Bastad 250 | Clay | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner sempre in vetta al mondo. Flavio Cobolli best ranking al n.9 del mondo. +8 per Matteo Berrettini
13/07/2026 07:45 5 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (13-07-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
9
Best: 9
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
26
Tornei
14
Best: 5
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
22
Tornei
18
Best: 16
▼
-2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2210
Punti
30
Tornei
34
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1349
Punti
21
Tornei
43
Best: 6
▲
8
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
1075
Punti
23
Tornei
80
Best: 63
▼
-13
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
751
Punti
29
Tornei
83
Best: 35
▼
-14
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
743
Punti
25
Tornei
138
Best: 109
▼
-5
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
459
Punti
19
Tornei
149
Best: 108
▼
-21
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
391
Punti
25
Tornei
150
Best: 60
▼
-20
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
385
Punti
28
Tornei
160
Best: 67
▲
6
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
346
Punti
19
Tornei
175
Best: 16
▲
20
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
323
Punti
29
Tornei
182
Best: 118
▲
3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
314
Punti
23
Tornei
184
Best: 174
▼
-10
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
312
Punti
28
Tornei
193
Best: 190
▼
-3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
296
Punti
29
Tornei
196
Best: 127
▲
30
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
32
Tornei
218
Best: 151
▼
-25
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
256
Punti
14
Tornei
219
Best: 219
▲
8
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
256
Punti
26
Tornei
230
Best: 230
▲
18
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
243
Punti
30
Tornei
240
Best: 121
▲
2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
17
Tornei
265
Best: 259
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
214
Punti
31
Tornei
270
Best: 108
▼
-2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
29
Tornei
308
Best: 298
▲
4
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
175
Punti
26
Tornei
327
Best: 315
▲
32
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
159
Punti
27
Tornei
346
Best: 322
▲
17
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
152
Punti
33
Tornei
361
Best: 361
▲
4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
140
Punti
26
Tornei
367
Best: 335
▲
1
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
15
Tornei
375
Best: 341
▼
-4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
378
Best: 351
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
133
Punti
26
Tornei
380
Best: 372
▼
-2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
23
Tornei
401
Best: 398
▲
5
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
123
Punti
32
Tornei
429
Best: 429
▲
44
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
109
Punti
27
Tornei
441
Best: 441
▲
5
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
107
Punti
26
Tornei
451
Best: 357
▼
-13
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
103
Punti
25
Tornei
456
Best: 387
▼
-41
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
101
Punti
21
Tornei
457
Best: 457
▲
37
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
101
Punti
26
Tornei
471
Best: 415
▲
3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
26
Tornei
475
Best: 368
▲
5
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
28
Tornei
477
Best: 357
▼
-18
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
93
Punti
8
Tornei
485
Best: 288
▼
-14
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
91
Punti
20
Tornei
497
Best: 485
▼
-12
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
89
Punti
25
Tornei
526
Best: 125
▼
-5
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
81
Punti
6
Tornei
527
Best: 183
▲
58
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
23
Tornei
542
Best: 542
▲
25
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
77
Punti
30
Tornei
546
Best: 298
▼
-43
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
74
Punti
17
Tornei
563
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
593
Best: 593
▲
90
Lorenzo Angelini
ITA, 0
64
Punti
26
Tornei
594
Best: 540
▲
56
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
64
Punti
31
Tornei
607
Best: 561
--
0
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
61
Punti
31
Tornei
614
Best: 614
▲
11
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
60
Punti
22
Tornei
620
Best: 285
▲
9
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
13
Tornei
638
Best: 443
▼
-5
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
27
Tornei
705
Best: 439
▼
-4
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
18
Tornei
712
Best: 456
▼
-77
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
46
Punti
14
Tornei
716
Best: 716
▲
10
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
46
Punti
27
Tornei
719
Best: 617
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
12
Tornei
737
Best: 737
▲
102
Pierluigi Basile
ITA, 0
43
Punti
16
Tornei
739
Best: 599
▼
-7
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
43
Punti
21
Tornei
742
Best: 742
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
27
Tornei
756
Best: 509
▼
-9
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
41
Punti
19
Tornei
775
Best: 470
▼
-33
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
39
Punti
13
Tornei
792
Best: 402
▼
-25
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
37
Punti
14
Tornei
805
Best: 805
▲
90
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
36
Punti
26
Tornei
809
Best: 523
▼
-9
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
814
Best: 784
▲
17
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
35
Punti
15
Tornei
823
Best: 823
▲
99
Andrea De Marchi
ITA, 0
34
Punti
24
Tornei
847
Best: 575
▲
50
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
32
Punti
27
Tornei
849
Best: 828
▼
-14
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
28
Tornei
861
Best: 861
▲
12
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
30
Punti
23
Tornei
871
Best: 871
--
0
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
28
Punti
2
Tornei
880
Best: 709
▲
1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
20
Tornei
883
Best: 858
▲
5
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
27
Punti
5
Tornei
892
Best: 403
▲
99
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
27
Punti
19
Tornei
910
Best: 372
▼
-32
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
25
Punti
11
Tornei
912
Best: 866
▼
-8
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
25
Punti
14
Tornei
920
Best: 666
▼
-10
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
25
Punti
22
Tornei
924
Best: 924
▲
32
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
25
Punti
29
Tornei
933
Best: 933
▲
13
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
24
Punti
19
Tornei
980
Best: 906
▼
-8
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
21
Punti
23
Tornei
994
Best: 994
▼
-5
Michele Mecarelli
ITA, 0
20
Punti
16
Tornei
995
Best: 971
▼
-7
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
17
Tornei
1026
Best: 827
▲
31
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
18
Punti
23
Tornei
1039
Best: 1039
▲
81
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
17
Punti
21
Tornei
1065
Best: 1065
▲
11
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
16
Punti
20
Tornei
1070
Best: 1048
▼
-10
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
16
Punti
25
Tornei
1084
Best: 377
▲
30
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
15
Punti
15
Tornei
1114
Best: 1114
▲
38
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
13
Punti
10
Tornei
1122
Best: 1122
▼
-5
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
13
Punti
16
Tornei
1128
Best: 967
▼
-6
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
24
Tornei
1157
Best: 1040
▲
366
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
11
Punti
6
Tornei
1161
Best: 1161
▲
143
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
11
Punti
8
Tornei
1171
Best: 1171
▼
-5
Lorenzo Comino
ITA, 0
11
Punti
13
Tornei
1173
Best: 1154
▲
61
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
11
Punti
14
Tornei
1174
Best: 1174
▼
-5
Leonardo Primucci
ITA, 0
11
Punti
17
Tornei
1175
Best: 1175
▼
-4
Filippo Mazzola
ITA, 0
11
Punti
17
Tornei
1177
Best: 1177
▼
-3
Nicolo Toffanin
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1179
Best: 1179
▼
-36
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
24
Tornei
1196
Best: 942
▼
-32
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
10
Punti
12
Tornei
1206
Best: 1206
▼
-4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
10
Punti
16
Tornei
1215
Best: 1215
▼
-4
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1240
Best: 1069
▼
-79
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
9
Punti
11
Tornei
1242
Best: 1242
▲
33
Leonardo Borrelli
ITA, 0
9
Punti
13
Tornei
1248
Best: 1248
▼
-6
Sebastiano Cocola
ITA, 0
9
Punti
17
Tornei
1283
Best: 1283
▲
27
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1333
Best: 1333
▲
119
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
7
Punti
10
Tornei
1338
Best: 1338
▼
-18
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1344
Best: 1344
▲
133
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
7
Punti
13
Tornei
1381
Best: 1381
▼
-17
Lorenzo Berto
ITA, 0
6
Punti
7
Tornei
1387
Best: 739
▼
-4
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
8
Tornei
1395
Best: 873
▼
-128
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
6
Punti
9
Tornei
1410
Best: 1037
▼
-81
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
12
Tornei
1413
Best: 1231
▼
-11
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
13
Tornei
1415
Best: 1415
▼
-15
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1417
Best: 1417
▼
-9
Samuele Seghetti
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1419
Best: 1419
▼
-17
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1424
Best: 1405
▲
58
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
6
Punti
15
Tornei
1440
Best: 1440
▼
-19
Felipe Virgili
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1448
Best: 1448
▼
-23
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1458
Best: 1458
▼
-24
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1490
Best: 1170
▲
203
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
5
Punti
13
Tornei
1492
Best: 1492
▼
-10
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1499
Best: 812
▼
-87
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
5
Punti
20
Tornei
1516
Best: 1516
▲
81
Antonio Caruso
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1523
Best: 811
▼
-15
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1538
Best: 1538
▼
-13
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1540
Best: 1540
▼
-12
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1548
Best: 1548
▼
-4
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1560
Best: 1551
▼
-9
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
4
Punti
10
Tornei
1564
Best: 1564
▼
-6
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1630
Best: 1484
▼
-7
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
4
Tornei
1641
Best: 1641
▼
-7
Simone Massellani
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1665
Best: 1156
▲
185
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
7
Tornei
1675
Best: 906
--
0
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
8
Tornei
1680
Best: 1680
▼
-13
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1680
Best: 1680
▼
-13
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1704
Best: 1704
▼
-17
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
13
Tornei
1711
Best: 1695
▼
-5
Pietro Ricci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
1
Tornei
1762
Best: 1714
▼
-4
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1770
Best: 1757
▼
-2
Massimo Pizzigoni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1795
Best: 1795
▼
-7
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1795
Best: 938
▼
-7
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
2
Punti
4
Tornei
1843
Best: 1843
▼
-30
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1843
Best: 1843
▼
-30
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1843
Best: 1843
▼
-11
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1843
Best: 1215
▼
-11
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1859
Best: 1859
▼
-416
Filippo Alberti
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1871
Best: 1871
▼
-9
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1892
Best: 1892
▼
-16
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1901
Best: 1901
▼
-214
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
2
Punti
11
Tornei
1901
Best: 1705
▼
-12
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1910
Best: 910
▼
-173
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
1
Punti
1
Tornei
1981
Best: 1981
▼
-14
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1981
▼
-14
Gabriele Brancatelli
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1981
▼
-14
Gianluca Carlini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1981
▼
-14
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1981
▼
-14
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1163
▼
-14
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1981
▼
-14
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1981
▼
-14
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2086
Best: 1892
▼
-119
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2086
Best: 1119
▼
-17
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2086
Best: 2086
▼
-17
Marco Migliorati
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2086
Best: 2086
▼
-17
Mattias Pisanu
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2086
Best: 2086
▲
62
Ludovico Vaccari
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2161
Best: 1903
▼
-13
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2203
Best: 2203
▼
-11
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2203
Best: 1892
▼
-11
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2203
Best: 2123
▼
-11
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2237
Best: 2237
--
0
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini
5 commenti
@ JOA20 (#4653661)
Il buon Cobbb ha già avuto due grandi occasioni per entrare nella storia e non le ha sfruttate
A Parigi con uno Zverev tremebondo
A Londra con uno fuori dai 100 in forte ascesa ma senza esperienza
Solo i Campioni traggono insegnamento da queste occasioni non sfruttate
Forza Cobbb, ti vogliamo dietro i fantastici 4
Aspettando Musòt
… e tutta la muta di troll urlanti
Da qui in poi Sinner ha davvero MOLTO da DIFENDERE:
– F a Cincinnati
– F a US Open
– Pechino
– Vienna
– Parigi
– Finals
Una cavalcata!!!
Anche Jannik conferma il suo best ranking 🙂
La cosa più sorprendente per me é constatare che per essere nei primi 50 in Italia ( cosa già difficilissima) bisogna essere intorno alla 500 ma posizione mondiale, cioè cmq un giocatore di un certo spessore, credo che solo pochi anni fa per entrare nei primi 50 italiani stavi intorno alla millesima posizione mondiale.
Se Flavio avesse battuto Fery sarebbe stato n.6… Pazienza, può ancora migliorare il BR dato che difende poco (“solo” 470 punti da qui a fine anno)