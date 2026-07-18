Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 18 Luglio 2026

18/07/2026 08:42 Nessun commento
Daniele Rapagnetta nella foto - Foto FITP
Daniele Rapagnetta nella foto - Foto FITP

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gubbio (Italia), terra battuta – Semifinali
15:00 Rapagnetta D. ITA vs Marino P. ITA

Il match deve ancora iniziare

21:00 Basile P. ITA vs Tailleu P. A. FRA

Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 9 (Serbia), terra battuta – Semifinali
11:30 Tortora D. ITA vs Khoeblal E. NED
Il match deve ancora iniziare

11:30 Verdese G. ITA vs Delage P. FRA

Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Nova Gorica (Slovenia), terra battuta – Semifinali
09:30 Bocchi L. ITA vs Sakellaridis D. GRE
ITF M15 Nova Gorica - 2026-07-13T00:00:00Z
Lorenzo Bocchi
0
1
Dimitris Sakellaridis
0
2
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09:30 Bosio G. ITA vs Castagnola L. ITA

ITF M15 Nova Gorica - 2026-07-13T00:00:00Z
Gabriele Bosio
0
1
Luca Castagnola
0
2
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Hillcrest (Sudafrica), cemento – Semifinali
10:00 Kimhi O. ISR vs Perego G. ITA
Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Uriage (Francia), terra battuta – Semifinali
12:00 Weis A. ITA vs Blancaneaux G. FRA
Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Torino (Italia), terra battuta – Semifinali
10:00 Tsygourova K. SUI vs Ricci B. ITA

ITF W35 Torino - 2026-07-13T00:00:00Z
Katerina Tsygourova
Beatrice Ricci
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