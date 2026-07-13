ATP Challenger 75 Cordenons 2026: completate le qualificazioni. Domani dodici incontri del tabellone principale, avanzano Angelini e Justo

Giornata di esordio del tabellone principale nella 23esima edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Internazionali del Friuli Venezia Giulia, torneo dotato di un montepremi di 107.000 dollari, che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting Cordenons.

Il primo in ordine di tempo a tagliare il traguardo del secondo turno è stato l’argentino Guido Ivan Justo, che festeggia nei migliore dei modi il fresco best ranking al numero 226 della classifica ATP, superando in due set (6-3 6-4) il tedesco Max Hans Rehberg. Non delude le aspettative della vigilia il 20enne cesenate Lorenzo Angelini, in tabellone grazie a una wild card, che regola con un perentorio 6-3 6-0 lo spagnolo Inaki Montes-De La Torre.

Nel frattempo si sono completati gli incontri delle qualificazioni che hanno promosso 6 giocatori nel tabellone principale.

Non sorride ai colori azzurri la doppia sfida Italia-Ungheria, nella quale i tennisti magiari hanno prevalso con due vittorie ai danni dei nostri rappresentanti. Molto combattuto l’incontro tra Matyas Fuele e Alexander Binda durato circa 3 ore, con la vittoria di Fuele con il punteggio di 7-6 3-6 6-4, che lascia un po’ di amaro in bocca al tennista lombardo di origini russe, che pareva avere girato l’inerzia del match in proprio favore nel terzo e decisivo set, prima di subire il rientro dell’ungherese. Peter Makk invece ha sconfitto con un doppio 6-1 Francesco Forti, apparso mai in grado di impensierire il 24enne di Budapest. Disco rosso anche per Gianmarco Gandolfi costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio di 6-0 6-3, al cospetto dell’argentino Gonzalo Villanueva, testa di serie numero 1 del seeding cadetto. Stessa sorte per Gabriele Crivellaro piegato 6-4 6-1 dal macedone Oleg Prihodko. Nel derby azzurro vittoria per il messinese Giorgio Tabacco che ha superato senza troppi patemi (6-4 6-0) Samuel Vincent Ruggeri. Raggiunge il main draw anche l’ucraino Georgii Kravchenko che si impone in tre set (6-1 4-6 6-3) sul colombiano Daniel Salazar, al termine di un incontro dall’andamento altalenante.

Domani (martedì 14 luglio) si completeranno gli incontri di primo turno del tabellone principale con un programma che prevede ben 12 incontri “spalmati” su tre campi. Grande attesa per il debutto di 7 dei 10 tennisti italiani presenti nel main draw: con il qualificato Giorgio Tabacco che dovrà vedersela con il francese Arnold Mayot, numero 2 del seeding friulano. Da seguire con particolare interesse anche il redivivo Lorenzo Giustino, che reduce dalla finale nel Challenger 50 di Liegi (Belgio) sarà opposto all’uruguaiano Franco Roncadelli. Esordio anche per il boliviano Hugo Dellien (n.162 Atp) e testa di serie numero 1 del torneo, che cercherà di centrare una clamorosa doppietta in terra friulana, dopo essersi aggiudicato il Challenger 75 di Trieste nemmeno 48 ore fa, suo diciassettesimo sigillo in carriera nel circuito cadetto. Il brasiliano Thiago Seyboth Wild, ex top 60 Atp, sfiderà il qualificato ungherese Peter Makk. In serata sul campo centrale Serena Maniva, non prima delle 19, a chiudere il programma la sfida tra il bosniaco Andrej Nedic e la wild card Enrico Dalla Valle.

L’ingresso per assistere agli incontri sui vari campi sarà GRATUITO fino a GIOVEDÌ 16 Luglio 2026

VENERDÌ 17, SABATO 18 E DOMENICA 19 LUGLIO 2026 l’ingresso per assistere alle fasi finali del Torneo sul Campo Centrale sarà A PAGAMENTO.

Tariffe:

€ 10,00 intero giornaliero

€ 5,00 ridotto giornaliero per bambini fino ai 10 anni di età

Sarà possibile acquistare il biglietto:

IN LOCO al momento dell’ingresso al Campo Centrale del Circolo

al momento dell’ingresso al Campo Centrale del Circolo IN PREVENDITA mercoledì 15, giovedì 16 Luglio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l’apposito desk che troverete all’ingresso del Campo Centrale del Circolo

Tutti gli incontri di singolare e doppio sono trasmessi in streaming ai seguenti link: sul sito ATP Tennis Tour e tennis.euro-sporting.it/live-streaming-2026-atp-challenger-75-cordenons/.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

Inaki Montes-De La Torre (ESP) vs [WC] Lorenzo Angelini (ITA)

Franco Agamenone (ITA) vs Alex Barrena (ARG)

[6] Guido Ivan Justo (ARG) b. Max Hans Rehberg (GER) 6-3 6-4

[7] Stefano Napolitano (ITA) vs Felix Balshaw (FRA)

RISULTATI TURNO FINALE QUALIFICAZIONI:

[8] Peter Makk (HUN) b. [2] Francesco Forti (ITA) 6-1 6-1

Matyas Fuele (HUN) b. [6] Alexander Binda (ITA) 7-6 (3) 3-6 6-4

[1] Gonzalo Villanueva (ARG) vs [WC] Giammarco Gandolfi (ITA) 6-0 6-3

Giorgio Tabacco (ITA) vs [12] Samuel Vincent Ruggeri (ITA) 6-4 6-0

[5] Oleg Prihodko (MKD) vs [WC] Gabriele Crivellaro (ITA) 6-4 6-1

[3] Georgii Kravchenko (UKR) vs [Alt] Daniel Salazar (COL) 6-1 4-6 6-3

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