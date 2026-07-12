WTA 125 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al momento presente
WTA 125 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra
(1) Veronika Erjavec vs Qualifier
Mona Barthel vs (WC) Arabella Koller
Julia Avdeeva vs Qualifier
Laura Pigossi vs (6) Laura Samson
(4) Julia Grabher vs Elena Ruxandra Bertea
Yasmine Kabbaj vs (WC) Ekaterina Perelygina
Polona Hercog vs Qualifier
Vivian Wolff vs (7) Jeline Vandromme
(5) Marina Bassols Ribera vs Anna-Lena Friedsam
(WC) Leonie Rabl vs Arantxa Rus
Maria Lourdes Carle vs Kathinka Von Deichmann
Qualifier vs (3) Tatjana Maria
(8) Despina Papamichail vs Erika Andreeva
Mia Ristic vs Mia Pohankova
Anastasia Tikhonova vs (WC) Eva Bennemann
Caijsa Hennemann vs (2) Sinja Kraus
TAG: WTA 125
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