ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo due azzurri (LIVE)

🇭🇷 ATP 250 Umago Umago, Croazia · 16 Luglio 2026 ☀ 25°C Soleggiato e caldo · Picco 32°C CIELO Prevalentemente soleggiato nelle ore centrali, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 16 Luglio 09:00 ⛅ 24° 10:00 ⛅ 26° 11:00 ⛅ 28° 12:00 ☀ 30° 13:00 ☀ 30° 14:00 ☀ 31° 16:00 ⛅ 32° 18:00 ⛅ 31° 20:00 ☁ 30° 23:00 ☀ 25° ⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme: quarti di finale sulla terra con caldo da gestire 🎾 Programma del giorno — 16 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Quarti di Finale · Terra Battuta QF ☀ Soleggiato

⚠ Allerta caldo

🎾 Quarti

🏀 Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00

Daniel Merida vs Titouan Droguet



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Studenac Arena – ore 18:30

Roman Andres Burruchaga vs Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

David Stevenson / Marcus Willis vs Admir Kalender / Nino Serdarusic (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 19:00

Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Roman Andres Burruchaga / Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare

🇨🇭 ATP 250 Gstaad Gstaad, Svizzera · 16 Luglio 2026 ⛅ 18°C Sole e nuvole, temporali in serata · Picco 29°C CIELO Prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio, poi nuvole in aumento PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 19:00, rovesci in tarda serata CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 16 Luglio 09:00 ⛅ 20° 10:00 ⛅ 22° 11:00 ⛅ 25° 12:00 ⛅ 27° 13:00 ⛅ 28° 14:00 ⛅ 29° 16:00 ☁ 28° 19:00 🌩 24° 22:00 🌧 20° 23:00 🌧 19° ⚠ Temporali in serata: 2° turno sulla terra da monitorare se il programma si prolunga 🎾 Programma del giorno — 16 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 2° Turno · Terra Battuta R2 ⛅ Sole e nuvole

⚠ Temporali serali

🎾 2° Turno

🏀 Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30

Juan Manuel Cerundolo vs Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria vs Casper Ruud (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 14:00)



ATP Gstaad Jerome Kym Jerome Kym 0 4 7 5 Stefanos Tsitsipas • Stefanos Tsitsipas 0 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Tsitsipas 5-5 J. Kym 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Kym 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Kym 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Kym 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Kym 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Kym 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Kym 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Kym 30-0 ace 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Kym 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Kym 30-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 J. Kym 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 4-5 → 4-6 J. Kym 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Kym 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Kym 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Kym 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Kym 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Quentin Halys (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Aleksandr Shevchenko vs Dominic Stricker (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Marcelo Demoliner / Robert Galloway vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Il match deve ancora iniziare

Lucas Miedler / Marc Polmans vs Ignacio Buse / Inigo Cervantes (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Jakub Paul / Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

🇸🇪 ATP 250 Bastad Bastad, Svezia · 16 Luglio 2026 ⛅ 19°C Sole e nuvole, asciutto · Picco 28°C CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato dal primo pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 16 Luglio 09:00 ☁ 16° 10:00 ☁ 19° 11:00 ☁ 21° 12:00 ⛅ 24° 13:00 ⛅ 27° 14:00 ⛅ 28° 15:00 ⛅ 27° 17:00 ⛅ 26° 20:00 ⛅ 24° 23:00 ☀ 20° ✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 16 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 2° Turno · Terra Battuta R2 ⛅ Sole e nuvole

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00

Nikoloz Basilashvili vs Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev vs Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo vs Lautaro Midon



Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar vs Sander Arends / David Pel



Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage / Francisco Cabral vs Joshua Paris / Adolfo Daniel Vallejo



Il match deve ancora iniziare

Oliver Johansson / Nikola Slavic vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare