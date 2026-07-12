WTA 125 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al momento presente

WTA 125 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra

(1) Veronika Erjavec vs Qualifier

Mona Barthel vs (WC) Arabella Koller

Julia Avdeeva vs Qualifier

Laura Pigossi vs (6) Laura Samson

(4) Julia Grabher vs Elena Ruxandra Bertea

Yasmine Kabbaj vs (WC) Ekaterina Perelygina

Polona Hercog vs Qualifier

Vivian Wolff vs (7) Jeline Vandromme

(5) Marina Bassols Ribera vs Anna-Lena Friedsam

(WC) Leonie Rabl vs Arantxa Rus

Maria Lourdes Carle vs Kathinka Von Deichmann

Qualifier vs (3) Tatjana Maria

(8) Despina Papamichail vs Erika Andreeva

Mia Ristic vs Mia Pohankova

Anastasia Tikhonova vs (WC) Eva Bennemann

Caijsa Hennemann vs (2) Sinja Kraus