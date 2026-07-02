WTA 125 Bastad, Contrexeville e Newport: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 WTA 125
ENTRY LIST 2026
DAL 6 LUGLIO 2026 • BASTAD • CONTREXEVILLE • NEWPORT
🇸🇪 WTA 125 BASTAD – DAL 6 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Oliynykova 🇺🇦 •
Starodubtseva 🇺🇦 •
Zarazua 🇲🇽 •
Korpatsch 🇩🇪 •
Putintseva 🇰🇿 •
Ruse 🇷🇴 •
Waltert 🇨🇭 •
Kraus 🇦🇹 •
Timofeeva 🇺🇿 •
Arango 🇨🇴 •
Semenistaja 🇱🇻 •
Quevedo 🇪🇸 •
Uchijima 🇯🇵 •
Galfi 🇭🇺 •
Lamens 🇳🇱 •
Juvan 🇸🇮 •
Charaeva 🏳️ •
Badosa 🇪🇸 •
Kawa 🇵🇱 •
Bassols Ribera 🇪🇸 •
C. Liu 🇺🇸 •
Romero Gormaz 🇪🇸 •
Radivojevic 🇷🇸 •
Noha Akugue 🇩🇪 •
T. Grant 🇮🇹 •
Koevermans 🇳🇱 •
Lepchenko 🇺🇸 •
Barthel 🇩🇪 •
Rinaldo Persson 🇸🇪 WC •
Hennemann 🇸🇪 WC •
Zaar 🇸🇪 WC •
Nilsson 🇸🇪 WC
QUALIFICAZIONI
Non sono previste qualificazioni
ITALIANE
Tyra Grant 🇮🇹 nel main draw
🇫🇷 WTA 125 CONTREXEVILLE – DAL 6 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Marcinko 🇭🇷 •
Kalinina 🇺🇦 •
Selekhmeteva 🏳️ •
F. Jones 🇬🇧 •
Blinkova 🏳️ •
Salkova 🇨🇿 •
Grabher 🇦🇹 •
Sherif 🇪🇬 •
R. Sramkova 🇸🇰 •
Jeanjean 🇫🇷 •
Teichmann 🇨🇭 •
Pigato 🇮🇹 •
Masarova 🇨🇭 •
Boisson 🇫🇷 •
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 •
Vandromme 🇧🇪 •
Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 •
Ponchet 🇫🇷 •
Monnet 🇫🇷 •
Fita Boluda 🇪🇸 •
Gjorcheska 🇲🇰 •
Carle 🇦🇷 •
Hercog 🇸🇮 •
Rame 🇫🇷
QUALIFICAZIONI
P. Kudermetova 🇺🇿 •
Avanesyan 🇦🇲 •
Tubello 🇫🇷 •
E. Andreeva 🏳️ •
C. Werner 🇩🇪 •
Sorribes Tormo 🇪🇸 •
Tikhonova 🏳️ •
Kabbaj 🇲🇦 •
Y. Ren 🇨🇳 •
Ibragimova 🏳️ •
Monnot 🇫🇷 •
Basiletti 🇮🇹 •
Palicova 🇨🇿 •
Curmi 🇲🇹
ITALIANE
Pigato 🇮🇹 nel main draw •
Basiletti 🇮🇹 nelle qualificazioni
🇺🇸 WTA 125 NEWPORT – DAL 6 LUGLIO, ERBA
MAIN DRAW
McNally 🇺🇸 •
S. Zhang 🇨🇳 •
Parks 🇺🇸 •
Volynets 🇺🇸 •
A. Krueger 🇺🇸 •
Maria 🇩🇪 •
Vidmanova 🇨🇿 •
Preston 🇦🇺 •
Kalieva 🇺🇸 •
Stoiana 🇺🇸 •
Dart 🇬🇧 •
Sawangkaew 🇹🇭 •
Stefanini 🇮🇹 •
Mandlik 🇺🇸 •
Kostovic 🇷🇸 •
Hunter 🇦🇺 •
Cross 🇨🇦 •
Dolehide 🇺🇸 •
Valdmannova 🇨🇿 •
Shymanovich 🏳️ •
Minnen 🇧🇪 •
Bolkvadze 🇬🇪 •
Crawley 🇺🇸 •
Brace 🇨🇦
QUALIFICAZIONI
Andreescu 🇨🇦 •
Montgomery 🇺🇸 •
C. Zhao 🇨🇦 •
Vickery 🇺🇸 •
Kinoshita 🇯🇵 •
Brengle 🇺🇸
ITALIANE
Stefanini 🇮🇹 nel main draw
TAG: WTA 125
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