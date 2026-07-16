ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo due azzurri (LIVE)
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Soleggiato e caldo · Picco 32°C
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⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Daniel Merida vs Titouan Droguet
Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi (Non prima 18:00)
Alex Molcan vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 21:00)
Studenac Arena – ore 18:30
Roman Andres Burruchaga vs Camilo Ugo Carabelli
David Stevenson / Marcus Willis vs Admir Kalender / Nino Serdarusic (Non prima 21:00)
Court 1 – ore 19:00
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Roman Andres Burruchaga / Mariano Kestelboim
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18°C
Sole e nuvole, temporali in serata · Picco 29°C
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⚠ Temporali serali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 10:30
Juan Manuel Cerundolo vs Miomir Kecmanovic
Jaime Faria vs Casper Ruud (Non prima 12:00)
Jerome Kym vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 14:00)
Alexander Bublik vs Quentin Halys (Non prima 15:00)
Aleksandr Shevchenko vs Dominic Stricker (Non prima 17:30)
Court 1 – ore 11:00
Marcelo Demoliner / Robert Galloway vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Lucas Miedler / Marc Polmans vs Ignacio Buse / Inigo Cervantes (Non prima 13:00)
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Jakub Paul / Ryan Seggerman
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Sole e nuvole, asciutto · Picco 28°C
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili vs Thiago Agustin Tirante
Andrey Rublev vs Andrea Pellegrino
Alejandro Tabilo vs Lautaro Midon
Jesper de Jong vs Sebastian Baez
Court 1 – ore 11:00
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar vs Sander Arends / David Pel
Theo Arribage / Francisco Cabral vs Joshua Paris / Adolfo Daniel Vallejo
Oliver Johansson / Nikola Slavic vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
TAG: Circuito ATP
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