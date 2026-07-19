Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

19/07/2026 09:31 1 commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia  ·  19 Luglio 2026

28°C
Sole e nuvole, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio, poi temporali tra tardo pomeriggio e sera
PIOGGIA Temporali indicati alle 17:00, 18:00 e di nuovo alle 23:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
26°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
29°
16:00
31°
17:00
🌩
30°
18:00
🌩
30°
23:00
🌩
24°
⚠  Allerta gialla per temporali dalle 14:00 alle 19:59: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
⛅  Sole e nuvole
⚠  Temporali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Serena Maniva Center – ore 18:00
Federico Bondioli ITA vs Max Alcala Gurri ESP

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda  ·  19 Luglio 2026

17°C
Parzialmente soleggiato e asciutto  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvole intermittenti e tratti parzialmente soleggiati durante la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
18°
11:00
19°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
19°
18:00
18°
21:00
16°
23:00
13°
✅  Nessuna pioggia indicata: finali sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – NXT Level – ore 13:00
Guy Den Ouden NED vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna  ·  19 Luglio 2026

21°C
Sole e nuvole, poi molto caldo  ·  Picco 38°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
22°
11:00
26°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
37°
18:00
38°
21:00
34°
23:00
29°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso sul cemento: finali con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
CH 75 F
⛅  Sole e nuvole
⚠  Caldo intenso
🎾  Finali
🏸  Cemento

Pista Fabian Dorado – ore 22:45
Chris Rodesch LUX vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Granby
Granby, Canada  ·  19 Luglio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi soleggiato o prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
06:00
12°
07:00
13°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
CH 75 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

16:30 Interrotta Vukic A. (Aus) – Holmgren A. (Den) 0-0

ATP Granby
Aleksandar Vukic [1]
40
3
August Holmgren [3]
40
1
Mostra dettagli





🇺🇸
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA  ·  19 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
06:00
22°
07:00
23°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
33°
14:00
34°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: finali con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
CH 75 F
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Finali
🏸  Cemento

CENTER COURT – ore 01:00
Bernard Tomic AUS vs Mark Lajal EST

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

GIALAPPA SBANDY REMIX 19-07-2026 11:17

SINNER : in ferie
COBOLLI : in riflessione
MUSETTI : in malattia, in recupero, in convalescenza
DARDERI : in finale ma argentaliano più argentino che italiano
ARNALDI : in riflessione
BERRETTINI : in ferie
SONEGO : in riflessione
BELLUCCI : in malattia
e questi sono i nostri primi 100 compreso Luciano Darderi targato ITA solo per motivi tennistici, altrimenti sarebbe rimasto in Argentina per il resto della sua vita.
Solo lui targato ITA negli ultimi due tornei su terra battuta dell’anno, e siamo solo a metà Luglio, una volta si giocava fino ad Ottobre in Europa ed in Sud America si arrivava alle ultime settimane del circuito ATP maggiore.
OK, abbiamo poi altri giocatori all’ospedale purtroppo, al quale vanno i nostri auguri di un ritorno più pimpanti che mai. Ad esempio : Cadenasso, Zeppieri.
Oh : che strage !

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