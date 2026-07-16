Gabriela Ce avanza al Ma-Bo. Prosegue la sua corsa anche la piemontese Gaia Maduzzi. Bene anche Ricci e Pistola. Sospesi alcuni match per pioggia, riprenderanno oggi

Il programma della seconda giornata di main draw del 16° Trofeo Ma-Bo in corso al Nord Tennis Master Club Torino ha subito alcuni stop forzati causa pioggia. Il primo attorno alle 14,30, il secondo attorno alle ore 18, quando in campo c’erano ancora due singolari dei dodici di 1° turno previsti e due doppi. Sospensioni a parte sono stati diversi i temi in gioco, tra i quali l’esordio della numero 1 del draw, la brasiliana Gabriela Ce che si allena ormai da diverse stagioni alla Sisport Torino nell’Accademia di Giulia Gatto Monticone e Tommaso Iozzo. Mancina e ormai esperta dall’alto dei suoi 33 anni, attuale numero 314 Wta (classifica d’ingresso nel torneo torinese ndr), ha sconfitto in due set (6-4 7-6) l’azzurra Camilla Zanolini, numero 506 del ranking mondiale. Nei momenti decisivi ha fatto la differenza con l’esperienza e le traiettorie mancine. Negli ottavi di finale troverà la slovena Lovric che ha fermato la corsa di Sofia Rocchetti sullo score di 6-1 7-5. Continua la propria marcia in tabellone, partita dalle qualificazioni, la piemontese Gaia Maduzzi, giocatrice che ha un tennis diverso rispetto a quello di quasi tutte le altre presenti nel circuito. Gaia ha iniziativa e talento e quando riesce a coordinare queste due caratteristiche del gioco riesce a fare la differenza. Oggi si è imposta per 6-2 6-3 sulla torinese Jessica Bertoldo, facendo valere le molte variazioni di ritmo che fanno parte del suo bagaglio tecnico comprese le discese a rete e le palle corte che molte volte non vengono tempestivamente lette dalle sue avversarie. Che rimangono ferme a guardare la palla che si accomoda, imprendibile, appena al di là della rete. Ogni tanto qualche passaggio a vuoto rischia di rimettere in gioco l’avversaria di turno, come oggi nel secondo set, ma nel caso specifico è stata brava la giocatrice che veste i colori del Beinasco nelle competizioni a squadre a riprendersi e chiudere le ostilità. Nel prossimo turno Gaia, impegnata negli allenamenti presso l’Accademia di Francesca Schiavone, troverà la bulgara Karatancheva e cercherà di ripetersi.

Intensa la sfida tra due delle giovani più promettenti del tennis italiano, Ilary Pistola e Carla Giambelli. A vincere è stata la prima, con il punteggio di 6-3 7-6 (5) ma il testa a testa è stato giocato punto a punto fino all’ultimo quindici e su ritmi decisamente elevati. Prossima avversaria per la marchigiana Pistola sarà la serba Luna Vujovic che ha stoppato in tre set la lucky loser francese Daphnee Mpetshi Perricard. Nulla da fare per l’alessandrina Enola Chiesa che ha dovuto arrendersi 6-2 7-5 alla francese Lew Yan Foon, pur provando un recupero che le è quasi riuscito nella seconda parte di gara. Tutto facile per la spagnola Martinez Cirez, n° 3 del seeding, che ha usufruito del ritiro della rumena Barbulescu sul 5-0 in proprio favore nel primo set. Ottavi di finale conquistati da Beatrice Ricci grazie alla vittoria in tre set sulla rumena Szabo (6-1 1-6 6-1 lo score). Facile vittoria dell’olandese Stoyanov sull’azzurra Carolina Dibenedetto (6-0 6-3). Così per la transalpina Lene sull’italiana Bertacchi, che ha conquistato un solo game (6-0 6-1). Sospesi per pioggia i match i match di singolare tra Greta Rizzetto e Vittoria Paganetti, Tsygourova (Svi) e Weckerle (Lux) e due doppi. Nulla da fare per il tandem di casa Comollo/Piccioli, stoppato 6-2 6-1 da Karatancheva/Vilar.

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