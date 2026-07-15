ATP Umago, Cobolli cade all’esordio: Burruchaga firma la prima vittoria contro un top 10

Esordio amaro per Flavio Cobolli all’ATP 250 di Umago. L’azzurro, numero 9 del ranking mondiale, è stato sconfitto da Roman Andrés Burruchaga con il punteggio di 6-2 6-4. Per l’argentino si tratta della prima vittoria in carriera contro un giocatore classificato tra i primi dieci del mondo.

Cobolli ha pagato una partenza molto complicata, forse condizionata anche dal recente cambio di superficie. Nel secondo set ha provato a reagire e ha recuperato un break di svantaggio, ma Burruchaga ha mantenuto maggiore continuità e ha trovato il nuovo allungo decisivo sul 4-4.

Avvio da dimenticare per Cobolli

La partita è iniziata subito in salita per l’italiano, che ha perso il servizio nel game d’apertura. Cobolli ha commesso un doppio fallo sul 30-30 e ha poi mandato lungo il rovescio sulla palla break, consentendo all’argentino di prendere immediatamente il comando dell’incontro.

Burruchaga ha impostato con intelligenza la sfida, insistendo soprattutto sulla diagonale sinistra. Cobolli ha incontrato grandi difficoltà con il rovescio e non è riuscito a trovare continuità da fondo campo, mentre l’argentino ha difeso con ordine e ha spesso trasformato gli scambi prolungati a proprio favore.

Dopo aver mantenuto il vantaggio senza concedere opportunità, Burruchaga ha ottenuto un secondo break nel settimo gioco. L’argentino ha risposto con grande efficacia al servizio in kick dell’azzurro e ha sfruttato un altro errore di rovescio di Cobolli per portarsi sul 5-2.

Il sudamericano ha quindi chiuso il primo set per 6-2. Al termine della frazione Cobolli ha richiesto l’intervento del fisioterapista, ma è poi tornato regolarmente in campo per il secondo parziale.

Cobolli prova a cambiare l’inerzia

Nel secondo set l’italiano ha mostrato un atteggiamento più propositivo. Cobolli ha iniziato a rispondere più vicino alla linea di fondo, cercando maggiormente il diritto e provando a variare il gioco con alcune palle corte.

L’equilibrio è durato fino al settimo game, quando Burruchaga ha conquistato un nuovo break. L’argentino ha continuato a martellare sulla diagonale di rovescio, inducendo Cobolli all’errore, prima di approfittare di un diritto lungolinea in rete dell’azzurro.

La reazione dell’italiano è stata immediata. Nel gioco successivo Cobolli ha trovato maggiore profondità, ha preso il controllo degli scambi e si è procurato una palla break. Burruchaga ha commesso un doppio fallo, permettendo al numero 8 del mondo di ristabilire la parità sul 4-4.

Il nuovo break decide l’incontro

La rimonta di Cobolli si è però fermata nel game successivo. Sul 40-40 l’azzurro ha commesso un doppio fallo e ha offerto un’altra palla break all’avversario. Nel punto seguente Burruchaga ha recuperato uno smash incrociato e ha costretto l’italiano a un difficile diritto lungolinea, terminato in rete.

Chiamato a servire per il match sul 5-4, l’argentino ha dovuto annullare una palla break. Cobolli ha avuto l’opportunità di riaprire ancora una volta la partita, ma Burruchaga ha reagito con lucidità e ha chiuso l’incontro grazie alla combinazione tra servizio esterno e diritto in contropiede.

L’argentino si è così imposto per 6-2 6-4, conquistando l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Pablo Carreño Busta e Camilo Ugo Carabelli.

Troppi errori gratuiti per l’azzurro

I numeri evidenziano le difficoltà incontrate da Cobolli. L’italiano ha realizzato 15 colpi vincenti, uno in più rispetto a Burruchaga, ma ha commesso 34 errori gratuiti contro i soli 18 dell’avversario.

L’argentino ha messo in campo il 59% delle prime palle, ottenendo il 79% dei punti con la prima e il 53% con la seconda. Dati che, uniti alla sua solidità negli scambi da fondo, gli hanno consentito di gestire anche il tentativo di rimonta dell’azzurro.

Per Cobolli arriva quindi una sconfitta all’esordio sulla terra battuta di Umago. Dopo un primo set molto negativo, l’italiano ha mostrato segnali di ripresa nel secondo, ma non è riuscito a ridurre il numero degli errori nei momenti decisivi.

ATP Umag Flavio Cobolli [1] Flavio Cobolli [1] 2 4 Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 6 6 Vincitore: Burruchaga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Andres Burruchaga 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico