ATP Challenger 75 Cordenons 2026: Alcala Gurri conquista la finale

Sarà tra lo spagnolo Max Alcala Gurri, testa di serie numero 5, e il vincente della sfida tra il qualificato ungherese Matyas Fuele e Riccardo Bondioli interrotta per pioggia al momento sul 6-2 per il ravennate.

Nella prima semifinale tra lo spagnolo e l’argentino si è vissuto un piccolo antipasto della finale Fifa World Cup in programma domani sera al Metlife Stadium nel New Jersey. Avvio equilibrato prima dell’interruzione per pioggia con un break per parte e conseguente 2 pari. Al rientro in campo il tennista albiceleste ha strappato il servizio nel settimo gioco, dopo un lungo braccio di ferro da fondo campo e dopo avere salvato una palla del contro break sul 5-4, ha chiuso la prima frazione in proprio favore. Nel secondo set Alcala Gurri ha cercato di alzare i giri del motore costruendosi tre chance di break sul 2-2 senza però capitalizzarne alcuna. Mentre nello spesso fatidico settimo game è stato nuovamente Villanueva ad operare l’allungo, ma in questa circostanza l’iberico è stato bravo ad annullare il possibile 3-5 e nel dodicesimo gioco ha approfittato di alcuni errori gratuiti da parte del 31enne di Parana ed ha chiuso 7-5. A quel punto Alcala Gurri è salito in cattedra dimostrando per l’ennesima volta il buon momento che sta attraversando in questa stagione nei Challenger italiani. Villanueva ha accusato la stanchezza di sei partite consecutive giocate tra qualificazioni e tabellone principale ed ha finito per cedere 6-1 nella frazione decisiva. Per il 23enne di Barcellona è il terzo successo nel circuito Challenger, dopo le vittorie maturate negli scorsi medi nei 50 di Cervia e Royan.

Nel tabellone di doppio vittoria della coppia ceco/romena formata da Alexandru Jecan/David Poljak che dopo una lotta serratissima conclusa soltanto al match tie-break si sono con il punteggio di 10-3.

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE:

[5] Max Alcala Gurri (ESP) b. [Q] Gonzalo Villanueva (ARG) 4-6 7-5 6-2

Federico Bondioli (ITA) b. [Q] Matyas Fuele (HUN) 6-2 sosp.

FINALE TABELLONE DOPPIO:

[3] Alexandru Jecan (ROU) / David Poljak (CZE) b. Charles Barry (IRL) / Anthony Genov (BUL) 4-6 7-6 (4) 10-3

DOMENICA 19 LUGLIO 2026 l’ingresso per assistere alla finale del Torneo sul Campo Centrale sarà A PAGAMENTO.

Tariffe:

€ 10,00 intero giornaliero

€ 5,00 ridotto giornaliero per bambini fino ai 10 anni di età

Sarà possibile acquistare il biglietto:

sito

desk che troverete all’ingresso del Campo Centrale del Circolo

Tutti gli incontri di singolare e doppio sono trasmessi in streaming ai seguenti link: sul sito ATP Tennis Tour e tennis.euro-sporting.it/live-streaming-2026-atp-challenger-75-cordenons/.