WTA 250 Atene, Iasi, Praga, WTA 125 Roma, Palermo, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali (LIVE)
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28°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 39°C
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⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 16:00
(4) Lucia Bronzetti vs (7) Nuria Brancaccio
Martina Trevisan vs (3) Francesca Jones
(1) Estelle Cascino / (1) Shuo Feng vs (2) Lucija Ciric Bagaric / (2) Nika Radisic
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22°C
Soleggiato e asciutto · Picco 33°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:00
(3) Anastasia Detiuc / (3) Irina Khromacheva vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
Mayar Sherif vs (3) Oleksandra Oliynykova Non prima 16:00
Paula Badosa vs Tamara Zidansek
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30°C
Soleggiato e caldo · Picco 36°C
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⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:30
(4) Maia Lumsden / (4) Qianhui Tang vs (2) Xinyu Jiang / (2) Fang-Hsien Wu
(4) Maria Sakkari vs Alina Korneeva Non prima 18:30
(1) Clara Tauson vs (3) Barbora Krejcikova
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26°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Center Court – ore 13:30
(1) Ena Shibahara / (1) Vera Zvonareva vs Tatiana Prozorova / Alexandra Shubladze
Vendula Valdmannova vs (2) Lanlana Tararudee
(1) Anastasia Zakharova vs (3) Hanne Vandewinkel
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17°C
Instabile con temporali a tratti · Picco 23°C
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16°
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⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:30
(5) Marina Bassols Ribera vs (2) Sinja Kraus
(1) Veronika Erjavec vs (4) Julia Grabher
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29°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 38°C
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⚠ Allerta rossa
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
(1) Federica Urgesi vs Yelyzaveta Kotliar
(4) Raluka Serban vs Anastasia Bertacchi Non prima 18:00
(3) Noemi Basiletti vs Laura Bohner
Campo 6 – ore 17:00
Miriana Tona vs (5) Dalila Spiteri
Rasheeda McAdoo vs (8) Isabella Shinikova Non prima 19:00
Lucija Ciric Bagaric vs (7) Amarissa Toth
Campo 2 – ore 17:00
(2) Yufei Ren vs Carla Giambelli
Emily Webley-Smith vs (6) Mina Hodzic Non prima 19:00
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19°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 27°C
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🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Elena Micic vs (8) Linda Fruhvirtova
(1) Dominika Salkova vs Denisa Zoldakova
Barbora Palicova vs (10) Mai Hontama
(2) Veronika Podrez vs Tereza Krejcova
Court 1 – ore 11:00
(5) Susan Bandecchi vs Xinyu Gao
Aoi Ito vs (12) Gabriela Knutson
(6) Rebeka Masarova vs Valentina Ryser
Victoria Bervid vs Rina Saigo
Court 2 – ore 11:00
(4) Priscilla Hon vs Karman Thandi
Kyoka Okamura vs (7) Carol Young Suh Lee
(3) Sofia Costoulas vs Nao Hibino
Viktoria Morvayova vs (11) Ayla Aksu
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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