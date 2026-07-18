Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, Praga, WTA 125 Roma, Palermo, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali (LIVE)

18/07/2026 08:00 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  18 Luglio 2026

28°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 39°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
29°
10:00
32°
11:00
34°
12:00
36°
13:00
37°
14:00
38°
15:00
39°
17:00
38°
20:00
33°
23:00
28°
⚠  Allerta arancione per temperature massime estreme fino alle 19:59: semifinali sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 16:00
(4) Lucia Bronzetti ITA vs (7) Nuria Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (3) Francesca Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

(1) Estelle Cascino FRA / (1) Shuo Feng CHN vs (2) Lucija Ciric Bagaric CRO / (2) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare






🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  18 Luglio 2026

22°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
17:00
33°
20:00
29°
23:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:00
(3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Irina Khromacheva RUS vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare

Mayar Sherif EGY vs (3) Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  18 Luglio 2026

30°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
31°
10:00
32°
11:00
33°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
36°
20:00
32°
23:00
29°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 16:00: semifinali sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:30
(4) Maia Lumsden GBR / (4) Qianhui Tang CHN vs (2) Xinyu Jiang CHN / (2) Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

(4) Maria Sakkari GRE vs Alina Korneeva RUS Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Clara Tauson DEN vs (3) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  18 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
26°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
31°
15:00
32°
18:00
30°
21:00
25°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Center Court – ore 13:30
(1) Ena Shibahara JPN / (1) Vera Zvonareva RUS vs Tatiana Prozorova RUS / Alexandra Shubladze RUS

Il match deve ancora iniziare

Vendula Valdmannova CZE vs (2) Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

(1) Anastasia Zakharova RUS vs (3) Hanne Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  18 Luglio 2026

🌩
17°C
Instabile con temporali a tratti  ·  Picco 23°C
CIELO Sole e nuvole, con temporali al mattino, nel primo pomeriggio e in serata
PIOGGIA Temporali indicati alle 10:00, 11:00, 13:00 e dalle 19:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
18°
10:00
🌩
20°
11:00
🌩
21°
12:00
22°
13:00
🌩
23°
14:00
22°
16:00
22°
19:00
🌩
19°
20:00
🌩
18°
21:00
🌩
16°
⚠  Temporali a tratti: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
(5) Marina Bassols Ribera ESP vs (2) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(1) Veronika Erjavec SLO vs (4) Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  18 Luglio 2026

29°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
29°
10:00
31°
11:00
32°
12:00
34°
13:00
36°
14:00
38°
15:00
37°
17:00
36°
20:00
32°
23:00
30°
⚠  Allerta rossa per temperature massime estreme: qualificazioni sulla terra con caldo molto intenso
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
☀  Soleggiato
⚠  Allerta rossa
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
(1) Federica Urgesi ITA vs Yelyzaveta Kotliar UKR

Il match deve ancora iniziare

(4) Raluka Serban CYP vs Anastasia Bertacchi ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Noemi Basiletti ITA vs Laura Bohner GER

Il match deve ancora iniziare



Campo 6 – ore 17:00
Miriana Tona ITA vs (5) Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare

Rasheeda McAdoo USA vs (8) Isabella Shinikova BUL Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Lucija Ciric Bagaric CRO vs (7) Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 17:00
(2) Yufei Ren CHN vs Carla Giambelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Emily Webley-Smith GBR vs (6) Mina Hodzic GER Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  18 Luglio 2026

🌧
19°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 27°C
CIELO Rovesci al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite dal pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 08:00, 09:00, 11:00 e di nuovo intorno alle 14:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 18 Luglio
08:00
🌧
20°
09:00
🌧
22°
10:00
23°
11:00
🌧
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
🌧
26°
15:00
27°
18:00
26°
23:00
21°
⚠  Rovesci nella prima parte di giornata: qualificazioni sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Elena Micic AUS vs (8) Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Dominika Salkova CZE vs Denisa Zoldakova CZE

Il match deve ancora iniziare

Barbora Palicova CZE vs (10) Mai Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare

(2) Veronika Podrez UKR vs Tereza Krejcova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
(5) Susan Bandecchi SUI vs Xinyu Gao CHN

Il match deve ancora iniziare

Aoi Ito JPN vs (12) Gabriela Knutson CZE

Il match deve ancora iniziare

(6) Rebeka Masarova SUI vs Valentina Ryser SUI

Il match deve ancora iniziare

Victoria Bervid CZE vs Rina Saigo JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
(4) Priscilla Hon AUS vs Karman Thandi IND

Il match deve ancora iniziare

Kyoka Okamura JPN vs (7) Carol Young Suh Lee USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Sofia Costoulas BEL vs Nao Hibino JPN

Il match deve ancora iniziare

Viktoria Morvayova SVK vs (11) Ayla Aksu TUR

Il match deve ancora iniziare

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