
▼
-2
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
34
Punti
25
Tornei
827
Best: 827
▲
21
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
34
Punti
28
Tornei
828
Best: 500
▼
-76
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
33
Punti
3
Tornei
829
Best: 451
▼
-3
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
33
Punti
9
Tornei
830
Best: 830
▼
-3
Stefan Horia Haita
ROU, 0
33
Punti
12
Tornei
831
Best: 817
▼
-2
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
17
Tornei
832
Best: 832
▼
-1
Anas Mazdrashki
BUL, 0
33
Punti
21
Tornei
833
Best: 833
▲
12
Benjamin Pietri
FRA, 0
33
Punti
24
Tornei
834
Best: 675
▼
-2
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
33
Punti
24
Tornei
835
Best: 635
▼
-2
John Sperle
GER, 30-01-2002
33
Punti
24
Tornei
836
Best: 836
▼
-1
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
33
Punti
26
Tornei
837
Best: 763
▼
-1
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
33
Punti
27
Tornei
838
Best: 399
▼
-20
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
32
Punti
9
Tornei
839
Best: 810
▼
-1
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
32
Punti
10
Tornei
840
Best: 840
▼
-1
Guto Miguel
BRA, 0
32
Punti
11
Tornei
841
Best: 486
--
0
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
32
Punti
12
Tornei
842
Best: 842
--
0
Calvin Mueller
GER, 0
32
Punti
18
Tornei
843
Best: 638
▲
1
William Grant
USA, 13-02-2001
32
Punti
22
Tornei
844
Best: 844
▲
2
Jorge Plans
ESP, 0
32
Punti
26
Tornei
845
Best: 575
▲
2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
32
Punti
28
Tornei
846
Best: 846
▲
94
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
31
Punti
8
Tornei
847
Best: 638
▼
-7
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
31
Punti
12
Tornei
848
Best: 784
▼
-34
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
31
Punti
14
Tornei
849
Best: 849
▼
-21
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
31
Punti
15
Tornei
850
Best: 812
▼
-7
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
16
Tornei
851
Best: 851
▲
3
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
19
Tornei
852
Best: 828
▼
-3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
31
Punti
27
Tornei
853
Best: 853
▼
-197
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
31
Punti
30
Tornei
854
Best: 12
▲
1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
4
Tornei
855
Best: 855
▲
2
Jannik Opitz
GER, 0
30
Punti
11
Tornei
856
Best: 290
▼
-55
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
30
Punti
12
Tornei
857
Best: 857
▲
86
Dominik Recek
CZE, 0
30
Punti
12
Tornei
858
Best: 520
--
0
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
30
Punti
13
Tornei
859
Best: 859
▲
2
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
30
Punti
23
Tornei
860
Best: 860
▲
2
Carles Cordoba
ESP, 0
30
Punti
25
Tornei
861
Best: 852
▲
2
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
30
Punti
27
Tornei
862
Best: 862
▲
23
Jack Anthrop
USA, 0
29
Punti
7
Tornei
863
Best: 863
▲
44
Emon Van Loben Sels
USA, 0
29
Punti
8
Tornei
864
Best: 488
▼
-74
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
29
Punti
8
Tornei
865
Best: 865
--
0
Keaton Hance
USA, 0
29
Punti
11
Tornei
866
Best: 622
▲
2
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
29
Punti
20
Tornei
867
Best: 867
--
0
Alan Wazny
POL, 0
29
Punti
21
Tornei
868
Best: 669
▲
2
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
29
Punti
32
Tornei
869
Best: 869
▲
2
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
28
Punti
2
Tornei
870
Best: 584
▼
-14
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
28
Punti
4
Tornei
871
Best: 107
▲
1
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
28
Punti
4
Tornei
872
Best: 872
▲
1
Jangjun Kim
KOR, 0
28
Punti
6
Tornei
873
Best: 614
▲
1
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
28
Punti
10
Tornei
874
Best: 874
▲
2
Ryo Tabata
JPN, 0
28
Punti
14
Tornei
875
Best: 694
▲
3
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
18
Tornei
876
Best: 655
▼
-17
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
28
Punti
18
Tornei
877
Best: 769
▲
2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
28
Punti
19
Tornei
878
Best: 709
▲
2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
20
Tornei
879
Best: 879
▼
-19
Tomas Martinez
ARG, 0
28
Punti
20
Tornei
880
Best: 688
▲
1
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
28
Punti
26
Tornei
881
Best: 691
▲
1
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
28
Punti
28
Tornei
882
Best: 882
▼
-13
Alaa Trifi
TUN, 0
28
Punti
29
Tornei
883
Best: 858
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
27
Punti
5
Tornei
884
Best: 884
--
0
Bryce Nakashima
USA, 20-02-2004
27
Punti
6
Tornei
885
Best: 80
▲
1
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
27
Punti
7
Tornei
886
Best: 523
▼
-77
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
27
Punti
8
Tornei
887
Best: 569
▼
-35
James Watt
NZL, 09-06-2000
27
Punti
8
Tornei
888
Best: 888
▲
9
Theodore Dean
USA, 0
27
Punti
11
Tornei
889
Best: 889
▲
41
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
27
Punti
12
Tornei
890
Best: 774
▼
-2
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
27
Punti
15
Tornei
891
Best: 515
▼
-4
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
27
Punti
15
Tornei
892
Best: 889
▼
-3
Markus Molder
EST, 10-05-2005
27
Punti
16
Tornei
893
Best: 893
▼
-3
Ronit Karki
USA, 0
27
Punti
16
Tornei
894
Best: 719
▲
23
Hanyi Liu
CHN, 23-05-2001
27
Punti
17
Tornei
895
Best: 403
▼
-3
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
27
Punti
19
Tornei
896
Best: 666
▲
24
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
22
Tornei
897
Best: 897
▼
-3
Tom Zeuch
GER, 0
27
Punti
22
Tornei
898
Best: 898
▲
4
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
27
Punti
22
Tornei
899
Best: 729
▼
-4
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
27
Punti
25
Tornei
900
Best: 900
▲
362
Keegan Rice
CAN, 01-01-1900
26
Punti
4
Tornei
901
Best: 114
▼
-5
Jason Jung
TPE, 15-06-1989
26
Punti
10
Tornei
902
Best: 673
▼
-3
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
903
Best: 866
▲
9
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
26
Punti
14
Tornei
904
Best: 878
▲
10
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
26
Punti
16
Tornei
905
Best: 364
▼
-4
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
26
Punti
18
Tornei
906
Best: 839
▼
-13
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
26
Punti
20
Tornei
907
Best: 907
▼
-4
Finn Murgett
GBR, 0
26
Punti
25
Tornei
908
Best: 908
▲
28
Daniil Sarksian
ARM, 20-06-2006
26
Punti
28
Tornei
909
Best: 794
▼
-5
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
26
Punti
28
Tornei
910
Best: 633
▼
-5
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
25
Punti
5
Tornei
911
Best: 638
▼
-5
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
912
Best: 912
▼
-4
Luis Felipe Miguel
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
913
Best: 319
▼
-49
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
25
Punti
8
Tornei
914
Best: 438
▼
-5
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
25
Punti
12
Tornei
915
Best: 915
--
0
Nico Hipfl
AUT, 0
25
Punti
14
Tornei
916
Best: 62
▼
-3
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
25
Punti
14
Tornei
917
Best: 130
▲
1
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
25
Punti
19
Tornei
918
Best: 879
▲
1
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
25
Punti
22
Tornei
919
Best: 835
▲
2
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
25
Punti
23
Tornei
920
Best: 561
▲
2
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
25
Punti
23
Tornei
921
Best: 684
▲
2
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
25
Punti
28
Tornei
922
Best: 922
▲
2
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
25
Punti
28
Tornei
923
Best: 745
▲
2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
24
Punti
6
Tornei
924
Best: 924
▲
3
Jamie Mackenzie
GER, 0
24
Punti
10
Tornei
925
Best: 720
▼
-50
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
24
Punti
11
Tornei
926
Best: 814
▲
3
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
24
Punti
12
Tornei
927
Best: 867
▲
4
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
24
Punti
14
Tornei
928
Best: 852
▼
-12
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
24
Punti
14
Tornei
929
Best: 929
▲
3
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
15
Tornei
930
Best: 810
▼
-39
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
24
Punti
16
Tornei
931
Best: 931
▲
2
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
24
Punti
19
Tornei
932
Best: 736
▲
15
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
24
Punti
20
Tornei
933
Best: 933
▲
1
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
24
Punti
21
Tornei
934
Best: 934
▲
15
Egor Pleshivtsev
RUS, 0
24
Punti
25
Tornei
935
Best: 826
▲
27
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
24
Punti
26
Tornei
936
Best: 906
▲
16
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
24
Punti
27
Tornei
937
Best: 917
--
0
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
23
Punti
3
Tornei
938
Best: 237
--
0
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
23
Punti
4
Tornei
939
Best: 736
▲
332
Martin Borisiouk
BLR, 04-07-2000
23
Punti
6
Tornei
940
Best: 913
▲
60
Kriish Tyagi
IND, 01-01-1900
23
Punti
6
Tornei
941
Best: 278
--
0
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
23
Punti
8
Tornei
942
Best: 942
--
0
Oliver Bonding
GBR, 0
23
Punti
8
Tornei
943
Best: 372
▼
-33
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
23
Punti
10
Tornei
944
Best: 944
▲
57
Charlie Robertson
GBR, 0
23
Punti
11
Tornei
945
Best: 911
▼
-34
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
23
Punti
11
Tornei
946
Best: 946
▼
-2
Aleksa Ciric
SRB, 0
23
Punti
13
Tornei
947
Best: 546
▼
-2
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
23
Punti
16
Tornei
948
Best: 946
▼
-2
Aaron Funk
GER, 01-01-1900
23
Punti
19
Tornei
949
Best: 949
▼
-1
Louis Larue
FRA, 0
23
Punti
23
Tornei
950
Best: 861
▼
-15
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
23
Punti
23
Tornei
951
Best: 951
▼
-1
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
23
Punti
24
Tornei
952
Best: 952
▼
-1
Kerem Yilmaz
TUR, 0
23
Punti
25
Tornei
953
Best: 833
--
0
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
23
Punti
28
Tornei
954
Best: 850
--
0
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
22
Punti
4
Tornei
955
Best: 955
▲
11
Sebastian Gorzny
USA, 24-01-2004
22
Punti
6
Tornei
956
Best: 438
▼
-58
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
22
Punti
10
Tornei
957
Best: 957
--
0
Ziga Sesko
SLO, 0
22
Punti
13
Tornei
958
Best: 362
▲
31
Bastian Malla
CHI, 22-09-1996
22
Punti
14
Tornei
959
Best: 959
▼
-1
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
22
Punti
15
Tornei
960
Best: 773
▼
-1
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
22
Punti
15
Tornei
961
Best: 961
▲
11
Oliver Okonkwo
GBR, 0
22
Punti
16
Tornei
962
Best: 400
▼
-109
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
22
Punti
18
Tornei
963
Best: 536
▼
-3
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
20
Tornei