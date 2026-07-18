Isner e Johnson scelgono Ruud: “È il miglior giocatore a non aver mai vinto uno Slam”
Per molto tempo Alexander Zverev è stato indicato come il tennista più forte della sua generazione a non aver mai conquistato un titolo del Grande Slam. La vittoria ottenuta dal tedesco al Roland Garros 2026 ha però aperto il dibattito su chi debba raccoglierne la scomoda eredità.
Nel corso del podcast Nothing Major, John Isner e Steve Johnson hanno individuato in Casper Ruud il giocatore più meritevole di vincere un Major tra quelli ancora a secco. Il norvegese ha raggiunto tre finali Slam e conquistato un Masters 1000, costruendo una carriera di alto livello nonostante la mancata consacrazione in uno dei quattro tornei più importanti.
Tre finali perse contro avversari straordinari
“Tra i giocatori in attività la scelta non è così evidente, ma direi Casper Ruud. Ha disputato tre finali Slam e vinto un Masters 1000. In quelle partite per il titolo, però, partiva nettamente sfavorito contro Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz”, ha spiegato Johnson.
Isner ha condiviso pienamente il giudizio del connazionale: “In questo momento Casper non è tra i primi cinque e non sta esprimendo quel livello, ma bisogna considerare l’intera carriera. Ha disputato tre finali e perdere contro Nadal, Djokovic e Alcaraz non rappresenta certamente una colpa”.
Il momento in cui Ruud si è avvicinato maggiormente alla gloria arrivò agli US Open 2022. Nella finale contro Alcaraz, il norvegese non giocava soltanto per conquistare il suo primo titolo Slam, ma anche per raggiungere la prima posizione del ranking mondiale. La sconfitta gli impedì di centrare entrambi i traguardi, senza però cancellare il valore di quel percorso.
Querrey propone Tsitsipas e Fritz
Durante la discussione, Sam Querrey ha indicato due possibili alternative: “Forse avrei scelto Stefanos Tsitsipas, ma ormai anche Taylor Fritz può essere inserito nella conversazione”.
Tsitsipas vanta due finali del Grande Slam e, in quella del Roland Garros 2021, si trovò avanti di due set contro Djokovic. Anche il greco, come Ruud, è stato molto vicino alla vetta del ranking. Fritz ha invece raggiunto più recentemente le fasi decisive dei grandi tornei, senza però avvicinarsi alla prima posizione mondiale quanto gli altri due.
La scelta rimane inevitabilmente soggettiva, ma i risultati ottenuti da Ruud nei Major gli garantiscono un vantaggio significativo. Tre finali perse contro altrettanti fuoriclasse raccontano più della qualità del norvegese che di una sua mancanza: dopo la consacrazione di Zverev, è lui il principale candidato a liberarsi di questa nuova e poco desiderata etichetta.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Casper Ruud
7 commenti
Un “punto” decisamente a favore del norvegese (che adoro per educazione e correttezza) sono le 3 finali (2 RG e 1 USO) di Slam raggiunte.
Se escludiamo i “pensionandi” Wawrinka e Cilic, oltre ai citati Medvedev e Zverev, già laureati allo Slam, credo che nessun altro abbia fatto di meglio.
@ JannikUberAlles (#4655802)
Per stare al tuo gioco, io dico
Nalbandian tra i ritirati (ma ce ne sono anche altri)
Mentre tra gli Juniores metto Jaime Alcaraz (non Sergio sia chiaro)
Tra le donne Svitolina in attività e tra le ritirate avrei detto Wozniacki, ma visto che ha fatto come Zverev, da campanilista scelgo Sara Errani….degustibus
@ JannikUberAlles (#4655802)
Ma hai capito la domanda?Non si parla del piu forte tra i nati degli anni 90, ma del più forte in attività a non aver mai vinto uno slam, quindi puoi scegliere tra un nativo anni 80 ovvero Dimitrov (ma non Wawrinka) oppure sui nativi anni 90 o addirittura anni 00…
Anni 80 : Dimitrov/Monfils/Trungelliti
Anni 90 : Ruud/Berrettini/Tstitsipas/Australopitecus/etc
Anni 00 : Musetti/Cobolli/Arnaldi/Zeppieri
Ne ho scritti di nomi assurdi, ma meno assurdi di Zverev e Medvedev che lo slam chi prima chi dopo lo hanno vinto
Già meglio, con 9 titoli e quasi 32 milioni di premi, ma in sostanza anche lui non vale la metà di Zverev e Medvedev, mi pare 😉
Tra quelli ancora in attività dico Dimitrov. Ha vinto master 1000 e Atp Finals ed è arrivato 3 al mondo in epoca fab4.
Dopo l’apice raggiunto nel 2022, dove ha “rischiato” di arrivare al #1, in una finale di US Open che solo Alcaraz avrebbe potuto perdere…
…ha continuato a mantenere uno standard abbastanza elevato, vincendo pure 1 titolo 500 (Barcellona ’24) e 1 addirittura 1000 (Madrid ’25), ma restando sostanzialmente competitivo solo nei 250.
Deve ancora compiere 28 anni, ma il suo “meglio” sembra averlo dato e per vincere uno Slam ci vorrebbe un “terremoto” nel tabellone.
Con 14 titoli e “solo” 29 milioni di premi, si conferma ben lontano da Zverev e Medvedev, che sono sicuramente i 2 migliori tennisti della generazione degli anni ’90.
Credo 😉
Valutando la carriera complessiva si dovrebbe scegliere Tsitsipas, ma su di lui grava uno spaventoso calo negli ultimi anni. E Ruud e Fritz, exploit a parte, non mi sembrano all’altezza, allora tanto vale metterci Rublev, Musetti o Aliassime.
La verità è che quella qualifica (un po’ becuzziana) di miglior non vincitore slam sembrava ritagliata su misura per Zverev, ma le disgrazie fisiche dei 2 top e l’inadeguatezza degli altri lo hanno tolto dal limbo (anzi, ormai dall’antinferno) in cui si trovava. È buon per lui, ma non bisogna per forza trovare il suo sostituto