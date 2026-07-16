Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo due azzurri (LIVE)

16/07/2026 08:31 Nessun commento
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  16 Luglio 2026

25°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato nelle ore centrali, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
20:00
30°
23:00
25°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: quarti di finale sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Daniel Merida ESP vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Studenac Arena – ore 18:30
Roman Andres Burruchaga ARG vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR vs Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Roman Andres Burruchaga ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  16 Luglio 2026

18°C
Sole e nuvole, temporali in serata  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio, poi nuvole in aumento
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 19:00, rovesci in tarda serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
29°
16:00
28°
19:00
🌩
24°
22:00
🌧
20°
23:00
🌧
19°
⚠  Temporali in serata: 2° turno sulla terra da monitorare se il programma si prolunga
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
⛅  Sole e nuvole
⚠  Temporali serali
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Casper Ruud NOR (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 14:00)

ATP Gstaad
Jerome Kym
0
4
7
5
Stefanos Tsitsipas
0
6
6
5
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Alexander Bublik KAZ vs Quentin Halys FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Aleksandr Shevchenko KAZ vs Dominic Stricker SUI (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Ignacio Buse PER / Inigo Cervantes ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  16 Luglio 2026

19°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato dal primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Luglio
09:00
16°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
24°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
27°
17:00
26°
20:00
24°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 16 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA vs Sander Arends NED / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Francisco Cabral POR vs Joshua Paris GBR / Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Oliver Johansson SWE / Nikola Slavic SWE vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

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