Bastad 250 | Clay | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 18 Luglio 2026
18/07/2026 08:42 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gubbio (Italia), terra battuta – Semifinali
15:00 Rapagnetta D. vs Marino P.
Il match deve ancora iniziare
21:00 Basile P. vs Tailleu P. A.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 9 (Serbia), terra battuta – Semifinali
11:30 Tortora D. vs Khoeblal E.
Il match deve ancora iniziare
11:30 Verdese G. vs Delage P.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Nova Gorica (Slovenia), terra battuta – Semifinali
09:30 Bocchi L. vs Sakellaridis D.
ITF M15 Nova Gorica - 2026-07-13T00:00:00Z
Lorenzo Bocchi•
0
1
Dimitris Sakellaridis
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lorenzo Bocchi
1-2
Dimitris Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Lorenzo Bocchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dimitris Sakellaridis
0-15
15-15
0-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
09:30 Bosio G. vs Castagnola L.
ITF M15 Nova Gorica - 2026-07-13T00:00:00Z
Gabriele Bosio
0
1
Luca Castagnola•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luca Castagnola
1-2
Gabriele Bosio
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Luca Castagnola
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Gabriele Bosio
15-0
15-15
15-30
40-30
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Hillcrest (Sudafrica), cemento – Semifinali
10:00 Kimhi O. vs Perego G.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Uriage (Francia), terra battuta – Semifinali
12:00 Weis A. vs Blancaneaux G.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Torino (Italia), terra battuta – Semifinali
10:00 Tsygourova K. vs Ricci B.
ITF W35 Torino - 2026-07-13T00:00:00Z
Katerina Tsygourova
Beatrice Ricci
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit