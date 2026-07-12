WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al momento presente

12/07/2026 13:44 5 commenti
Laura Samson nella foto
Laura Samson nella foto

AUT WTA 125 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra
(1) Veronika Erjavec SLO vs Qualifier
Mona Barthel GER vs (WC) Arabella Koller AUT
Julia Avdeeva RUS vs Qualifier
Laura Pigossi BRA vs (6) Laura Samson CZE

(4) Julia Grabher AUT vs Elena Ruxandra Bertea ROU
Yasmine Kabbaj MAR vs (WC) Ekaterina Perelygina AUT
Polona Hercog SLO vs Qualifier
Vivian Wolff USA vs (7) Jeline Vandromme BEL

(5) Marina Bassols Ribera ESP vs Anna-Lena Friedsam GER
(WC) Leonie Rabl AUT vs Arantxa Rus NED
Maria Lourdes Carle ARG vs Kathinka Von Deichmann LIE
Qualifier vs (3) Tatjana Maria GER

(8) Despina Papamichail GRE vs Erika Andreeva RUS
Mia Ristic SRB vs Mia Pohankova SVK
Anastasia Tikhonova RUS vs (WC) Eva Bennemann GER
Caijsa Hennemann SWE vs (2) Sinja Kraus AUT

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5 commenti

MATTEO 12-07-2026 18:31

Kraus

Grabher

Erjavec
Carle

Samson
Hercog
Bassols
Ristic

 5
Replica | Quota | 0
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Rafan96 12-07-2026 17:59

Grabher

Kraus

Erjavec
Carle

Avdeeva
Hercog
Bassols
Andreeva

 4
Replica | Quota | 0
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espertodipallacorda 12-07-2026 17:38

Kraus

Grabher

Erjavec
Bassols

Samson
Vandromme
Carle
Ristic

 3
Replica | Quota | 0
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Marklaar 12-07-2026 15:05

erjavec

kraus

grabher
carle

samson
vandromme
bassols
andreeva

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 12-07-2026 13:50

Kraus

Grabher

Samson
Carle

Erjavec
Vandromme
Bassols
Ristic

 1
Replica | Quota | 0
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