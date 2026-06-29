ATP 250 Umago, Bastad e Gstaad: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. 12 azzurri al momento tra Md e Quali
🎾 ATP 250
ENTRY LIST 2026
13-19 LUGLIO 2026 • BASTAD • GSTAAD • UMAG • TERRA BATTUTA
🇸🇪 ATP 250 BASTAD – 13-19 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Rublev 🏳️ (13) •
Darderi 🇮🇹 (17) •
Tabilo 🇨🇱 (31) • Navone 🇦🇷 (39) • Tirante 🇦🇷 (52) • Borges 🇵🇹 (54) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (56) • Baez 🇦🇷 (57) • Vallejo 🇵🇾 (71) • De Jong 🇳🇱 (72) • Fucsovics 🇭🇺 (76) • Altmaier 🇩🇪 (81) • Popyrin 🇦🇺 (90) • Choinski 🇬🇧 (106) • Svrcina 🇨🇿 (110) • Kypson 🇺🇸 (114) • Bautista Agut 🇪🇸 (115) • Gaston 🇫🇷 (117)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Basilashvili 🇬🇪 (118) •
2. Garin 🇨🇱 (119) •
3. Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) •
4. Rocha 🇵🇹 (122) •
5. Ofner 🇦🇹 (123) •
6. Maestrelli 🇮🇹 (124) •
7. Muller 🇫🇷 (125) •
8. Diaz Acosta 🇦🇷 (127) •
9. Gaubas 🇱🇹 (129) •
10. Safiullin 🏳️ (131)
QUALIFICAZIONI
Ofner 🇦🇹 (111) •
Diaz Acosta 🇦🇷 (120) •
Travaglia 🇮🇹 (130) •
Pellegrino 🇮🇹 (131) •
Martinez 🇪🇸 (134) •
Sakellaridis 🇬🇷 (146) •
Moller 🇩🇰 (149) •
Kolar 🇨🇿 (154) •
Dellien 🇧🇴 (165) •
Carballes Baena 🇪🇸 (166) •
Coria 🇦🇷 PR (172) •
Bueno 🇵🇪 (175) •
Passaro 🇮🇹 (190) •
Daniel 🇯🇵 (204)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Martin Tiffon 🇪🇸 (219) •
2. Tseng 🇹🇼 (223) •
3. Butvilas 🇱🇹 (226) •
4. Midon 🇦🇷 (227) •
5. Guerrieri 🇮🇹 (229) •
6. Ferreira Silva 🇵🇹 (230) •
7. Raul Brancaccio 🇮🇹 (248) •
8. Kotov 🏳️ (249) •
9. Andrade 🇪🇨 (251) •
10. Damas 🇪🇸 (271)
🇨🇭 ATP 250 GSTAAD – 13-19 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Bublik 🇰🇿 (11) •
Ruud 🇳🇴 (14) •
Vacherot 🇲🇨 (20) •
Rinderknech 🇫🇷 (24) •
Buse 🇵🇪 (35) •
Munar 🇪🇸 (43) •
J.M. Cerundolo 🇦🇷 (45) •
Berrettini 🇮🇹 (49) •
Kecmanovic 🇷🇸 (50) •
Collignon 🇧🇪 (51) •
Hanfmann 🇩🇪 (59) •
Sonego 🇮🇹 (65) •
Bellucci 🇮🇹 (74) •
Struff 🇩🇪 (77) •
Tsitsipas 🇬🇷 (80) •
Comesana 🇦🇷 (88) •
Bonzi 🇫🇷 (89) •
Schwaerzler 🇦🇹 NG (174)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Faria 🇵🇹 (93) •
2. Halys 🇫🇷 (94) •
3. Shevchenko 🇰🇿 (96) •
4. Wawrinka 🇨🇭 (111) •
5. Riedi 🇨🇭 (116) •
6. Basilashvili 🇬🇪 (118) •
7. Garin 🇨🇱 (119) •
8. Ofner 🇦🇹 (123) •
9. Maestrelli 🇮🇹 (124) •
10. Muller 🇫🇷 (125)
QUALIFICAZIONI
Faria 🇵🇹 (97) •
Muller 🇫🇷 (125) •
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Gaubas 🇱🇹 (129) •
Virtanen 🇫🇮 (137) •
Heide 🇧🇷 (138) •
Rodionov 🇦🇹 (139) •
Mejia 🇨🇴 (168) •
Skatov 🇰🇿 (178) •
Cinà 🇮🇹 (180) •
Tabur 🇫🇷 (191) •
Kym 🇨🇭 (197) •
Sachko 🇺🇦 (199) •
Jarry 🇨🇱 (211)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Martin Tiffon 🇪🇸 (219) •
2. Butvilas 🇱🇹 (226) •
3. Midon 🇦🇷 (227) •
4. Raul Brancaccio 🇮🇹 (248) •
5. Kotov 🏳️ (249) •
6. Herbert 🇫🇷 (250) •
7. Andrade 🇪🇨 (251) •
8. Damas 🇪🇸 (271) •
9. Kasnikowski 🇵🇱 (273) •
10. Hemery 🇫🇷 (282)
🇭🇷 ATP 250 UMAG – 13-19 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Cobolli 🇮🇹 (10) •
Davidovich Fokina 🇪🇸 (22) •
Etcheverry 🇦🇷 (30) •
Arnaldi 🇮🇹 (34) •
Blockx 🇧🇪 (37) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (58) •
Marozsan 🇭🇺 (61) •
Burruchaga 🇦🇷 (62) •
Kopriva 🇨🇿 (64) •
Carreno Busta 🇪🇸 (70) •
Royer 🇫🇷 (75) •
Prizmic 🇭🇷 (82) •
Merida 🇪🇸 (83) •
Trungelliti 🇦🇷 (92) •
Van Assche 🇫🇷 (100) •
Molcan 🇸🇰 (101) •
Hurkacz 🇵🇱 (103) •
Dzumhur 🇧🇦 (105)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Droguet 🇫🇷 (112) •
2. Basilashvili 🇬🇪 (118) •
3. Garin 🇨🇱 (119) •
4. Rocha 🇵🇹 (122) •
5. Ofner 🇦🇹 (123) •
6. Maestrelli 🇮🇹 (124) •
7. Muller 🇫🇷 (125) •
8. Diaz Acosta 🇦🇷 (127) •
9. Gaubas 🇱🇹 (129) •
10. Safiullin 🏳️ (131)
QUALIFICAZIONI
Basilashvili 🇬🇪 (112) •
Droguet 🇫🇷 (115) •
Rocha 🇵🇹 (122) •
Jacquet 🇫🇷 (136) •
Lajovic 🇷🇸 (153) •
Prado Angelo 🇧🇴 (156) •
Cecchinato 🇮🇹 (159) •
Nardi 🇮🇹 (169) •
Neumayer 🇦🇹 (170) •
Mikrut 🇭🇷 (176) •
Olivieri 🇦🇷 (200) •
Dodig 🇭🇷 (209) •
Djere 🇷🇸 (213) •
Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (215)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Martin Tiffon 🇪🇸 (219) •
2. Tseng 🇹🇼 (223) •
3. Butvilas 🇱🇹 (226) •
4. Midon 🇦🇷 (227) •
5. Guerrieri 🇮🇹 (229) •
6. Ferreira Silva 🇵🇹 (230) •
7. Raul Brancaccio 🇮🇹 (248) •
8. Kotov 🏳️ (249) •
9. Andrade 🇪🇨 (251) •
10. Damas 🇪🇸 (271)
TAG: Circuito ATP
2 commenti
Bellucci ha subito un brutto infortunio, se va bene lo rivediamo direttamente allo US Open, veramente un peccato
che simpatica l’atp a mettere questi 3 tornei in contemporanea