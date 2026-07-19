Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Federico Bondioli nella foto
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia · 19 Luglio 2026
|⛅
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28°C
Sole e nuvole, temporali nel pomeriggio · Picco 31°C
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|CIELO
|Prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio, poi temporali tra tardo pomeriggio e sera
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 17:00, 18:00 e di nuovo alle 23:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
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10:00
☀
26°
|
11:00
⛅
26°
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12:00
⛅
27°
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13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
⛅
29°
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16:00
⛅
31°
|
17:00
🌩
30°
|
18:00
🌩
30°
|
23:00
🌩
24°
⚠ Allerta gialla per temporali dalle 14:00 alle 19:59: finali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
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CH 75 F
⛅ Sole e nuvole
⚠ Temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Serena Maniva Center – ore 18:00
Federico Bondioli vs Max Alcala Gurri
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda · 19 Luglio 2026
|⛅
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17°C
Parzialmente soleggiato e asciutto · Picco 20°C
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|CIELO
|Nuvole intermittenti e tratti parzialmente soleggiati durante la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
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10:00
⛅
18°
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11:00
⛅
19°
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12:00
⛅
19°
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13:00
⛅
20°
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14:00
⛅
20°
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15:00
⛅
20°
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16:00
⛅
19°
|
18:00
⛅
18°
|
21:00
⛅
16°
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23:00
☀
13°
✅ Nessuna pioggia indicata: finali sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
CH 75 F
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – NXT Level – ore 13:00
Guy Den Ouden vs Tom Gentzsch
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna · 19 Luglio 2026
|⛅
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21°C
Sole e nuvole, poi molto caldo · Picco 38°C
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|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
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10:00
⛅
22°
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11:00
☁
26°
|
12:00
☁
30°
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13:00
☁
32°
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14:00
☁
34°
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15:00
☁
35°
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16:00
⛅
37°
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18:00
⛅
38°
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21:00
☀
34°
|
23:00
☀
29°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso sul cemento: finali con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
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CH 75 F
⛅ Sole e nuvole
⚠ Caldo intenso
🎾 Finali
🏸 Cemento
Pista Fabian Dorado – ore 22:45
Chris Rodesch vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Granby
Granby, Canada · 19 Luglio 2026
|☀
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14°C
Soleggiato e asciutto · Picco 22°C
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|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, poi soleggiato o prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
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06:00
☁
12°
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07:00
☁
13°
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08:00
☀
14°
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09:00
⛅
16°
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10:00
⛅
17°
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11:00
⛅
18°
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12:00
⛅
19°
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13:00
⛅
20°
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14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
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CH 75 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
16:30 Interrotta Vukic A. (Aus) – Holmgren A. (Den) 0-0
ATP Granby
Aleksandar Vukic [1]
40
3
August Holmgren [3]•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Holmgren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Holmgren
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Holmgren
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA · 19 Luglio 2026
|☀
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26°C
Soleggiato e caldo · Picco 34°C
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|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
06:00
☀
22°
|
07:00
⛅
23°
|
08:00
⛅
25°
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09:00
⛅
26°
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10:00
⛅
28°
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11:00
⛅
30°
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12:00
⛅
32°
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13:00
⛅
33°
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14:00
⛅
34°
|
—
ⓘ
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⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: finali con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Cemento
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CH 75 F
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Finali
🏸 Cemento
CENTER COURT – ore 01:00
Bernard Tomic vs Mark Lajal
Il match deve ancora iniziare
1 commento
SINNER : in ferie
COBOLLI : in riflessione
MUSETTI : in malattia, in recupero, in convalescenza
DARDERI : in finale ma argentaliano più argentino che italiano
ARNALDI : in riflessione
BERRETTINI : in ferie
SONEGO : in riflessione
BELLUCCI : in malattia
e questi sono i nostri primi 100 compreso Luciano Darderi targato ITA solo per motivi tennistici, altrimenti sarebbe rimasto in Argentina per il resto della sua vita.
Solo lui targato ITA negli ultimi due tornei su terra battuta dell’anno, e siamo solo a metà Luglio, una volta si giocava fino ad Ottobre in Europa ed in Sud America si arrivava alle ultime settimane del circuito ATP maggiore.
OK, abbiamo poi altri giocatori all’ospedale purtroppo, al quale vanno i nostri auguri di un ritorno più pimpanti che mai. Ad esempio : Cadenasso, Zeppieri.
Oh : che strage !