Isner e Johnson scelgono Ruud: “È il miglior giocatore a non aver mai vinto uno Slam”

Per molto tempo Alexander Zverev è stato indicato come il tennista più forte della sua generazione a non aver mai conquistato un titolo del Grande Slam. La vittoria ottenuta dal tedesco al Roland Garros 2026 ha però aperto il dibattito su chi debba raccoglierne la scomoda eredità.

Nel corso del podcast Nothing Major, John Isner e Steve Johnson hanno individuato in Casper Ruud il giocatore più meritevole di vincere un Major tra quelli ancora a secco. Il norvegese ha raggiunto tre finali Slam e conquistato un Masters 1000, costruendo una carriera di alto livello nonostante la mancata consacrazione in uno dei quattro tornei più importanti.

Tre finali perse contro avversari straordinari

“Tra i giocatori in attività la scelta non è così evidente, ma direi Casper Ruud. Ha disputato tre finali Slam e vinto un Masters 1000. In quelle partite per il titolo, però, partiva nettamente sfavorito contro Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz”, ha spiegato Johnson.

Isner ha condiviso pienamente il giudizio del connazionale: “In questo momento Casper non è tra i primi cinque e non sta esprimendo quel livello, ma bisogna considerare l’intera carriera. Ha disputato tre finali e perdere contro Nadal, Djokovic e Alcaraz non rappresenta certamente una colpa”.

Il momento in cui Ruud si è avvicinato maggiormente alla gloria arrivò agli US Open 2022. Nella finale contro Alcaraz, il norvegese non giocava soltanto per conquistare il suo primo titolo Slam, ma anche per raggiungere la prima posizione del ranking mondiale. La sconfitta gli impedì di centrare entrambi i traguardi, senza però cancellare il valore di quel percorso.

Querrey propone Tsitsipas e Fritz

Durante la discussione, Sam Querrey ha indicato due possibili alternative: “Forse avrei scelto Stefanos Tsitsipas, ma ormai anche Taylor Fritz può essere inserito nella conversazione”.

Tsitsipas vanta due finali del Grande Slam e, in quella del Roland Garros 2021, si trovò avanti di due set contro Djokovic. Anche il greco, come Ruud, è stato molto vicino alla vetta del ranking. Fritz ha invece raggiunto più recentemente le fasi decisive dei grandi tornei, senza però avvicinarsi alla prima posizione mondiale quanto gli altri due.

La scelta rimane inevitabilmente soggettiva, ma i risultati ottenuti da Ruud nei Major gli garantiscono un vantaggio significativo. Tre finali perse contro altrettanti fuoriclasse raccontano più della qualità del norvegese che di una sua mancanza: dopo la consacrazione di Zverev, è lui il principale candidato a liberarsi di questa nuova e poco desiderata etichetta.





Francesco Paolo Villarico